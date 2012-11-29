Защита прав потребителей финансовых услуг в США — может, нам такое не надо?

Недавно в колонке финансиста.
Capital One, Discover, American Express… $140 млн, $200 млн, $85 млн… 18 июля, 24 сентября, 1 октября 2012 г…
Названия банков, суммы, возвращенные ими потребителям их услуг, и даты принятия решения о выплатах — связующим звеном во всех случаях выступает Бюро по защите потребителей финансовых услуг США (Consumer Financial Protection Bureau — CFPB). Единый орган, обеспечивающий эту защиту, был создан в соответствии с принятым в 2010 г. законом Додда — Фрэнка о реформе финансового регулирования, начал свою деятельность чуть более года назад и сразу начал активно выявлять нарушения в финансовых организациях.
Принципиально новыми в деятельности данного учреждения можно считать три момента:
— если до создания CFPB защита прав потребителей финансовых услуг строилась по «индустриальному» признаку (жалобы на банки подавались банковскому регулятору или в Федеральную корпорации страхования депозитов, жалобы на брокеров — в Комиссию по ценным бумагам и биржам и т. п.), то теперь все жалобы направляются в единый орган;
— деятельность CFPB направлена на искоренение нечестных, вводящих в заблуждение, использующих в качестве преимущества возможную финансовую неграмотность потребителя действий и практик со стороны поставщиков финансовых услуг;
— для выявления нарушений и последующего их расследования CFPB анализирует поступающие в бюро жалобы.
Годовщину своего существования CFPB «отметило» 18 июля 2012 г. достижением соглашения с Capital One о возврате 2 млн клиентов $140 млн и выплате $60 млн различных штрафов за нарушения при продаже таких дополнительных продуктов к кредитным картам Capital One, как «защита от неплатежей при наступлении определенных событий» и «мониторинг кредитного рейтинга». Потребители далеко не всегда понимали смысл этих услуг, за что они платят, получая их, и нужны ли им эти продукты.
24 сентября CFPB совместно с Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) объявило, что компания Discover выплатит 3,5 млн клиентам $200 млн и еще $14 млн штрафа. Решение было принято после выявления нарушений при продаже таких дополнительных услуг к кредитным картам, как «защита от неплатежей при наступлении определенных событий», «мониторинг кредитного рейтинга», «защита от кражи персональных данных» и «защита от несанкционированных транзакций».
А 1 октября CFPB, завершив расследование, начатое ранее FDIC, постановило, что три входящих в American Express организации — American Express Centurion Bank, American Express Travel Related Services Company и American Express Bank — должны вернуть 250 000 клиентам в общей сложности около $85 млн и заплатить штрафы в размере $27,5 млн. В этот раз речь шла не о дополнительно предлагавшихся услугах, а о продуктах самих этих компаний, а также их практиках взыскания просроченной задолженности. В том числе о том, что, в нарушение существующего в США регулирования, неустойка за просрочку взималась как процент от суммы задолженности, а потребителей периодически неверно информировали о влиянии выплат по давно просроченным долгам на пересчет их кредитного рейтинга. (Информация о решениях CFPB взята из официальных пресс-релизов бюро, опубликованных на www.consumerfinance.gov.)
Программа деятельности CFPB была объявлена заранее, и многие игроки рынка финансовых услуг начали выражать серьезную обеспокоенность действиями и планами организации. В США даже началось обсуждение вопроса «Кто боится CFPB?»; анекдотично, но статья с таким названием была опубликована за сутки до опубликования первого решения бюро.
А ответ был прост: бояться надо тем, кто так и не понял, что одних только декламаций о клиентоориентированности и быстром разрешении проблем клиентов «в ручном режиме» недостаточно. Нужно изначально строить все продукты, процессы, сценарии разговоров, документы и т.п. не только просто соответствующими букве закона и нормам существующего регулирования, но и не позволяющими финансовым учреждениям допускать саму возможность таких нечестных, вводящих в заблуждение или использующих как преимущество финансовую неграмотность клиентов, действий, практик, процедур и продуктов.
Посмотрев на работу CFPB, мы можем задать только один вопрос: как быстро подобный мегарегулятор, специализирующийся именно и только на защите прав потребителей финансовых услуг, может быть создан в России? А, может, и не надо нам такого мегарегулятора — разве не лучше финансовым организациям платить всего лишь по 10 000 руб. штрафа?
Комментарии 10
Ну что Вы, нельзя ни в коем случае подобную службу у нас вводить. У нас же тогда самый главный и самый зеленый банк потонет в потоке предписаний/штрафов от оной - я вот стараюсь минимизировать свое общение с ним как клиента-физика настолько, насколько это вообще возможно, но даже тех редких ситуаций, когда мне приходится сталкиваться с ним, помогая, например, родственникам и знакомым с возникшими проблемами, хватает, чтобы мои волосы на голове начинали шевелиться сами собой.
Сотрудники банка на моих глазах два раза из двух (хорошая статистика, ничего не скажешь) откровенно врали об особенностях предоставления услуг, а когда были уличены во лжи, пожимали плечами и говорили "Правда? А у нас именно так в инструкции написано...". Очевидно, что их дезинформация - это не следствие личной инициативы отдельного клерка, а планомерный процесс, о котором в курсе как минимум непосредственное руководство этих сотрудников. Примеры могу привести, но, думаю, они и так всем известны (проскакивало и здесь на НР что-то подобное).
И уж, извините, не удержусь от колкости в Ваш адрес (пусть и косвенно) - как-то году в 2009 (а, скорее, даже раньше) проходил я мимо стоечки Вашего банка в каком-то центре возле м. Кузьминки в Москве, да и решил заполнить заявление на кредитную карту. Перезвонили мне минут через 40 и сообщили, что кредитную карту мне выдать не могут, но могут выдать кредит наличными. Я поблагодарил девушку за помощь и культурно отказался. Знаете, что мне предложили в ответ?
"Ну зачем вы отказываетесь?! Вам же нужны деньги?!?! Как "нет"? Ах, вам нужна карта?! Чтобы оплачивать покупки и не таскать с собой пачку денег? Ну так это замечательно - получайте наш кредит наличными, мы откроем вам дебетовую карту и вы положите деньги на нее и будете пользоваться ими".
Такого "щедрого" предложения, мне, честно говоря, банки не делали ни разу в жизни. Думаю, и не сделают - GE, видимо, один такой Объяснять девушке разницу между картами, расчетом процентов и иными "маловажными мелочами" у меня сил уже не было - я просто повесил трубку.
А сколько таких, которые не повесили, а с радостью приняли такое предложение?
Так что, нет-нет, всякие мегарегуляторы-мегаомбудсмены нам нафиг не нужны. Нам бы хоть научиться не прятать стоимость годового обслуживания пятым шрифтом на 54 странице "Условий обслуживания" при рекламе кредиток, а то ради интереса зашел на несколько страниц банков, двигающих свои кредитки, и ни на одной не смог в разумное время найти стоимость годового обслуживания, хотя куча рекламного бреда была написана красивым крупным шрифтом и прекрасно читалась
Спасибо за комментарий... Очень жаль, что только сейчас Вы описали историю про то, как Вам пытались выдать кредит на карту... Есть только одна сложность - после приобретения банка в 2004 году мы не предлагали и до сих пор не предлагаем нашим клиентам дебетовых карт... Возможно, Вам пытались предложить получить кредит наличными и написать заявление на перевод его в другой банк, но сейчас уже трудно проверить и отреагировать надлежащим образом...
Кстати - а каким шрифтом печатаются аннотации к лекарствам? И почему же того же самого регулятора это почему-то не волнует?
А это уже угроза национальной безопасности и "суверенности" нашей "демократии"!!! Значит нельзя такое вводить у нас!
Конечно у нас ничего такого нету. Пусть в России банки резвятся как хотят)
Но я бы не отказался от такой службы у нас в России.