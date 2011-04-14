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Второе пришествие в Китай: новый взгляд и развеянные мифы

14.04.2011 16:29 30 2 310 просмотров
Несколько лет назад я посетил Китай с туристическими целями, видел Шанхай, Пекин, Сучжоу, Ханчжоу, а вот теперь пришлось поехать с деловой целью на встречу с потенциальными поставщиками.
Разительно новый взгляд и много изменений я увидел в Китае. Новейшие аэропорты и... грусть от Домодедово по прилету домой...ворота страны.. smile:wall: А какие дороги построили в Китае! Я по делам был в отдаленных городах, км 200 от Пекина и Шанхая, дороги и в этих "далеких замкадьях" идеальные, я был поражен просто, а тут в столице в центре такое...машину жалко прям.
А первое, что поразило, так это отношение китайцев к клиентам и потенциальным! партнерам. Встречался я с несколькими компаниями, и все выразили желание встретить (2 компании прислали машину с водителем и сопровождающим в аэропорт), а ехать до их компании от аэропорта часа 3! Вот это отношение к -подчеркну- потенциальному неизвестному им партнеру. В подобной ситуации у нас даже в своем городе в аэропорту могут не встретить, если клиент новый. Все приглашают на банкет в хороший ресторан, расплатиться не дают, готовы показать город и все в таком духе. Тратят на тебя время и немало. Не ожидал я такого от китайцев. Хорошо быть бизнес-путешественником в Китае smile:D
Про мифы. Мне казалось, что Китай очень дешев и все так недорогое. Что-то я не встретил такого вот. В ресторанах и кафе дорого, не дешевле наших московских; заходил смотрел швейц. часы, одежду, так вот всё это дороже, чем в московских бутиках, иногда значительно дороже. От цен на одежду я так просто выпал в осадок. Тысячи долларов за костюмы и куртки кожаные без имени, а какого местного дизайнера! В дюти-фри также. В аэропорту Шанхая ничего не стал покупать, всё очень дорого, духи и спиртное, сувениры. Вот так вот.
Разумеется, есть и подделки, и это тогда дешево. прогулялся по Нанкин улице в Шанхае, торговая улица, где полно русских и я эту улицу обходил стороной в след.раз, там рядом мой отель был. Айфон за 100 долларов, PSP за 50 долларов и так далее, но качество всего этого просто жуть, внешне похоже, а как в руки взял, то сразу захотелось выбросить, полная дрянь.
И технологии у китайцев есть самые передовые. Невольно сравниваешь с РФ smile:(
А вот тут испытал позитивчег, посетив еще раз Жемчужину Востока. Это виды с нее


На это страшно было смотреть. Мойщики окон на такой-то высоте! 350 м. А сидят на какой-то дощечке...



по стеклянному полу на такой-то высоте невольно ступаешь как-то осторожнее smile:D психология однако


а вот она, башня, снаружи, красивая

Поеду-ка я еще в Китай, по делам smile:D

Комментарии 30

fulltime  (fulltime)
#
Вспоминаю рассказ об удивлении директора одного красноярского завода, когда в черти знает какой китайской деревушке у него зазвонил мобильный телефон, причем соединение было устойчивое и слышимость хорошая, что в самом Красноярском крае было не всегда smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, и связь была тоже отличной в тех "замкадьях"
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Дима, спасибо за пост! Как всегда на уровне освещение процесса. Путешественники и деловые путешественники рулят! smile:)
Дмитрий  (Dimon)
#
Фотка с прозрачным полом - это нечто! Надо же было догадаться так сделать smile:)

Восторженные отзывы о Китае, что там все развивается и строится, встречаю уже не первый раз. И сравнения с Россией, которые не в ее пользу, к сожалению, тоже.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Фотка с прозрачным полом - это нечто! Надо же было догадаться так сделать

ноги кстати мои smile:D А вообще в Шанхае много интересных зданий, а не просто обычные прямоугольные высотные коробки
fulltime  (fulltime)
#
Одного моего знакомого его китайские партнеры, а с Китаем он работает лет 20 уже, в последние годы просто изводили вопросом: "А почему у Вас в России ничего не строится?" Он только белел и ругался про себя smile:D
Колян Колян  (*Колян*)
#
Скажите Дмитрий, а что вам больше понравилось? Сучжоу или Ханчжоу? Если посещать один из них то можно ли пренебречь другим и какой именно вы бы предпочти?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я бы в оба поехал, пусть даже по 1 дню на каждый город, must-see они, но если совсем никак, то Сучжоу надо
Колян Колян  (*Колян*)
#
Посоветуйте как лучше всего самостоятельно добираться из Шанхая до Сучжоу?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Прекрасно доехал поездом а на вокзале взял экскурсию
iamvs  (iamvs)
#
Дмитрий, в следующий раз, поезжай в качестве поставщика, для полноты впечатлений smile;) .
Ничего удивительного, на конкурентном рынке покупателя все любят, как родного. Не только встретить в аэропорту- перелет из-за границы оплатить могут.
И все прочее- на уровне. Примеров предостаточно. И россияне на такое способны, ибо покупатель- друг, он денежный мешок.
К поставщикам отношение попрохладнее- навязывают ненужное, цены заламывают, денег требуют...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Дмитрий, в следующий раз, поезжай в качестве поставщика, для полноты впечатлений

эээ..что-то не хочется такой полноты smile:D Да и что туда поставишь? Там все есть буквально
iamvs  (iamvs)
#
И в России находится что-то нужное.
Мне коллега, родом из Забайкалья, рассказал: не припомню, мол, чтобы в советское время были лесные пожары(и я не припоминаю). А теперь леса горят помногу, ежегодно.
Обгоревший лес уходит в Китай. Наверно, научились жечь аккуратно, отработали технологию. А нормальную древесину или нельзя вывозить, или менее выгодно, или вырубать запрещено.
Коллега говорит: за грибами уже не сходить- вся округа выгорела и вырублена.
Выходит, шанхайский барс не только красив и пушист. Вонзает зубки в нашу дряблую плоть. Сами же и помогаем smile:( .
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, коненчо, не так пушист. Бизнес! Деньги не пахнут. Даже паленой древесиной
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Про мифы. Мне казалось, что Китай очень дешев и все так недорогое. Что-то я не встретил такого вот. В ресторанах и кафе дорого, не дешевле наших московских; заходил смотрел швейц. часы, одежду, так вот всё это дороже, чем в московских бутиках, иногда значительно дороже.

В свое время я тоже был просто обескуражен их ценами. Я в Даляне был. Как мне объяснили, в Китае правильные цены на ширпотреб в Гуанчжоу, что рядом с ГК. Зато у них такси дешевое.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Гонконг будет следующей целью smile:) И Гуанчжоу наверное тоже. А вот на такси ездить не довелось. Вот думаю может в ГК часики присмотреть заодно. Ну и надо с чем-то совместить, например с Сингом или Филиппинами
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
В Сингапуре швейцарские часы, грят, дешевле чем в Швейцарии. Я сам не приценивался, поэтому ручаться не могу. А вот Айфоны/Айпэды точно в ГК очень приятно стоят - я в прошлом году сам парочку оттуда привез.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я такие вещи не запоминаю. Отложилось только, что много дешевле, чем в Мск.
Колян Колян  (*Колян*)
#
некорректное стравнение. в МСК все дороже чем везде.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
не могу спорить с тем, кто все знает и всюду бывал.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
невозможно удивило, что английский не знает почти никто даже в международных компаниях, а в ресторанах даже не понимали цифры. Да что там цифры! В баре не понимало слова "виски", "кола"!!! и т.д. ШОК!
Ну и еда конечно...я голодал, как и в прошлый раз. Не ем я это. Искал три дня итальянский ресторан, нашел в очень дорогом отеле. Наелся хоть
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Плохо искал. "Пицца хат" меня в Китае регулярно спасала. Их там много.
Кстати, после утки по-пекински, отведанной там, я провалялся в госпитале под капельницей несколько часов. А что было со мной между поеданием утки и капельницей, я рассказывать не буду.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Так я хотел нормальный рест, а не пиццу. Но в общем-то ясно, что ты как я, такой же любитель. У китайцев не представлена международная кухня, они свое только едят, и другим не интересуются
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
По стеклянному полу на такой-то высоте невольно ступаешь как-то осторожнее,психология однако

Да уж,впечатление наверное незабываемое. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Еще бы, и народ как-то сторонится пола этого, очень аккуратно ходит по нему smile:)
VisaGold  (VisaGold)
#
Цитата
А первое, что поразило, так это отношение китайцев к клиентам и потенциальным! партнерам.


Возможно именно потому, что партнёр пока потенциальный. Биться с китайскими поставщиками за качество, правильность оформления документов, компенсации за испорченный, бракованный или недопоставленный товар (банальный недогруз в контейнере) настолько тяжело, что с тремя фабриками перестал работать.
Плюс у них зачастую работает хитрая схема несоответствия фабрики и продавца, то есть поставщик по контракту один (какой-нить торговый дом), а по морским документам другой. Из-за этого трения с валютным контролем банка по поводу отправки денег не на ту организацию, которая указана в ГТД.
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