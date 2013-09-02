Популярные сообщения

Дмитрий Фирсов negoro Как я ударился в спорт Я давно не писал ничего в блог и тому есть причины. Последние месяцы просто меня захлестнул новый бизнес и новое увлечение, связанное с ним же. И сегодня я решил написать об этом а не как обычно о путешествиях, хотя через 2 недели ожидается очень интересная поездка в Камбоджу-Бирму-Таиланд. Решил я на старости лет спортом заняться, причем что называется большим спортом, спортом высоких достижений, а не физкультурой Занесла меня нелегкая в стрелковый клуб год назад, взял я в руки пистолет в первый раз, пострелял в клубе, и продолжения это не получило, но забыть не смог и уже через 3 месяца я стал частым там гостем. И затянуло. Да так, что дошло дело до участия в чемпионате России по практической стрельбе из пистолета (все-таки это официальный вид спорта). Я всегда мечтал заняться спортом, но как-то не сложилось. А каким видом я могу заняться в 41 год? Да даже и в 30 и в 20 зачастую. Серьезно заняться. Никаким абсолютно казалось бы. Так вот о чемпионате. Читать далее 9

Дмитрий Фирсов negoro Рок-круиз энд шопинг В последнее время часто ездить стал за границу, отдыхать, конечно. Только что из Италии приехал, с шопинга, вывозил 3 дев, ох и тяжкое это дело скажу я вам: одна хочет в магазин, вторая в туалет, а третья хочет есть. И все недовольные, как же это я ведущий их Сусанин не удовлетворяю все их прихоти. Мужья сначала им звонили, потом на мой телефон стали звонить-кошмар. Волевым решением я всех женщин послал, разогнал, потом заново собрал и сказал что все слушаются меня или велкам ту свободное путешествие И повез их по аутлетам, накупили блин четыре чемодана. 3 женщины это много, максимум с 2 поеду теперь) Кучу аутлетов я кстати объездил, обращайтесь, если что)) Так вот, о чем это я. Был я еще тут в рок-круизе Monsters of rock. Из самых известных Синдерелла была. Я не любитель большой рока но очень понравилось мне все-и атмосфера и организация да и люди. Ну, где еще я могу послушать ту же Синдереллу с 20 метров лежа в джакузи?) При посадке на корабль публику я увидел внешне отвязную и боялся представить что меня ждет там. Читать далее 3

Дмитрий Фирсов negoro Святая земля Вчера вернулся из командировки в Израиль, был несколько дней. Довелось на личном опыте почувствовать все прелести израильской службы безопасности аэропорта. Это нечто. Я догадывался, что вопросы ко мне будут, но не думал, что будет так. В общем, все предоплачено, все брони есть, есть даже приглашение из Израиля, но и есть и маленький нюанс, хотя может и не маленький - в паспорте стоит турвиза Ирана. Прилетев в 23-00 в Израиль, я пошел на паспортный контроль, а там-здрасьте, отойдите, вами займутся. Итог этого занимания: я вышел из аэропорта только в 6-00, вот так, 2 допроса, куча времени в ожидании. Нет. я не один такой был, но всех отпускали через час-полтора, но чтоб 6...мне сказали знакомые израильтяне, что такого не припоминают. Я уже был готов, что не пустят вовсе. Виза Ирана на 5 дней, было это 2 года назад, ну, я понимаю, я б там месяц был, подозрительно. Им это очень странно показалось видие ли, хотя забегая вперед, люди-то в Иране получше, это даже не обсуждается (я не про большую политику, а именно про рядовых людей на улицах). Читать далее 8

Дмитрий Фирсов negoro И снова карибы Недавно вернулся из любимых мест, был в двух круизах, а также Майами и Канкуне. Круиз это для меня новый вид отдыха, и мне в целом всё понравилось, удобно, особенно "проблема" визового вопроса радует.Ни тебе виз, ни даже паспортов и прочих визовых сборов и departure taxes. Просто показал корабельный пропуск и вперед, удобно. На судне денег не надо, все по тому же корабельному пропуску, деньги тратятся легко, а в самый последний день получаешь полный счет на нескольких листах. Вот тут конспективно фотографии разных карибских мест, а именно Каймановых островов, Багамских островов, Ямайки и Гаити. Ну, и Канкун мексиканский до кучи. Не обошлось и без историй как водится. В Канкуне намочил паспорт на открытом пространстве в Чичен Ице так, что размылись почти все печати в паспорте, и, что особенно заставило поволноваться, виза США. Но ничего, пустили, хотя при мне 2 человек просто приняли на погранконтроле по непонятным толпе причинам. Читать далее 5

Дмитрий Фирсов negoro Фоторепортаж свадебного путешествия Не могу не рассказать о своей 3-недельной поездке - свадебном путешествии, из которой я недавно вернулся. Полетели сразу после свадьбы. Маршрут очень сложный и наверное для молодой жены был утомителен. Но она стоически выдержала испытание. Тем более что испытания тоже были. Если первые дней 17 все было отлично, то последние дня 4 получились приключенческо-попадосовые. Тут тебе и землетрясение, и ураган Айрин, и коллапс на паспортном контроле в США... Но по-порядку. Началось наше путешествие в Лас-Вегасе В этом номере мы провели 4 дня, пардон за беспорядок Здесь же в Вегасе и решили повторить женитьбу, получив предварительно разрешение в местной администрации (это необходимое условие), "Привычка жениться", в общем "Тут женился Джон Бон Джови" и скромные форумчане Негоро и yanai А дальше повез я жену в местный свадебный трип - на каньон посмотреть 5! часов ехали в одну сторону (заблудился я маленько), полчаса на осмотр и 5 часов в обратку. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Спасибо порталу банки.ру. Хочу похвастаться. Через 10 дней я улетаю на 3 недели на Гавайи, в Лас-Вегас, Нью-Йорк, Сан-Франциско и на карибские острова Антигуа и, возможно, Барбадос. По программе не меньше 15 перелетов, куча отелей и разных островов. Соответственно, привезу много фотографий и впечатлений. В последнее время много событий произошло, много новых дел и начинаний, даже на сайте стал реже писать, хотя и захожу по несколько раз в день. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Отсталая Европа. В прошлом месяце я приехал из путешествия. Был на Сардинии, в Милане, Бергамо, на Лазурном берегу.Впечатлений море. Самое яркое это то, что почему-то европейцы (итальянцы, французы) все любят механику на машине, это было просто настоящим мучением, так как механику я не вожу, а отказаться от машины было невозможно в силу объективных причин. Как в прошлый век попал, да и машины все малюсенькие и не новые в основном. Тоже самое и недвижимость: везде дома-развалюхи, старье, помнящее французские революции наверное, окна в домах как в в тюрьме. Особенно в этом плане поразила Лазурка. тут уж я ожидал увидеть роскошь во всей красе, ан нет, я даже не видел ни одной богатой виллы. Кроме богатых отелей на Английской набережной остальное произвело на меня унылое впечатление. Пляжи тоже, да и что ожидать от городских пляжей. Цены при этом запредельные на ту же недвижимость. Что так тянет людей в Ниццу я не понял до сих пор. Вот такие мысли приходили в голову, в то время как я сидел на балкончике отеля с бутылочкой вина и закусками. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Сны о банках Снится мне, что настало светлое будущее, и не клиенты бегают по банкам с бумагами, подтверждающими доход, теряя время, силы, а банки сами выбирают клиентов и делают им соответствующие предложения по обслуживанию в своих кредитных организациях: физическим и юридическим лицам (это иногда кстати встречается как раз), пакеты услуг, выгодные условия по кредкартам с индивид. процентной ставкой и бесплатным обслуживанием, выгодному ведению счетов, высоких процентов по вкладам и т.д. и т.п. В банках накоплено просто куча информации по миллионам клиентов + БКИ, и вся эта информация зачастую используется не в полном объеме для анализа клиента, если используется вообще. Где интеллектуальный скоринг с примесями искусственных интеллектов? Где ноу-хау, где прорыв? Так и будет всё по старинке, безадресные предложения всем подряд? На основе анализа информации можно понять не только, что может интересовать клиента сейчас, но и в ближайшем будущем и даже подталкивать его к определенным решениям по использованию банковских продуктов. Читать далее 2

Дмитрий Фирсов negoro Второе пришествие в Китай: новый взгляд и развеянные мифы Несколько лет назад я посетил Китай с туристическими целями, видел Шанхай, Пекин, Сучжоу, Ханчжоу, а вот теперь пришлось поехать с деловой целью на встречу с потенциальными поставщиками. Разительно новый взгляд и много изменений я увидел в Китае. Новейшие аэропорты и... грусть от Домодедово по прилету домой...ворота страны.. А какие дороги построили в Китае! Я по делам был в отдаленных городах, км 200 от Пекина и Шанхая, дороги и в этих "далеких замкадьях" идеальные, я был поражен просто, а тут в столице в центре такое...машину жалко прям. А первое, что поразило, так это отношение китайцев к клиентам и потенциальным! партнерам. Встречался я с несколькими компаниями, и все выразили желание встретить (2 компании прислали машину с водителем и сопровождающим в аэропорт), а ехать до их компании от аэропорта часа 3! Вот это отношение к -подчеркну- потенциальному неизвестному им партнеру. В подобной ситуации у нас даже в своем городе в аэропорту могут не встретить, если клиент новый. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Дмитрий Фирсов vs ВТБ24, или как я стал просрочником Случилась со мной занимательная история, изложенная ниже (скопировал с Горячей Линии мой вопрос и ответ анонимного сотрудника под эгидой Натальи Смирновой). Ответом я неудовлетворен, тем более что он слишком общий и по сути является отпиской. Очень хотелось бы получить советы и комментарии знатных картофилов и сотрудников кредитных учреждений на предмет, является ли технический овердрафт просрочкой (я был в шоке от такого открытия). В других банках, где я обслуживаюсь, такого нет. Вопрос: Хотелось бы получить ответ от банка на следующую ситуацию. Сегодня получил смс из отдела просроченной задолженности с просьбой оплатить просроченную! задолженность в размере 51.58 рублей и дан телефон соответствующего отдела. У меня просто идеальная кредитная история, ни дня просрочки нигде и никогда, это вопрос для меня принципиальный, и в ВТБ я никогда платежи не задерживал, да и за Телебанком слежу, что и как там. Позвонил в 12—26 (это на случай проверки вам) по телефону 8-800-700-24-10. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Private banking: нужны ли банкам вип-клиенты? Никакого исследования рынка прайвит-банкинга я проводить не собирался, а тем более писать на эту тему в блоге, да и на какие-то глобальные объективные выводы я не претендую, но вот столкнувшись в реальности с сотрудниками данных подразделений банков, впечатление сложилось сначала едва ли не удручающее, но все же я дождался и положительного опыта первого общения. Итак. Возникла необходимость в премиальных банковских продуктах с каким-то наполнением услугами, цена значения не имеет (в разумных пределах), а также возможность относительно выгодно разместить (вложить) средства. Стал искать в банках услуги для вип-клиентов. Пообщался или попытался пообщаться с представителями 7 банков: Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Юникредит, Альфабанк, Русский Стандарт. 1. Сбербанк. На сайте Сбера есть вкладка с премиальными продуктами, где информация носит весьма общий характер, весьма. Телефонов нет, звоните по общему каналу! Звоню. Меня сначала не понимают и думают, что я хочу золотую карту. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Совок в головах, или объективная реальность В визовом мире. Удивительно, что в современном мире с кучей информации в любом виде все еще присутствуют легенды, сплетни (причем нередко совкового происхождения) про визы, бронирования отелей, ренткары. Это мой пост про визы, конкретно про визу США. Сподвиг меня на это разговор с моим другом, редактором портала Банки.ру Катей 28_888, которую, кстати, можно поздравить с получением годовой мультивизы США и которая , надеюсь, появится тут со своим опытом получения. Она обратилась ко мне за помощью и консультацией по данному вопросу; она также наслушалась баек и легенд еще совкового периода, притом страшилками ее пугали не бывавшие там знакомые, и это самое смешное. Это пуганние передается так сказать из уст в уста с неизвестным первоисточником Вот откуда этот совкизм у людей с высшим образованием, молодых и активных?! Ума не приложу. Чем только ни пугают: нужны большие зарплаты с НДФЛ, крупный счет в банке (от 200.000), недвижка, приглашение из США, да и то при всем этом мол получение визы - сплошная лотерея. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Зачёт или незачёт? Прошло около трех месяцев с момента назначения нового мэра столицы. Итоги подводить рано, ругать пока вроде не за что. А хвалить? Вас что-то радует, какие-то позитивные тенденции, указы, назначения? Или все осталось, как и было, просто поменялись персоналии (например в моем округе заменили всех без исключения глав управ) и ничего не предвидится? Ну поназначены свои люди практически везде и резко, каждый день я вижу по ТВ сюжеты типо "мэр посетил больницу и встретился с пенсионерами, мэр провел инспекцию райотделов каких-нибудь там УВД и т.д.". Это все замечательно, громких заявлений было тоже много в духе, что все старое он разрушит до основанья... Разрушил, ну или почти Жить стало лучше, жить стало веселей? Я ждал и жду еще пока решения хотя бы одной проблемы - транспортной, надо убрать многочасовые пробки. Проблема сложная, ясное дело, ее с нахрапу не решить, но это нужно если не всем, то многим. Где-то понаставили знаков и нельзя парковаться (помогает ли это? Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Полку айфономанов прибыло Неожиданно для себя вчера стал обладателем айфона. И сразу узнал много нового Например что для него идут только микро-симки, я о таких вообще не слышал. Да и с айфоном пока толком не разберусь, технический кретинизм наверное. Но будем изучать. Пока все нравится. p.s. Стал заглядываться на макбуки p.p.s. не дайте погибнуть на просторах интернета. где почитать про айфон-то? что это за зверь. Да и макбуки тоже заодно 1

Дмитрий Фирсов negoro Собеседование или психологическое извращение? Всегда интересовало, для чего проводятся тестирования при приеме на работу. Даже не интересовала, а ввергало в недоумение, если уж совсем откровенно. Именно тестирования, а не собеседования. Как вы, коллеги-форумчане, относитесь ко всякого психологическим тестированиям, анкетированиям, задачкам на логику, интеллект что там они еще проверяют (уж молчк, что некоторые до детекторов лжи додумались). Штучки это, конечно, не новомодные, а много лет назад перенятые у капиталистов с Запада, но за все эти года я не понял, этим проверяется. Психотип, нацеленность на якобы какой-то результат, совместимость с кем-то там? Или руководитель созрел для работы экзаменатором, но не будучи преподавателем в университете, хочет удовлетворить потребность на рабочем месте? Или тем паче хочется почувствовать себя психоаналитиком? А я даже слышал, что часто эти тесты имеют чуть ли не решающее значение при приеме на работу. Это вообще уму непостижимо. Я действительно не понимаю, более того, если бы мне кто сказал, что мне придется при устройстве на работу проходить психологические тестирования, то туда бы я не пошел. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Грустно мне... Вернулся на днях из поездки. Две недели и 9 перелетов пролетели как 1 день. Вот вам парочка фотографий меня ну и... еще кое-что. Есть фотография, где я акулку двухметровую на руках держу Будучи в Канкуне, ночью вышел на пляж и увидел, что 2 работника отеля ночью черепашонков в такую вот корзину. Для чего.... Мы там не догадались, пока сами не увидели, для чего. Грустить я стал нередко, бывая в разных странах. Где всё для человека. Что же у нас так все пессимистично... И погода... и люди, и отношения между ними. Приезжаешь на Родину, и на тебе такой контрастище, как ушат холодной воды на голову. 1

Дмитрий Фирсов negoro Жду советов, напутствий и ответа на вопрос. Вот сколько всего я жду Через полторы недели улетаю в США, буду также в Мексике и Пуэрто-Рико. Про банки не забуду тоже: в программе предусмотрены посещения данных учреждений А вообще программа такая: отовариться в Нью-Йорке, встреча с мафиозными кланами Чикаго, хождение под Ниагарой, после этого небольшой отдых на Майами-бич, а дальше посещение близкой мне по духе Мексики со вторым дружественным визитом и братание с акулами на острове Женщин. С меня - чумовые фотографии. А вообще хотел спросить у москвичей, что вчера за коллапс был в Москве. ТТК стояло наглухо, домой я ехал 6 часов. Начал ехать в 14.00, т.е. не в самый час пик... Стали приходить мысли о мотоцикле. Если зимой будет хуже, то я ездить зимой не буду на машине. 1

Дмитрий Фирсов negoro А вы не забываете жить? Рассматривал фотографии Австрии и Швейцарии с утра...горы, луга, озера, фахверковые домики... и что-то на философию меня потянуло, дамы и господа, о вечном подумалось. Вот все мы стремимся к чему-то, правда это что-то является, как правило, чем-то выражаемом в денежном эквиваленте, да и достигнув многого в денежном же эквиваленте мы стремимся к еще большему уровню благополучия в финансовом плане, в плане влияния, авторитета. Многие работают без продыха буквально, с института и пока их ногами вперед не вынесут (ну, или как вариант, когда они сами уже не смогут на работу ходить или уволят по старости), вот так вся жизнь: дом-работа-дом (раз в год кверхупопинг с миллионом таких же отдыхающих).... а жить когда? Или это и есть жизнь? Безусловно, есть трудоголики, и я их знаю, но я так же знаю, что их очень мало, а остальные от безысходности? Мы зависим от условностей, своего образа жизни, от других людей, но всё же мы не рабы и можем (или не можем? Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Налог на ростовщичество и прочие инициативы Налог на банки вот ФАС предлагала ввести, особенно бы на те, у кого процентик нечеловеческий С одной стороны получается так, что ближний круг банков имеет доступ к дешевым кредресурсам и может уменьшить ставки (хотя и это не все делают, вот группу ВТБ я не пойму до сих пор), а не ближний круг и при желании не сможет конкурировать с госбанками и прочими "блатными" кредитными учреждениями. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Кобренды и....немножко Эквадора Давно наблюдаю некий застой в банковских карточных продуктах: ничего интересного на рынок не выходит, все одно и то же. Никому ничего не надо (почему, если так)? Не хватает фантазии (за что тогда получают зарплату ответственные за вывод новых продуктов люди)? Я вообще уверен, что будущее за кобрендами, любого рода, не только авиакобрендами, которые худо-бедно у нас прижились. Худо-бедно потому что крайне ограничен список авиакомпаний, скудные "плюшки-завлекаловки". У меня есть стойкое убеждение кстати, если говорить именно об авиакобрендах в частности, что это все придумывается людьми крайне далекими от тех, на кого эти продукты рассчитаны, т.е. специалистами в банковском деле, но полнейшими профанами в том, что нужно для продвижения кобренда - в общем, маркетинг никакой! Да и не одними авиакобрендами сыт человек. Почему в США например этих кобрендов как грязи, с кем только нет, а у нас? Я только у Ситибанка вижу какой-то выбор, а так. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Самая красивая... Сегодня в одной из завершающих блоговых тем про ЮАмерику хочу рассказать...да что там рассказать - показать вам самую красивую страну (по природным достопримечательностям) из всех, что я видел. Это Боливия. С огромным трудом выбрал 4 фотографии по Перу и 10 по Боливии. Некоторые из них я выставлял на конкурс фото на сайте банки.ру (кстати что-то давно не было конкурсов ) Не буду утомлять вас своими нудными псевдописательскими потугами, а просто предлагаю посмотреть. Может кому-то и захочется поехать туда, мне это было бы приятно. Всем известное Мачу-Пикчу. Плавучие острова. Это Урос. Не думайте, ято там земля, там один вот этот тростник. Как они не проваливаются, я не знаю А какие красивые лодки... Суровый быт индейцев кладбище старинных паровозов, это местная достопримечательность. Вот оно, соляное озеро Уюни. Так собирают соль, которую увозят на грузовиках. Это соляное озеро кажется бескрайним. Представьте ночевку на соляном озере. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Гондурас, Гондурас в сердце каждого из нас Часто слышу такое: "не ту страну назвали Гондурасом" А чем плох Гондурас? Почему он у нас синоним всего самого плохого, средоточие всех недостатков и пороков? И вообще, почему слово это такое притягательное, что в нем такого? Впрочем, я ничем не отличаюсь от остальных, меня тоже манила эта страна с таким чУдным названием, и однажды, не сдержав в себе желание, собрал маленькую сумочку и отправился таки в этот уже нарицательный Гондурас, чтобы понять, что же его связывает с нашей Родиной Это церковь, о которой написано ниже. Страна горная, о чем я не подозревал. Там мы взяли машину на 4 дня и сразу же поехали осматривать шахтерский городок Санта Люсия в Тегусигальпской области, что минутах в 40 от столицы. Очень хотелось посмотреть на Черный Крест, подаренный Фелипе Вторым городу в 1572 году и хранящийся в местной церкви. Сюрприз. Церковь оказалась наглухо закрыта, но русские так просто не сдаются, и мы вошли с тыла в коморку девчонок-смотрительниц, и они без лишних вопросов пустили нас посмотреть на Крест и саму церковь. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Похождения одинокого русского в США Не могу не поделиться воспоминательными фотографиями о местах в США, в которых некоторые из вас были, некоторые будут, а также о местах, в которых, скорее всего, никто из вас не будет.... Собственно, такое место тут одно на мое имхо. Сами догадаетесь, я думаю. Не судите строго, я утомлять вас писаниной не буду. Так хорошо начиналось мое путешествие в США...Гудзон, Нью-Йорк Только вот эта статуя в Новом Орлеане навела на грустные размышления о вечном Полюбуйтесь на мой любимый каньон в США - Брайс каньон. Мирно пели птички (посмотрите, сколько их), тонкой струйкой капал водопадик, ничего не предвещало приключений А вот оно, злодейское казино в отеле Белладжо, в Лас-Вегасе, где было проиграно всё нажитое непосильным трудом нефтяника Что осталось делать... Поехать к водопаду Ниагара и.... Вот что видишь за секунду перед тем, как окунуться в бурлящую стихию. А можно пойти сюда. Это Гранд Каньон, совсем близко от Вегаса, далеко ехать не пришлось Наконец, было решено поехать к морю. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Мой банковский опыт в странах третьего мира Работая в Эквадоре, Коста-Рике, Венесуэле, мне приходилось открывать счета для фирмы и работать с разными банковскими структурами этих стран. Хочу немного мыслями поделиться сегодня и впечатлениями. Наши банковские структуры свое новое (ноу-хау в банковском мире) что-то придумывают или перенимают всё с Запада? То что перенимают, то перенимают зачастую с очень большим опозданием. Почему так... Даже стандарты обслуживания. Вот те же электронные очереди в вышеупомянутых странах еще очень очень давно, а у нас? А онлайн открытие депозитов, их закрытие и перевод в другой банк то же самое. У нас вроде и это пока в диковинку (кроме нескольких банков). А ведь эти страны в нашем понимании (да и в общепринятом) являются довольно отсталыми. А кто тогда наши банковские учреждения? Неандертальцы банковского мира что ли Хочется надеяться, что нет, тем более у некоторых наших банков есть много хорошего и полезного, к чему я привык. А что интересного у латиносов? Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Танзанийский марафон Хотел я серьезную тему поднять, а потом плюнул на это дело Всегда успеется. Лучше продолжение африканской саги, а то от обсуждения серьезных тем уже голова болит. Танзанийско-Занзибарская часть, надо же закончить предыдущую тему. Честно сказать, в сафари я был разочарован после первого дня. Кроме бабуинов, птичек каких-то и пары слонов в отдалении я ничего не увидел. Не такого я ожидал. Где обилие зверей? За что я платил такие деньги?! Кидалово! А вот парки Серенгети и Нгоронгоро не стали разочарованием, в них я провел три дня. Куча всяческих зверушек. Но особенно поразили мигрирующие зебры и антилопы гну. Вот вижу стоит стадо гну, причем строем выстроились, как военная колонна, 3-5 гну в ряду, и вот такая полоса на километр, и стоят, не переходят дорогу, ждут, пока кто решится первый сделать шаг, а первый ряд не решается. Видел тысячи зебр и гну одновременно на равнине, зебровая равнина тянулась до горизонта, зрелище незабываемое, миграция. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro рейтинг безопасности стран, или туристические мифы Часто в вопросах про страну фигурирует такой: а не опасно ли там. Причем зачастую этот вопрос звучит не по таким странам как Афганистан, Колумбия, Ирак, Гаити, Сомали, а про Италию, Испанию, Францию. Что это: инфантильность, глупость? Разве человек заранее не знает, что ему ответят? Что все нормально там с безопасностью, главное не щелкать и не провоцировать воришек и что даже одинокой девушке там ничего особенного не угрожает. Это ведь спрашивают молодые жизненно активные люди, грамотные. кто-нибудь может объяснить такой феномен? Вот кто-нибудь считает эти страны небезопасными для посещения туристом? Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Колумбия, Венесуэла, Кения, Танзания, Мексика, Гватемала, Эквадор, Бразилия, Иран. И почему так? Это влияние СМИ, рассказы ваших друзей, что еще? Для придания эстетичности теме немножко Кении: обожаю животных. Что тут опасного? Забодает какой-нибудь вол, затопчет носорог, пеликаны откусят голову? думал интимную обезьянью жизнь может показать. 0

Дмитрий Фирсов negoro Технология путешествий. Немножко упорядоченной инфы для начинающих. Но сначала чуток лирики. Готовясь сам к той или иной поездке не раз и не два, поневоле вырабатываешь некий алгоритм, позволяющий сэкономить время, деньги, а нередко и повысить качественный уровень поездки. В отличие от подавляющего числа россиян, я первый раз выехал за границу не Турко - Египет, Болгарию - Тунис, а сразу на Кубу - Коста-Рику. Поездка была нестандартной, в тур не укладывалась, ТА предложило рассчитать индивидуальный тур (многие ТА между прочим вовсе откажутся даже считать индивидуалку, если у вас не вип-тур; невыгодно тратить на вас время, всё на потоке) со всеми вытекающими отсюда ценовыми последствиями. Шкурный вопрос: мой тур получился у них около почти в два раза дороже, чем при последующей самостоятельной организации, причем с ренткаром, который ТА не учитывал.Но...но... в такого рода поездках цена далеко не самое главное, бытует мнение, что ездит сам тот, кто не может позволить себе покупать тур у ТА - глубокое заблуждение, надо сказать, что мои поездки в Европу обходились в основном дороже, чем это было бы с ТА, но уровень ощущений от поездки другой и сама поездка не такая, как с ТА. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Из Патагонии с любовью Решил пособлазнять вас Аргентиной. Меня лично слово Патагония всегда манило. И посещение Аргентины стало одним из самых запоминающихся. Очень хотелось посмотреть китов, пингвинов (пусть и не королевских), потрогать их (это нельзя). А тут и случай выдался, билет по акции купил. Никогда не понимал, почему люди не хотят далеко лететь, бояться что ли, не любят пересадки, думают, что дорого может или еще какие-то причины. Грех будет не упомянуть на банковском портале, что карты банковские принимают повсюду, даже Амекс очень распространен (другие карты и не доставал), чуть ли не в киосках им платил, нам далеко до них, конечно, в этом плане Страну осматривать можно месяцами. Один только водопад Игуасу чего стоит. Красивее водопада на свой взгляд я пока не видел. Это взгляд именно с аргентинской стороны, с бразильской стороны вид водопада немного другой, более панорамный Столица Буэнос-Айрес будто и не Латинская Америка вовсе, европеизированная такая, люди белые, все цивильно в общем. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro А вы следите за Форекс? Около 2 лет слежу за рынком форекс, иногда провожу операции (правда в последнее время не было необходимости, но планирую возобновить), пользуюсь платформой Оанды (всё нравится, только некоторых валютных пар не хватает). Вообще такое занятие как-то не дает мозгам застояться: смотрю финансовые (и не только) новости, слушаю бизнес-радио; аналитику практически не читаю, так как что их, теоретиков, слушать. Они только советы дают, которые с 90% вероятностью не сбываются, за слова свои же никто не отвечает, да и покупают они на чужие, если так уверены в прогнозах и считают себя гуру, почему не покупают на свои Суетиться и каждый день проводить операции считаю ненужным (чреваты эти все спекуляции), а лучше как на вклад положить и получать каждый день свой процентик на разнице валютных ставок, не влезая в огромные плечи. Опять же это хороший инструмент хеджирования валютных рисков (вот поэтому жалею, что нет рублей там у меня). Да и вообще, валютный рынок стал мне давно нравиться больше рынка акций (российского), который политизировался уже до невозможности и представляет собой на мое мнение еще бОльшую лотерею, чем форекс Есть тут такие, кто хотя бы иногда покупает-продает там валюту? 0

Дмитрий Фирсов negoro Вы за активный или пассивный отдых? Или может их можно совмещать? У кого-то получается? Слышал мнение, что если очень много работаешь, то хочется только лежать на пляже и больше ничего не надо, но я не уверен, что это так, имхо больше зависит от человека, а не от того, много ли он работает или бьет баклуши. Скоро пройдет сезон отпусков и поездок на море у большинства...до следующего лета. Вот решил тут вспомнить Венесуэлу, где был раз 8, Карибские о-ва. Поностальгировать. Лично я не могу лежать овощем на пляже больше 2-3 дней, невозможно для меня находиться в замкнутом пространстве отеля. Меня почему-то всегда куда-то тянет. Более того, я даже не представляю, как можно совмещать пассивный отдых на пляже и активные экскурсии (да и много ли таких людей, я почти не встречал). Под активным я не имею в виду неделю в Барселоне с экскурсиями например + неделя пляжного отдыха на Канарах, для меня и то, и другое это пассивный отдых. Эх, сейчас бы телепортироваться сюда например. Это острова Лос-Рокес, где одни из самых замечательных пляжей, что я видел. Читать далее 0

Дмитрий Фирсов negoro Подтверждение дохода для кредита - это атавизм или суровая необходимость? Практически во всех банках для получения кредитной карты, кредита, ипотеки, автокредита нужны справки с работы с зарплатой, копии трудовой, порой документы об образовании. Снижаются ли этим риски? Что дает это справка с работы, если подумать? Разве она подтверждает, что человек будет исправно платить? К тому же проверить даже 2-ндфл банк практически не имеет возможности (про справку в свободной форме я вообще молчу), некоторые руководители идут навстречу сотрудникам и могу завысить зарплату в справке, если это, конечно не принципиальный руководитель и человек работает не в системообразующем для РФ предприятии. Более того, у большинства из нас есть друзья-товарищи со своими фирмами, которые могут написать вам справку, даже если вы там не работаете. Ваш покорный слуга, работая в мэрии, получал настолько неприлично низкую зарплату, что счел разумным взять справку в сторонней организации, хотя это было не для банка, но сути дела не меняет. Читать далее 1

Дмитрий Фирсов negoro Персия: сокровища, деньги, банк Относительно недавно посетил одну из древнейших на Земле цивилизаций, хотя были некоторые сомнения в связи с обещанными бомбардировками со стороны США. А что если ковровые бомбардировки начнутся во время моих экскурсионных вояжей в Иране? И даже если я спрячусь от них, то уж совершенно точно меня порвут на грелки мусульмане. Значит надо захватить майку с надписью большими буквами: Я - русский, нас там вроде уважают. Такой майки не оказалось, но майку банки.ру взял и маечку со знаком рубля. Читать далее 3