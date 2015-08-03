Трения экономистов

Сравнение правительственного экономического форума (Гайдаровского) с Московским экономическим форумом (проигнорированного членами правительства) показывает некое опережение экономической мысли в пользу Московского экономического форума, здесь говорят о целеполагании.



Как мы знаем по последним взлётам экономической мысли экономика определяется целями на которое оно направлено.



Сдержанность правительства в методах регулирования ситуации связана с различием в личном опыте. Те кто находятся в амплуа, считают что их привилегированное положение связано со вписанностью в систему, что верно. Но верно и то, что возможна другая форма глобализации с нейтральной финансовой системой с сохранением места нынешней элиты.



На немой вопрос Германа Грефа, как управлять массой, если они имеют одинаковый доступ к знаниям и информации можно ответить – молча (то есть это не есть проблема). Ограничение массы в знаниях и информации связано с удержанием в узде менеджеров и его в том числе.



Из психологии (согласно работ Выготского Л.С) мы знаем, что гены дают лишь возможность для развития высших психических функций, разовьётся или нет уже определяется в социуме. Одни слова о необходимости воспитания толерантности и согласие с этим обучающихся, не дают продвижения в этом вопросе, без возможности развития у обучающихся абстрагирования и возможности, без боязни, воспринимать наличие другого мнения.



Вопрос Алексея Улюкаева о защите прав собственности, можно продолжить Как обеспечить передачу по наследству положения и денег?



Гипотетически - Встретились министры по экономике разных стран и оказывается на ситуацию они не влияют и объём денежной массы и вектор стоимости денег от работ их ведомств не зависит. И вроде так положено они то в шоколаде. Смелые мысли Алексея Улюкаева по поводу разговоров по пересмотру желаемой величины инфляции с 2% до 4%, и постановка вопроса - почему нужно это пересматривать и почему именно 4%, а не другая величина.



Фактически, якобы на поддержание системы, уйдёт 2 или 4%, а реально зачем это нужно и почему 2-4% проходит мимо наших карманов и по факту стабильности по передаче денег по наследству не даёт.



С нашей стороны, Предлагается создание службы «стандартного рубля». То есть это эталон обмена (типа «идеальное золото») в котором, основные продукты обмена остаются долгое время в одной цене, с незначительными колебаниями. И будет в начале в качестве ориентира для обмена. Это второстепенный фактор, для анализа и сравнения. Эталон будет поддерживаться сам собой, как только произойдёт привязка денежной массы к работе экономик.



Предлагается передать бухгалтерии юридических лиц возможность генерировать деньги в двух направлениях 1 в фонде заработной платы, и, 2 согласно коэффициента задаваемого государством данному предприятию, деньги для расчёта с поставщиками (+покупка оборудования, технологий)(к этому нужно написать регламентации и ограничения).



Первое направление для финансирования проекта по ликвидации слова безработный. Конкретизация, разделение на нужных (социальных) и ненужных (асоциальных) К примеру Патриотичным (социальным- патриотов всех или других) лицам выдавать минимальную зарплату. К асоциальным лицам меры по изоляции и принудительному труду. Это как захочет общество и как оно относится к тем, кто желают всем неудачи и работать и самообразовываться не желают. Есть вариант выдавать всем, в связи со сложностью разделения на социальных и асоциальных.



Генерировать деньги в бухгалтерии предприятий – это для затравки (реально это будет по другому), вроде, это должно внести лепту в раскручивание инфляции, но это даст неожиданные результаты в виде не будет смысла в высокой ставки рефинансирования, снижение процентов по кредитами и снижение процентной ставки в межбанковском кредитовании



Отступление – ставка рефинансирования чисто политический инструмент. Если появится возможность генерирования денег внутри финансовой системы будем считать внутри- это то что внутри системы нашего ЦБ, то мы можем увидеть и отрицательную ставку рефинансирования, так как часть денег снаружи (внутри) ЦБ ничего не стоят для тех, кто их сгенерировал. С нашей стороны, к примеру, в переходный период законодательно ограничить минимальную ставку рефинансирования 6%, далее рефинансирование через ЦБ прекратить или ограничить - согласовать с движением денег вовнутрь и вне.



Если раньше инфляционные деньги тратились в дальнейшем на проведение кризисов, сейчас появилось такое явление как частные армии и теоретически инфляционные деньги могут тратиться на локальные войны.



Антимонопольный комитет должен убрать возможность ЦБ ограничивать банки на рынке работы со вкладами населения, так как с позиции нынешнего ЦБ население является конкурентом ЦБ по предложению денег. С различием деньги населения заработанные, а часть денег ЦБ взяты из «воздуха». Причины ограничения процентной ставки по вкладам населения могут быть другие, типа уменьшить зависимость банков от панических настроений, но и предыдущее мнение имеет место быть.