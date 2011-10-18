Популярные сообщения

В Москве прошла “Российская неделя здравоохранения ”.
На этом форуме академик РАМН Николай Герасименко озвучил два тезиса , которые меня заставили задуматься:
- 60% процентов российских студентов не доживет до пенсии;
- согласно исследованиям, на 55% здоровье человека зависит от него самого, его отношения к своему здоровью, на 20% — от генетики, на 10–15% — от здравоохранения и на 15% — от окружающей среды и работы.
Уважаемые читатели блога, те, кто никак не решается начать борьбу за себя , борьбу за свое здоровье , скажите - почему так трудно для вас начать допустим, бегать по утрам?
По выходным, по праздникам, на каникулах, в отпусках?
Почему не попытаться помочь себе ?
Помните мой пост в преддверии прошлого Нового года?
Может новый, 2014 год способен вас подтолкнуть к действию, которое станет отправной точкой вашей новой жизни?
Давайте начнем! Круто же осознавать, что не ты один, а масса народу первого января, осознанно не злоупотребив вчера , пробежит морозным утром или днем несколько километров! Читать далее