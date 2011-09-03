Фоторепортаж свадебного путешествия

Не могу не рассказать о своей 3-недельной поездке - свадебном путешествии, из которой я недавно вернулся. Полетели сразу после свадьбы. Маршрут очень сложный и наверное для молодой жены был утомителен. Но она стоически выдержала испытание. Тем более что испытания тоже были. Если первые дней 17 все было отлично, то последние дня 4 получились приключенческо-попадосовые. Тут тебе и землетрясение, и ураган Айрин, и коллапс на паспортном контроле в США... Но по-порядку.
Началось наше путешествие в Лас-Вегасе
В этом номере мы провели 4 дня, пардон за беспорядок
Здесь же в Вегасе и решили повторить женитьбу, получив предварительно разрешение в местной администрации (это необходимое условие), "Привычка жениться", в общем
"Тут женился Джон Бон Джови" и скромные форумчане Негоро и yanai
А дальше повез я жену в местный свадебный трип - на каньон посмотреть 5! часов ехали в одну сторону (заблудился я маленько), полчаса на осмотр и 5 часов в обратку. Каньон Антилопы невероятно красив. Раз в год примерно его заливает водой от ливней, были и трагические случаи среди туристов
А это, кстати, вход в этот каньон. Не для клаустрофобов, надо сказать
Из Вегасе полетели в Сан-Франциско на 1 день, а оттуда прямиком на Гавайские острова. Посетили 3 острова: Мауи, Биг Айлэнд и Кауаи
Это вот Перл-Харбор например, "живая торпеда", торпеда с камикадзе.
Да-да, это кратер вулкана. Это рядом с Гонолулу.
А это лавовый туннель, такой я уже видел на Галапагосских островах Эквадора. Представляю, как здесь текла лава...
Но все же мы ехали на пляжи. Их тут много. Поразить меня не поразили они, но не жалею, что поехал. Жене понравилось больше, она волны любит. Но все же не такие как внизу. Это пляж Полихали, одно из самых опасных мест для купания. Волны вроде не самые большие, но очень мощные, закручивают и уносят, течение сильнейшее у берега. Плавают только профи тут, мне кажется. Из кучи людей, которые специально приехали на этот пляж (а найти его суметь надо еще), реально плавал только 1 человек, да и он совсем рядом с берегом. Как я читал, трагические случаи тут были нередко.
Перелет через все США с Тихого океана в Атлантический океан и на Карибское море. Страна Антигуа и Барбуда. Страна-остров с 365 пляжами. Пляжи изумительные, а главное спокойное мое, это я люблю, и мало народу совсем
на нашем балкончике после долгой дороги на остров. не подумайте, что алкоголик Это антураж.
На острове левосторонне движение, но это не остановило меня от ренткара, без машины ну никак. Дорог на острове впрочем нет, одни направления. Колдобины такие, что....
Брали мы машину на 2 дня, а остальные два были без нее. Так только мы сдали машину, пришел кто бы вы думали? Ураган Айрин! Да, тот самый, только еще не набравший полную силу, но все же нанесший некоторый урон Карибам. Полтора дня не могли выйти из нашей хибары, в первую же ночь вырубило свет и воду на всем острове вообще. Короче, два 2 уныния и мы летим в Ньй-Йорк. Но...маховик невезения уже запущен. Рейс до НЙ был не прямой, а с пересадкой в Майами. Там же и паспортный контроль. Так вот прилетев туда, оказалось, что случился коллапс, все базы пограничников слетели и всё. Граница встала, пропускали только своих. Всех остальных очень медленно в ручном режиме. И так часа 3. В общем, стыковку я пропустил. Потерял оплаченную ночь в отеле НЙ и остался с непонятными перспективами улететь в НЙ, потому что полная беда с местами. Поставили на лист ожидания на поздний рейс, не получилось, следующий рейс (считай лист ожидания) только ранним утром. Ехать на 3 часа в отель счел нецелесообразным и как бомжики ночевали в аэропорту. Хорошо хоть утренним рейсом улетели. Нервотрепка, однако. Да и в НЙ...началось. Не успели толком приехать, вижу бежит горничная с криком - землетрясение! Да что ж такое! Плюнул на всё и пошел еду искать. Основное землетрясение было в Вашингтоне все же. Отель заблокировал денег больше положенного, не сознался (пришлось писать жалобу по возвращении в Москву). Хоть на Эмпайр Стейт Билдинг сходили. И эплстор посетили. Вот вам вид с Эмпайра. А то столько раз был в НЙ и не поднимался на башню, хотя жил всегда возле нее.
Летим на Родину! Пересадка в Хитроу. Как бы помягче про него сказать....нехорошие они Несмотря на то что это пересадка и прилет и вылет из одного! терминала, внутри него есть контроль безопасности, оооочень долгий, не успели ни в бизнес-зале отдохнуть, ни чего-то другого, едва успели на рейс, да еще и пешком пришлось идти по какому-то туннелю метров 700, если не больше. Натерпелся от англиков, в общем. Засунули рейс в Москву черт знает куда.
Но да главное, что не опоздали, успели, расслабились, полетели наконец-то. К самой авиакомпании и обслуживанию претензий нет, летели Бритиш Аирвейс.
А в Москве уже начались будни и хлопоты семейной жизни. Ну. как бы всё.
Комментарии 44
Отчет, как фото, просто шикарный!
У меня тоже неоднократно были проблемы в Хитроу, думаю англичане просто недолюбливают иностранцев
Такое запоминается на всю жизнь!
Прекрасно!
И в Хитроу по лабиринтам и непонятным дополнительным проверкам с очередями ходить приходилось, и на Эпайр была, потому с особенным интересом прочитала, спасибо за такой репортаж. Не зря этот блог в свое время запустили, Дим
Клевые фотки, поздравления молодоженам!