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Больше блогов хороших и разных!

17.05.2010 15:35 27 1 566 просмотров
Ну вот, наконец, дошли у нас руки и до раздела "Блоги". Конечно, все это происходит в усеченном варианте, каких-то технологических прорывов ждать от нас на первом этапе не стоит, но больно смотреть как уважаемая мною Надия Черкасова практически в одиночку тащит на своих хрупких плечах проект под названием "Блоги Банки.ру".

В этой связи мною приняты два волевых решения. Первое. Завести свой собственный блог (выполнено smile:) ). Второе. Постепенно привлекать к участию в этом разделе новых лиц.

Поэтому с сегодняшнего дня мы готовы предоставить право топ-менеджерам ЛЮБОГО банка на некоммерческой основе вести на Банки.ру свои персональные блоги. Кроме того, аналогичное предложение мы сделаем и наиболее авторитетным участникам форума. Это на первом этапе. Рано или поздно, надеюсь, этот сервис станет массовым, и делиться своими мыслями о происходящем в стране и в своей жизни смогут остальные форумчане и банкиры.

Заявки на блоги пока можно высылать мне на почту - boss@banki.ru .

Комментарии 27

CreditWay  (CreditWay)
#
Верной дорогой идете товарищи.
Зачем на LiveJournal отвлекаться.
smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо! Главное, здесь аудитория более понятна. Нет совсем уж случайных пассажиров, которыми полны основные блогосервисы.
Владимир В.  (Vovic)
#
Ну, Вы поместили ссылку с КП.ру, вот и появились случайные пассажиры.
Например, Ваш покорный.

Хотя, эккаунт у меня был заведён ещё до того, но для форума.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А что за ссылка на kp.ru? Мы вроде ничего не размещали. А "случайным" мы тоже рады. Велкам!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
В данном конкретном случае если и должны, то Промсвязьбанку. А КП даже ссылку активную не поставили. А могли бы. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Думаю с 17 марта вы в расчете. smile:shuffle:
CreditWay  (CreditWay)
#
Кстати,БТА(сорри АМТ smile:) ) дает ссылку на www.banki.ru в своих печатных рекламных материалах.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так и 24.ру дает ссылку даже в чеках банкоматов.
Что их инет банк лучший по вашей версии.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Гога! Вы не все знаете, там реклама по всему Екатеринбургу - бегущая строка так парадно, на дверях каждого офиса. В вашем городе не так?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну у нас строка тоже бегает.
Только я пока не читал. smile;)
Обязательно гляну.
Ну если в Ебурге то и у нас наверняка. smile:)
Строка-то есть. smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Как интересно. Я вот напротив, на чек не обратила внимание...
Я просто недавно оттуда и для меня это было настоящим сюрпризом! smile:) Посмотрите, потом расскажете. smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Посмотрел - бежит рекламная строка: "Интернет банк 24.ru лучший в россии по варсии www.banki.ru"
А в чеках банкомата:
"ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИНТЕРНЕТ-БАНК БАНКА 24.РУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ ПО ДАННЫМ WWW.BANKI.RU ОПЛАЧИВАЙТЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН И БЕЗ КОМИССИЙ"
tx87  (tx87)
#
А какие критерии того "случайный ли пассажир или нет"?)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
"Случайный пассажир" для меня это человек, ведущий себя неадекватно. Пожалуй, это единственный критерий. Периодически читаю блог своей супруги на Мэйл.ру и поражаюсь, сколько у нас в стране хамов.
tx87  (tx87)
#
я вот может и хотел бы свой блог на банку.ру...да только кому я интересен)))
ведь блог создается и ведется не просто для выплескивания фактов,мнениий,суждений итд ну и для обменя связью..обратная связь обязательно должна быть)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
С блогами будем двигаться постепенно. Пока их открывают по приглашению редакции, в дальнейшем, надеюсь, доживем до того времени, когда блог на Банки.ру сможет каждый посетитель. Но это среднесрочная перспектива.
tx87  (tx87)
#
а не считаете ли Вы что возможность создания блогакаждым пользователем сайте приведет к тому,что просто образуется блого-свалка?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Придется чистильщиков нанимать. smile;) smile:D
И отделять зерна от плевел. smile;) smile:)
Владимир В.  (Vovic)
#
Я бы сказал, агнцев от козлищ smile:D .
Георгий Крюков  (Гога)
#
Можно и так, только вы про авторов а я про посты-коментарии. smile;)
tx87  (tx87)
#
в остальном же идею развития блогов полностью поддерживаю smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Сайт становится все более открытым.
И это здорово, а LiveJournal мировая помойка.
Стоит более адекватными быть.
Удачи Филипп в этом прекрасном начинании.
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