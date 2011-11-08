Популярные сообщения

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Макс Князев 08.11.2011 12:50 fftrust
Ипотека: почему снижаются ставки?
Недавно произошло знаменательное событие: федеральное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки. О том, почему это произошло и как ситуация будет развиваться дальше, нам согласился рассказать генеральный директор ОАО «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Ярославской области» Евгений Меньшиков. Итак, Евгений Владимирович, почему же было принято решение о снижении ставок по ипотечным кредитам? Как институт развития рынка ипотеки, АИЖК придерживается тактики последовательного влияния на рынок, которая ранее уже принесла положительные результаты. Если рассмотреть ситуацию подробнее, то с началом кризиса, в 2008-2009 годах, АИЖК осталось единственным игроком на рынке ипотечного кредитования, не прекратившим и не ограничившим свою деятельность. Между тем, этот кризис начался в США именно как ипотечный, после чего инвесторы всего мира стали с опасением относиться к облигацям, обеспеченным ипотечным покрытием. Читать далее
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