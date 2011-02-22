Человек года на Банки.ру

17 марта состоится церемония награждения лучших банков «Банк года – 2010» . Уже определены тройки претендентов в основных номинациях, на ближайший четверг назначен сход выборщиков, которые и примут окончательное решение. Имена лауреатов будут озвучены в ходе церемонии.
Но один победитель уже известен, и я хотел бы его объявить, не дожидаясь середины марта. В этом году мы впервые вручаем приз самому полезному посетителю Банки.ру. Им стал Clevelus, набравший наибольшее количество благодарностей за ценные советы и мудрую гражданскую позицию на форуме. 17 марта он получит из наших рук авторскую статуэтку от мастеров муранского стекла и не менее авторский IPad Wi-Fi 3G от Стива Джобса.
Приз носит имя Сергея Н. Гирина, который скоропостижно ушел от нас в минувшем году. Для меня это тяжелейшая потеря, сложно найти человека, к которому я, как, уверен, и все остальные, испытывали бы большее уважение. Поэтому мы – по инициативе наших посетителей – решили увековечить имя Сергея в ежегодной премии лучшему форумчанину. Давайте будем всегда помнить о нем и стремиться соответствовать тому уровню общения, уважения к собеседнику, воспитанности и интеллигентности настоящего петербуржца, которые Сергей демонстрировал.
А пока... Наши поздравления, Clevelus!
Комментарии 37
Штатные сотрудники Банки.ру и официальные представители банков выступают вне конкурса. Приз вручается только один раз. То есть в 2011 году на него сможет претендовать следующий за Clevelus`ом по рейтингу форумчанин.
Наши посетители не ошибаются!
Есть и недостаток: к сожалению, получить 100 друзей, не получив ни одного недруга, невозможно.
ЗЫ: очень достойное имя у премии, даже обязывает.
Особенное спасибо от меня лично - часто заходишь в форум по нашему Банку, а отвечать на вопросы форумчан уже и не надо... разве что малость подкорректировать ответ
В качестве награды, первым 10-ти полезным посетителям (не взирая на то ПБ он или сотрудник банки.ру) установить "навечно" размер лички в 10 раз больший чем у всех.
Имхо, для них это будет актуально и полезно, для портала не так уж и накладно ...
Но раз появились материальные призы, то появится и мошенничество . Найдутся любители, будут накручивать себе рейтинг. А сделать это нетрудно, просто пока это никому не было нужно. Я предлагаю прописать более детально правила вычисления рейтинга. В частности, предлагаю чтобы один и тот же человек не мог более раза в полгода высказывать благодарность другому. То, есть благодарить Вы можете хоть каждый день, но на рейтинге это сказываться не будет! Второе предложение - каждый участник должен иметь ограниченное число возможностей (в течение года) поблагодарить других участников. Тогда он будет относиться к этим благодарностям более ответственно и благодарностей типа "за то, что вы есть" будет гораздо меньше .
Однако в подавляющем большинстве случаев мы его используем с неохотой
Понятно, конечно, что благодарности остаются при этом (в списке), однако всё равно ощущение гаденькое.
Исправимся.
Однозначно будем. Таких людей в жизни встречается ничтожно мало, и стремиться нужно хоть на толику стать таким человеком, как Сергей.
На каждое "если" всегда найдется способ манипуляции со стороны исполнителя. На самом деле "если" это и есть манипуляция, только со стороны организаторы системы - таким правилом систему пытаются изогнуть в нужную сторону, чтобы она давала нужные результаты... а не реальные.
Так что даже правило "если уже получал, то больше не получишь", на мой взгляд, тоже применять не стоит.
Clevelus хорошо постарался. Но, вводя ограничение, вы тем самым говорите ему: фигу тебе, а не приз.
Проще говоря, вы таким призом фактически "убиваете" поведение, за которое был назначен приз.
Clevelus должен получить приз за то, что он в 2010 году был самым полезным. В следующем году приз получит тот, кто будет наиболее полезен в 2011. Это может быть Clevelus, а может быть кто-то другой.
Каждому имеет смысл стараться, потому что шанс есть.
А если раздавать призы за накопленную репутацию, то все победители вплоть до 2025 года будут известны уже сейчас... Кроме того, в каждом году придется награждать человека за то, что он сделал когда-то давно.
Награждение, как и наказание, должно быть быстрым и неотвратимым. Только в этом случае оно будет связано с определенным "правильным" поведением.
В моем случае награждение будет внезапным (никто в 2010 году не догадывался о нем), но вот за 2011 год, действительно, может развернуться борьба, и она может быть нехорошей. Тут представителям портала придется постараться.
И изменение правил (но скорее всего введение "репутации") неизбежно.
Сказанное выше, однако же, не умаляет достижений уважаемого лауреата. Clevelus, позвольте и мне присоединиться к многочисленным поздравлениям. Помню, под Вашими постами довольно долго была подпись: «Если вам понравилось то, что я написал, нажмите кнопку «спасибо». Это ничего не изменит, но мне будет приятно». Видите, Вы ошибались: кое-что все-таки изменилось )). С другой стороны, как гласит Ваша новая подпись, «не ошибается только тот, кто ничего не делает». Уверена, что и многие новички с «нулевой» репутацией, которым Вы подняли ее, сказав «спасибо» за заданные ими на форуме вопросы, тоже очень благодарны Вам за Вашу доброту.
Была такая подпись (у меня такая висит очень долго на RSDN.ru и еще где-то). Но на этом портеле висела не долго (вешал в разных вариантах, максимум "провисела" дней 7, и цель была приучить новичков нажимать "спасибо" не только мне, но и остальным)
А так да, действительно ошибся ... но это очень приятная ошибка
Я подпишусь под каждым твоим словом, Филипп. Вот было же - первая встреча Питерцев, "Фасоль" и наше знакомство с Сергеем "вживую"...Как давно это было и как недавно...
CreditWay 22.02.2011 11:00
Еще раз подпишусь. Причем, похоже, это свойственно не только москвичам.
Друзья мои,
некоторые из вас не прошли тест. Все что здесь надо было сделать, это поздравить победителя.
Мудрая гражданская позиция Сергея Николаевича на форуме заключалась, в частности, в том, что он не посещал те места форума, где щедрой рукой раздаются благодарности. В результате число благодарностей в его аккаунте было значительно меньше, чем у того (единственного) пользователя, который включил Сергея Николаевича в игнор-список (и до сих пор не исключил его оттуда). Этого пользователя потом тоже здесь наградили.
Премия за наибольшее число благодарностей – это хорошо, и мы рады успеху уважаемого лауреата. Премия имени Сергея Н. Гирина – это великолепная идея. Просто это две разные премии.
Возможно, в следующем году по формату определения лауреата премии С.Н.Гирина будет меньше спорных вопросов. Однако, в этом году Clevelus безусловно заслужил признание.
Жжоте
Естественно поздравля (ют все).
Но с возложением, естественно, ответственности
"Награда нашла героя".
Вы заслужили ее своей доброжелательностью и готовность помочь и поделиться знаниями.