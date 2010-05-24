О бедной команде замолвите слово...

Наша сборная проиграла Чемпионат мира по хоккею. Проиграла, конечно, громко сказано - серебряные медали тоже не каждому встречному выдают, но смысл остается прежним - мы ехали за победой и должны были это первенство выигрывать. Хотя бы потому, что у нас была команда. Dream Team оставим для американцев, а у нас была Команда.
Как же они бились... Ковальчук, Малкин, Овечкин, Кулемин, Гончар... Бился даже 41-летний Сергей Федоров, хотя мог бы просто играть на классе. Ну и Дацюк. Это просто феномен, осколок традиционной советской хоккейной школы, какими-то ветрами заброшенный в XXI век. Удивительно, но в сборной не было ни одного случайного пассажира. Это была потрясающая, талантливая и боевитая команда.
Да, мы проиграли чехам. Не хватило фарта, да и Вокоун поймал просто-таки кураж. Нормальный среднестатистический вратарь топ-уровня пару шайб за вчерашней вокоуновской программы пропустил бы. Никаких сомнений! Ну и, как обычно, судьи. Где они увидели 5+20 на Ягре?! Там даже двух минутного удаления не было. А так этим удалением финальная игра была завершена дострочно. Обидно... Тем более, для кого-то из ребят этот ЧМ может стать последним - по разным причинам.
Сборная России стала второй. Но меня это не особенно расстраивает. За такую игру, за такой настрой, за такую самоотдачу я готов ей простить случайный проигрыш. На этом чемпионате вы были лучшими. Спасибо!
Комментарии 16
Но вот 6 против 3 меня откровенно убило
Но наши все равно молодцы!)
Стратегия Быкова, еще с немцами затрещала по швам.
А ребята молодцы.
Показали красивы
А наша сборная проиграла.
Хотя Быков тоже говорил , что они ехали за медалями , а не побеждать ЧМ.
С таким составом должны были выигрывать при любом раскладе.
В первом периоде так боялись удалений, что держались от чехов подальше. Спас вратарь.
Во втором периоде вообще игры не увидел, так катались потихоньку.
Вот потому и не везло.
Нормальную игру показали лишь в последние 5 минут.
А сил могло бы хватить на половину первого периода. Хотя бы вторую.
Так что справедливо продули. Тарасова за такое выгоняли с работы. Кажется дважды.
Вы , видимо, сторонник всемирного заговора против России?
Я согласен - удаление на Ягре было сомнительным. Именно сомнительным , а не бесспорным или откровенно левым. Но вся беда , что не это удаление сломало игру. Ломать было нечего. Что извлекли чехи из этих 5 минут? НИ-ЧЕ-ГО! Ну, кроме убитого времени. 60мин- 5мин=55 мин. Не маловато ли этого для причины поражения?
Я даже не буду вспоминать сомнительные удаления у чехов в начале игры или 6 на 3 в конце игры - вообще-то, в финале Чемпионата мира такого неравенства судьи категорически не допускают.
Резюмируя: российская Dream Teaи проиграла чешским резервистам по делу. Да ещё и на слабо котирующемся в последние годы Чемпионате Мира... Да ещё и в год Олимпиады, когда котировки ЧМ падают чуть ли не до нуля...