Популярные сообщения

В конце года всегда интересно перечитывать прогнозы, сделанные в начале года...
Далее - перепечатка колонки финансиста от 27 марта этого года...
Уже третий год подряд 15 марта объявляется Всемирным днем защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. Вспомнив об этом в середине февраля, поймал себя на мысли о том, что надо будет 16 марта (а раньше и волноваться не стоит, коль всё одно и то же самое, из года в год!) посмотреть прессу и покопаться в интернете. А вдруг банковское сообщество на что-нибудь опять не обратило должного внимания, считая, как и в случае с отменой комиссий за ведение ссудного счета задним числом (когда суды стали присуждать заемщикам возврат уплаченных ими комиссий по ранее выданным кредитам), что «такого быть не может, потому что не может быть никогда»? Ведь многие до сих пор помнят ситуацию с принятием новым составом Госдумы законопроекта о страховании в первом чтении, призванного сделать продажи страховок более прозрачным и менее рискованным для потребителей делом за счет «отлучения» от такого бизнеса компаний-«однодневок», а де-факто запрещающего всем юридическим лицам, а значит, и банкам, продвигать страховки в качестве агентов.
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