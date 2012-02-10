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И снова карибы

10.02.2012 15:46 15 2 543 просмотра
Недавно вернулся из любимых мест, был в двух круизах, а также Майами и Канкуне. Круиз это для меня новый вид отдыха, и мне в целом всё понравилось, удобно, особенно "проблема" визового вопроса радует.Ни тебе виз, ни даже паспортов и прочих визовых сборов и departure taxes. Просто показал корабельный пропуск и вперед, удобно. На судне денег не надо, все по тому же корабельному пропуску, деньги тратятся легко, а в самый последний день получаешь полный счет на нескольких листах. Вот тут конспективно фотографии разных карибских мест, а именно Каймановых островов, Багамских островов, Ямайки и Гаити. Ну, и Канкун мексиканский до кучи.

каймановы острова. будто Сочи в советские времена
ямайка
бедный ямайский ослик
а вот это гаити
майами

багамские острова. частный остров
канкун



Не обошлось и без историй как водится. В Канкуне намочил паспорт на открытом пространстве в Чичен Ице так, что размылись почти все печати в паспорте, и, что особенно заставило поволноваться, виза США. Но ничего, пустили, хотя при мне 2 человек просто приняли на погранконтроле по непонятным толпе причинам.
Банки тоже не забывал между прочим smile:) Все ж таки оффшорные зоны. Банков везде куча, а вот аж главный банк Багам.
Всем позитива побольше и почаще окунаться в теплые бирюзовые воды ваших любимых морей и океанов

Комментарии 15

Колян Колян  (*Колян*)
#
У меня с детства мечта побывать на Гаити и посмотреть на ритуалы Вуду.....
Светлана  (Ziklya)
#
А меня ослик в носочках впечатлил smile:) А мечта детства - Чичен Ица. Ну, радует то, что всё ещё впереди!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
первый раз был чичен один, а вот сейчас решил жене показать
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А я что-то ослика первый раз не увидел, стал крутить наверх и секунд на тридцать застрял на фото автора в шезлонге, пытаясь понять, что там в носках не так... smile:D smile:D smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
negoro пишет:
при мне 2 человек просто приняли на погранконтроле по непонятным толпе причинам.

Может, у них план? В смысле, не у задержанных, а у погранцов? smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
План наверняка есть. Главное в него не попасть.
VisaGold  (VisaGold)
#
Долго же тебя не было... С возвращением!
*теперь пошёл читать*
VisaGold  (VisaGold)
#
Цитата
Ни тебе виз, ни даже паспортов и прочих визовых сборов и departure taxes.


А кстати, как насчёт медстраховок?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а никому не нужны там эти страховки. вообще ничего не надо, это радует.
VisaGold  (VisaGold)
#
Есть в жизни момент, когда начинаешь понимать, что страховки нужны не консульствам и пограничникам, а тебе самому. smile;)
К  (shlomo_chavez)
#
Дмитрий, а в оффшорах банки все такие серо-безликие? Наверное солнце делает бесполезными яркие цвета фасадов, выцветают smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Более того, зачастую эти офисы банков даже не выделяются ничем, это сделано намеренно. Мимо прошел и не увидишь, что там банк
К  (shlomo_chavez)
#
спс, понятно. Оффшорная банковская конкуренция = сарафанное радио smile;)
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