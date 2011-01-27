Три позитива в одном посте

Во-первых, в выходные мы переехали на новые сервера. Месячное шаманство над их конфигурацией и настройками со стороны моих коллег Василия Чепцова и Александра Кевбрина привело к тому, что сайт взлетел. Бродить по сайту сейчас сплошное удовольствие – все страницы отдаются быстро и четко. Столь быстро наш сайт не работал, пожалуй, еще никогда. Есть, конечно, отдельные глюки и косяки, но и с ними мы справимся.
Во-вторых, на этой неделе тихо и без лишней помпы перезапустился раздел «Рейтинги банков». Все банки России, разбивка по регионам, сортировка по 45 показателям, глубина базы – 3 года, удобный интерфейс – для меня все это синонимы слова «счастье». Именно так, поскольку именно такие эмоции ты испытываешь, когда видишь, как на глазах развивается и хорошеет твое детище. Мы сделали лучший банковский рейтинг в интернете, однозначно! Даже если это не так, то для меня он все равно лучший. Низкий поклон нашим разработчикам и аналитикам во главе с Женни Лубенец, которая теперь проследит, чтобы рейтинг обновлялся раз в месяц.
Ну и, наконец, «Друзья банков». То, о чем мы так долго говорили, свершилось. В
Со своей стороны хочу отметить, что сервис предназначен для конструктивного общения. Слишком уж много различного рода негатива появилось в последнее время на форуме. Тем, кто хочет скрыться от него в гостеприимных банковских сообществах, прямая дорога в «Друзья банков». Фейс-контроля как такового на входе нет, но модераторы клуба – представители банков – вправе указать на дверь тем, кто будет злоупотреблять гостеприимством и отвлекать клиентов и сотрудников от процесса всеобщей любви и медитации.
Одним словом, растем и развиваемся. Оставайтесь с нами!
Комментарии 51
Да, и спасибо конечно же!
И как другом ВТБ-24 стать?
Какова процедура вступления в сообщество?
Предложения у меня уже есть.
Другое дело, если кто-то свои претензии решит высказывать в стиле "Ваш банк говно". Тогда действительно на выход.
Эта информация видна только представителю конкретного банка.
Обычным посетителям сайта будет виден только логотип и название банка, услугами которого Вы пользуетесь.
не соответствует действительности?
С почином меня.
Спасибо.
Может и глупый вопрос, но где ссылка на стартовой странице сайта на новый сервис?
Глядел глядел и только из Вашего поста и из новостей можно провалиться в "кружки по интересам"
Поясните ситуацию пожалуйста
Указали в профиле - всё, полноценный член сообщества.
И это действительно так. Очень нравится работа этих банков, обслуживание в офисах, их продукты.
Молодцы!!!
ЗастойПокой нам только снится!"
У мну вопросик, а если я хочу стать другом Авангарда, но пока не являюсь их клиентом (вдруг стану после общения в Друзьях), то как попасть в Сообществво? (интересно не только мне)..
"Обслуживаюсь сейчас", "Обслуживался ранее" и "Присматриваюсь"
Но Редактор разрешил. Его идея и идея Моисея Абрамовича мне нравится.
И что имеем в результате? Вот "Друзья Сбербанка" внесли с десяток вполне себе конструктивных предложений, а от их "Большого Друга" ни ответа, ни привета -(
Может и не стоило всё это затевать, если нет желания обзаводиться друзьями?
Терпение, мой друг, терпение. Все наладится. В том же Сбере сейчас внутренняя реорганизация, они неделю в Горячей линии не отвечали, сейчас вроде возобновили общение. Попросим, чтобы как можно скорее дошли до Друзей.
А вообще - общаться или нет, решение самого банка. Однако если он будет игнорировать сервис, вынуждены будем его отключить. Сходите пока в Авангард что ли, зарядитесь позитивом.
Политика политикой, но буду признателен, если ваши коллеги хоть как-то обозначат свое присутствие в "Друзьях". Сразу вздохну с облегчением.
Артур, такая политика на первый взгляд логична, но мне видится уязвимость её в том,что отсутствие хоть какой-то активности представителей банка приведёт к тому, что посещаемость снизится по экспоненте, причём даже если активность таки появится, то всё равно инструмент понесёт ущерб в том, что наиболее активная и позитивно настроенная часть посетителей, пришедших в первые дни внедрения инструмента, получит психологическое отторжение к дальнейшему участию в его работе. Поймите, без интерактивности инструмент умрёт не родившись (к сожалению)
Официальную позицию, чтобы не возникало ощущения замалчивания, озвучила в новостях внутри сообщества Сбербанка.
С уважением,
Екатерина Лобанова
Служба заботы о клиентах
Сбербанка России