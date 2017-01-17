Популярные сообщения

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Александра 17.01.2017 15:19 филинъ
Ужасы на Марата
Прошло уже довольно много времени с тех пор как я писала свой последний отзыв ...... Работая в сфере ипотечного кредитования я бесконечно могу писать отзывы о банках и их работе... но со временем я поняла, что суть у всех будет примерно одна - как можно бесконечно смотреть на горящий огонь , так можно бесконечно жаловаться на некомпетентность банковских сотрудников, которые самостоятельно создают большинство проблем как себе(банку), так и клиентам своей безграмотностью, а порой и откровенным безразличием и тупостью и именно поэтому парой так разнятся отзывы об одном и том же банке - все как говорится определяет человеческий фактор. Но сегодня я вновь хочу поделится с вами своей историей как раз таки потому, что она не имеет отношения к человеческому фактору, не имеет отношение к компетентности или вежливости сотрудников или вообще названию банка............ скорее она уже относится к нашей с вами безопасности, к степени защиты нас как граждан. Читать далее
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Александра 10.11.2011 14:53 филинъ
Вот так бывает ...
История настолько грустная, что не могу не поделится с Вами, недавно мой знакомый обратился в один из Банков г.Санкт-Петербурга за потребительским кредитом,сотрудники Банка приехали в фирму, где он трудится.Его самого в тот момент на месте не было, поскольку работа его связана с разъездами по городу.Придя следующим утром на работу - он узнал, что уволен. Как позже рассказали ему коллеги- сотрудники Банка вели себя по хамски,требовали документы, умудрились поругаться с Генеральным директором в довольно грубой форме. У истории совсем грустный конец - поскольку и в кредите ему отказали, как Вы понимаете.
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