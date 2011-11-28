В жизни хочется трудиться ,...
28.11.2011 11:42
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В жизни хочется трудиться , зарабатывать но есть причины , как всегда нехватка денежных средств. Хочу открыть фирму ООО, есть бизнес план , нет взаимодействия с нашими банками. Могу предложить новую систему работы юр.лица и банка.
Комментарии 8
Я пригласила автора блога обсудить его стар-ап, особенно это интересно в свете двух проектов, которые я вела в этом году с Бизнес ФМ и с журналом Секрет Фирмы.
Пока вижу только анонс...а про объем выдач написала, т к меня всегда интересуют цифры...они-объективны ( по-моему, Вы так же к цифрам относитесь с теплотой Например, вижу рекламу автоцентра, у меня возникает вопрос -а сколько авто в год продают? А сколько соседний автоцентр продает в год?