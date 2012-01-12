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Кредитование малого бизнеса.

12.01.2012 11:47 3 1 262 просмотра
Уважаемые господа.Открыл фирму в это прекрасное время ,хочу трудится ,платить налоги, заниматся развитием,вообщем есть громадный азарт.Нужна небольшая помощь на развитие, в залог могу предложить землю 15га,а самое главное свою порядочность. Скажите есть ли возможность получить кредит в размере 2-2,5 млн.рублей в залог земли. С уважением Евгений.

Комментарии 3

Андрей Акимов  (Акимов33)
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Евгений, на сегодняшний день, порядочным Вас смогут называть только тогда, когда Вы вернете вовремя долги. А при поиске займа (кредита и т.д.) порядочность - это не критерий ! Для того, чтобы начинать новый бизнес - необходимо иметь, во-первых свой и НЕмаленький капитал, а во-вторых - опыт и поддержку сторонников (базу клиентов и партнеров). На сегодняшний день предлагая в залог землю - на 97% - это обычное мошенничество. Наличие собственной недвижимости- это подход к делу ! в 2005-2007 земельные участки очень неплохо брали под залог, а "сегодня" все наелись !
Евгений Лупехин  (evl28)
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Спасибо Андрей благодарен Вам за совет. С уважением Евгений.
Максим Власов  (vlasovms)
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Евгений, я давно не занимаюсь работой с малым бизнесом (хотя имею большой опыт работы с ним), но по факту могу сообщить следующее. Принимая решение о выдаче кредита банки руководствуются следующими основными критериями:
1) Срок существования бизнеса. Раньше, году в 2004-2007, банк, в определенных случаях, могли устроить и 6 месяцев существования организации на рынке. Сейчас критерии ужесточились, и найти банк, готовый кредитовать организацию, существующую менее 1 года, вам, скорее всего не удастся. Не путайте регистрацию организации и реальное ведение ею хозяйственной деятельности. Принесенные в банк 4 нулевых баланса вряд ли помогут получить кредит. Еще один момент - деятельность должна быть прибыльной.
2) Безусловно важна репутация учредителя/учредителей. Но взгляд банков на оценку репутации и взгляд заемщиков часто очень разный. Заемщики, как правило считают, что если о нем друзья могут сказать "хороший парень", то его репутация безупречна. Банк же будут интересовать следующие моменты: доходы учредителя, как физического лица (реальные доходы, которые можно подтвердить через налоговую); имущественный статус (имущество должно быть в собственности, а не брата-свата и т.д.); кредитная история учредителя, полученная из БКИ (наличие подобной положительной истории очень важно, без нее слова о вашей порядочности так и останутся словами, которые к досье не пришьешь); опыт ведения учредителем бизнеса; управленческий опыт; известность личности в рамках региона; наличие высшего образования; взаимоотношения с правоохранительными органами (судимости, приводы, привлечения к административной ответственности, штрафы); отдельным пунктом идет проверка вашей личности СБ (что они проверяют только им известно, но проверят обязательно). Пожалуй это основные критерии, которыми можно убедить банк в своей порядочности.
3) Важны партнерские отношения организации с контрагентами. Вас обязательно попросят предоставить договоры с поставщиками и покупателями. Важно их достаточное количество, масштабы и их платежная дисциплина. Компании, имеющей 1-2 поставщиков или покупателей, получить кредит будет проблематично.
4) Важна конкурентная среда организации. Например, если вы хотите открыть пятый ларек с пивом у выхода из метро Чертановская, к уже имеющемся четырем, то такая идея банку вряд ли покажется привлекательной, и кредит скорее всего вам не дадут.
5) Важно наличие ТЭО и бизнес-плана. Банк должен понимать куда, как и сколько денежных средств вы планируете потратить, и что они вам принесут. Бизнес-план должен быть реальным, написанным вами. Пусть он будет и примитивным, с точки зрения его профессионального составления, но он будет отражать ваши реальные идеи, которые вы сможете отстаивать. Заказать бизнес-план и прогнозный Cash-flow у выпускников или студентов экономических ВУЗов конечно можно, но помните, что профессиональному аналитику достаточно беглого взгляда на подобную документацию, и он поймет, что это всего лишь фикция, которая не имеет никакого отношения к вашему бизнесу и вашим идеям.
6) Теперь о залоге. Безусловно, при принятии решений о выдаче кредита представителю малого бизнеса, залог имеет очень важное значение. Залог может быть разнообразным: товар в обороте, оборудование, автотранспорт, коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, акции, векселя и т.д. Вопрос выбора залога очень индивидуален. Как правило, для малого бизнеса подходят 3 основных вида залога: товар в обороте (но помните, что для принятия банком такой формы обеспечения, требуется учет огромного количества факторов - возможность доказать, что товар находится в собственности именно вашей фирмы; иметь условия хранения товаров, соответствующих банковским требованиям; наличие определенных неснижаемых складских остатков; товар должен быть длительного срока хранения и легко реализуемым); автотранспорт (должен являться вашей собственностью, а вы должны быть готовы передать банку ПТС); недвижимость (подходит любая, как коммерческая, так и жилая, но она должна быть "чистой". помните, сделки с недвижимостью, в том числе и принятие/передача ее в залог регистрируются государственными органами). Пожалуй это основные виды залогов, которые приемлимы для представителей малого бизнеса. И вот почему. Земельные участки - неликвидный залог (конечно есть исключения), оборудование - неликвидный залог (как правило оно очень специфично и труднореализуемо), акции, векселя - как правило отсутствуют у представителей малого бизнеса. Не стоит забывать и том, что банк принимает обеспечение с дисконтом. Таким образом, если в качестве обеспечения кредита вы, например, предложите личный автомобиль стоимостью в 1 млн. рублей, то банк не возьмет его в качестве обеспечения более чем 500 тыс. руб.
7) Помните, что в качестве обеспечения банк может принять поручительство юридического или физического лица. С одной оговоркой, это лицо должно быть хорошо известно банку, а банк сможет принять поручительство данного лица, как инструмент, достаточный для покрытия рисков по данной кредитной сделке. Как правило, подобные лица для сегмента малого бизнеса не находятся.
smile8) Важны партнерские отношения с банком. Получить кредит будет проще, если ваша организации имеет в банке, котором хотите кредитоваться, активный расчетный счет. Полезны и отношения учредителя организации с банком (наличие депозитов, зарплатный проект, ранее хорошо обслуживаемый потребительский кредит).

На этом и остановлюсь. Думаю, по изложенным данным можно теоретически оценить свой возможности в получении кредита. Если все же хочется практики, то советую обратиться за получением кредита в 3 банка: большой, средний и малый. Проанализировать запросы, среду, оценить шансы и т.п. А возможно и получить заветную сумму!
Так же советую обратить свое внимание на возможность получения малым бизнесом небольшой суммы в микрофинансовых организациях (в Москве - ФИНОТДЕЛ, МИКРОФИНАНС и т.д.). Их требования не такие жесткие. Но у вас появится возможность работать с кредитными инструментами и формировать положительную кредитную история. Она обязательно вам пригодится!

Желаю удачи и успехов в бизнесе!
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