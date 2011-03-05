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Private banking: нужны ли банкам вип-клиенты?

05.03.2011 14:52 34 5 075 просмотров
Никакого исследования рынка прайвит-банкинга я проводить не собирался, а тем более писать на эту тему в блоге, да и на какие-то глобальные объективные выводы я не претендую, но вот столкнувшись в реальности с сотрудниками данных подразделений банков, впечатление сложилось сначала едва ли не удручающее, но все же я дождался и положительного опыта первого общения.
Итак. Возникла необходимость в премиальных банковских продуктах с каким-то наполнением услугами, цена значения не имеет (в разумных пределах), а также возможность относительно выгодно разместить (вложить) средства. Стал искать в банках услуги для вип-клиентов. Пообщался или попытался пообщаться с представителями 7 банков: Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Юникредит, Альфабанк, Русский Стандарт.

1. Сбербанк. На сайте Сбера есть вкладка с премиальными продуктами, где информация носит весьма общий характер, весьма. Телефонов нет, звоните по общему каналу! Звоню. Меня сначала не понимают и думают, что я хочу золотую карту. Нет, мне виза инфинит, а также узнать, что прилагается: сервисы, привилегии. Отдельной службы поддержки НЕТ, консультирует девочка, которая едва понимает о чем говорит, да и сказать она смогла только то, что для оформления карты нужно подойти в офис Сбера, где дадут написать заявление на карту, которую утверждает сам начальник отделения банка smile:D Ни тарифы, ни условия, ни привилегии узнать НЕЛЬЗЯ, только по факту...если одобрят. Ай да сервис!

2. Промсвязьбанк. Ну. ладно, думаю, Сбер большой. ему на всех плевать, позвоню в Промсвязьбанк. Программы Винтаж и Приоритет. Про Винтаж рассказали с неохотой и ленцой (субъективно, конечно), про тарифы мутно, но все время твердила про 10-20 млн депозита для открытия такого пакета услуг. Приоритет - звоните по общему телефону. Звоню. Никакой информации не даем, идите в отделение, там все расскажут. Ничего так сервис для випов.

3. Юникредитбанк. Хотел позвонить - ан нет, не берут трубку. Что такое?
Режим работы:
с понедельника по четверг — с 9:30 до 17:00
пятница и предпраздничные дни — с 9:30 до 16:00
Это режим работы вип-отделелния, не забалуешь. Больше вопросов не было, перезванивать на след. день не стал.

4. Альфабанк. А-клуб. Информации на сайте достаточно, по телефону ответили на вопросы. В целом все понятно. Но средненький такой сервис я бы сказал при первом обращении.

5. ВТБ24. Пакет Привилегия. Хорошая служба поддержки, почти вся информация есть на сайте, заинтересованность в клиентах, высылают презентации продуктов на имейл, перезванивают. Все отлично.

6. Банк Москвы. На удивление тоже совсем неплохо, все рассказали по телефону, тоже прислали презентации продуктов, привилегий и т.д., озвучили все тарифы. Зачет.

7. Русский Стандарт. Интересовался продуктами Амекс Платинум и Центурион, а также Империей на базе World Signia. Выделенная линия поддержки, очень заинтересованы в клиентах, готовы приехать сами, высылают инфо на мейл без долгих просьб и уговариваний, ненавязчиво просят телефон для перезванивания. В общем, соблазнили картой Платинум с хорошим набором полезных плюшек для меня как путешественника и всяческих привилегий и услуг. Ехать не пришлось с документами, все приняли по электронке. Карту выпустили и доставили в отделение дня за 2 наверное. Как только получили карту, перезвонили и мы договорились, когда я смогу прийти получить карту и задать все интересующие меня вопросы, если таковые еще останутся. Собственно сегодня я всё и получил, консультацией более чем доволен. Спасибо банку и отдельно Светлане Струковой из отделения "Красная Площадь" smile:)

Ну, а выводы... не буду делать глобальных, но все на мое имхо в первых трех банках либо для вида создали подразделения прайвит-банкинг, чтоб блатные там "работали", либо они работают исключительно с корпоративными клиентами, но тогда вообще зачем писать об этих продуктах на сайте, либо руководители этих подразделений абсолютно понятия не имеют о том, как должно быть организовано обслуживание, либо я не знаю что еще, можете сами добавить.

Комментарии 34

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Випом решил заделаться smile:D Димыч будь проще, сейчас абсолютно нет никакой разницы вип ты или нет, обслуживание будет одинаковым smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не будет одинаковым, уже по себе знаю smile:) Да и потом тебе как не-путешественнику не понять радостей обладания статусом
Лоймила  (Лоймила)
#
Ну куда уж нам серым... smile8)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, ладно, Вить, Дима всегда был ВИПом, имеет право, кстати.
Колян Колян  (*Колян*)
#
ВИП-клиент не будет связываться с российским банком, поэтому глупо искать там вип-условия.
Гектор  (Гектор)
#
При определенных обстоятельствах ВИП статус может быть полезен. По существу в наших банках он дает только одно - возможность иметь персонального менеджера, с которым можно заранее договориться о каких-то действиях. Не всегда, но часто и это немало. Что касается разных статусных карт, то мне не приходилось никогда пользоваться преимуществами этих карт. Хотя, вру, раз было. Пришел как-то в 90-х годах в посольство Швеции за визой, а про страховку забыл. Клерк меня спрашивает: а где страховка? А ему - Визу платинум (по статусу виза страхует своих платиновых клиентов при поездках за рубеж). Он удовлетворился, а я съэкономил день в очередях и немного денег.
Колян Колян  (*Колян*)
#
в настоящее время такой номер со страховкой не пройдет))
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А не расскажете Вы например о чем договаривались с менеджером?
Просто напросто я живу в обнимку с Трастом, только вместо того чтобы разместить у них 1.5 миллиона и попасть в Траст-клуб, я назанимал у них где-то половину этой суммы.
Вроде как я и не ВИП, но есть у нас в отделении девушка Людмила, которая меня более или менее запомнила и я ей примерно раз в квартал позвоню и задам какой-нить заковыристый вопрос, а она со мной мило так побеседует.
Повторно брал кредит, дак они все документы сами за меня сделали, я только расписался где надо.
А все остальное решается через интернет-банк.
Вот смысл вступать в private banking какой?
Дмитрий  (Dimon)
#
Интересный обзор, а главное, что независимый. Любопытные выводы. Руководителям соответствующих подразделений банков имеет смысл взять на заметку.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
7. Русский Стандарт. В общем, соблазнили картой Платинум с хорошим набором полезных плюшек


У тебя такая?

[img]http://www.globalpackagegallery.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=110704&g2_serialNumber=2[/img]
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вторая попытка. Карта - слева, плюшка - справа, или наоборот?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
во, она! smile:D Плюшка - справа, конечно, это самое главное
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Что ж такое. не получается картинки вставлять у меня в блог, совсем я от этого платинума отупел. Как вставить картинку-то?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Во-1, ты учти, что все твои экзерсизы (в том числе и те, которые ты стремительно удаляешь) приходят на почту ко мне и, вероятно, всем остальным участникам обсуждения твоего нового звездного статуса. smile:D
Во-2, используй кнопку просмотр.
В-3, блог умет вставлять только картинки, адрес которых задается по типу httр://чтототам/какойтофайл.джипег Ты же вставляешь ссылки без джипега на конце - отсюда и результат (вернее его отсутствие) smile8)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
1. Знаю.
2. Уже.
3. А вот это не догадался бы, грасиас
Екатерина Суворова  (28_888)
#
по поводу п.2: они приходят на почту лишь тому, кому ты отвечаешь
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
smile:wall: ну не получается. Даже если прибавляю .jpg в конце.
Надо нажимать "вставить ссылку на изображение"? А вставялть урл или адресную строку из браузера? Как же все сложно smile:(
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
smile:D smile:D
Не прибавлять джипег к концу, а искать картинки, адрес которых ты знаешь в виде, котором я указал. Вот например я беру твое фото кликаю правой клавишей и копирую в буфер ее адрес. теперь вставляю сюда:



Так понятнее? smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не надо тут культ личности моей устраивать smile:D
Так понятнее. Но все же невыясненный момент остался. Сейчас твои картинки неактивны. А вот ДО ТОГО я кликнул на нее и она открылась в отдельном окне! А сейчас только правой кнопкой мыши и копировать урл, тогда все получается. А вот почему ссылка была активной еще минут 5 назад мне непонятно
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
очень много вопрсов для раннего утра первого рабочего дня недели (пусть даже это и среда). Ты лучше народу объясни, что там у тебя за плюшки к карточке прилагаются. То, что теперь тебе будут подносить стопку в каждом отделении, мы все уже поняли. А то может нам всем надо ломануться за этими карточками, пока их не разобрали. smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Дык накопились вопросы за выходные-то.
А плюшки разные, но мне как сампуту такие вот интересны: голд статус в программах ренткаров херц, авис, сикст и каких-то еще; голд статус в программах лояльности Хилтон и Старвуд (здесь много отелей типо Шератон, Ле Меридиэн, Вестин и т.д.), что автоматически предполагает бесплатный апгрейд номера до след. категории (по отзывам работает почти всегда, есессно если есть своб. номера), всякие мелкие плюшки типо беспл. завтраков в стоимости номера, какие-нить СПА и тому подобное. Цены на отели при заказе через их тревел службу вполне приемлемы, во всяком случае то, что проверял я - дешевле чем на сайте отеля + вышеозначенные плюшки. Это пока первые впечатления. Про консьерж-службу и страховки я молчу пока, они конечно есть и много их, но пока не юзал. Ну, и немаловажно, большой лимит по карте, что позволяет не думать о блокировкам вообще, а у меня посл. время что-то они участились, особенно по билетам, а учитывая, что беру 2 билета тысяч по 30 каждый, то лишняя блокировка 60 тысяч мне как бы совсем ни к чему, если там мои деньги
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Что дает голдстатус в ренткарах? Бронь тачки это не отменяет, иначе рискуешь выбирать тачку из наличиствующих. Дадут скидку или проапгрейдят тачку до следующего класса бесплатно?

Цитата
Про консьерж-службу и страховки я молчу пока

Молчи smile:) Если бы твой консьерж подарки делал, а то ведь все равно за все сам платишь.


Про отели понятно. Бесплатные завтраки и апгрейд - это приятно. Но надо понимать, окупается ли эта плюшка в каждом конкретном случае.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Что дает голдстатус в ренткарах? Бронь тачки это не отменяет, иначе рискуешь выбирать тачку из наличиствующих. Дадут скидку или проапгрейдят тачку до следующего класса бесплатно?
Скидку дадут. Иногда правда цена в некоторых ренткарах без скидки меньше, чем со скидкой в херце, но и выбор машин там был значительно меньше, хотя я и через херц очень недорого брал. Ну, и много других факторов: как влияет на цену оставление машины не атм, где брал и т.д. Тут опять же зависит от потребностей и претензий.

Цитата
Но надо понимать, окупается ли эта плюшка в каждом конкретном случае.
Конечно. Вот я в посл. поездку только в Хилтонах и Шератонах и иже с ними и жил, потому как с девушкой smile:oops: А раньше-то один... 3 звезды максимум smile:D

Колян Колян  (*Колян*)
#
Цитата
Скидку дадут. Иногда правда цена в некоторых ренткарах без скидки меньше, чем со скидкой в херце

ну и зачем она нужна такая голд карта если без нее дешевле?
Гектор  (Гектор)
#
Все зависит от обстоятельств. Херц, например, агенство дорогое. Но они практикуют систему, когда не берется "drop off charge", т.е. комиссия за то, что вы бросаете машину не там, где берете. Она комиссия во многих агенствах очень высока. Вот и получится суммарно (особенно с учетом скидки) найм машины в Херце выгодней. Кроме того не следует забывать, что "объединенная Европа" по прежнему поделена на национальные сегменты. Мой приятель пытался на рентованной в Словении машине проехать в Хорватию. Не вышло. Пришлось идти в Херц, который это делать позволяет.
Гектор  (Гектор)
#
У меня вопрос к Дмитрию. В последнее время появилось много новых премиальных карт и я в этих названиях потерялся:
Citi Chairman Card, American Express Centurion, Visa Black Card, Visa Signature, Platinum prestige, Sapphire Preferred Card. Этот список можно было бы значительно продолжить. У всех есть какие-то свои особенности, но в чем их фундаментальные отличия - сказать сложно. Из существенных (лично для меня) вещей - допуск в бизнесс лоджи в аэропортах. Но насколько это повсеместно работает - тоже неясно: многие компании никого кроме своих пассажиров бизнес и первого класса в лоджии все равно не пускают. Еще достоинство - скидки в компаниях по прокату автомобилей. Но это можно уже получить с уровня Голд обычных карт. Страховки для выезжающих за рубеж. Но как уже говорилось: неясно удовлетворится ли офицер в посольстве наличием у вас карты уровня голд и выше или все-таки попросит обычный вариант "бумажной" страховки. А еще менее понятно как эта страховка работает технически. Я не знаю ни одного человека, который этим бы воспользовался. Карты Америкэн экспресс позиционируются как карты для путешественников. Если у вас украли деньги и карты, то Амэрикэн Экспресс обещает выдать вам деньги - очень быстро, дополнительную карту - максимально быстро. Но кто-нибудь пробовал все это? Хотелось бы услышать не рекламу премиальных карт, а впечатления человека, на себе испытавшего последствия от обладания ими. smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
по страховке. у меня была обычная золотая карта в сити-банке. Банк оформлял мне полис вместе скартой и вручал их одновременно. Объяснять, что карта дает какие-то привеллегии не было нужды - просто предоставлял полис.
Гектор  (Гектор)
#
Этот случай - понятный, спасибо. Но так делают не все банки.
Колян Колян  (*Колян*)
#
Цитата
Если у вас украли деньги и карты, то Амэрикэн Экспресс обещает выдать вам деньги - очень быстро, дополнительную карту - максимально быстро.

взглянув на то, сколько это будет стоить - я почему то более склонен просить кого-то в случае необходимости прислать деньги через Вестерн Юнион. Быстрее и НАМНОГО дешевле.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
У меня вопрос к Дмитрию. В последнее время появилось много новых премиальных карт и я в этих названиях потерялся:
Citi Chairman Card, American Express Centurion, Visa Black Card, Visa Signature, Platinum prestige, Sapphire Preferred Card. Этот список можно было бы значительно продолжить. У всех есть какие-то свои особенности, но в чем их фундаментальные отличия - сказать сложно.

И я не понял разницы. Например интересовался сигния и виза инфинит в разных банках. Кроме слова "престиж" реальных их преимуществ никто мне не назвал при обслуживании в 30 тысяч и более. Для чего же я лично взял Амекс я выше описал + кстати да, пускают в лонжи некоторые АК, но все они американские. Тут опять же, спорить не о чем просто, у каждого своя ситуация, глупо было бы полагать, что то, что выгодно одному, может быть полезно другому.
Елена ***  (Edena333)
#
Дмитрий, хочу выступить в защиту Сбербанка!
Такое впечатление, что у Вас особого желания выяснить про VIP обслуживание не было. Так, написать две строчки со смайликами! На сайте Сбера можно найти контакты специальной выделенной линии для VIP клиентов. Также можно написать сообщение со своими контактами и с Вами свяжется тот самый персональный менеджер, который грамотно проконсультирует и пригласит на встречу, если конечно есть предмет для разговора. И кроме информации обзорно-рекламного характера Вы на сайте и не найдете, это логично, private banking все-таки, максимально закрытый сервис для избранных. А количество миллиардов (более 160 млр.руб.)привлеченных после того, как стало развиваться это направление, говорит о том, что клиенты находили куда и кому звонить!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Такое впечатление, что у Вас особого желания выяснить про VIP обслуживание не было. Так, написать две строчки со смайликами!
Узнаю Сбербанк. Общение в стиле "сам дурак".
Цитата
На сайте Сбера можно найти контакты специальной выделенной линии для VIP клиентов. Также можно написать сообщение со своими контактами и с Вами свяжется тот самый персональный менеджер, который грамотно проконсультирует и пригласит на встречу, если конечно есть предмет для разговора.

Телефона не нашел, не вижу и сейчас. А сообщение можно написать, что я и сделал. Мне и позвонили потом даже.
Цитата
И кроме информации обзорно-рекламного характера Вы на сайте и не найдете, это логично, private banking все-таки, максимально закрытый сервис для избранных.
Я ничего логичного в этом не вижу, извините. Ну, если Вы это так позиционируете.... Я вот лично не такой весь из себя виповый вип, могу найти время приехать и все узнать, а уж по-настоящему богатые люди не тратят своего времени просто так. Приезжай расскажем - это несерьезно для людей этого уровня.
Цитата
А количество миллиардов (более 160 млр.руб.)привлеченных после того, как стало развиваться это направление, говорит о том, что клиенты находили куда и кому звонить!
Я рад за Ваш банк. Но почти уверен, что это не клиенты с улицы. Не эти клиенты вас находят, а вы находите их сами, как корпоративных клиентов банка или по-другому, но никак не по звонку с улицы. Успехов в работе!
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