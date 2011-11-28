Вход
Профиль Блог Лента Активность

В жизни хочется трудиться ,...

28.11.2011 11:42 8 1 109 просмотров
В жизни хочется трудиться , зарабатывать но есть причины , как всегда нехватка денежных средств. Хочу открыть фирму ООО, есть бизнес план , нет взаимодействия с нашими банками. Могу предложить новую систему работы юр.лица и банка.

Комментарии 8

Першинг  (Першинг)
#
Так предложите. Обсудим.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Евгений, предложите. Я председатель правления ОАО национального Банка ТРАСТ, наш банк ежемесячно финансирует более 1млрд рублей в сектор малого бизнеса. Готова обсудить с вами тему в моем блоге, например, в посте: дуэль двух питерцев, там инфо по предпринимателям( рекомендую посмотреть ссылки на их видео-ролики), которые не просто чего-то хотят, а делают реальные шаги.
user135773  (user135773)
#
Надия, выполняете план по привлечению клиентов? )))
Евгений Лупехин  (evl28)
#
Надия Добрый день, я хочу открыть фирму у которой будет три направления, энергетика, теплоизоляция, проектирование.На открытие нужны средства ,в банках нашей необьятной страны на открытие и дальнейшее сотрудничество никто не готов. Я предлагаю взаимодействие банка и фирмы в полном объеме,т.е .фирма заключает договор с предприятием на выполнение работ., показывает договор и банк ведет работу .Берет на себя закупку материалов, расходование средств на заработную плату, расходы на перевозку, обмундирование сотрудников, а также получение допусков СРО, Ростехнадзора ,Охрана труда, повышение квалификации сотрудников.Мой моб +7(919)435-30-07
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Месяц заканчивается ( осталось 2 дня), план-выполнен smile:). Ну, а декабрь -высокий сезон.
Я пригласила автора блога обсудить его стар-ап, особенно это интересно в свете двух проектов, которые я вела в этом году с Бизнес ФМ и с журналом Секрет Фирмы.

Пока вижу только анонс...а про объем выдач написала, т к меня всегда интересуют цифры...они-объективны ( по-моему, Вы так же к цифрам относитесь с теплотой smile:) Например, вижу рекламу автоцентра, у меня возникает вопрос -а сколько авто в год продают? А сколько соседний автоцентр продает в год?
Евгений Лупехин  (evl28)
#
Надия за год при нормальном подходе можно заработать 2-9 миллинов , на скромной ООО .С уважением Евгений.
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Что Вы понимаете под словом заработать? Это у Вас выручка? Или оборот? Или Чистая прибыль? Или дивиденды в Ваш карман?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения