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Ужасы на Марата

17.01.2017 15:19 1 503 просмотра
Прошло уже довольно много времени с тех пор как я писала свой последний отзыв ...... Работая в сфере ипотечного кредитования я бесконечно могу писать отзывы о банках и их работе... но со временем я поняла, что суть у всех будет примерно одна - как можно бесконечно смотреть на горящий огонь , так можно бесконечно жаловаться на некомпетентность банковских сотрудников, которые самостоятельно создают большинство проблем как себе(банку), так и клиентам своей безграмотностью, а порой и откровенным безразличием и тупостью и именно поэтому парой так разнятся отзывы об одном и том же банке - все как говорится определяет человеческий фактор. Но сегодня я вновь хочу поделится с вами своей историей как раз таки потому, что она не имеет отношения к человеческому фактору, не имеет отношение к компетентности или вежливости сотрудников или вообще названию банка............ скорее она уже относится к нашей с вами безопасности, к степени защиты нас как граждан. Перехожу к сути, 08 декабря 2016 года в Татфондбанке мною была проведена сделка по покупке квартиры для моего клиента (далее Покупатель). Квартира приобреталась при помощи первоначального взноса Покупателя и ипотечных средств предоставленных ему Татфондбанком. Сделка проходила через аккредитив. В этот же день документы были сданы на регистрацию в Регпалату. 20 декабря 2016 года мы получили полный пакет документов, где новым собственником квартиры был Покупатель, а на квартире зарегистрировано обременение Татфондбанка. Но с 15 декабря 2016 работа банка была приостановлена, начало работу АСВ. Продавцу, имевшему все документы для открытия аккредитива было отказано в выдаче денег, а он в свою очередь отказался передавать нам квартиру. До Нового Года вопрос о выдаче денег, не смотря на все заверения банковских сотрудников, решен не был. Как и не решен на сегодняшний день. Коротко констатирую факты - Покупатель оплатив не маленький первый взнос, не дешёвую страховку, кстати, практически навязанную банком в их страховой компании, оплатив открытие счетов, регистрацию объекта и пр. расходы – фактически не имеет на сегодняшний день квартиры. Но имеет график платежей по ипотеке, где уже наступил первый платеж и съемную квартиру, которую он вынужден оплачивать. Продавец же в свою очередь не имеет своих законно причитающихся средств за проданную квартиру. А все вместе мы имеем бесконечные обещания банка, что вопрос будет решен, но ни в какие сроки, ни каким образом никто ответить не может, ни сами сотрудники банка, ни сотрудники АСВ, которые вообще говорят о том, что данный аккредитив не попадает не под какое существующее страхование, поскольку не является вкладом.
И единственное, что нам остается делать это сидеть и ждать… не понятно чего и не понятно когда.
И хотелось бы спросить кто-нибудь вообще может нам помочь? И кто бы это мог быть?
И кстати не только нам, но и еще как минимум 8 людям проведшим в Татафондбанке сделки по купле-продаже недвижимости в декабре 2016 года.

Комментарии 1

Светлана Львова  (lvovasv)
#
1. Какой у вас был аккредитив - отзывный или безотзывный?
2. По информации на сегодняшний день у Татфондбанка лицензия не отозвана, а назначение временной администрации – это начало санации.
3. В период действия аккредитива необходимо обратилась с требованием об исполнении аккредитива. Получить ответ и уже в зависимости от этого ответа принимать решение.
Вариантов развития событий может быть два:
1) Иск к Банку о взыскании долга по аккредитиву
2) Иск о расторжении договора купли-продажи квартиры и аннулировании записи о регистрации права собственности на квартиру.
Избрание конкретного способа защиты зависит от изучения фактических обстоятельств дела и документов.
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