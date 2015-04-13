Схватка тореадора

Представьте, тореадор с тряпкой и шпагой, размахивая тряпкой он управляет быком и когда тот подставляется, вонзает шпагу.



С человеком такое не пройдёт, человек реагирует на шпагу, может и в нос дать.



С человеком сложнее, но и воздействия-тряпки, не простые можно крикнуть СПИД, НЛО, эбола, … . Это имеет большое воздействие на общество, так как у подавляющего большинства нет готового сформировавшегося решения.



Предыдущая система образования пыталась подготовить человека, чтобы он мог сам распознать, не ограничивала творческие начинания.



Ещё экскурс Рабы-манкурты (без собственного я) ценились гораздо выше обычных. Начинался этот процесс натягиванием шкуры на голову раба, ....



Странно, что нынешняя элита соглашалась на ограничение образования, хотя она готова управлять в условиях улучшения уровня мировосприятия и ограничение образования ей ни к чему. Она то думает, что мои то дети получат хорошее образование, а как забота о соплеменниках?.



В основном «излишнее» образование ограничивают для создания стереотипов поведения, и отсутствия: самостоятельного само улучшения, понимания причинно-следственной связи, постановки цели .



«Хорошее образование»? для своих детей, на ограниченном мировосприятии, ну-ну.



В продолжении воздействий-тряпок, уже якобы по секрету, ростовщический процент. Встретились двое у одного деньги у другого производство и идея, как они объединятся? Мусульмане говорят, что будут делить по результатам деятельности. Но чаще бывает, что владелец денег переоценивает свой вклад и владельцу предприятия лучше взять кредит под проценты, чем брать в компаньоны.



Теперь уже о шпаге в руках тореадора-манипулятора. К нам залазят в карман независимо от того берём мы кредит или нет. Деньги это всего лишь способ воздействия, а не самоцель тореадора. Изначально будучи стандартом обмена, «деньги» превратились в резиновый стандарт с возможностью для «хозяев денег» (владельцев финансовой системы, не банковской, банки это стабильные (в смысле регламентированные) предприятия) играть со стоимостью денег. Это уменьшение стоимости денег, через рост денежной массы, либо увеличение через вывод денег из оборота. Что задаёт условия хозяйствования. И финансовая система вместо нейтрального естественного обслуживания общества превратилась в инструмент воздействия отдельно по странам в зависимости от текущей политики. И наш уровень инфляции говорит об отношении к нам. Но возможна (инфляция-наоборот) в интересах населения либо производства, всё зависит от того, где растёт денежная масса. Имея, частично долю от роста денежной массы, у правительства создалась иллюзия некоторой полезности инфляции, так как оно может направить излишние деньги на решение первоочередных проблем, но на всё денег не хватит и в общем мы будем в убытке.