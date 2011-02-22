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Человек года на Банки.ру

22.02.2011 08:15 37 2 147 просмотров
17 марта состоится церемония награждения лучших банков «Банк года – 2010» . Уже определены тройки претендентов в основных номинациях, на ближайший четверг назначен сход выборщиков, которые и примут окончательное решение. Имена лауреатов будут озвучены в ходе церемонии.

Но один победитель уже известен, и я хотел бы его объявить, не дожидаясь середины марта. В этом году мы впервые вручаем приз самому полезному посетителю Банки.ру. Им стал Clevelus, набравший наибольшее количество благодарностей за ценные советы и мудрую гражданскую позицию на форуме. 17 марта он получит из наших рук авторскую статуэтку от мастеров муранского стекла и не менее авторский IPad Wi-Fi 3G от Стива Джобса.

Приз носит имя Сергея Н. Гирина, который скоропостижно ушел от нас в минувшем году. Для меня это тяжелейшая потеря, сложно найти человека, к которому я, как, уверен, и все остальные, испытывали бы большее уважение. Поэтому мы – по инициативе наших посетителей – решили увековечить имя Сергея в ежегодной премии лучшему форумчанину. Давайте будем всегда помнить о нем и стремиться соответствовать тому уровню общения, уважения к собеседнику, воспитанности и интеллигентности настоящего петербуржца, которые Сергей демонстрировал.

А пока... Наши поздравления, Clevelus!

Комментарии 37

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Сразу добавлю маленькую ремарку относительно основных принципов конкурса. На награду может претендовать посетитель, получивший наибольшее количество благодарностей (как сейчас) или имеющий наивысшую репутацию на сайте (как возможно, будет впоследствии).

Штатные сотрудники Банки.ру и официальные представители банков выступают вне конкурса. Приз вручается только один раз. То есть в 2011 году на него сможет претендовать следующий за Clevelus`ом по рейтингу форумчанин.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Вот он, человек года! 8.30 утра, а он уже на форуме, читает мой блог.
Наши посетители не ошибаются! smile:D
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Между прочим, далеко не все посетители предпочитают нажать кнопку спасибо, им проще в личку или так написать.

Есть и недостаток: к сожалению, получить 100 друзей, не получив ни одного недруга, невозможно.

ЗЫ: очень достойное имя у премии, даже обязывает.
Екатерина Володина  (VEI)
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присоединяюсь к поздравлениям!!!!
Особенное спасибо от меня лично - часто заходишь в форум по нашему Банку, а отвечать на вопросы форумчан уже и не надо... разве что малость подкорректировать ответ smile:oops:
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А можно предложение? smile:idea:

В качестве награды, первым 10-ти полезным посетителям (не взирая на то ПБ он или сотрудник банки.ру) установить "навечно" размер лички в 10 раз больший чем у всех.

Имхо, для них это будет актуально и полезно, для портала не так уж и накладно ...
smile:shuffle:
Гектор  (Гектор)
#
Мои поздравления Clevelus! Он безусловно этот приз заслужил! smile:ura:
Но раз появились материальные призы, то появится и мошенничество smile:D . Найдутся любители, будут накручивать себе рейтинг. А сделать это нетрудно, просто пока это никому не было нужно. Я предлагаю прописать более детально правила вычисления рейтинга. В частности, предлагаю чтобы один и тот же человек не мог более раза в полгода высказывать благодарность другому. То, есть благодарить Вы можете хоть каждый день, но на рейтинге это сказываться не будет! Второе предложение - каждый участник должен иметь ограниченное число возможностей (в течение года) поблагодарить других участников. Тогда он будет относиться к этим благодарностям более ответственно и благодарностей типа "за то, что вы есть" будет гораздо меньше .
CreditWay  (CreditWay)
#
"Москвичи хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос". © smile:shuffle: smile;)
Гектор  (Гектор)
#
Да, и, кстати, предупреждения и особенно, баны, должны стать серьезным поражением рейтинга.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Есть такой инструментик, как минус в репку.
Однако в подавляющем большинстве случаев мы его используем с неохотой smile:shuffle:
Понятно, конечно, что благодарности остаются при этом (в списке), однако всё равно ощущение гаденькое. smile:D
Исправимся. smile;)
Дмитрий  (asd1979)
#
Андрей Иванов,поздравляю Вас с наградой smile:!: Ваши советы помогли многим форумчанам.
Лариса  (Лариса)
#
Clevelus, поздравляю с такой наградой!

Цитата
Будем всегда помнить о нем и стремиться соответствовать тому уровню общения, уважения к собеседнику, воспитанности и интеллигентности настоящего петербуржца, которые Сергей демонстрировал.

Однозначно будем. Таких людей в жизни встречается ничтожно мало, и стремиться нужно хоть на толику стать таким человеком, как Сергей.
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Не стоит вводить правила вида "если... то...".
На каждое "если" всегда найдется способ манипуляции со стороны исполнителя. На самом деле "если" это и есть манипуляция, только со стороны организаторы системы - таким правилом систему пытаются изогнуть в нужную сторону, чтобы она давала нужные результаты... а не реальные.

Так что даже правило "если уже получал, то больше не получишь", на мой взгляд, тоже применять не стоит.

Clevelus хорошо постарался. Но, вводя ограничение, вы тем самым говорите ему: фигу тебе, а не приз. smile:-)
Проще говоря, вы таким призом фактически "убиваете" поведение, за которое был назначен приз.

Clevelus должен получить приз за то, что он в 2010 году был самым полезным. В следующем году приз получит тот, кто будет наиболее полезен в 2011. Это может быть Clevelus, а может быть кто-то другой.
Каждому имеет смысл стараться, потому что шанс есть.

А если раздавать призы за накопленную репутацию, то все победители вплоть до 2025 года будут известны уже сейчас... Кроме того, в каждом году придется награждать человека за то, что он сделал когда-то давно.

Награждение, как и наказание, должно быть быстрым и неотвратимым. Только в этом случае оно будет связано с определенным "правильным" поведением.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
По правилам, я уже больше не смогу smile:oops:

В моем случае награждение будет внезапным (никто в 2010 году не догадывался о нем), но вот за 2011 год, действительно, может развернуться борьба, и она может быть нехорошей. Тут представителям портала придется постараться.

И изменение правил (но скорее всего введение "репутации") неизбежно. smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Роман, мне очень приятно, что Ваш комментарий дал мне очередной повод назвать Вас настоящим профессионалом. Действительно, отождествление полезности человека с числом набранных им благодарностей может иногда привести к некоторым логическим несоответствиям – таким, например, как то, что измеряемая в баллах благодарности репутация одного уважаемого пользователя, зарегистрированного на портале еще в 2005 году, занимающего исключительно мудрую позицию на форуме и, несомненно, принесшего своими ценными рекомендациями другим пользователям огромную практическую пользу в том числе и за истекший год, почти в 7 раз меньше репутации уважаемого лауреата. Наверно, только Вы смогли бы объяснить этот парадокс.

Сказанное выше, однако же, не умаляет достижений уважаемого лауреата. Clevelus, позвольте и мне присоединиться к многочисленным поздравлениям. Помню, под Вашими постами довольно долго была подпись: «Если вам понравилось то, что я написал, нажмите кнопку «спасибо». Это ничего не изменит, но мне будет приятно». Видите, Вы ошибались: кое-что все-таки изменилось )). С другой стороны, как гласит Ваша новая подпись, «не ошибается только тот, кто ничего не делает». Уверена, что и многие новички с «нулевой» репутацией, которым Вы подняли ее, сказав «спасибо» за заданные ими на форуме вопросы, тоже очень благодарны Вам за Вашу доброту.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Спасибо (еще раз) всем за поздравления.

Была такая подпись (у меня такая висит очень долго на RSDN.ru и еще где-то). Но на этом портеле висела не долго (вешал в разных вариантах, максимум "провисела" дней 7, и цель была приучить новичков нажимать "спасибо" не только мне, но и остальным)

А так да, действительно ошибся ... но это очень приятная ошибка smile:)
Лоймила  (Лоймила)
#
Поздравляю! Удачи всегда и во всем. smile:ura:
Цитата
Для меня это тяжелейшая потеря, сложно найти человека, к которому я, как, уверен, и все остальные, испытывали бы большее уважение. Поэтому мы – по инициативе наших посетителей – решили увековечить имя Сергея в ежегодной премии лучшему форумчанину. Давайте будем всегда помнить о нем и стремиться соответствовать тому уровню общения, уважения к собеседнику, воспитанности и интеллигентности настоящего петербуржца, которые Сергей демонстрировал.

Я подпишусь под каждым твоим словом, Филипп. Вот было же - первая встреча Питерцев, "Фасоль" и наше знакомство с Сергеем "вживую"...Как давно это было и как недавно... smile:cry:
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Помню, в ноябре кто-то написал,что без Сергея Николаевича этот форум уже не будет таким, как прежде... Во многой мудрости много печали©
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Эта безвременная и чудовищно неожиданная кончина настолько подкосила меня, также лично прекрасно знакомую с Сергеем, что я даже боюсь писать этот комментарий. Настолько все в начале декабря было обострено внутри, но никуда от этого не деться. smile:(
D R  (Tiran_25)
#
Сам победитель правильно заметил, что многие пользователи пишут или в личку, или так говорят "спасибо". Конечно, я присоединяюсь к поздравлениям. Но считаю выбор Победителя не объективным. Можно было поступить иначе, выбрать Победителя, но говорить об этом не буду, так как не вижу смысла, все уже решено...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
"Москвичи хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос". ©
CreditWay 22.02.2011 11:00

Еще раз подпишусь. Причем, похоже, это свойственно не только москвичам.

Друзья мои,

некоторые из вас не прошли тест. Все что здесь надо было сделать, это поздравить победителя. smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Г-н Редактор, любой составитель тестов подтвердит Вам, что эффективность теста зависит от того, как сформулированы его условия.

Мудрая гражданская позиция Сергея Николаевича на форуме заключалась, в частности, в том, что он не посещал те места форума, где щедрой рукой раздаются благодарности. В результате число благодарностей в его аккаунте было значительно меньше, чем у того (единственного) пользователя, который включил Сергея Николаевича в игнор-список (и до сих пор не исключил его оттуда). Этого пользователя потом тоже здесь наградили.

Премия за наибольшее число благодарностей – это хорошо, и мы рады успеху уважаемого лауреата. Премия имени Сергея Н. Гирина – это великолепная идея. Просто это две разные премии.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Не согласен.
Возможно, в следующем году по формату определения лауреата премии С.Н.Гирина будет меньше спорных вопросов. Однако, в этом году Clevelus безусловно заслужил признание.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поправка: приз - не знаю, но признание 100% smile:D
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Моисей Абрамович, здесь никто не ставит под сомнение достижение уважаемого лауреата. Не признать того, что он получил наибольшее число благодарностей, просто невозможно. Думаю, это даже обсуждать не стоит.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Сергей Николаевич был... как лев. Царь зверей, помните? Найдите здесь другого льва.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Уважаемая, да ж говорю - и пытаться не буду
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Все что здесь надо было сделать, это поздравить победителя.

Жжоте smile:D
Естественно поздравля (ют все).
Но с возложением, естественно, ответственности smile:!:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я регулярно на банках smile:) писать стал реже на форуме, это да.
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Поздравляю.

"Награда нашла героя".

Вы заслужили ее своей доброжелательностью и готовность помочь и поделиться знаниями.
sotnik  (sotnik)
#
Поздравляю.
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