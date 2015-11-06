Простые психологические приёмы, которые помогут вам увеличить сбережения.

1. Превратите это в игру. Обычно рекомендуют откладывать 10-30% от зарплаты. В большинстве случаев, это никак не скажется на вашем стиле жизни. Вы этого не заметите и будут продолжать тратить, как обычно. Отложите сразу 80% от зарплаты и попробуйте прожить на 20%. Пусть это будет вызов, творческая задача, пусть мозг начнет работать.



2. Раскладывайте деньги по счетам (вкладам, конвертам). В одном эксперименте, рабочим раздавали зарплату тремя способами: одним выдавали всю зарплату в одном конверте, второй группе в двух конвертах равными суммами. Вторая группа в среднем тратила меньше, чем первая. Первые тратили деньги из конверта не останавливаясь. Вторые, доходили до конца первого конверта и останавливались, раздумывая, открывать ли второй конверт. Это была точка принятия решения.



Третьей группе выдавали зарплату в нескольких конвертах, на которых были написаны имена их детей. По результатам исследования, они откладывали на сбережения еще больше.



Что позаимствовать: распределяйте деньги по нескольких счетам. В Дзен-мани счета называйте не "Вклад ВТБ 24", а по названию цели, например "На путешествие в Японию".



3. Переводите ВСЮ зарплату на накопительный счет и снимайте, сколько необходимо на ближайшие дни. Этот метод добавляет еще больше точек принятия решений и максимизирует доход от ваших денег.



Ну, а как делаете вы?