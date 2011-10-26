Добрый день, комьюнити. Знакомлюсь с вами моим первым постом.Я твердо уверен, что социальные сети следует воспринимать компаниям как инфраструктуру, на основе которой нужно создавать новые продукты. Описанный ниже стартап даст вам подсказку, что я имею ввиду.У жителей Австралии появилась возможность создавать, т.н. Pygg-счета, пополняемые через кредитную карту или через сервис PayPal.Клиенты могут совершать микроплатежи другим владельцам Pigg-аккаунтов через твиттер, упоминая пользователя @pygg в сообщении, имя пользователя получателя и сумму перевода.В случае, если получатель еще не имеет аккаунта в системе, ему прийдет сообщение с предложением присоединиться. Перевод денег внутри системы бесплатный, но Pygg берет комиссию 2.5 доллара при пополнении аккаунта через PayPal или кредитной картой.Помимо переводов через твиттер пользователи могут установить на мобильный телефон приложение, которое позволяет осуществлять вывод средств и следить за трансакциями.Стартап в будущем предполагает расширить свое присутствие в сторону email и Facebook.