Private banking: нужны ли банкам вип-клиенты?

Никакого исследования рынка прайвит-банкинга я проводить не собирался, а тем более писать на эту тему в блоге, да и на какие-то глобальные объективные выводы я не претендую, но вот столкнувшись в реальности с сотрудниками данных подразделений банков, впечатление сложилось сначала едва ли не удручающее, но все же я дождался и положительного опыта первого общения.
Итак. Возникла необходимость в премиальных банковских продуктах с каким-то наполнением услугами, цена значения не имеет (в разумных пределах), а также возможность относительно выгодно разместить (вложить) средства. Стал искать в банках услуги для вип-клиентов. Пообщался или попытался пообщаться с представителями 7 банков: Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Юникредит, Альфабанк, Русский Стандарт.
1. Сбербанк. На сайте Сбера есть вкладка с премиальными продуктами, где информация носит весьма общий характер, весьма. Телефонов нет, звоните по общему каналу! Звоню. Меня сначала не понимают и думают, что я хочу золотую карту. Нет, мне виза инфинит, а также узнать, что прилагается: сервисы, привилегии. Отдельной службы поддержки НЕТ, консультирует девочка, которая едва понимает о чем говорит, да и сказать она смогла только то, что для оформления карты нужно подойти в офис Сбера, где дадут написать заявление на карту, которую утверждает сам начальник отделения банка Ни тарифы, ни условия, ни привилегии узнать НЕЛЬЗЯ, только по факту...если одобрят. Ай да сервис!
2. Промсвязьбанк. Ну. ладно, думаю, Сбер большой. ему на всех плевать, позвоню в Промсвязьбанк. Программы Винтаж и Приоритет. Про Винтаж рассказали с неохотой и ленцой (субъективно, конечно), про тарифы мутно, но все время твердила про 10-20 млн депозита для открытия такого пакета услуг. Приоритет - звоните по общему телефону. Звоню. Никакой информации не даем, идите в отделение, там все расскажут. Ничего так сервис для випов.
3. Юникредитбанк. Хотел позвонить - ан нет, не берут трубку. Что такое?
Режим работы:
с понедельника по четверг — с 9:30 до 17:00
пятница и предпраздничные дни — с 9:30 до 16:00
Это режим работы вип-отделелния, не забалуешь. Больше вопросов не было, перезванивать на след. день не стал.
4. Альфабанк. А-клуб. Информации на сайте достаточно, по телефону ответили на вопросы. В целом все понятно. Но средненький такой сервис я бы сказал при первом обращении.
5. ВТБ24. Пакет Привилегия. Хорошая служба поддержки, почти вся информация есть на сайте, заинтересованность в клиентах, высылают презентации продуктов на имейл, перезванивают. Все отлично.
6. Банк Москвы. На удивление тоже совсем неплохо, все рассказали по телефону, тоже прислали презентации продуктов, привилегий и т.д., озвучили все тарифы. Зачет.
7. Русский Стандарт. Интересовался продуктами Амекс Платинум и Центурион, а также Империей на базе World Signia. Выделенная линия поддержки, очень заинтересованы в клиентах, готовы приехать сами, высылают инфо на мейл без долгих просьб и уговариваний, ненавязчиво просят телефон для перезванивания. В общем, соблазнили картой Платинум с хорошим набором полезных плюшек для меня как путешественника и всяческих привилегий и услуг. Ехать не пришлось с документами, все приняли по электронке. Карту выпустили и доставили в отделение дня за 2 наверное. Как только получили карту, перезвонили и мы договорились, когда я смогу прийти получить карту и задать все интересующие меня вопросы, если таковые еще останутся. Собственно сегодня я всё и получил, консультацией более чем доволен. Спасибо банку и отдельно Светлане Струковой из отделения "Красная Площадь"
Ну, а выводы... не буду делать глобальных, но все на мое имхо в первых трех банках либо для вида создали подразделения прайвит-банкинг, чтоб блатные там "работали", либо они работают исключительно с корпоративными клиентами, но тогда вообще зачем писать об этих продуктах на сайте, либо руководители этих подразделений абсолютно понятия не имеют о том, как должно быть организовано обслуживание, либо я не знаю что еще, можете сами добавить.
Комментарии 34
Просто напросто я живу в обнимку с Трастом, только вместо того чтобы разместить у них 1.5 миллиона и попасть в Траст-клуб, я назанимал у них где-то половину этой суммы.
Вроде как я и не ВИП, но есть у нас в отделении девушка Людмила, которая меня более или менее запомнила и я ей примерно раз в квартал позвоню и задам какой-нить заковыристый вопрос, а она со мной мило так побеседует.
Повторно брал кредит, дак они все документы сами за меня сделали, я только расписался где надо.
А все остальное решается через интернет-банк.
Вот смысл вступать в private banking какой?
У тебя такая?
[img]http://www.globalpackagegallery.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=110704&g2_serialNumber=2[/img]
Во-2, используй кнопку просмотр.
В-3, блог умет вставлять только картинки, адрес которых задается по типу httр://чтототам/какойтофайл.джипег Ты же вставляешь ссылки без джипега на конце - отсюда и результат (вернее его отсутствие)
2. Уже.
3. А вот это не догадался бы, грасиас
Надо нажимать "вставить ссылку на изображение"? А вставялть урл или адресную строку из браузера? Как же все сложно
Не прибавлять джипег к концу, а искать картинки, адрес которых ты знаешь в виде, котором я указал. Вот например я беру твое фото кликаю правой клавишей и копирую в буфер ее адрес. теперь вставляю сюда:
Так понятнее?
Так понятнее. Но все же невыясненный момент остался. Сейчас твои картинки неактивны. А вот ДО ТОГО я кликнул на нее и она открылась в отдельном окне! А сейчас только правой кнопкой мыши и копировать урл, тогда все получается. А вот почему ссылка была активной еще минут 5 назад мне непонятно
А плюшки разные, но мне как сампуту такие вот интересны: голд статус в программах ренткаров херц, авис, сикст и каких-то еще; голд статус в программах лояльности Хилтон и Старвуд (здесь много отелей типо Шератон, Ле Меридиэн, Вестин и т.д.), что автоматически предполагает бесплатный апгрейд номера до след. категории (по отзывам работает почти всегда, есессно если есть своб. номера), всякие мелкие плюшки типо беспл. завтраков в стоимости номера, какие-нить СПА и тому подобное. Цены на отели при заказе через их тревел службу вполне приемлемы, во всяком случае то, что проверял я - дешевле чем на сайте отеля + вышеозначенные плюшки. Это пока первые впечатления. Про консьерж-службу и страховки я молчу пока, они конечно есть и много их, но пока не юзал. Ну, и немаловажно, большой лимит по карте, что позволяет не думать о блокировкам вообще, а у меня посл. время что-то они участились, особенно по билетам, а учитывая, что беру 2 билета тысяч по 30 каждый, то лишняя блокировка 60 тысяч мне как бы совсем ни к чему, если там мои деньги
Молчи Если бы твой консьерж подарки делал, а то ведь все равно за все сам платишь.
Про отели понятно. Бесплатные завтраки и апгрейд - это приятно. Но надо понимать, окупается ли эта плюшка в каждом конкретном случае.
ну и зачем она нужна такая голд карта если без нее дешевле?
Citi Chairman Card, American Express Centurion, Visa Black Card, Visa Signature, Platinum prestige, Sapphire Preferred Card. Этот список можно было бы значительно продолжить. У всех есть какие-то свои особенности, но в чем их фундаментальные отличия - сказать сложно. Из существенных (лично для меня) вещей - допуск в бизнесс лоджи в аэропортах. Но насколько это повсеместно работает - тоже неясно: многие компании никого кроме своих пассажиров бизнес и первого класса в лоджии все равно не пускают. Еще достоинство - скидки в компаниях по прокату автомобилей. Но это можно уже получить с уровня Голд обычных карт. Страховки для выезжающих за рубеж. Но как уже говорилось: неясно удовлетворится ли офицер в посольстве наличием у вас карты уровня голд и выше или все-таки попросит обычный вариант "бумажной" страховки. А еще менее понятно как эта страховка работает технически. Я не знаю ни одного человека, который этим бы воспользовался. Карты Америкэн экспресс позиционируются как карты для путешественников. Если у вас украли деньги и карты, то Амэрикэн Экспресс обещает выдать вам деньги - очень быстро, дополнительную карту - максимально быстро. Но кто-нибудь пробовал все это? Хотелось бы услышать не рекламу премиальных карт, а впечатления человека, на себе испытавшего последствия от обладания ими.
взглянув на то, сколько это будет стоить - я почему то более склонен просить кого-то в случае необходимости прислать деньги через Вестерн Юнион. Быстрее и НАМНОГО дешевле.
Citi Chairman Card, American Express Centurion, Visa Black Card, Visa Signature, Platinum prestige, Sapphire Preferred Card. Этот список можно было бы значительно продолжить. У всех есть какие-то свои особенности, но в чем их фундаментальные отличия - сказать сложно.
И я не понял разницы. Например интересовался сигния и виза инфинит в разных банках. Кроме слова "престиж" реальных их преимуществ никто мне не назвал при обслуживании в 30 тысяч и более. Для чего же я лично взял Амекс я выше описал + кстати да, пускают в лонжи некоторые АК, но все они американские. Тут опять же, спорить не о чем просто, у каждого своя ситуация, глупо было бы полагать, что то, что выгодно одному, может быть полезно другому.
Такое впечатление, что у Вас особого желания выяснить про VIP обслуживание не было. Так, написать две строчки со смайликами! На сайте Сбера можно найти контакты специальной выделенной линии для VIP клиентов. Также можно написать сообщение со своими контактами и с Вами свяжется тот самый персональный менеджер, который грамотно проконсультирует и пригласит на встречу, если конечно есть предмет для разговора. И кроме информации обзорно-рекламного характера Вы на сайте и не найдете, это логично, private banking все-таки, максимально закрытый сервис для избранных. А количество миллиардов (более 160 млр.руб.)привлеченных после того, как стало развиваться это направление, говорит о том, что клиенты находили куда и кому звонить!
Телефона не нашел, не вижу и сейчас. А сообщение можно написать, что я и сделал. Мне и позвонили потом даже.