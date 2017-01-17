Популярные сообщения

История настолько грустная, что не могу не поделится с Вами, недавно мой знакомый обратился в один из Банков г.Санкт-Петербурга за потребительским кредитом,сотрудники Банка приехали в фирму, где он трудится.Его самого в тот момент на месте не было, поскольку работа его связана с разъездами по городу.Придя следующим утром на работу - он узнал, что уволен. Как позже рассказали ему коллеги- сотрудники Банка вели себя по хамски,требовали документы, умудрились поругаться с Генеральным директором в довольно грубой форме. У истории совсем грустный конец - поскольку и в кредите ему отказали, как Вы понимаете.

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