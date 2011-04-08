Дмитрий Фирсов vs ВТБ24, или как я стал просрочником

Случилась со мной занимательная история, изложенная ниже (скопировал с Горячей Линии мой вопрос и ответ анонимного сотрудника под эгидой Натальи Смирновой). Ответом я неудовлетворен, тем более что он слишком общий и по сути является отпиской. Очень хотелось бы получить советы и комментарии знатных картофилов и сотрудников кредитных учреждений на предмет, является ли технический овердрафт просрочкой (я был в шоке от такого открытия). В других банках, где я обслуживаюсь, такого нет.
Вопрос:
Хотелось бы получить ответ от банка на следующую ситуацию.
Сегодня получил смс из отдела просроченной задолженности с просьбой оплатить просроченную! задолженность в размере 51.58 рублей и дан телефон соответствующего отдела. У меня просто идеальная кредитная история, ни дня просрочки нигде и никогда, это вопрос для меня принципиальный, и в ВТБ я никогда платежи не задерживал, да и за Телебанком слежу, что и как там. Позвонил в 12—26 (это на случай проверки вам) по телефону 8-800-700-24-10. Выяснил, что в результате некой операции снятия наличных (была такая) с меня естественно была взята комиссия, а так как денег было впритык на карте, то комиссия увела карту в то что мы называем неразрешенный овердрафт на означенную выше сумму. Выписку оплатить нужно до 24 апреля. Думаю, числа 10—12 и оплачу, а вот нет оказывается. Тут уже! все сложно. Буквально с момента возникновения неразр. овердрафта я считаюсь просрочником и это передается в отдел по работе с должниками. Замечательно просто. На мой вопрос, а если при оплате в зоне другой валюты в силу разницы курса на момент авторизации и списания я так же уйду в небольшой неразрешенный овер, то это тоже будет считаться просрочкой, ответ был положительный. Мол это у вас первый раз, кредитную историю портить не будем (хотя и тут не верю, от таких можно чего угодно ожидать).
Так человек, допустивший неразрешенный овердрафт автоматически и сразу считается просрочником с занесением данного случая в КИ клиента? Просто слов нет…приличных… извините.
УНК 939773
negoro (москва) · 07.04.2011 16:05
Ответ:
Здравствуйте, Дмитрий!
Сообщаем, что отношения между Клиентом и Банком, возникающие в связи с использованием банковской карты, регулируются «Правилами предоставления и использования банковских карт ВТБ 24 (ЗАО)» (далее — Правила), которые вместе с «Заявлением на предоставление основной банковской карты ВТБ 24 (ЗАО)», распиской в получении карты и Тарифами являются Договором присоединения.
Подписав расписку в получении карты клиент подтверждает факт того, что ознакомлен, понимает и согласен с условиями Договора.
В соответствии с п. 7.1.3. Правил в обязанности клиента входит осуществлять операции в пределах доступного лимита и не допускать перерасход средств по счету, превышающий доступный лимит, а также п. 3.13.3. Правил в случае несанкционированного Банком превышения доступного лимита (далее — сумма перерасхода) по карте клиент обязан незамедлительно вернуть Банку сумму перерасхода и уплатить за такой перерасход банку пеню, установленную Тарифами.
В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. 24.07.2007 г.) кредитная организация обязана, представлять всю имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитных историй, в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
Если при получении кредитной карты Клиент дал свое согласие на предоставление банком информации по кредитному Договору в бюро кредитных историй, информация о просроченной задолженности, наступившей при превышении доступного лимита карты, направляется Банком в бюро кредитных историй.
С уважением,
ВТБ 24 (ЗАО).
Наталья Смирнова
Не дайте пропасть, господа Я не хочу становиться каким-то просрочником.
Жду комментариев и советов, как дальше жить и бороться Или всё, туши свет?
Комментарии 184
Ну как-то так ... а если вы еще болели ... недельку ... вообщем всегда можно поспорить с банкирами ... которые по моему ИМХО сами далеки от тех идеалов, которые требуют от итак намного более законопослушных граждан ... а отношение банковских юристов к праву вообще отдельная песня ...
Есть долг и есть срок его уплаты.
И уж как минимум уведомить должны что он появился, и с подтверждением уведомления.
Для суда ни какого иного уведомления кроме заказного письма не прокатит.
А без уведомления ничего и не было.
Пускай в суде сказки рассказывают.
Стоит заявление подать как вперед штанов все правят.
рано или поздно это должно было случиться. И чем больше банковских карт, тем выше вероятность наступления такого случая
Как раз поглядим на их отзывчивость
Хотелось бы просто пообщаться и получить ответ на свою ситуацию от компетентного сотрудника, а с коммуникацией клиент-банк в ВТб24 всегда было сложно. Вот у меня было 2 кредитки по 120.000, мне не нужно 2, мне нужна 1 максимум, так объединить их нельзя, в других банках я договоаривался индивидуально о таких вещах. Одну карту закрыл, осталась карта Мои Условия, и сегодня как злостный просрочник решил подать доки на пакет Приоритет. Такому, конечно, не дадут, лимит по карте, но будет хорошая причина закрыть и карту МУ. Хотя сотрудники-то многие в отделениях неплохие и вообще многие услуги банка мне интересны и сейчас и на перспективу (зп проект например). Ну, посмотрим...
"Вы за кредитом? Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь."
Гражданский кодекс РФ
Статья 314. Срок исполнения обязательства
1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
Поскольку штраф ВТБ-24 в день возникновения снимает, чтоб неповадно было.
Гасить реально срочно надо.
Даже если в день образования этой задолженности по ИХ вине (списывают раньше чем зачисляют) образуется.
Лишь в этом случае и то по их желанию пени могут вернуть.
По отозванным платежам вообще дохлый номер.
Короче с теховером в ВТБ тьма кромешная и жесть, лучше не попадать.
Вроде меньше дня был и тонарисовали.
Надо тоже проверить кстати, что там понаписали.
Лимит дали по Приоритету кстати, какой и просил
И присутствует там, еще и сумма не слабая нарисована 14К с лишним.
Я в бешенстве просто!
Та еще конторка.
НБКИ такой фигни не допускает!!!
Такой ахинеи я просто так не оставлю!!!
Как может быть задолженность просрочена если срок ее уплаты не определен?
Незамедлительно это не срок.
Пускай ГК РФ о сроках почитают.
Сроки в днях выражаются, и ни как не может срок от возникновения считаться, самое раннее с уведомления (с момента как ты узнал об этом).
А этот момент еще доказать необходимо.
После этой темы с визой в евро, может еще что такое же новое узнаем?
И уж ни о какой просрочке, и тем более с записью в БКИ речи быть не может!!!
номер статьи не подскажешь если смотрел? не нашел
Вроде умный человек а пишет что долг=просрочке.
Странный банк, еще и телебанк платный.
Дмитрий, удачи в борьбе!!!! Этого так оставлять нельзя.
Может еще в друзьях банка идею подкинете по поводу хотя бы установки лимита тех. овердрафта за который ничего не будет типа 150 руб (так во многих банках есть).
Момент востребования другая песня ... это когда я денег дал до востребования ... понадобились пришел потребовал ... в течении 7 дней будь любезен отдать ...
Сегодня дал в долг - сегодня же потребовал вернуть - срок возврата семь дней, не ?
Хотя сама по себе ответственность за ТЕХНИЧЕСКИЙ! овердрафт это еще-та песня...
Поскольку ТЕХНИЧЕСКИЙ она не юридический.
Именно поэтому банки ТЕХОВЕРОМ больше всего и пугают клиента, поскольку боятся обжалования и невозврата.
Вот потеряли (как у меня) 2 платежа в банкомате.
Потом нашли и что делать?
Нет бы уведамить, попросить погасить.
Не, у нас Россия, только требовать умеют.
Ну еще доносы строчить, фиолетово куда, банки в БКИ.
Ну а наговаривать все мастера, потом ведь на это сослаться можно и договор с неугодными расторгнуть по фактам просрочек.
А что факты подтасованные никого не волнует.
Подписав расписку в получении карты клиент подтверждает факт того, что ознакомлен, понимает и согласен с условиями Договора.
В соответствии с п. 7.1.3. Правил в обязанности клиента входит осуществлять операции в пределах доступного лимита и не допускать перерасход средств по счету, превышающий доступный лимит...
Такого числа бла-бла в результате таго-то произошло то-то, в результат вы привысил доступный лимит, чем нарушили п 7.1.3 Правил являющихся неотъемлемой частью Договора.
В соответствии со ст. 393 ГК РФ за нарушение обязательств п. 3.13.3 Правил предусмотрена ответсвеность в виде возмещения убытков и неустойки, предлагаем вам в добровольном порядке внести бла-бла-бла в течении 7 дней после получения Письма...
В случае неисполнения БЛА_БЛА, напоминаем вам что вы не будете нести ответственость только в том случае, если докажете отсутствия вашей вины в соответствии со ст 401 ГК РФ.
Честь имеем и тд
Какое отношение к этим отношениям имеет пока погоняло БКИ не знаю...наверно просто БАБА-ЯГА вдруг 50 рублей решите зажать...
Сегодня еще закончил в черновиках писать про Китай, и мой новый взгляд на него, кидану через пару дней
уже. Правда пока в рунете
А им фиолетово, хоть рупь выбивать.
Методы одинаковые.
Даже статус клиента особого значения не имеет.
Будь он хоть ВИП.
ТЕХОВЕР дело святое.