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Сны о банках

22.04.2011 10:19 60 2 032 просмотра
Снится мне, что настало светлое будущее, и не клиенты бегают по банкам с бумагами, подтверждающими доход, теряя время, силы, а банки сами выбирают клиентов и делают им соответствующие предложения по обслуживанию в своих кредитных организациях: физическим и юридическим лицам (это иногда кстати встречается как раз), пакеты услуг, выгодные условия по кредкартам с индивид. процентной ставкой и бесплатным обслуживанием, выгодному ведению счетов, высоких процентов по вкладам и т.д. и т.п.
В банках накоплено просто куча информации по миллионам клиентов + БКИ, и вся эта информация зачастую используется не в полном объеме для анализа клиента, если используется вообще. Где интеллектуальный скоринг с примесями искусственных интеллектов? smile:) Где ноу-хау, где прорыв? Так и будет всё по старинке, безадресные предложения всем подряд? На основе анализа информации можно понять не только, что может интересовать клиента сейчас, но и в ближайшем будущем и даже подталкивать его к определенным решениям по использованию банковских продуктов. Ну, хотя бы, проводить анализ действующих клиентов банка, про которых можно узнать многое хотя бы по структуре их трат по картам и использованию других продуктов банка. А то принцип "знай своего клиента" декларируется только на бумаге. Это все реально, не фантастика, если захотеть. Более того, я даже знаю, что в некоторых банках отделы, занимающиеся анализом клиентов-крупных юридических лиц, но немного в другом формате, это уже детали. А пока... даже зачастую для большинства заявлений я вынужден - будучи клиентом банка! - заполнять анкеты с известными банку обо мне данными. По-хорошему я должен только подпись поставить под распечатанным документом. Надоело уже мне заполнять бесчисленные бумаги по каждому поводу.
Или вот бы так: клиент подает заявку онлайн на какую-то общедоступную площадку на интересующий его например кредитный продукт и указывает критичные для себя параметры, а банки делают свои предложения конкретно ему, а не как Райф со своими "предодобренными кредитами", в общем что-то типо тендера. Это я, конечно, уж совсем размечтался smile:D
Это всё сны или когда-нибудь это станет явью? Мы хотя бы в пути? Будут банки бороться за клиента или нет или всегда мы, клиенты, будем бороться за внимание банка?

Комментарии 60

Колян Колян  (*Колян*)
#
Дмитрий, такие сны не к добру. Или вам вчера отказали в кредите?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А я всё думаю, это опосля чего такие кошмары навевает?... smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Дык я туда особо и не лезу - там Вадим порядок держит smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
После просмотра отчетов с БКИ еще и не такое приснится. smile:D smile:o smile:o
fulltime  (fulltime)
#
Что, Дмитрий, спама мало на телефон присылают?)))) А в принципе, проблемы указаны верно, владея достаточным объемом информации,в той же "кредитной компании привлечения клиентов" банки зачатую действуют по принципу магазина "Эльдорадо": главное, чтобы клиент зашел в магазин, а там что-нибудь да впарим. Только если в магазине покупатель часто смиряется с отсутствием обозначенных скидок или подарков, то в банке с уменьшением реального кредитного лимита порой в разы ему свыкнуться гораздо сложнее)))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Что, Дмитрий, спама мало на телефон присылают?))))

Вообще нет, даже обидно smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так ты стань клиентом 10-ка банков и получишь кучу поздравлений и предложений. smile:D smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
неее, я наоборот вот сижу и думаю, что закрыть. smile;) 3 дебетовки, 3 кредитки. Зачем столько
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ду платные и неинтересные дебетовки явно закрыть можно.
А бесплатные или условно бесплатные можно и оставить.

А кредиток можно и набирать увеличивая свой лимит и зарабатывая ХОРОШУЮ КИ.
Только вот с ВТБ-24 это не получается, найдут как подгадить, ну нет других слов у меня.
Все матом.
Колян Колян  (*Колян*)
#
Давно бы все карты кроме одной закрыл, как я.
fulltime  (fulltime)
#
Не в тех банках Вы клиент, Дмитрий, не в тех гыгыгыгыгы
Георгий Крюков  (Гога)
#
Не подскажете банки?

Уж у нас лучше ВТБ, даже с кучей их косяков, сложно найти.
Вот ищу и не нахожу.

Да и денег у него много, лимиты большие дает.
Простота выдачи, конечно сравнительная, со сбером к примеру.

Ну и грамотность ОТДЕЛЬНОГО персонала, который РАБОТАЕТ а не самолюбованием занимается себа на рабочем месте с бейджиком "ГЛАВНЫЙ специалист". smile:D
Так что "не расстанусь с ВТБшкой, буду вечно молодым" smile:D smile:D smile:D
fulltime  (fulltime)
#
Неа))) не подскажу))) я про "не в тех банках" имел ввиду в разрезе присылаемого на телефон спама)))
Колян Колян  (*Колян*)
#
я от втб сбежал, как черт от ладана
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим. ты о чем?
Тут клиент приходит в банк и нет у него истории кредитной и шлют его лесом.
Да и еще много всяких ньюансов.

Сядет девушка первый день на место менеджера и возомнит о себе как минимум банкира и владельца данного банка, только в худшем варианте.
Самолюбование так и прет.
Ну а бизнес не ее, к чему стремиться?

+ решения о выдаче кредитов на автомате, который настроен на отказ при просрочке, без разницы какой.
Разбираться никому не надо.

Ну а как ВТБ-24 просрочников штампует ты в курсе, стать им запросто и мгновенно, а вот исправить это, СРОК у них есть лет 10. smile:evil: smile:evil: smile:wall: smile:wall:

Не умеют, и не хотят у нас работать.

Хотя за такие зарплаты и я бы не хотел, но я и не иду.
А уж если согласились то РАБОТАТЬ надо а не стулья протирать.

Ладно, я в психозе просто с этим ВТБ-24.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вот я на днях посмотрю КИ свою и чую, тоже запсихую. Хотя нам говорят, что "ничего страшного"
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну ИМ конечно ничего страшного.
Не их же КИ.
А уж ВТБ-24 вообще в кайф что больше ни кто нам не дастничего.
Вон как, целых 3 дня ждали чтоб теховер повесить, как раз в день выгрузки в БКИ.

Вообще им давно пора поменять то что выгружают.
ТЕХОВЕР в принципе не задосженность а ТЕХНИЧЕСКИЙ овердрафт.
Вся фишка в том что и гасить его в принципе не обязательно, поскольку банк ДОЛЖЕН обеспечить платежи в рамках лимита.
Вот они боясь непогашения пишут всякую чушь в договор и страшилки.
А уж в БКИ какашки кидать, прям медом не корми.
Lоki™  (Lоki™)
#
ВТБ 24 уже реализует кошмары наяву. smile:D
В прошлом месяце банкомат мне впаривал карту, которая у меня уже есть, а в этом месяце мне предложение на Приоритет пришло. smile:)
Правда индивидуального там мало, всё на общих основаниях. Индивидуально только ФИ. smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну мне тоже банкомат предложил кредит, правда это ж тоже наверняка не индивидуальное
Lоki™  (Lоki™)
#
Цитата
наверняка не индивидуальное

О чем я и написал...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну предлагали они мне автокредит УЖЕ одобренный и персонально.
Только фишка в том что СТОЛЬКО мне не надо, поскольку мало.
Вот лимит такой на карточке вполне нормально. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
сколько предлагали-то? Я вот машинку менять буду после лета наверное. Но в кредит хотел, она от 2 миллионов стоит все таки
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так в том и дело что от 700 до 800 предлагали, точную сумму не помню.
А надо как раз 2-3 лимона. smile:D
Петя  (rjkxfr)
#
Цитата
клиент подает заявку онлайн на какую-то общедоступную площадку на интересующий его например кредитный продукт и указывает критичные для себя параметры, а банки делают свои предложения конкретно ему


smile:) Да уж. Тоже где-то писал про такое... значит продукт уже зреет... когда если хочешь открываешь банкам информацию на каком-то ресурсе они её сами крутят, вертят осмысляют и выставляют кредитные лимиты... оценив сколько ты весишь ... было бы удобно ...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Даже если и с условием закрыть какой-либо свой действующий продукт виду существенности лимитов. Собсно я так и договаривался с банком БРС например. Я закрываю один продукт, а мне обещан другой, правда в пределах одного банка, но тем не менее. С ВТБ вот так договориться не получилось.
Кстати о ВТБ24. Проверил я КИ в 3 бюро. В Эквифаксе 3! просрочки по карте ВТБ. 3 smile:wall: С общей странной суммой 2215 рублей. Что ж.... напишем пока в НР с уточнением, где и когда я попал в такой овер и аэ три раза, ну а дальше по ситуации
Lоki™  (Lоki™)
#
Прискорбно...
fulltime  (fulltime)
#
Дмитрий, в Вашем случае администрация сайта в виде исключения должна разрешить Вам употребление ненормативной лексики в НР smile:D smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Зачем засорять НР smile:) Я предпочитаю такие вопросы обсуждать в реале, глядя в лицо.
Георгий Крюков  (Гога)
#
И где бы найти то лицо, которое туда выгружает, либо придумало ту выгрузку, ну или договор составляло в части теховера.
На который г-жа Соломатина ссылается что ДОЛГ - это просрочка.
Самой то не смешно такую ахинею писать?
Или не привыкать уже, отвечая на вопросы горячей линии.

Им бы на все отвечать что "Банк может все что захочет, без объяснения на основании договора, который превыше всех законов."

А еще письма они очень читать любят и руководствоваться ими. smile:evil:
Типа сколько карт на руки выдавать, и что это позиция банка.

Ладно бы она изначально такой была, не вопрос.
А то "торговали (раздавали) - веселились, посчитали - прослезились"
"Новая метла по новому метет"
Ну и еще куча народных мудростей.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
г-жа Смирнова, ты хотел написать? Соломатиной не знаю
Георгий Крюков  (Гога)
#
Да.
Она самая.
Вроде раньше их там двое было.
А может и путаю я.
У меня вообще с ФИО туго.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
В Альфе вроде была Соломатина, хотя может и путаю.
VisaGold  (VisaGold)
#
Говорят, рекламный рынок скоро преобразится. Будет долбить рекламой очень адресно, проанализировав все предпочтения каждого индивида по его сообщениям, фотографиям, любимым музыкальным файлам, комментариям и прочим кликам в социальных сетях. Банкам до такого анализа ещё очень далеко.
Ну, и во-вторых, есть в России особенности оценки потенциального направления бизнеса. Проще говоря, из-за нестабильной экономики (да и политики), будущий доход должен сильно превзойти материальные, трудовые и временнЫе вложения. То есть предпочтительно "снять" с одного крупного клиента процентов 5 за месяц, чем пусть даже 10%, но с сотни мелких клиентов за полтора. Вот и ловят все, включая банки, одну рыбку, да пожирнее. К этому подталкивает жизнь сегодняшним днём, неясность перспектив, непонимание куда идёт государство.
Сергей Савельев  (kev)
#
Мне вот как раз вчера прислали из банка (зарплатной картой которого я наделён) фразу типа "Уважаемый..., вам одобрен кредит на ... ... рублей". При этом я никаких кредитов ни у кого в последние пару лет не просил... Кстати, из другого банка (где был вклад) примерно тоже самое присылали в прошлом году. Видимо кое где, у нас порой сны сбываются, пока частично...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну, это смотря еще, что за банки. А то может на этот одобренный кредит надо все равно полный пакет доков нести
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну КЕБ мне с кодом СМС присылали на ОДОБРЕННЫЙ.
Там только паспорт и код из СМС и получай.
Был в офисе и узнавал.
Но потребы уже в принципе не интересуют, для этого как раз и нужны кредитные лимиты на картах.
Они всегда есть, когда надо тогда и пользуйся.

А искать кредит в самый последний момент я устал, потом еще оказывается как сейчас что отказывают из-за хрени в БКИ.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, конечно. Я вот потребы никогда не брал и не собираюсь. Для текущих расходов вполне достаточно карт.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну когда УЖЕ есть карты то конечно.
А так потребы именно для старта хороши.
КИ получить к примеру.

Вот и автокредит дали без проблем после потреба всего на 10 штук.

Ну и ШКОЛА жизни после ХКФ вообще четкая. smile:D smile:D
Что по картам что по БКИ. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я тоже начинал со всяких Дельбанков и прочих Хоумов smile:) Давно это было. Учился пользоваться кредкартами и финансово образовывался. Вот и доучился smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну учиться ни когда не поздно.
Может и мы ВТБ-24 научим работать, или заставим. smile:D smile8)
Сергей Савельев  (kev)
#
Прошлогодний - Трест (там карта с солидным лимитом предлагалась, без доп. документов),
вчерашний - Альф (там не знаю на счёт доков, проверять нет желания).
Георгий Крюков  (Гога)
#
Не срастается. smile;)
У меня с ними.
Хотя именно Альфа и дала автокредит.
Потом видимо к карте СК приревновала.
А может я уже перешагнул эти банки.

Хотя с Альфой я тоже не расстанусь. smile:D smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
У Траста вроде есть программа вкладчикам карты предлагать, особенно если вклад большой, это да. Про Альфу сам не знаю, меня они не захотели видеть клиентом
Сергей Савельев  (kev)
#
Ну вчера не захотели, послезавтра захотят, всё меняется, в т.ч. и штат сотрудников любого банка...
Георгий Крюков  (Гога)
#
В Альфе ничего не меняется, это точно.

Пойти что-ли потребовать Курс восстановить, решение суда исполнить. раз они меня так не любят.
Чего я сдерживаюсь. smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
У Траста в регионах отстойно все.
Московские тарифы гораздо слаще, а тут кроликов (лохов) разводят на бабки.
Часто я с ним пересекался.
В автокредите он отказал и слава Богу. smile:D

А над Альфой я прикалываюсь.

У них явная вражда с ВТБ-24.
Только ВТБ у Альфы клиентов переманивает. а Альфа расстается без проблем, и даже вернуть не пытается.
Сергей Савельев  (kev)
#
А ВТБ типа клиентами дорожит очень, судя по вышеизложенному о кредитных историях...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну вообще, как у них в рекламе все решается ходо-бедно.
Посмотрим на решение данного вопроса.

Да. конечнонеприятная ситуация, но например при косяке с картой Мои Условия мне в виде компенсации лимитик на нулевой карте поставили 50000.
Мелочь а приятно. smile:)
Сергей Савельев  (kev)
#
Ага, так же приятно, как если бы в награду за ошибочное взыскание с вас задолженности по чужому кредиту предоставили бы ещё право взыскать с вас 2 задолженности по 2-м чужим кредитам...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Мне вообще непонятно, почему проц. ставки Траста это такая тайна smile:) Ничего на сайте не пишут. Я правда юриков смотрел но...
Сергей Савельев  (kev)
#
Их основной бизнес - микрокредитование, а это страшная тайна и тёмное дело...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Примерно так, не на*** не проживешь. smile:D smile:D
Вон и ТКС по подобному пути идет, только в другом ключе.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Тарифов на сайте нет.
Некоторые платежи как снятие нала проходят.

Ну и тарифы разные.
Ты же в курсе.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну это я поясню.
Все по той простой причине что ставки эти как и комиссии в Москве и регионах различаются коренным образом.
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