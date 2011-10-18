Популярные сообщения

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Интересные сообщения От первых лиц Новые сообщения
Беги и помоги 2014
Простите, мои дорогие друзья, за то, что задержал отчет о детском старте. Принимайте.)) Много было дел намеченных на май, даже мелькнула предательская мысль, “ - может отложить?". Но опыт великая вещь. Он просто сказал, если отложишь, не сделаешь. А обещания нужно выполнять, тем более, если они даны детям. Да, похвастаюсь! Если в прошлый раз мне отказали в согласовании проведения забега, то в этот раз все документы были в порядке. Забавно, что три из четырех организаций ( это префектура, местная управа и балансодержатель места проведения ) согласовали забег при условии, что не будет запрета от остальных трех. Милиция просто не ответила)) пришла на забег, посмотрела, что все в порядке и ушла по своим делам. )) Но по сути выполнили свою работу без лишней бюрократии. Первое, что я сделал, это попросил друзей помочь. Вспомнил, как я в прошлый раз мучился с почтой и ответами всем зарегистрировавшимся. В этот раз воспользовался платформой команды 3sport. Читать далее
Виктор Жидков
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О ботинках и не только
Дорогие друзья! Сегодня разбирали с сотрудниками в Перми такую ситуацию. В один из наших офисов пришёл пожилой клиент. Он довольно быстро решил свой вопрос, а потом любезно попросил у специалиста Книгу жалоб и предложений. Оставив запись, клиент с улыбкой простился и ушёл. Читать далее
Алексей Коровин
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Все на старт!)
Друзья, Извините , что поздно, но наконец я получил все необходимые согласования. Поэтому, приглашаю всех вас 24 мая в 10 часов в сквер у Новодевичьего монастыря ( там где пруд, с противоположной стороны третьего кольца ) на традиционный благотворительный детский забег “ Беги и Помоги” на дистанции 500 и 1000 метров. Забег состоится во второй раз. В этот раз мы не собираем игрушки и детские вещи а просим участников пожертвовать любую, какую вы себе позволите денежную сумму ( строго при регистрации ) Все денежные средства будут переданы на нужды Люберецкого специализированного дома ребенка. ВНИМАНИЕ. Я хотел бы ,чтобы забег был устроен для детишек близких мне людей, поэтому регистрация будет проходить после того как вы напишете мне в личку ( Zhidkov.viktor@gmail.com ) и я пришлю вам ссылку на сайт. Близкими я считаю всех читателей моего блога кто разделяет мои взгляды. Допускается , если вы совсем близкий )) мне человек ( то есть я лично вас знаю ) и очень желаете пригласить своих самых самых лучших племянников или других не менее близких детишек. Читать далее
Виктор Жидков
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Люди с безграничными возможностями
В эти выходные из Мексики пришли две очень хорошие новости. Алексей Обыденнов стал первым в истории России чемпионом мира в паралимпийском велоспорте на треке. Точнее двукратным чемпионом. Два лучших в мире времени он показал в гонке преследования на 3 км и индивидуальном старте на 1 км. При этом в полуфинале трёхкилометрового заезда и финале гонки на один километр он поставил мировые рекорды. Если озвучить его результаты кому-нибудь из мира велоспорта, то люди с уважением отзовутся о гонщике. Это действительно невероятно – 3 мин.26.691 и 1мин.06.31. Но если добавить, что у Лёши нет рук, люди застынут в изумлении. Действительно, а вы способны ехать на велосипеде со скоростью почти 52 км/час? Я лично пробовал удержаться за Алексеем, когда мы пару раз пересекались на треке. Получалось только на разминке. Просто машина!! Я искренне рад за него! Рад, потому что видел, как он тренировался и шел к этой победе. Бывая на треке, мы с одноклубниками часто пересекаемся с ребятами. Читать далее
Виктор Жидков
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Четыре раза в одну реку
Сидим в ресторане после гонки и я опять рассуждаю вслух: - Ну в следующем году я сюда точно не поеду! Это моя четвертая гонка в Эмиратах. Самая прогнозируемая ! То есть, я точно знал, что от себя ждать и получил этот результат абсолютно спокойно. Но вернемся к тем причинам, которые меня заставляли поехать в четвертый раз на этот старт. 2011 год Если вы меня достаточно знаете, то наверняка уже слышали не раз, как в 2010 году вместо 100 километров я проехал 130. Многие, говоря о причинах этого, называют мое взвинченное состояние, или сообщают банальное “напекло голову”. Но это не так. И подтверждением служит лишний круг на трассе формулы-1 двоих моих друзей в этом 2014 году. Ну вот так относятся организаторы к маркировке трассы. Наверное многим очевидно, что если траектория огорожена конусами, то нужно стараться за них не заезжать. Но если ты весь на адреналине, видишь, что рядом многие едут за конусами ( не совсем понятно, что это круговые ), в пылу страсти можешь вывернуть опять на полотно . Читать далее
Виктор Жидков
8 Комментировать
«Золотой» путь Владимира Алекно
Дорогие друзья! С каким удовольствием мы смотрели домашнюю зимнюю Олимпиаду, как переживали за наших спортсменов! И сейчас, после победы сборной России в общем зачёте медалей, к олимпийцем привлечено повышенное внимание. Как готовились к Играм? От чего пришлось отказаться? Какие особые приёмы использовал тренерский штаб?.. Думаю, нам предстоит узнать много интересных историй. Но сейчас мне хотелось бы перенестись на полтора года назад и вспомнить этот фантастический матч 12 августа 2012 года. Читать далее
Алексей Коровин
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Почему уходят клиенты?
Дорогие друзья! В комментариях к предыдущему посту мне предложили регулярно завтракать не только с сотрудниками, но и с клиентами банка. И я вчера встречался с нашим клиентом, владельцем нескольких компаний, который не только перевёл в "Альфу" счета и зарплатные проекты своих компаний, но и сам активно пользуется продуктами и услугами банка. Читать далее
Алексей Коровин
26 Комментировать
Новое это хорошо забытое старое.)
Кто в России не катался на лыжах? Нет таких. Не знаю, как сейчас молодежь к ним относится, но в моем детстве вся физкультура в третей четверти была строго на лыжах. При этом, если температура была ниже - 26, лыжи отменялись. Очень было обидно, когда услышав утром по радио "минус 27", ты не брал свою форму и лыжи, а днем термометр учителя физкультуры констатировал - "- 25". Это означало физкультуру в школьной форме и на школьных же лыжах, что было просто очень жестко. Лыжные прогулки с семьей по выходным или катание с друзьями было частым и общедоступным времяпрепровождением. Вы понимаете мое состояние, когда я в прошлом году, впервые после 10 класса, попробовал покататься? Фейерверк эмоций. Но в прошлом году я так и не поучаствовал ни в одном старте. Во- первых, страшно. Страшно, что не умею, что форма не та, да и техника слабовата. Да и сами старты были какие-то незнакомые и уж очень профессиональные, что ли. А тут команда 3sport. Читать далее
Виктор Жидков
7 Комментировать
Вбок по карьерной лестнице
Дорогие друзья! В нашем банке есть традиция совместных завтраков руководителей и сотрудников. Появилась эта традиция больше года назад и хорошо укоренилась: сотрудники больше узнают о стратегии банка и бизнес-линий, а руководители - получают обратную связь высочайшего качества и массу новых идей, зачастую "готовых к употреблению" Читать далее
Алексей Коровин
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30 суток в пути, 1700 километров бегом.
Задумайтесь, представьте, вообразите. Получилось? Вот и я слабо себе представлял как это возможно, пока не узнал, кто задумал это мероприятие. Дмитрий Ерохин был мне знаком по прошлогоднему семидневному забегу в африканской пустыне. Я хотел попробовать свои силы в этом году и пошел на встречу с Дмитрием , который делился своими впечатлениями. После этого разговора я понял, что не готов к такому старту. Ни ментально, ни физически. Шансов, что я финиширую конечно много, но я бы хотел иметь 95 процентную вероятность и самое главное уверенность, что это не окажет вреда моему здоровью. Сам Дима, конечно боец. Бежал не ради финиша, а на победу. При этом обстоятельства складывались не в его пользу. По условиям гонки всю еду нужно нести с собой в рюкзаке. Участники берут, как правило, сублимированные продукты для оптимального сочетания веса и калорий. Дмитрий решил использовать натуральные продукты и так получилось, что в первый день гонки существенный запас калорий пришел в негодность. Читать далее
Виктор Жидков
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55 процентов, это очень много
В Москве прошла “Российская неделя здравоохранения ”. На этом форуме академик РАМН Николай Герасименко озвучил два тезиса , которые меня заставили задуматься: - 60% процентов российских студентов не доживет до пенсии; - согласно исследованиям, на 55% здоровье человека зависит от него самого, его отношения к своему здоровью, на 20% — от генетики, на 10–15% — от здравоохранения и на 15% — от окружающей среды и работы. Уважаемые читатели блога, те, кто никак не решается начать борьбу за себя , борьбу за свое здоровье , скажите - почему так трудно для вас начать допустим, бегать по утрам? По выходным, по праздникам, на каникулах, в отпусках? Почему не попытаться помочь себе ? Помните мой пост в преддверии прошлого Нового года? Может новый, 2014 год способен вас подтолкнуть к действию, которое станет отправной точкой вашей новой жизни? Давайте начнем! Круто же осознавать, что не ты один, а масса народу первого января, осознанно не злоупотребив вчера , пробежит морозным утром или днем несколько километров! Читать далее
Виктор Жидков
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Цивилизация
Простите, что долго не писал в свой блог. Причина уважительная. Находился в творческом отпуске в связи с рождением дочери. )) Сейчас по прошествии двух месяцев, ее можно уже отдать на попечение старшим братьям), так что возвращаюсь к вам с пропагандой любительского спорта. Извините))) Посадка на рейс Копенгаген - Москва. Подхожу к стойке регистрации. Мужчина лет 60-ти поднимает голову и расплываясь в улыбке спрашивает: "Как себя чувствуешь , Айронмен?" По традиции после старта я всегда улетаю в футболке финишера. В этот раз на мне трофей из Кальмара, Швеция. "Отлично" , отвечаю я, и ни капельки не лукавлю. - Какое время ? Вопрос застает меня врасплох. Обычно на Западе спрашивают –“Ты финишировал?» А с каким временем - это уже не важно , все равно герой. - 10 : 56 - Молодец, значит наш принц тебя опередил! Какой еще принц? Не было у нас принцев! Министр из Финляндии был, а принцев не было. -Вы не ошиблись? -Ну как я могу ошибаться, смотри, - протягивает мне утреннюю газету. Читать далее
Виктор Жидков
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Grecotel: качество в деталях
Дорогие друзья! Закончился август, и яркие впечатления лета стали воспоминаниями. Вот одно из них, которым особенно приятно поделиться в этот дождливый день ...На Крите сидим на открытом воздухе и пьём кофе с Георгиосом Скулаксиносом, директором гостиницы Creta Palace, входящей в знаменитую своим гостеприимством сеть Grecotel. Grecotel, компания по управлению отелями и курортными комплексами, была создана в 1981 г. и на паритетной основе находится в собственности греческой Группы Н.Даскалантонакис и компании TUI Hotels & Resorts. Сейчас под управлением Grecotel - более двадцати отелей и курортных комплексов класса "люкс" и 4 звезды как на островах, так и на территории материковой Греции. Читать далее
Алексей Коровин
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«Кальмар Айронмен» и не только
Про итоги За год подготовки к старту я проехал на велосипеде 3 857 км за 168 часов, проплыл 134 км за 45 часов, проехал на лыжах 286 км за 21 час и пробежал 987 км за 90 часов, сделал в зале силовых упражнений 41 час. Всего 375 часов тренировок в год. Средний объем в неделю 7 часов. Результаты гонки: Плавание 1:17:29 в группе 40-44 место 118, общее 660 Транзитка 1 3:33 Велосипед 5:25:33 в группе 40-44 место 91, общее 424 Транзитка 2 3:33 Бег 4:06:50 в группе 40-44 место 85, общее 429 Общее время 10:56:58 Про мотивацию Второй раз делать Айронмен интереснее, ведь есть уже полученный результат , и понимаешь, где нужно усилиться и что отработать, чтобы его улучшить. Мне очень сложно тренироваться просто для сохранения физической формы. Я должен четко понимать, для чего я сегодня встаю рано утром и иду в бассейн. Регистрация за год до гонки - очень мотивирующий фактор. Я стараюсь не утомлять организм длинными тренировками на тренажерах. Читать далее
Виктор Жидков
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Как сделать себя счастливым
Не секрет, что зачастую, помогая другим, мы на самом деле помогаем себе. Еще бы, ведь мы видим в тех, кому помогли, свою добродетель. Они напоминают нам о нашей щедрости и благородстве. Простите меня, конечно , если я причину всех добрых поступков сведу к человеческому тщеславию. Огромное количество добра делается на планете бескорыстно. Но я сейчас не об этом. Если у вас на душе сейчас неспокойно, вы не уверены в своих силах, часто грустите, не чувствуете своей нужности обществу и так далее- нет ничего лучшего, чем увидеть десятки счастливых детских глаз. Мало что может сравниться с осознанием того, что радостью эти глаза зажгли вы. Я предлагаю вам провести детский забег в своем районе для своих и соседских ребятишек, детей ваших друзей и знакомых. Для того, чтобы у вас все получилось, чтобы все не казалось таким невозможным, я написал эту инструкцию . Следуя ей, вы гарантировано организуете забег, получите массу эмоций и зарядитесь той самой положительной энергией которая вам сейчас необходима. Читать далее
Виктор Жидков
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