Популярные сообщения

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Эленора 12.11.2017 09:30 Эленора
Разборки с Ренессансом, или как вернуть деньги за сервис-пакет «Удобный» и услугу «СМС оповещение»
Ситуации в жизни бывают разные, порой находишь целесообразным взять быстрый кредит без подтверждения дохода в кредитных банках с сомнительной репутацией. И вот мой муж отправился брать кредит в небезызвестном «Ренессанс кредите». Он убил много времени на общение с кредитным специалистом, которая, невзирая на отказы от страховок, то и дело пыталась их пропихнуть в тело кредита, но, поняв, что муж готов уйти, согласилась отправить на подтверждение кредитную сумму в чистом виде. Однако на самом подписании документов обнаружилось, что она все же включила в тело кредита сомнительные услуги с грабительской ценой: смс обслуживание по кредиту и некий сервис-пакет «Удобный» общей стоимостью в 4480 руб. Услышав заверения, что услуги для получения кредита исключительно необходимы и получив описание массы плюсов этих услуг, муж подписал бумаги, даром, что вечер был убит и банк закрывался с минуты на минуты. На следующий день я зашла в интернет, чтобы узнать, как лучше и проще отказаться от услуг и вернуть деньги и узнала, что данные услуги называют «фирменной фишкой» Ренессанса, ведь находчивое руководство на заявления об отказе отвечает неизменное: «Ок, от услуг мы вас отключаем. Читать далее
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