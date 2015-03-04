Экономия ≠ лишение

У слова "экономия" плохая карма. В статьях о личных финансах чаще всего под экономией подразумевают отказ от чего-то, например, от кофе и булочек. Булшит. Экономия не имеет ничего общего с ограничением своих желаний. Экономия — это результат эффективного решения задачи, связанной с тратой денег (ну или других ресурсов). Экономия — это мега круто, это значит, что вы включили мозг и решили задачу с меньшим количеством ресурсов.



Подойдите творчески к вашим затратам. Надо постричься — постригитесь в качестве модели в школе парикмахеров. Хотите пойти учиться в фотошколу — устройтесь ассистентом у хорошего фотографа и получайте за учебу деньги. Экономия высвобождает ресурсы, которые могут быть потрачены на достижение других ваших целей. При этом развивает гибкость ума и воображение.



А как вы экономите там, где другие идут и платят большие деньги?