Популярные сообщения

Вчера вернулся из командировки в Израиль, был несколько дней. Довелось на личном опыте почувствовать все прелести израильской службы безопасности аэропорта. Это нечто. Я догадывался, что вопросы ко мне будут, но не думал, что будет так. В общем, все предоплачено, все брони есть, есть даже приглашение из Израиля, но и есть и маленький нюанс, хотя может и не маленький - в паспорте стоит турвиза Ирана.
Прилетев в 23-00 в Израиль, я пошел на паспортный контроль, а там-здрасьте, отойдите, вами займутся. Итог этого занимания: я вышел из аэропорта только в 6-00, вот так, 2 допроса, куча времени в ожидании. Нет. я не один такой был, но всех отпускали через час-полтора, но чтоб 6...мне сказали знакомые израильтяне, что такого не припоминают. Я уже был готов, что не пустят вовсе. Виза Ирана на 5 дней, было это 2 года назад, ну, я понимаю, я б там месяц был, подозрительно. Им это очень странно показалось видие ли, хотя забегая вперед, люди-то в Иране получше, это даже не обсуждается (я не про большую политику, а именно про рядовых людей на улицах).
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