Популярные сообщения

Только что количество моих ответов на вопросы по потребительским кредитам на этом сайте перевалило за 100. Непростая оказалась это работа по вытаскиванию бегемота из болота - результаты и размышления опубликую после праздников. А сейчас - всех с наступающими праздниками, всем - здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!!

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