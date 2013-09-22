Именные деньги

Допустим, что личность обеспеченная светится, предприятия тоже. Что-то светится ярче, что-то тускло, что-то вообще ничто. Реальные богатства создаются в личности и на предприятиях.

Деньги это теневая (зеркальная) сторона деятельности, средство обмена или накопления.



Стоп, это мы говорим о нормальном отражении, "книжном" (желаемом) обществе.



Возвращаемся к реальности. Насколько навязана нам текущая система? Где деньги имеют изменяющуюся ценность.



По сути банки и предприятия находятся на балансе дебет=кредит. Мы все боремся за текущую денежную массу. Если бы в эту массу деньги не добавлялись, всё бы постоянно удешевлялось. Деньги добавляются, но принадлежат чужим желаниям и отношения к производителям не имеют. эти деньги ничего не стоят для их владельцев, и являются средством управления динамикой денежной массы, и дают рычаги управления в виде воздействий инфляции=кризиса.



Вроде, зачем нам это теневое управление.

Стоп. Это не шашкой махать. власть финансовая руководит идеологией, преподнесением истории и они впереди в методологии получения знаний.

Говорят СССР надорвалось экономически - нет, её разрушили идеологически, пользуясь отсутствием осознанной методологии в обществе. Вроде, как сами захотели, но мы не предполагали, что за нашими спинами стояли и то, что мы делим, пытаясь отхватить себе, принадлежит стоящим в тени.

В сфере образования у нас чуть получше, чем у европейцев и американцев за счёт мощного русского языка. Мы частично компенсируем образование на неполном мировосприятии противопоставление (материя-информация).

Окружающая среда и мы в ней это целостное, взаимозависимое, взаимоперетекающеее (материя, информация), соразмеренная (мера). Этому должен обучаться ребёнок сразу, он должен видеть причинно-следственную связь и знать управление. В этом случае он будет быстрее двигаться в направление развития и будет иметь собственное мнение на всё.



по названию, можно подумать деньги на именины, нет. Это обозначение проблемы. Пути выхода разные, через "сложные деньги", деньги с историей, либо учитывать в балансе предрпиятий рост денежной массы за год. Если уж для всех то это прозрачный, независимый механизм формирования денежной массы.



Нужно привести в порядок наше отражение в зеркале, а то оно приобретает размытые формы, даже угнетает.