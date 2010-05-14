И снова "Народный рейтинг", и снова небольшие изменения в формуле.
Мы рады, что в последнее время между сотрудниками банка и клиентами на сайте установился нормальный диалог и проблемы последних все чаще и чаще успешно решаются. Пожалуй, это самое ценное и полезное, что может дать посетителям "Народный рейтинг", а, возможно, и сайт в целом.
Хочется как-то отметить те банки, которым небезразличны проблемы их клиентов, и побудить их к еще более активной и прозрачной претензионной работе. Поэтому в недалеком будущем планируем ввести в "Народном рейтинге" поле "Проблема решена". Это поле будет активироваться исключительно по инициативе самого клиента, оставившего отрицательный отзыв. Лично мне видится, что в этом случае банку в системе меняется оценка на "4-5". На какую именно, пока не решил, пока мне ближе "5-".
Свою оценку клиент может изменить и сегодня, но происходит это в ручном режиме, да и выглядит весьма коряво. Например, видишь отзыв "В банке работают хамы!" и рядом оценку "4". И только прочитав весь отзыв до конца, понимаешь, что оценка была изменена модератором по просьбе автора.
Нововведение же позволит в интерфейсе оставить прежнюю оценку, например, единицу, рядом возникнет иконка "Проблема решена", а в системе оценка изменится на положительную. Лично мне это кажется вполне оправданным: в конце концов, главная наша задача - не соревноваться в том, кто изощреннее пройдется по банку, а постараться при помощи сайта решить возникшие проблемы наших посетителей.
Комментарии 30
Как с реализацией?
И как с 1 при решении проблемы менять на 5 если проблема уже возникла.
Да и решилась она не сразу а только после НР.
И еще вопрос, сколько было проблем и сколько решилось?
Я бы предложил к "Проблема решена" добавить вторую оценку, либо менять по желанию клиента.
А то у банка "стимул создавать искусственные проблемы" появится, с последующим решением.
Не хотите - не меняйте. Думаю, что вторая оценка - это чрезмерное усложнение на ровном месте, хотя, конечно, все это еще надо обсуждать и думать.
Просто мне как потребителю услуг порой не так важно, что где-то возникла проблема - везде работают люди, все ошибаются, техника может ломаться. А важно, как проблему в итоге решили, и я готова поменять отрицательное мнение на противоположное не глядя. Как раз в своем первом посте в блоге тут, рядом, описала подобный случай.
Вот и такой вариант хорошо предусмотреть.
Можно столбцы дополнительные в НР добавить с решенными и нерешенными проблемами.
Ну и их тоже учитывать при среднем бале.
И я про это же! Дело-то добровольное. Не хочет - не меняет, хочет - меняет. Вторые оценки и прочий огород тут совершенно ни к чему. В любом вопросе главное помнить, что усложнять - просто, а упрощать - сложно. Но никак не наоборот.
Единственный вопрос асли автор с 1 на 3 менять хочет а не на 5.
А тут вроде и выбора нет.
А вот РЕШЕНИЕ проблемы мне очень нравится и отметка об этом - очень здорово.
Вот и хотелось бы все это объединить.
Но не мне решать - пригласили обсудить, я и высказываюсь.
В принципе он и в таком виде очень помогает.
Да и приятно банку выставить хорошую оценку.
Вот плохие лично я ставлю больше из-за непонимания банком "политики партии" , т. е. несоблюдения своего договора.
Вот я Альфе хороших оценок за автокредит наставил.
А плохие вроде и не ставил.
Вот за доставшую меня уборщицу не помню.
Вообще иногда мелочи имеют очень большое значение в выборе банка.
И мне очень не понравилось поведение Альфы по отношению к клиентам СК.
http://www.banki.ru/blog/suvorova/91.php
Редактор: "Это поле будет активироваться исключительно по инициативе самого клиента".
А вот оценка пусть вырастет автоматом на 1-2 балла.
А выше уже при желании клиента.
Ведь с проблемами есть оценки 3, 4.
А есть и 1.
И проблемы бывают разные.
Есть о которых и упоминать не стоит а стоит 1, и наоборот с большой проблемой 3. Обслуживание и его уровень для каждого индивидуален.
На то и народ, с двух сторон.
Может дать автору возможность самому это делать.
Типа кнопочек в его отзыве "Проблема решена" и "Изменить оценку"
Или выставить новую по реакции на отзыв в НР.
А интересная мысль.
Оценка за обслуживание и оценка за реакцию на НР.
Сам себя не похвалишь......
Если банк считает, что решил проблему, то к оценке +1. Ставит банк.
Если клиент согласен, ещё +1 или даже 2, но не более 4. ставит клиент.
А если не согласен (такое тоже бывает), то оценку вернуть к исходной или даже к более низкой.
И ещё пожелание, к оценкам 1 относитесь критичнее, за такую ерунду ставят, что аж противно.
И результаты очевидные есть.
Мне очень помог НР в решении многих проблем с банками
И я только за отличные оценки при РЕАЛЬНОМ решении проблем.
Я именно так и ставил оценки ВТБ-24 и 24.ру.
Т. е. если проблема возникла а потом ее решили, то это 4 или 5.
А вот если она очень долго не решалась, или решилась после написания в НР но не быстро, или сразу после написания решилась.
Т.е. в принципе изменение оценки и так присутствует. Просто не стоит так сильно ее изменение к решению проблемы привязывать.
Мне тоже кажется, что нужно не менять начальную оценку, а чтобы клиент ставил ещё одну оценку банку - за решение проблемы. Причём учитывать её стоит с меньшим коэффициентом (каким именно - надо думать), чем у обычных отзывов.
Но хочу оговориться. На мой взгляд, не все поняли, о чем говорил Редактор. Речь идет не о визуальном изменении оценки в самом отзыве, а всего лишь об установке флага «Проблема решена». Измененная корректировочным коэффициентом оценка уходит в формулу не заметная взгляду пользователей.
Именно правильно поняли.
Оценка 1 но из-за решения проблемы она 5 считается.
Вот именно это и не очень.
Ведь клиент мог настаивать на отрицательной оценке или поднять ее максимум до 3.
А вот по другой проблеме и до 5 мало!
Так что надо выбор клиенту предоставить.
Но вам виднее, куда мне до таких гениев в порталопостроении.
Это из личного опыта при первом посещении сайта.
Да и клиент вернувшись на сайт и получив зачет своей оценки останется более высокого мнения о сайте и НР в частности.
Мелочь, а приятно.
А то часто теряются клиенты банков, а так больше будут возвращаться.
Ну ОЧЕНЬ хочется, чтобы народ высказался по поводу массово применяемых Зиновьевой/Соломатиной кнопок Ctrl-C/Ctrl-V.
Э... Официальные ответы банка, по нашей концепции, - это личное дело каждого банка, они самостоятельно определяют свое лицо на нашем сайте. Мы их не должны не модерировать, не редактировать, не оценивать. Это не заявленные услуги банка.
Но соглашусь, действия банков - обслуживание и попытки решать проблемы своих клиентов, как работу над ошибками в своей деятельности, оценить можно...