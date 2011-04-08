Дмитрий Фирсов vs ВТБ24, или как я стал просрочником

Случилась со мной занимательная история, изложенная ниже (скопировал с Горячей Линии мой вопрос и ответ анонимного сотрудника под эгидой Натальи Смирновой). Ответом я неудовлетворен, тем более что он слишком общий и по сути является отпиской. Очень хотелось бы получить советы и комментарии знатных картофилов и сотрудников кредитных учреждений на предмет, является ли технический овердрафт просрочкой (я был в шоке от такого открытия). В других банках, где я обслуживаюсь, такого нет.Вопрос:Хотелось бы получить ответ от банка на следующую ситуацию.Сегодня получил смс из отдела просроченной задолженности с просьбой оплатить просроченную! задолженность в размере 51.58 рублей и дан телефон соответствующего отдела. У меня просто идеальная кредитная история, ни дня просрочки нигде и никогда, это вопрос для меня принципиальный, и в ВТБ я никогда платежи не задерживал, да и за Телебанком слежу, что и как там. Позвонил в 12—26 (это на случай проверки вам) по телефону 8-800-700-24-10. Выяснил, что в результате некой операции снятия наличных (была такая) с меня естественно была взята комиссия, а так как денег было впритык на карте, то комиссия увела карту в то что мы называем неразрешенный овердрафт на означенную выше сумму. Выписку оплатить нужно до 24 апреля. Думаю, числа 10—12 и оплачу, а вот нет оказывается. Тут уже! все сложно. Буквально с момента возникновения неразр. овердрафта я считаюсь просрочником и это передается в отдел по работе с должниками. Замечательно просто. На мой вопрос, а если при оплате в зоне другой валюты в силу разницы курса на момент авторизации и списания я так же уйду в небольшой неразрешенный овер, то это тоже будет считаться просрочкой, ответ был положительный. Мол это у вас первый раз, кредитную историю портить не будем (хотя и тут не верю, от таких можно чего угодно ожидать).Так человек, допустивший неразрешенный овердрафт автоматически и сразу считается просрочником с занесением данного случая в КИ клиента? Просто слов нет…приличных… извините.УНК 939773negoro (москва) · 07.04.2011 16:05Ответ:Здравствуйте, Дмитрий!Сообщаем, что отношения между Клиентом и Банком, возникающие в связи с использованием банковской карты, регулируются «Правилами предоставления и использования банковских карт ВТБ 24 (ЗАО)» (далее — Правила), которые вместе с «Заявлением на предоставление основной банковской карты ВТБ 24 (ЗАО)», распиской в получении карты и Тарифами являются Договором присоединения.Подписав расписку в получении карты клиент подтверждает факт того, что ознакомлен, понимает и согласен с условиями Договора.В соответствии с п. 7.1.3. Правил в обязанности клиента входит осуществлять операции в пределах доступного лимита и не допускать перерасход средств по счету, превышающий доступный лимит, а также п. 3.13.3. Правил в случае несанкционированного Банком превышения доступного лимита (далее — сумма перерасхода) по карте клиент обязан незамедлительно вернуть Банку сумму перерасхода и уплатить за такой перерасход банку пеню, установленную Тарифами.В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. 24.07.2007 г.) кредитная организация обязана, представлять всю имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитных историй, в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.Если при получении кредитной карты Клиент дал свое согласие на предоставление банком информации по кредитному Договору в бюро кредитных историй, информация о просроченной задолженности, наступившей при превышении доступного лимита карты, направляется Банком в бюро кредитных историй.С уважением,ВТБ 24 (ЗАО).Наталья СмирноваНе дайте пропасть, господаЯ не хочу становиться каким-то просрочником.Жду комментариев и советов, как дальше жить и боротьсяИли всё, туши свет?