Сны о банках

Снится мне, что настало светлое будущее, и не клиенты бегают по банкам с бумагами, подтверждающими доход, теряя время, силы, а банки сами выбирают клиентов и делают им соответствующие предложения по обслуживанию в своих кредитных организациях: физическим и юридическим лицам (это иногда кстати встречается как раз), пакеты услуг, выгодные условия по кредкартам с индивид. процентной ставкой и бесплатным обслуживанием, выгодному ведению счетов, высоких процентов по вкладам и т.д. и т.п.
В банках накоплено просто куча информации по миллионам клиентов + БКИ, и вся эта информация зачастую используется не в полном объеме для анализа клиента, если используется вообще. Где интеллектуальный скоринг с примесями искусственных интеллектов? Где ноу-хау, где прорыв? Так и будет всё по старинке, безадресные предложения всем подряд? На основе анализа информации можно понять не только, что может интересовать клиента сейчас, но и в ближайшем будущем и даже подталкивать его к определенным решениям по использованию банковских продуктов. Ну, хотя бы, проводить анализ действующих клиентов банка, про которых можно узнать многое хотя бы по структуре их трат по картам и использованию других продуктов банка. А то принцип "знай своего клиента" декларируется только на бумаге. Это все реально, не фантастика, если захотеть. Более того, я даже знаю, что в некоторых банках отделы, занимающиеся анализом клиентов-крупных юридических лиц, но немного в другом формате, это уже детали. А пока... даже зачастую для большинства заявлений я вынужден - будучи клиентом банка! - заполнять анкеты с известными банку обо мне данными. По-хорошему я должен только подпись поставить под распечатанным документом. Надоело уже мне заполнять бесчисленные бумаги по каждому поводу.
Или вот бы так: клиент подает заявку онлайн на какую-то общедоступную площадку на интересующий его например кредитный продукт и указывает критичные для себя параметры, а банки делают свои предложения конкретно ему, а не как Райф со своими "предодобренными кредитами", в общем что-то типо тендера. Это я, конечно, уж совсем размечтался
Это всё сны или когда-нибудь это станет явью? Мы хотя бы в пути? Будут банки бороться за клиента или нет или всегда мы, клиенты, будем бороться за внимание банка?
Комментарии 60
Вообще нет, даже обидно
А бесплатные или условно бесплатные можно и оставить.
А кредиток можно и набирать увеличивая свой лимит и зарабатывая ХОРОШУЮ КИ.
Только вот с ВТБ-24 это не получается, найдут как подгадить, ну нет других слов у меня.
Все матом.
Уж у нас лучше ВТБ, даже с кучей их косяков, сложно найти.
Вот ищу и не нахожу.
Да и денег у него много, лимиты большие дает.
Простота выдачи, конечно сравнительная, со сбером к примеру.
Ну и грамотность ОТДЕЛЬНОГО персонала, который РАБОТАЕТ а не самолюбованием занимается себа на рабочем месте с бейджиком "ГЛАВНЫЙ специалист".
Так что "не расстанусь с ВТБшкой, буду вечно молодым"
Тут клиент приходит в банк и нет у него истории кредитной и шлют его лесом.
Да и еще много всяких ньюансов.
Сядет девушка первый день на место менеджера и возомнит о себе как минимум банкира и владельца данного банка, только в худшем варианте.
Самолюбование так и прет.
Ну а бизнес не ее, к чему стремиться?
+ решения о выдаче кредитов на автомате, который настроен на отказ при просрочке, без разницы какой.
Разбираться никому не надо.
Ну а как ВТБ-24 просрочников штампует ты в курсе, стать им запросто и мгновенно, а вот исправить это, СРОК у них есть лет 10.
Не умеют, и не хотят у нас работать.
Хотя за такие зарплаты и я бы не хотел, но я и не иду.
А уж если согласились то РАБОТАТЬ надо а не стулья протирать.
Ладно, я в психозе просто с этим ВТБ-24.
Не их же КИ.
А уж ВТБ-24 вообще в кайф что больше ни кто нам не дастничего.
Вон как, целых 3 дня ждали чтоб теховер повесить, как раз в день выгрузки в БКИ.
Вообще им давно пора поменять то что выгружают.
ТЕХОВЕР в принципе не задосженность а ТЕХНИЧЕСКИЙ овердрафт.
Вся фишка в том что и гасить его в принципе не обязательно, поскольку банк ДОЛЖЕН обеспечить платежи в рамках лимита.
Вот они боясь непогашения пишут всякую чушь в договор и страшилки.
А уж в БКИ какашки кидать, прям медом не корми.
В прошлом месяце банкомат мне впаривал карту, которая у меня уже есть, а в этом месяце мне предложение на Приоритет пришло.
Правда индивидуального там мало, всё на общих основаниях. Индивидуально только ФИ.
О чем я и написал...
Только фишка в том что СТОЛЬКО мне не надо, поскольку мало.
Вот лимит такой на карточке вполне нормально.
А надо как раз 2-3 лимона.
Да уж. Тоже где-то писал про такое... значит продукт уже зреет... когда если хочешь открываешь банкам информацию на каком-то ресурсе они её сами крутят, вертят осмысляют и выставляют кредитные лимиты... оценив сколько ты весишь ... было бы удобно ...
Кстати о ВТБ24. Проверил я КИ в 3 бюро. В Эквифаксе 3! просрочки по карте ВТБ. 3 С общей странной суммой 2215 рублей. Что ж.... напишем пока в НР с уточнением, где и когда я попал в такой овер и аэ три раза, ну а дальше по ситуации
На который г-жа Соломатина ссылается что ДОЛГ - это просрочка.
Самой то не смешно такую ахинею писать?
Или не привыкать уже, отвечая на вопросы горячей линии.
Им бы на все отвечать что "Банк может все что захочет, без объяснения на основании договора, который превыше всех законов."
А еще письма они очень читать любят и руководствоваться ими.
Типа сколько карт на руки выдавать, и что это позиция банка.
Ладно бы она изначально такой была, не вопрос.
А то "торговали (раздавали) - веселились, посчитали - прослезились"
"Новая метла по новому метет"
Ну и еще куча народных мудростей.
Она самая.
Вроде раньше их там двое было.
А может и путаю я.
У меня вообще с ФИО туго.
Ты прав.
Именно в Альфе.
Ну, и во-вторых, есть в России особенности оценки потенциального направления бизнеса. Проще говоря, из-за нестабильной экономики (да и политики), будущий доход должен сильно превзойти материальные, трудовые и временнЫе вложения. То есть предпочтительно "снять" с одного крупного клиента процентов 5 за месяц, чем пусть даже 10%, но с сотни мелких клиентов за полтора. Вот и ловят все, включая банки, одну рыбку, да пожирнее. К этому подталкивает жизнь сегодняшним днём, неясность перспектив, непонимание куда идёт государство.
Там только паспорт и код из СМС и получай.
Был в офисе и узнавал.
Но потребы уже в принципе не интересуют, для этого как раз и нужны кредитные лимиты на картах.
Они всегда есть, когда надо тогда и пользуйся.
А искать кредит в самый последний момент я устал, потом еще оказывается как сейчас что отказывают из-за хрени в БКИ.
А так потребы именно для старта хороши.
КИ получить к примеру.
Вот и автокредит дали без проблем после потреба всего на 10 штук.
Ну и ШКОЛА жизни после ХКФ вообще четкая.
Что по картам что по БКИ.
Может и мы ВТБ-24 научим работать, или заставим.
вчерашний - Альф (там не знаю на счёт доков, проверять нет желания).
У меня с ними.
Хотя именно Альфа и дала автокредит.
Потом видимо к карте СК приревновала.
А может я уже перешагнул эти банки.
Хотя с Альфой я тоже не расстанусь.
Пойти что-ли потребовать Курс восстановить, решение суда исполнить. раз они меня так не любят.
Чего я сдерживаюсь.
Московские тарифы гораздо слаще, а тут кроликов (лохов) разводят на бабки.
Часто я с ним пересекался.
В автокредите он отказал и слава Богу.
А над Альфой я прикалываюсь.
У них явная вражда с ВТБ-24.
Только ВТБ у Альфы клиентов переманивает. а Альфа расстается без проблем, и даже вернуть не пытается.
Посмотрим на решение данного вопроса.
Да. конечнонеприятная ситуация, но например при косяке с картой Мои Условия мне в виде компенсации лимитик на нулевой карте поставили 50000.
Мелочь а приятно.
Вон и ТКС по подобному пути идет, только в другом ключе.
Некоторые платежи как снятие нала проходят.
Ну и тарифы разные.
Ты же в курсе.
Все по той простой причине что ставки эти как и комиссии в Москве и регионах различаются коренным образом.