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Три позитива в одном посте

27.01.2011 14:25 51 2 231 просмотр
На этой неделе в жизни Банки.ру произошли сразу три знаменательных события. Каждое из них заслуживает отдельного поста, но чтобы не тратить ваше время, ограничусь одним общим.

Во-первых, в выходные мы переехали на новые сервера. Месячное шаманство над их конфигурацией и настройками со стороны моих коллег Василия Чепцова и Александра Кевбрина привело к тому, что сайт взлетел. Бродить по сайту сейчас сплошное удовольствие – все страницы отдаются быстро и четко. Столь быстро наш сайт не работал, пожалуй, еще никогда. Есть, конечно, отдельные глюки и косяки, но и с ними мы справимся.

Во-вторых, на этой неделе тихо и без лишней помпы перезапустился раздел «Рейтинги банков». Все банки России, разбивка по регионам, сортировка по 45 показателям, глубина базы – 3 года, удобный интерфейс – для меня все это синонимы слова «счастье». Именно так, поскольку именно такие эмоции ты испытываешь, когда видишь, как на глазах развивается и хорошеет твое детище. Мы сделали лучший банковский рейтинг в интернете, однозначно! Даже если это не так, то для меня он все равно лучший. Низкий поклон нашим разработчикам и аналитикам во главе с Женни Лубенец, которая теперь проследит, чтобы рейтинг обновлялся раз в месяц.

Ну и, наконец, «Друзья банков». То, о чем мы так долго говорили, свершилось. В среду четверг мы открыли долгожданный сервис. Превратить своих клиентов в друзей на первом этапе выразили готовность Сбербанк, ВТБ 24, «Авангард» , «Русский Стандарт» , Юникредит Банк, Хоум Кредит Банк, Банк Проектного Финансирования, Банк «Союз» . Насколько им это удастся, во многом будет зависеть от вас, посетителей сайта.

Со своей стороны хочу отметить, что сервис предназначен для конструктивного общения. Слишком уж много различного рода негатива появилось в последнее время на форуме. Тем, кто хочет скрыться от него в гостеприимных банковских сообществах, прямая дорога в «Друзья банков». Фейс-контроля как такового на входе нет, но модераторы клуба – представители банков – вправе указать на дверь тем, кто будет злоупотреблять гостеприимством и отвлекать клиентов и сотрудников от процесса всеобщей любви и медитации.

Одним словом, растем и развиваемся. Оставайтесь с нами!

Комментарии 51

Александр Кевбрин  (lancer2x2)
#
Такие новости приятно читать! Стараемся:-)
Да, и спасибо конечно же!
Георгий Крюков  (Гога)
#
Замечательно!
И как другом ВТБ-24 стать?

Какова процедура вступления в сообщество?
Предложения у меня уже есть.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Нужно совсем немногое. Указать в своем профиле, что ты являешься клиентом этого банка, и предлагать, предлагать, предлагать... smile:)
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
А вот ежели скажем в профиле указал что ты не то, что "очень доволен", и даже не "в целом устраивает", а резанул правду-матку - не всё, дескать, устраивает - то ты вроде как и не друг уже? smile:oops:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Мне кажется, лично вам хватит такта донести свои проблемы до банка в конструктивном ключе. Никто же не говорит, что в рамках сервиса можно только восторгаться банком. Его ценность состоит в том, что вы укажете банку на свои проблемы, а банк вас услышит. Ибо в противном случае "Друзья банка" ему просто не нужны.

Другое дело, если кто-то свои претензии решит высказывать в стиле "Ваш банк говно". Тогда действительно на выход. smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Перечитал еще один раз. Понял, что вы хотели сказать. Если клиента "не все устраивает", то он все равно клиент и потенциальный друг. Просто банку есть, над чем работать. smile:)
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Ага, это и имел в виду. Маленькое уточнение - см. ниже про "цветовую дифференциацию штанов" (лояльный клиент - просто клиент)
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Я собственно с какой целью уточняю: "лояльный клиент" в списке друзей банка = запись в профиле "очень доволен", просто "клиент" = "в целом устраивает" и "не всё устраивает". Такъ?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, банки именно из профиля могут почерпнуть информацию о том, клиентом которого Вы являетесь, Ваше общее отношение (над чем работать) и какими услугами Вы пользуетесь.
Эта информация видна только представителю конкретного банка.
G2009  (G2009)
#
Т.е. теперь это:
Цитата
Внимание! Указанные Вами услуги банка и отношение к банку будут видны только Вам и администрации сайта.
Обычным посетителям сайта будет виден только логотип и название банка, услугами которого Вы пользуетесь.

не соответствует действительности?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ага. Спасибо за замечание. Сейчас поправим "ахтунг", добавив туда представителей конкретного банка. То есть, если вы указали услуги и отношение к банку Авангард, то эту информацию смогут увидеть только его представители.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Молодцы, как всегда на уровне, так держать!!! Успехов, Филипп!!! smile:ura:
Александр  (amarok)
#
Филипп, спасибо, особенно с рейтингом банков. Объемная работа.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Филипп!
Может и глупый вопрос, но где ссылка на стартовой странице сайта на новый сервис?
Глядел глядел и только из Вашего поста и из новостей можно провалиться в "кружки по интересам"
Поясните ситуацию пожалуйста
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Сделаем в ближайшие дни. Откровенно забыли о том, что для того, чтобы поставить в рубрикаторе ссылку на "Друзей банков", нужно сначала сделать общую страницу всех сообществ, на которую она поведет. В работе. smile:)
Першинг  (Першинг)
#
А скажите, пожалуйста, наличие банка в профиле - это уже гарантия, что ты в Друзьях, или нужно ещё какие-то действия произвести!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Конечно, гарантия. Пока не набедокурили и не попали в черный список.
Указали в профиле - всё, полноценный член сообщества.
Першинг  (Першинг)
#
Уже воспользовалась моментом. Толком посмотреть не успела, очередь была на компьютер. Понравилось. Жду продолжения!!!
Мария-Мирабелла Владленовна  (Мария-Мирабелла)
#
Конечно, гарантия .Т.е кредиты под минимальный процент, вклады под огроменный ?! smile:) А если банк на правду ополчился и на примирение не идет, тогда как ? За омоном или к Вам, как группе физической поддержки ? smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Тогда на форум. Устраивать бучу в рамках его правил. Повторюсь, в этом разделе нам нужен констуктив, на который обиженный клиент способен далеко не всегда.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Очень обрадовало, что я друг банка "Проектного финансирования" и банка "Русский стандарт".
И это действительно так. Очень нравится работа этих банков, обслуживание в офисах, их продукты.
Першинг  (Першинг)
#
Очень радостно. Хотелось б, хоть Бог и любит троицу, отметить четвёртое приятное событие сегодняшнего дня - возвращение Евгения. Я очень рада, что конфликт разрешён. Огромный ПЛЮС!!!
Молодцы!!!
smile:{}
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, согласен. Только возвращение Евгения состоялось уже после того, как был написан этот пост. smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Позитив рулит!
smile:ura:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ЗдОрово, Филипп, наконец-то, столько позитива в одном посте smile:) Радует, что портал не в застое, такое встречаю нечасто в сети
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо! За пару лет надеемся вывести его на новый уровень. Сеть такое место, где стоять нельзя, - съедят.
Лоймила  (Лоймила)
#
Вот и поздравляю Всех друзей и банков, и Банки.ру:)
У мну вопросик, а если я хочу стать другом Авангарда, но пока не являюсь их клиентом (вдруг стану после общения в Друзьях), то как попасть в Сообществво? (интересно не только мне)..
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Пока просто указать, что ты уже клиент. Но о группе заинтересованных неклиентов мы подумаем. Спасибо!
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Людмила, клиентом быть не обязательно. Достаточно указать в своем профиле интересующий банк и все - вы член сообщества.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Все же подразумевается, что посетители сообщают в своих профилях достоверную информацию. А при таком раскладе пока членами сообщества могут стать только КЛИЕНТЫ. Иначе идея профиля и сообществ размывается. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А можно сделать так:
"Обслуживаюсь сейчас", "Обслуживался ранее" и "Присматриваюсь" smile:idea:
Лоймила  (Лоймила)
#
Я придерживалась точки зрения Катерины, поэтому сначала уточнила инфо.
Но Редактор разрешил. Его идея и идея Моисея Абрамовича мне нравится. smile:idea:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Ну и, наконец, «Друзья банков». То, о чем мы так долго говорили, свершилось. В среду четверг мы открыли долгожданный сервис. Превратить своих клиентов в друзей на первом этапе выразили готовность Сбербанк, ВТБ 24, «Авангард» , «Русский Стандарт» , Юникредит Банк, Хоум Кредит Банк, Банк Проектного Финансирования, Банк «Союз» . Насколько им это удастся, во многом будет зависеть от вас, посетителей сайта.


И что имеем в результате? Вот "Друзья Сбербанка" внесли с десяток вполне себе конструктивных предложений, а от их "Большого Друга" ни ответа, ни привета -(
Может и не стоило всё это затевать, если нет желания обзаводиться друзьями?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вы, как всегда, позитивны. smile:)
Терпение, мой друг, терпение. Все наладится. В том же Сбере сейчас внутренняя реорганизация, они неделю в Горячей линии не отвечали, сейчас вроде возобновили общение. Попросим, чтобы как можно скорее дошли до Друзей.

А вообще - общаться или нет, решение самого банка. Однако если он будет игнорировать сервис, вынуждены будем его отключить. Сходите пока в Авангард что ли, зарядитесь позитивом.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Кроме того, вы можете использовать закрытый форум для общения с другими клиентами Сбера.
Артур Вельф  (welf)
#
Уважаемый Андрей! Каждый инструмент должен использоваться правильно. Представленный Банками.ру инструмент - это не просто сервис, с помощью которого клиенты могут предложить свою идею банку, но и инструмент, позволяющий понять, насколько та либо иная идея востребована другими клиентами (голосование за идеи). Поэтому наша политика в работе с данным инструментом - не комментировать некоторое время предложения, чтобы оценить его востребованность аудиторией, чтобы затем иметь возможность приоритезиривать ресурсы на внедрении самых востребованных клиентами предложений.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Артур, добрый день!
Политика политикой, но буду признателен, если ваши коллеги хоть как-то обозначат свое присутствие в "Друзьях". Сразу вздохну с облегчением. smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
наша политика в работе с данным инструментом - не комментировать некоторое время предложения, чтобы оценить его востребованность аудиторией


Артур, такая политика на первый взгляд логична, но мне видится уязвимость её в том,что отсутствие хоть какой-то активности представителей банка приведёт к тому, что посещаемость снизится по экспоненте, причём даже если активность таки появится, то всё равно инструмент понесёт ущерб в том, что наиболее активная и позитивно настроенная часть посетителей, пришедших в первые дни внедрения инструмента, получит психологическое отторжение к дальнейшему участию в его работе. Поймите, без интерактивности инструмент умрёт не родившись (к сожалению)
Артур Вельф  (welf)
#
Андрей, мы решили "выдерживать" идеи 2-3 недели, чтобы оценить их востребованность у аудитории. Поэтому, когда пройдут 3 недели после старта сервиса, пользователи увидят активность банка, и указанный вами риск исчезнет. Но "выдержка" необходима, поскольку если банк как-то обозначит свое отношение к высказанной идее, то для людей это будет знаком, что все в отношении этой идеи уже предопределено, и смысла голосовать или обсуждать нет. И это не предположение, а практика подобных зарубежных сервисов, которые активно развиваются с 2006 г., когда компания Salesforce впервые запустила подобный инструмент.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Помимо идей, есть и простое обсуждение сервисов банка. Например вот здесь человек долго хотел услышать от банка ответ. Напишите, правильно ли ему в результате подсказали или нет.
Сбербанк России  (Сбербанк России)
#
Андрей, здравствуйте!

Официальную позицию, чтобы не возникало ощущения замалчивания, озвучила в новостях внутри сообщества Сбербанка.

С уважением,
Екатерина Лобанова

Служба заботы о клиентах
Сбербанка России
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