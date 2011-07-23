Спасибо порталу банки.ру.

Хочу похвастаться. Через 10 дней я улетаю на 3 недели на Гавайи, в Лас-Вегас, Нью-Йорк, Сан-Франциско и на карибские острова Антигуа и, возможно, Барбадос. По программе не меньше 15 перелетов, куча отелей и разных островов. Соответственно, привезу много фотографий и впечатлений. В последнее время много событий произошло, много новых дел и начинаний, даже на сайте стал реже писать, хотя и захожу по несколько раз в день.
Ах да, за что спасибо-то За то, что тут прекрасная атмосфера и общается много приятных людей, среди которых я нашел свою половинку, с которой и еду сразу после церемонии в вышеупомянутое путешествие, кое является свадебным. Вот за это и грасиас, грациэ и мерси.
Комментарии 75
Сам давно мечтаю о таком отпуске
Ждем фоток.
ЗЫ Восхищен Вашей мобильностью - 15 перелетов за 10 дней Я если на метро за 10 дней проедусь 15 раз в такую погоду, то это и то подвигом будет
"Вышли сало.
Здравствуй, мама"
Удачи, Дим.
Ждём фото и магнитеков.
Совет да любовь, что-ли...
"Я в нашем генштабе видел секретную карту мира. Америки на ней нет".... к/ф "Даун-Хаус"