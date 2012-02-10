И снова карибы

Недавно вернулся из любимых мест, был в двух круизах, а также Майами и Канкуне. Круиз это для меня новый вид отдыха, и мне в целом всё понравилось, удобно, особенно "проблема" визового вопроса радует.Ни тебе виз, ни даже паспортов и прочих визовых сборов и departure taxes. Просто показал корабельный пропуск и вперед, удобно. На судне денег не надо, все по тому же корабельному пропуску, деньги тратятся легко, а в самый последний день получаешь полный счет на нескольких листах. Вот тут конспективно фотографии разных карибских мест, а именно Каймановых островов, Багамских островов, Ямайки и Гаити. Ну, и Канкун мексиканский до кучи.Не обошлось и без историй как водится. В Канкуне намочил паспорт на открытом пространстве в Чичен Ице так, что размылись почти все печати в паспорте, и, что особенно заставило поволноваться, виза США. Но ничего, пустили, хотя при мне 2 человек просто приняли на погранконтроле по непонятным толпе причинам.Банки тоже не забывал между прочимВсе ж таки оффшорные зоны. Банков везде куча, а вот аж главный банк Багам.Всем позитива побольше и почаще окунаться в теплые бирюзовые воды ваших любимых морей и океанов