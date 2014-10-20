Популярные сообщения

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Эльман Мехтиев 20.10.2014 11:24 eom
Бойтесь данайцев, дары приносящих
(Полный текст реплики, ранее опубликованной по ссылке http://itar-tass.com/opinions/2285) 3 марта 2014 года в структуре Банка России была создана Служба защиты прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Спустя 6 месяцев, 4 сентября этого же года, на XII Международном банковском форуме в Сочи «Банки России – XXI век», руководство Банка России впервые рассказало о планах деятельности этой Службы. Как указал заместитель председателя Банка России В.В.Чистюхин, в среднесрочной перспективе Центральный Банк: 1) «сосредоточит рассмотрение всех жалоб, чтобы создать единый информационный ресурс» 2) планирует «вывести на электронный формат рассмотрение жалоб», и «стимулировать потребителя не только обращаться к регулятору, но и обращаться в электронном виде» 3) работает над созданием «колл-центров для приема жалоб» Это заявление почти сразу же получило должное освещение в прессе, но почему- то осталось без комментариев представителей рынка. Читать далее
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Эльман Мехтиев 02.10.2014 00:52 eom
У семи нянек дитя без глазу?
(Полный текст реплики, ранее опубликованной по адресу http://itar-tass.com/opinions/2262) 4 сентября Национальное агентство финансовых исследований по итогам проведенного совместно с Финпотребсоюзом опроса опубликовало пресс-релиз с прекрасным названием «Права потребителей финансовых услуг: есть претензии!» (http://goo.gl/ItLeQJ). Да простит меня читатель за числа и цитаты, но если коротко, то: - в 2014 «более половины россиян (57%) считают, что их права как потребителей финансовых услуг не защищены»… в 2012 – только 52% (то есть в 2014 году почти 10%-ный рост относительно 2012); - «доля тех, кто считает, что их права на рынке финансовых услуг полностью, либо скорее защищены, сократилась с 2012 года на 9 п.п. (с 37% до 28%)»… то есть относительно 2012 года доля таких ответов уменьшилась почти на 25%; - «знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке, не более 15% граждан»… в 2012 – всего 9%, то есть относительно 2012 года в 2014 рост на две трети! Читать далее
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Эльман Мехтиев 30.12.2012 06:48 eom
Ответы от "эксперта по потребительским кредитам"
Только что количество моих ответов на вопросы по потребительским кредитам на этом сайте перевалило за 100. Непростая оказалась это работа по вытаскиванию бегемота из болота - результаты и размышления опубликую после праздников. А сейчас - всех с наступающими праздниками, всем - здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!!
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Эльман Мехтиев 04.12.2012 19:45 eom
Защита прав потребителей финансовых услуг в России или "это фантастика, сынок"...
Предисловие. Нижеприведенный памфлет был написан в июле 2012 года... и после борьбы за его публикацию в первоначальном виде был опубликован под названием "Back to the future..." в одном из профессиональных журналов лишь в декабре прошлого года... Надеюсь, что памфлет не потерял своей актуальности и сейчас... Извините, если текст слишком длинный ------- Выходя на работу утром 22 февраля 2015 года, Николай в соответствии с недавно благоприобретенной привычкой еще на пороге квартиры, подключил к телефону наушники и парой движений пальцами подключил Twitter к голосовому прослушиванию. До метро было 7 минут пешком и за это время телефон обычно успевал прочитать разными голосами выбранные по заранее определенному порядку твиты. Сначала – мысли и впечатления друзей их голосами, потом – заметки «друзей» на полях новостей, потом – сами эти новости… Обычно, входя в метро, Николай уже слушал новости экономики и различные сведения о «друзьях по цеху» (так он называл конкурентов). Читать далее
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Эльман Мехтиев 29.11.2012 19:32 eom
Защита прав потребителей финансовых услуг в США — может, нам такое не надо?
Недавно в колонке финансиста. Capital One, Discover, American Express… $140 млн, $200 млн, $85 млн… 18 июля, 24 сентября, 1 октября 2012 г… Названия банков, суммы, возвращенные ими потребителям их услуг, и даты принятия решения о выплатах — связующим звеном во всех случаях выступает Бюро по защите потребителей финансовых услуг США (Consumer Financial Protection Bureau — CFPB). Единый орган, обеспечивающий эту защиту, был создан в соответствии с принятым в 2010 г. законом Додда — Фрэнка о реформе финансового регулирования, начал свою деятельность чуть более года назад и сразу начал активно выявлять нарушения в финансовых организациях. Принципиально новыми в деятельности данного учреждения можно считать три момента: — если до создания CFPB защита прав потребителей финансовых услуг строилась по «индустриальному» признаку (жалобы на банки подавались банковскому регулятору или в Федеральную корпорации страхования депозитов, жалобы на брокеров — в Комиссию по ценным бумагам и биржам и т. Читать далее
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Эльман Мехтиев 29.11.2012 19:26 eom
Защита прав потребителей финансовых услуг - кому нужен Всемирный день...
В конце года всегда интересно перечитывать прогнозы, сделанные в начале года... Далее - перепечатка колонки финансиста от 27 марта этого года... Уже третий год подряд 15 марта объявляется Всемирным днем защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. Вспомнив об этом в середине февраля, поймал себя на мысли о том, что надо будет 16 марта (а раньше и волноваться не стоит, коль всё одно и то же самое, из года в год!) посмотреть прессу и покопаться в интернете. А вдруг банковское сообщество на что-нибудь опять не обратило должного внимания, считая, как и в случае с отменой комиссий за ведение ссудного счета задним числом (когда суды стали присуждать заемщикам возврат уплаченных ими комиссий по ранее выданным кредитам), что «такого быть не может, потому что не может быть никогда»? Ведь многие до сих пор помнят ситуацию с принятием новым составом Госдумы законопроекта о страховании в первом чтении, призванного сделать продажи страховок более прозрачным и менее рискованным для потребителей делом за счет «отлучения» от такого бизнеса компаний-«однодневок», а де-факто запрещающего всем юридическим лицам, а значит, и банкам, продвигать страховки в качестве агентов. Читать далее
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