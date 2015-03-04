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Экономия ≠ лишение

04.03.2015 14:10 1 773 просмотра
У слова "экономия" плохая карма. В статьях о личных финансах чаще всего под экономией подразумевают отказ от чего-то, например, от кофе и булочек. Булшит. Экономия не имеет ничего общего с ограничением своих желаний. Экономия — это результат эффективного решения задачи, связанной с тратой денег (ну или других ресурсов). Экономия — это мега круто, это значит, что вы включили мозг и решили задачу с меньшим количеством ресурсов.

Подойдите творчески к вашим затратам. Надо постричься — постригитесь в качестве модели в школе парикмахеров. Хотите пойти учиться в фотошколу — устройтесь ассистентом у хорошего фотографа и получайте за учебу деньги. Экономия высвобождает ресурсы, которые могут быть потрачены на достижение других ваших целей. При этом развивает гибкость ума и воображение.

А как вы экономите там, где другие идут и платят большие деньги?

Комментарии 1

XIIX  (XIIX)
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Прочитал Ваш пост и почему то вспомнились презентации таймшеров. smile:D
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