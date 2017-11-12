Разборки с Ренессансом, или как вернуть деньги за сервис-пакет «Удобный» и услугу «СМС оповещение»

Ситуации в жизни бывают разные, порой находишь целесообразным взять быстрый кредит без подтверждения дохода в кредитных банках с сомнительной репутацией. И вот мой муж отправился брать кредит в небезызвестном «Ренессанс кредите».
Он убил много времени на общение с кредитным специалистом, которая, невзирая на отказы от страховок, то и дело пыталась их пропихнуть в тело кредита, но, поняв, что муж готов уйти, согласилась отправить на подтверждение кредитную сумму в чистом виде. Однако на самом подписании документов обнаружилось, что она все же включила в тело кредита сомнительные услуги с грабительской ценой: смс обслуживание по кредиту и некий сервис-пакет «Удобный» общей стоимостью в 4480 руб. Услышав заверения, что услуги для получения кредита исключительно необходимы и получив описание массы плюсов этих услуг, муж подписал бумаги, даром, что вечер был убит и банк закрывался с минуты на минуты.
На следующий день я зашла в интернет, чтобы узнать, как лучше и проще отказаться от услуг и вернуть деньги и узнала, что данные услуги называют «фирменной фишкой» Ренессанса, ведь находчивое руководство на заявления об отказе отвечает неизменное: «Ок, от услуг мы вас отключаем. Но деньги не возвращаются, это разовая премия, которую вы уже заплатили».
Тогда на сайте Ренессанса я обнаружила документ «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ И ВЫПУСКА БАНКОВСКИХ КАРТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО)»
Ссылка на документ: https://rencredit.ru/upload/iblock/134/9_15_17.pdf
В этом документе, являющимся обязательной частью кредита в Ренессансе, подробно расписана информация об этих услугах, как и то, что подключение к этим услугам является делом исключительно добровольным и на выдачу кредита не влияющим. Помимо прочего, информация об услугах в документе противоречила той, что бегло предоставила кредитный специалист. Я в принципе была удивлена, что они этот документ не выдают на руки, и что описание услуг было дано устно и так коротко, и звучало так хорошо, а по факту уточнений и условий масса. Обложившись статьями из закона о защите прав потребителей, я составила длинное претензионное письмо, опираясь на несколько доводов, которые по пунктам опишу вам.
Внимание! Мы не просим отключения от услуг, мы требуем признать покупку этих услуг недействительной по причине нарушения закона банком. И возврата всей суммы, как того велит закон. Какие-то из пунктов окажутся актуальными для вашей ситуации, другие вы можете составить сами, опираясь на закон о защите прав потребителей.
Уважаемые пользователи, поскольку мне в личные сообщения регулярно приходят просьбы скинуть на почту полный текст моего заявления, я вставлю его сразу сюда.
Претензионное письмо.
3 апреля 2017 я обратился в КБ «Ренессанс Кредит» с целью взять потребительский кредит. Я озвучил кредитному специалисту свои требования: сумма кредита 200000,00 рублей, срок – 24 месяца, без каких-либо дополнительных страховок и услуг. После одобрения кредита специалист занялась оформлением нужных бумаг. И уже при подписании документов выяснилось, что невзирая на мои требования она включила в сумму кредита плату за подключение к услуге "SMS-оповещение" стоимостью 1480,00 руб., а также плату за подключение Сервис-Пакета "Удобный" стоимостью 3000,00 руб. Таким образом реальная сумма полученных мною денег составила 195000,00 рублей, а сумма кредита составила 199480,00 рублей.
Кредитный специалист заверила, что без этих услуг мне не одобрят кредит (что является, во-первых вымыслом, во-вторых, об этом она обязана была сообщить мне еще до отправления заявки на рассмотрение). Я потребовал специалиста описать эти услуги, после чего услышал много якобы плюсов и удобств. На получение кредита в вашем банке я потратил критически ценное время, банк уже закрывался, деньги были нужны срочно. Таким образом, был заключен кредитный договор №….
Позже на сайте КБ «Ренессанс Кредит» я отыскал "Общие условия предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическими лицами КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО)". В описании к услугам числится, что подключение к услугам осуществляется исключительно на добровольной основе и не является обязательным условием выдачи Кредита. Что согласуется со Статьей 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", которая гласит: запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.
Данный закон, а также приведенные мной "Общие условия…", были нарушены кредитным специалистом, уверявшей, что получение кредита невозможно без подключения дополнительных услуг.
Кроме того, в указанных "Общих условиях…" я отыскал полное описание подключенных услуг, и оно не совпадало с тем, о чем рассказывала мне кредитный специалист. Поскольку в "Общих условиях…" описано множество нюансов и деталей, которые не были озвучены при подписании кредитного договора.
Согласно Статье 8 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Согласно Статье 10 данного Закона изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе: правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг), информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). Кроме того по этой же Статье Закона информация должна быть доведена до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).
Поскольку мне на руки не был выдан письменный документ: "Общие условия предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическими лицами КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО)" с подробным описанием услуг, а также оно не было озвучено в полной мере в устной форме, кредитный специалист нарушила, кроме того, Статью 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Согласно Статье 12 Закона, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
Помимо того, поскольку истинное содержание оказываемых услуг отличалось от описанных мне изначально, по Статье 18 Закона "О защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Исходя из всего вышеизложенного, требую признать покупку мной этих услуг недействительной, и вернуть мне уплаченные деньги в полном объеме. Согласно Статье 22 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы либо требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
Денежную сумму в размере 4480,00 рублей требую вернуть на мою карту № …, открытую мне банком. Крайний срок удовлетворения требования согласно закону – 27 апреля 2017 года.
Ответ на претензионное письмо прошу отправить мне в письменном виде на мою электронную почту: … в пределах срока, установленной Законом.
Но и это было не все. Муж пришел в банк и сказал специалисту, что хочет оставить претензию. Состоялся следующий диалог:
- А что Вам не понравилось?
- Да вот услуги включили, которые мне не нужны
- Но вы же подписали договор
- Я был введен в заблуждение.
Специалист дала ему форменный бланк, на котором предлагалось все уместить в двух строчках. Очевидно, в этом месте люди и запарывали свои претензии, умещая на них лишь: «Прошу отключить от услуг и вернуть деньги».
- Мне не хватит здесь места, я написал претензию сам
- У нас для претензий только фирменный бланк
- Т.е. вы отказываетесь принимать заявление???
Специалист с крайне недовольным видом приняла претензию, то ли позвала начальницу, уже не помню. Бумагу приняли, на нашем экземпляре отметку поставили. И сказали, что писать в шапке заявления, муж ее заполнил по месту.
Спустя десять дней деньги были возвращены на кредитный счет, а на почту пришел ответ от банка. В котором они доказывали, что раз подпись клиент поставил, он со всем согласен, но они, так и быть, пошли нам навстречу. На все это можно не обращать никакого внимания, т.к. любая подпись, любой договор, все, что противоречит закону, не имеет никакой силы и легко оспаривается.
Надеюсь, мой пост будет вам полезен, желаю всем удачи.
Комментарии 1