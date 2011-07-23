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Спасибо порталу банки.ру.

23.07.2011 22:01 75 3 690 просмотров
Хочу похвастаться. Через 10 дней я улетаю на 3 недели на Гавайи, в Лас-Вегас, Нью-Йорк, Сан-Франциско и на карибские острова Антигуа и, возможно, Барбадос. По программе не меньше 15 перелетов, куча отелей и разных островов. Соответственно, привезу много фотографий и впечатлений. В последнее время много событий произошло, много новых дел и начинаний, даже на сайте стал реже писать, хотя и захожу по несколько раз в день.

Ах да, за что спасибо-то smile:) За то, что тут прекрасная атмосфера и общается много приятных людей, среди которых я нашел свою половинку, с которой и еду сразу после церемонии в вышеупомянутое путешествие, кое является свадебным. smile:) Вот за это и грасиас, грациэ и мерси.

Комментарии 75

Колян Колян  (*Колян*)
#
Дмитрий, ждем с нетерпением ваших рассказов и фотографий! Удачной поездки!
Сам давно мечтаю о таком отпуске
Колян Колян  (*Колян*)
#
Приезжайте, я всегда буду рад Вас увидеть!
Лариса  (Лариса)
#
Поздравляю Дим. Яночке огромный привет и поздравления! smile:ura:
fulltime  (fulltime)
#
Дмитрий, хотя лично и не знакомы, желаю Вам удачи.Удача никогда лишней не бывает smile:)

ЗЫ Восхищен Вашей мобильностью - 15 перелетов за 10 дней smile:o Я если на метро за 10 дней проедусь 15 раз в такую погоду, то это и то подвигом будет smile:D smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Благодарю. А перелетов 15 не за 10, а за 21 день smile:) НУ, и это с пересадками, честно говоря. А вообще перелеты меня нисколько не утомляют
fulltime  (fulltime)
#
Да уж, из чукчи читатель сегодня плохой. Увидел цифру 10 и вперед и 3 недели нисколько не смутили smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Дима и Яна, я вас тоже поздравляю!!!!! Живите счастливо, в любви и согласии!!! smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Хочу похвастаться. Через 10 дней я улетаю

Цитата
Ах да, за что спасибо-то

"Вышли сало.
Здравствуй, мама" smile:D
Удачи, Дим.
Ждём фото и магнитеков. smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну и это...
Совет да любовь, что-ли... smile:oops:
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Ты не умничай там - пива еще не пили smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Тебе бы только сало, да магнитиков smile:D Корыстный какой. Привет я тебе привезу, большой smile8)
iamvs  (iamvs)
#
Мои поздравления! Счастья в супружестве, обоим! И незабываемых впечатлений от путешествия!
Кирилл  (Kirill)
#
Этот пост обеспечил хорошее настроение на целый день. Удачи!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Через 10 дней я улетаю в Лас-Вегас,Нью-Йорк,Сан-Франциско

"Я в нашем генштабе видел секретную карту мира. Америки на ней нет".... к/ф "Даун-Хаус"
smile:)
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