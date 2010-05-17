Больше блогов хороших и разных!

Ну вот, наконец, дошли у нас руки и до раздела "Блоги". Конечно, все это происходит в усеченном варианте, каких-то технологических прорывов ждать от нас на первом этапе не стоит, но больно смотреть как уважаемая мною Надия Черкасова практически в одиночку тащит на своих хрупких плечах проект под названием "Блоги Банки.ру".
В этой связи мною приняты два волевых решения. Первое. Завести свой собственный блог (выполнено ). Второе. Постепенно привлекать к участию в этом разделе новых лиц.
Поэтому с сегодняшнего дня мы готовы предоставить право топ-менеджерам ЛЮБОГО банка на некоммерческой основе вести на Банки.ру свои персональные блоги. Кроме того, аналогичное предложение мы сделаем и наиболее авторитетным участникам форума. Это на первом этапе. Рано или поздно, надеюсь, этот сервис станет массовым, и делиться своими мыслями о происходящем в стране и в своей жизни смогут остальные форумчане и банкиры.
Заявки на блоги пока можно высылать мне на почту - boss@banki.ru .
Комментарии 27
Зачем на LiveJournal отвлекаться.
Например, Ваш покорный.
Хотя, эккаунт у меня был заведён ещё до того, но для форума.
Так,что должны уже "Комсомолке"
Что их инет банк лучший по вашей версии.
Только я пока не читал.
Обязательно гляну.
Ну если в Ебурге то и у нас наверняка.
Строка-то есть.
Я просто недавно оттуда и для меня это было настоящим сюрпризом! Посмотрите, потом расскажете.
А в чеках банкомата:
"ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИНТЕРНЕТ-БАНК БАНКА 24.РУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ ПО ДАННЫМ WWW.BANKI.RU ОПЛАЧИВАЙТЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН И БЕЗ КОМИССИЙ"
ведь блог создается и ведется не просто для выплескивания фактов,мнениий,суждений итд ну и для обменя связью..обратная связь обязательно должна быть)
И отделять зерна от плевел.
И это здорово, а LiveJournal мировая помойка.
Стоит более адекватными быть.
Удачи Филипп в этом прекрасном начинании.