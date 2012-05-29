Святая земля

Вчера вернулся из командировки в Израиль, был несколько дней. Довелось на личном опыте почувствовать все прелести израильской службы безопасности аэропорта. Это нечто. Я догадывался, что вопросы ко мне будут, но не думал, что будет так. В общем, все предоплачено, все брони есть, есть даже приглашение из Израиля, но и есть и маленький нюанс, хотя может и не маленький - в паспорте стоит турвиза Ирана.Прилетев в 23-00 в Израиль, я пошел на паспортный контроль, а там-здрасьте, отойдите, вами займутся. Итог этого занимания: я вышел из аэропорта только в 6-00, вот так, 2 допроса, куча времени в ожидании. Нет. я не один такой был, но всех отпускали через час-полтора, но чтоб 6...мне сказали знакомые израильтяне, что такого не припоминают. Я уже был готов, что не пустят вовсе. Виза Ирана на 5 дней, было это 2 года назад, ну, я понимаю, я б там месяц был, подозрительно. Им это очень странно показалось видие ли, хотя забегая вперед, люди-то в Иране получше, это даже не обсуждается (я не про большую политику, а именно про рядовых людей на улицах).-С кем был? Где познакомились? В интернете? Какой сайт, давайте сейчас зайдем в ваш профиль и проверим с кем вы общались и о чем. Телефон того, с кем были, мы позвоним. И так далее....А вчера я летел назад. Там система такова: на регистрацию очередь через контроль, т.е. сначала проверка паспортов у всех в очереди, потом просвечивание багаа, потом допрос всех! пассажиров у отдельных стоек и досмотр всего багажа, берут мазки на взрывчатые вещества из сумок. И только потом вы попадаете на регистрацию. А дальше еще контроль. Ну, короче, из всей очереди опять выдернули меня. И опять с этой визой. Ждите, мы проверим ваш паспорт. Вы нервничаете? Нет, черт вас дери, я просто злой, вы допрашивали меня 6 часов по дороге сюда и начинается опять на дороге обратно то же самое. Через 10 минут пришли с паспортом. Думаю, сейчас скажу пусть ставят в очередь, откуда выдернули, а то часами там стоять на контроль багажа.Проходите, без досмотра багажа и профайлинга в виде опроса. Ну, а дальше уже быстро. Вот так начинаешь может не ненавидеть некоторые страны и нации, но относиться неоднозначно к нимИх право. я понимаю. С другой стороны, будь я шахидом или кем там, у меня бы не было и визы этой Ирана. Как мне сказали, они,возможно, подозревали что я передать должен какие-то инструкции) Может) к багажу-то они к моему не проявляли вообще никакого интереса, ничего не думали там найти. По прибытии досмотра не было вовсе, а при отлете из трех досмотров как проходят все, я прошходил один перед дюти только. Вот такая история. Чего-то не очень хочется еще раз ехать по делам-то туда.