Популярные сообщения

Прошло уже довольно много времени с тех пор как я писала свой последний отзыв ...... Работая в сфере ипотечного кредитования я бесконечно могу писать отзывы о банках и их работе... но со временем я поняла, что суть у всех будет примерно одна - как можно бесконечно смотреть на горящий огонь , так можно бесконечно жаловаться на некомпетентность банковских сотрудников, которые самостоятельно создают большинство проблем как себе(банку), так и клиентам своей безграмотностью, а порой и откровенным безразличием и тупостью и именно поэтому парой так разнятся отзывы об одном и том же банке - все как говорится определяет человеческий фактор. Но сегодня я вновь хочу поделится с вами своей историей как раз таки потому, что она не имеет отношения к человеческому фактору, не имеет отношение к компетентности или вежливости сотрудников или вообще названию банка............ скорее она уже относится к нашей с вами безопасности, к степени защиты нас как граждан.
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