Защита прав потребителей финансовых услуг в России или "это фантастика, сынок"...

Предисловие.
Нижеприведенный памфлет был написан в июле 2012 года... и после борьбы за его публикацию в первоначальном виде был опубликован под названием "Back to the future..." в одном из профессиональных журналов лишь в декабре прошлого года... Надеюсь, что памфлет не потерял своей актуальности и сейчас... Извините, если текст слишком длинный
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Выходя на работу утром 22 февраля 2015 года, Николай в соответствии с недавно благоприобретенной привычкой еще на пороге квартиры, подключил к телефону наушники и парой движений пальцами подключил Twitter к голосовому прослушиванию. До метро было 7 минут пешком и за это время телефон обычно успевал прочитать разными голосами выбранные по заранее определенному порядку твиты. Сначала – мысли и впечатления друзей их голосами, потом – заметки «друзей» на полях новостей, потом – сами эти новости… Обычно, входя в метро, Николай уже слушал новости экономики и различные сведения о «друзьях по цеху» (так он называл конкурентов).
Проходя без остановки через турникет метро, Николай привычно отметил радостное щебетание автоматического финансового консультанта, напомнившего, что только что с его счета было списано двадцать рублей в уплату проезда. Сегодня «консультант» также добавил, что с учетом количества поездок за все время участия в программе скидок для перехода на более низкий тариф оплаты услуг метро, Николаю нужно внести еще одну тысячу рублей на неснижаемый аванс.
Привычно поправив наушники, Николай вошел в вагон метро. Трансляция твитов продолжалась и под землей. На «сладкое» Николай всегда оставлял самую неприятную обязанность – прослушивание отчетов «консультанта» о вчерашних расходах, совершенных всеми членами семьи с его счета, накопленных за это баллах, платежах, которые спишутся в соответствии с планом со счета сегодня в 10.00 утра,
Слушая такое «радио», Николай, на подъезде к станции метро, у которой расположен офис их компании, уже завершал свой ежедневный психологический «переход» от семейной жизни к напряженным «будням производства».
Выходя из станции метро и двигаясь в общем потоке к своему зданию под классическую музыку, Николай «вне очереди» услышал восторженный твит сына, студента 2 курса факультета «слишком точных наук» (как они шутили в семье) университета, о том, что ему предложили поездку в MIT… Поездка значилась в семейных мечтах, но обычно, такие «приглашения» получали только лучшие третьекурсники… Лучшие из лучших имели шанс поехать за счет Роснано, счастливчики из 2-го «эшелона» должны были оплачивать переезд и проживание сами. Именно к такому варианту развития событий Николай и готовился заранее, ежемесячно откладывая по совету «консультанта» энную сумму денег на пополняемый сберегательный сертификат. Срок такого хитрого вклада истекал только через год – и ради более высоких процентов всей семьей договорились, что он будет без опции досрочного расторжения.
Размышления Николая о том, «что всё это может значить», прервал звонок сына – «так как на 3 курсе не оказалось достаточного количества кандидатов на поездку, выдержавших все тесты, в виде исключения ему предложили поехать на полугодовую стажировку аж на год раньше. Все условия поездки – такие же, как и для третьекурсников… В случае успешной сдачи всех тестов, зачетов и экзаменов по итогам стажировки принимается решение о супервыгодном кредите на образование за рубежом – его можно не выплачивать во время учебы, а в случае работы на предприятиях этого концерна более 5 лет остаток по задолженности вообще может быть списан. Нужно до конца рабочего дня сообщить, оплатим ли мы билеты и проживание». «Для сына это шанс – его надо бы использовать», - подумал Николай и сразу же его мысли вернулись к тому, что такого количества свободных денег на поездку не будет еще почти год.
Придя на работу, Николай достал телефон из нагрудного кармана и поставил его перед собой на столе. Замерев на неудобном стуле, он решил сделать «звонок другу» - консультанту по финансам, полученного «в нагрузку» от оператора связи, Это был бы лишь третий такой звонок за 2 года и потому он не должен был стоить Николаю ни копейки.
Кратко рассказав суть ситуации, Николай спросил, можно ли изъять деньги с депозита досрочно… «Можно продать сберегательный сертификат, но тогда мы потеряем вместе с Вами уйму денег, да и все равно их не хватит на проживание и перелет… Может, поработаем над другими решениями? У Вас есть не только этот сертификат, но и бонусные баллы за покупки… Подождите, их хватает на ваучер на один билет туда бесплатно… Если вся Ваша семья будет пользоваться для покупок и поездок только Вашим счетом, за пять месяцев можно будет накопить баллов приблизительно на четверть билета оттуда… Остальные баллы надо будет докупить… Ах да, для визы надо иметь на руках оба билета… Значит берем один билет за баллы, а на второй докупаем этих самых баллов со счета – все равно так будет дешевле если баллов чуть больше чем на один билет… Проживание – а больше никаких средств нет, кроме тех счетов, о которых Вы нам заявили? Жаль… Придется, наверно, брать кредит… Мы можем подобрать кредит на образование, но они все – долгосрочные, а Вы говорили, что не любите жить в долг… Знаете что, если билеты оплатить как мы договорились, то под Ваш сберегательный сертификат можно взять кредит. Или взять просто кредит на 3 года, исправно выплачивать его, а через год погасить досрочно большую часть кредита за счет «обналичивания» сертификата в срок и останется платить всего около полугода»…
Николай взял паузу – звучит заманчиво и почти правдиво, но где-то ведь должна быть зарыта та самая собака, на которой эти ушлые банкиры зарабатывают…
Далее последовал короткая дуэль вопросов и ответов:
- А почему на 3 года?
- Закон не разрешает давать кредит, если сумма всех платежей по кредитам в месяц будет больше половины Вашего ежемесячного дохода… На меньший срок могут и не дать, посчитать?
- Не надо, потом перепроверю… А они примут досрочно платеж на большую часть кредита?
- Закон запрещает ограничивать право клиента на досрочное полное или частичное погашение или обусловливать его приобретением каких-либо услуг…
- А если я опоздаю с платежом во время отпуска?
- Во-первых, мы с Вами настроим функцию автоматического списания средств в погашение кредита в назначенный Вами день месяца, во-вторых, в случае, если это опоздание будет до пяти дней, по закону штраф начислять нельзя. Достаточно того, что они сообщат об этом на утро следующего дня в бюро кредитных историй… То же самое произойдет, если Вам не хватит не более 5% для погашения очередной части кредита, Это всё прописано в законе.
- А если вдруг кредит не понадобится?
- А когда Вам давать ответ – сегодня? Если Вы подпишите его получение сегодня, у Вас есть 2 недели чтобы его вернуть без штрафов, комиссий и без процентов… Вдруг те, кто предложил стажировку Вашему сыну «погорячились», или что-то не срослось – по закону, у Вас есть 2 недели после получения кредита на спокойную без горячки оценку насколько он Вам нужен и «потяните» ли Вы его…
- И кто же это такие хорошие, что даже и штрафы и не начисляют?
- Теперь – все, кто кредитуют физические лица. Закон суров, но это – закон.
- Минутку, а если все-таки штраф будет?
- По закону, штраф не должен быть выше определенной фиксированной суммы или 50% суммы просроченной задолженности, то есть меньшего из двух этих значений.
- А какой-нибудь рейтинг есть, как банки соблюдали эти требования до того, как они стали обязательными?
- На прошлой неделе вышел – уже 6-йвыпуск…
- Нарисованный за деньги банков?
- Нет, можно верить, он на деньги Всемирного Банка сделан. В рамках повышения финансовой грамотности… Можно посмотреть все 6 выпусков и отсеять «новичков»…
- А как ещё их можно оценить? А то помните, как было, рейтинги всякие красивые, а потом всем миром их спасать пришлось….
- Во-первых, мы с Вами говорим о кредите без залога (даже если что-нибудь и случится, с Вас можно требовать досрочного погашения только если Вы злостный неплательщик), во-вторых, есть отчеты финансового омбудсмена – и хоть теперь по закону можно к нему обращаться по поводу любого банка и его решение обязательно для всех, можно посмотреть, кто так работал еще до принятия закона…
- Уговорили… Присылайте расчет и условиях тех, кто так любит своих клиентов не только после принятия закона…
- Спасибо… перезвоню Вам через полчаса, если устроит. До свидания.
Просмотрев в телефоне все условия и коротенький список банков, Николай набрал консультанту сам:
- У нас проблема – я не могу приехать сегодня в офис к банку ABC раньше 7 вечера, а ответ надо дать, наверно, часов до 5…
- Здравствуйте еще раз… Значит, Вы решили? И надо только подписать документы?
- Ну да, Вы же написали, что основные условия - в «паспорте» кредита. А читать все мелочи у меня нет времени, да и обзорный рейтинг говорит, что у них нет никаких таких подводных камней в тексте договора… И еще – а по какой ставке они мне его дадут? У них тут разброс и низкие ставки тем, у кого есть кредитная история…
- Давайте по порядку… У Вас нет кредитной истории, так как Вы всегда избегали жить в кредит. Но Вы же платите все налоги?
- Да…
- И Вы же можете банку дать разрешение на запрос о Ваших доходах в налоговую?
- Да.
- А еще Вы же можете дать согласие на запрос на сумму накоплений и историю поступлений на Ваш лицевой счет в Пенсионном Фонде?
- Да! А они могут использовать сведения о моих покупках по Вашему счету?
- Спасибо за подсказку – думаю, что со всеми этими данными мы с Вами можем рассчитывать на ставку ниже средней…
- Так как мне его подписать? Они могут ко мне приехать?
- Зачем? У Вас универсальная карта с собой? Вы могли бы её вставить в телефон и всего лишь нажать ДА при запросе на подписание…
- Нет у меня карты с собой, да и не верю я ей…
- Тогда сделаем так – при звонке в банк включите на телефоне видеосвязь, так как в подтверждение контракта они будут записывать разговор с Вами, и активируйте функцию чтения отпечатка пальца. Думаю, что этого будет достаточно…. Потом они Вам пришлют печатный экземпляр и Вам надо будет его подписать как в старые добрые времена, хотя это и будет чистая формальность после всех этих процедур…
На часах было 9.35. Николай, успел подтвердить банку голосом и отпечатком пальца свое согласие на запрос данных, был приятно польщен предложенной процентной ставкой, опасливо переспросил о праве вернуть без процентов в первые 2 недели и отсутствии комиссий при досрочном частичном погашении и с чистой совестью еще раз подтвердил согласие взять кредит… Осталось написать твит сыну, чтобы он подтвердил возможность оплаты поездки на стажировку.
Офисные дамочки только закончили наводить красоту, начинался рабочий день…
От автора:
Описанный выше «производственный роман» звучит как слоган одной из реклам – «это фантастика, сынок»… Наверно, именно этими словами начнет свое послание сыну герой вымышленный ситуации, и добавит, «спасибо, что научил пользоваться телефоном, езжай в свою Америку».
Технологические изыски, перечисленные в тексте:
- идентификация по отпечатку пальца в телефоне;
- видеосвязь в телефоне;
- прослушивание (а не чтение) Twitter’а;
- бесконтактная оплата поездки в метро;
- программа-консультант по финансовым услугам, нашептывающая в ухо результаты вчерашнего дня и ближайшие планы,
вряд ли сильно удивят кого-либо даже сегодня.
К реалиям завтрашнего дня сферы финансовых услуг можно отнести:
- предложение услуг финансового консультанта оператором мобильной связи;
- накопительный сберегательный сертификат (как альтернативу безотзывным вкладам);
- получение кредита под залог средств на счете;
- понижающиеся в зависимости от неснижаемого аванса расценки на услуги общественного транспорта;
- возможность использования данных из налоговых органов и пенсионного фонда для оценки платежеспособности клиента;
- подписание договора с помощью универсальной электронной карты или с помощью отпечатка пальца через считыватель на телефоне;
- выпускаемый каждые 6 месяцев обзор соответствия условий предоставления финансовых услуг требованиям законодательства о защите прав потребителей (см.: http://www.fer.ru/fefl/files/REOI_QCBS_4.11-rus.pdf).
И тогда ясно, что фантастикой, не поддающейся прогнозированию по времени «обязательного» прихода в нашу жизнь, во всем этом экзерсисе являются не технологические или продуктовые изыски, а те описанные в будущем законе о потребительском кредитования требования к игрокам рынка, которые и позволили вымышленному герою ответить положительно на просьбу сына о поездке еще до 10 часов утра:
- двухнедельный период после получения кредита, в течение которого можно вернуть кредит даже без уплаты процентов;
- обязательный перечень всех наиболее значимых с точки зрения закона условий кредита в кратком «паспорте кредита»;
- толерантность при начислении штрафов при недостаточном платеже и при незначительном опоздании по времени перечисления;
- пропорциональность штрафов сумме просроченной задолженности одновременно с ограничением по максимальной сумме;
- ограничение, с целью недопущения «закредитованности», размера ежемесячных платежей по кредитам 50% доходов клиента;
- обязательность решения финансового омбудсмена для любого игрока рынка финансовых услуг для населения.
Но даже если к 2015 году все эти «новеллы» станут частью закона о потребительском кредитовании и сам он вступит в действие, банки, раньше всех внедрившие в свою деятельность принципы и нормы ответственного кредитования, будут в выигрышной ситуации, ведь дорогу раньше всех осилят идущие по ней первыми… Если же оставить дорогу для других, легкость принятия решений в сфере финансов, подкрепленная технологическими новшествами, оставит не у дел, тех, кто этому сопротивляется… Карфаген недоверия населения к банкам должен быть разрушен самими банками – или же это сделает кто-то вместо них… Свято место пусто не бывает…
Комментарии 3
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6013987