Комментарий к статье о Кене Робинсоне http://mel.fm/2015/08/26/robinson
Один из методов изобретения нового это метод «мозгового штурма» собираются группа экспертов и каждый предлагает что-то, другие пытаются развить эту мысль. Потом просматривают запись в поиске нового. (Это заметка Вячеславу, Анатолий и Вы написали хороший комментарий, это очень короткая заметка, чтобы успеть понять друг друга, возможно вы закладываете разное понятие под словом «творчество»).
Кен Робинсон проводит хорошие юмористические программы, положительно, что он критикует текущую систему образования, за это он получил орден рыцаря. Подобную награду можно было дать также Михаилу Задорнову. За борьбу с бюрократией можно было дать подобную награду Аркадию Райкину.
Интересное шоу, зрители довольны проведённым временем, но понимания причин почему это так, объяснения того, что только социум задаёт реализацию генетического потенциала, и основная масса населения раскрытия своего генетического потенциала не достигает, нет.
Почему львиная доля бухгалтеров запоминает свою работу, хотя проще было понять. Ответ есть в курсах по бухгалтерскому учёту у Карелина Юрия, вводный курс полезен каждому. Этот Рыцарь учит понимать бухгалтерский учёт.
Свой голос на звание Рыцаря я отдаю Ясюковой Людмиле Аполлоновне. Её статьи и выступления можно найти, там можно найти и конкретику. Если уж посмотрели выступление Кена Робинсона, то с её мнением нужно ознакомиться в первую очередь.
Кен Робинсон замалчивает причины текущего положения. Основное это то что текущая глобализация проходит под диктовку владельцев финансовой системы. Регулирование денежной массы находится в частных руках и привязано к политике управления. Это первично, а кажущееся регулирование через налоги и таможенный сборы это вторичные, то есть какое бы идеальное не было правительство, место страны зависит от политики финансов.
На самом деле актуальна нейтрализация финансовой системы с привязкой количества денег к работе экономик, с сохранением текущей элиты. Преподавание на более расширенном мировосприятии, когда учитывается развитие ребёнка с преподаваемым материалом. Когда учат обучаться самостоятельно, учат управлению, пониманию целостности, и понимания ограниченности человека и указание направления куда двигаться
«Будьте креативны» это от Кена Робинса, мы продолжаем «Будьте божественны».
Стратегические игры на компьютере, когда нужно отслеживать несколько параметров развития. Считается, что человек ограничен и лучшее, что он может отслеживать одновременно до 7 параметров, уникумы до 9-ти. В реальной жизни этих параметров больше, да и кто подскажет, какой из параметров более важный, какой нет?. Это уже задаётся обществом и воспитанием.
Перейдём к лозунгу «Будьте божественны». По лучшей философии полученной от религиозной мысли. «Мысль Бога, это его Слово. Слово Бога это Писание» Итак Мысль, Слово, Писание в Боге суть одно, в человеке это суть три. То есть мыслить сразу в трёх категориях человек не может. Либо он манипулирует образами, либо соотносит материальное. К тому же забывая, что всё проявляется конкретно, то есть в Мере. Отсутствие Меры, это сразу двуногий, с хаосом в голове и отсутствием понимания причинно-следственной связи. Но идеальный исполнитель (он не будет претендовать на место кукловода, даже не будет знать о наличие манипуляций), он никогда сам не разберётся, его всегда можно обмануть. Но нужно ли это в таком массовом количестве?
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