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О бедной команде замолвите слово...

24.05.2010 08:46 16 1 531 просмотр
Наша сборная проиграла Чемпионат мира по хоккею. Проиграла, конечно, громко сказано - серебряные медали тоже не каждому встречному выдают, но смысл остается прежним - мы ехали за победой и должны были это первенство выигрывать. Хотя бы потому, что у нас была команда. Dream Team оставим для американцев, а у нас была Команда.

Как же они бились... Ковальчук, Малкин, Овечкин, Кулемин, Гончар... Бился даже 41-летний Сергей Федоров, хотя мог бы просто играть на классе. Ну и Дацюк. Это просто феномен, осколок традиционной советской хоккейной школы, какими-то ветрами заброшенный в XXI век. Удивительно, но в сборной не было ни одного случайного пассажира. Это была потрясающая, талантливая и боевитая команда.

Да, мы проиграли чехам. Не хватило фарта, да и Вокоун поймал просто-таки кураж. Нормальный среднестатистический вратарь топ-уровня пару шайб за вчерашней вокоуновской программы пропустил бы. Никаких сомнений! Ну и, как обычно, судьи. Где они увидели 5+20 на Ягре?! Там даже двух минутного удаления не было. А так этим удалением финальная игра была завершена дострочно. Обидно... Тем более, для кого-то из ребят этот ЧМ может стать последним - по разным причинам.

Сборная России стала второй. Но меня это не особенно расстраивает. За такую игру, за такой настрой, за такую самоотдачу я готов ей простить случайный проигрыш. На этом чемпионате вы были лучшими. Спасибо!

Комментарии 16

Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Обидно, конечно, но чехи нас просто "просчитали". а вратарю их реально везло. Он шайбы хватал и отбивал их даже сам этого не понимая smile:wall:
Но вот 6 против 3 меня откровенно убило smile:nunu:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Малкин не вовремя решил чеху в челюсть въехать. Поэтому 6 на 3 играли совсем недолго. А шанс был отличный.
Александр Фоменков  (Auris)
#
Гол на 20й секунде конечно не мог не расстроить и команду, и болельщиков.
Но наши все равно молодцы!)
svetin  (svetin)
#
Что-то лихо судьи раздавали нашим по 5+20 минут smile:evil:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Абсолютно не по делу удаление. Просто убило игру. Хотя в целом судьи достойно отсудили.
qaq  (qaq)
#
Уж можно было перестроить игру во втором и третьем периуде.
Стратегия Быкова, еще с немцами затрещала по швам.

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Так Быков тройки тасовал постоянно. Третьего периода, по сути, не было - сплошные удаления у нас.
qaq  (qaq)
#
Так он и начал их тасовать в связи с удалением и травмами.


tx87  (tx87)
#
да,за такие поражения не стыдно...когда команда бьется изо всех сил.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Легко играть/судить со стороны.
А ребята молодцы.
Показали красивы
qaq  (qaq)
#
Нет , молодцы датчане , немцы.
А наша сборная проиграла.
Хотя Быков тоже говорил , что они ехали за медалями , а не побеждать ЧМ.
С таким составом должны были выигрывать при любом раскладе.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это спорт. В нем невозможно выиграть под заказ. Можно лишь постараться выиграть, что и сделала наша сборная.
Андрей  (A_1)
#
Бросьте. Проиграли аутсайдеру. И поделом.
В первом периоде так боялись удалений, что держались от чехов подальше. Спас вратарь.
Во втором периоде вообще игры не увидел, так катались потихоньку.
Вот потому и не везло.
Нормальную игру показали лишь в последние 5 минут.
А сил могло бы хватить на половину первого периода. Хотя бы вторую.

Так что справедливо продули. Тарасова за такое выгоняли с работы. Кажется дважды.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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А мне обиднее всего было (хотя,конечно,все по честности),когда не засчитали шайбу,которая была уже после окончания периода... до последнего верилось,что засчитают...
Harald Hardrade  (Harald)
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Уважаемый Редактор!
Вы , видимо, сторонник всемирного заговора против России? smile:D
Я согласен - удаление на Ягре было сомнительным. Именно сомнительным , а не бесспорным или откровенно левым. Но вся беда , что не это удаление сломало игру. Ломать было нечего. Что извлекли чехи из этих 5 минут? НИ-ЧЕ-ГО! Ну, кроме убитого времени. 60мин- 5мин=55 мин. Не маловато ли этого для причины поражения?
Я даже не буду вспоминать сомнительные удаления у чехов в начале игры или 6 на 3 в конце игры - вообще-то, в финале Чемпионата мира такого неравенства судьи категорически не допускают.
Резюмируя: российская Dream Teaи проиграла чешским резервистам по делу. Да ещё и на слабо котирующемся в последние годы Чемпионате Мира... Да ещё и в год Олимпиады, когда котировки ЧМ падают чуть ли не до нуля...
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