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Святая земля

29.05.2012 09:19 12 2 087 просмотров
Вчера вернулся из командировки в Израиль, был несколько дней. Довелось на личном опыте почувствовать все прелести израильской службы безопасности аэропорта. Это нечто. Я догадывался, что вопросы ко мне будут, но не думал, что будет так. В общем, все предоплачено, все брони есть, есть даже приглашение из Израиля, но и есть и маленький нюанс, хотя может и не маленький - в паспорте стоит турвиза Ирана.
Прилетев в 23-00 в Израиль, я пошел на паспортный контроль, а там-здрасьте, отойдите, вами займутся. Итог этого занимания: я вышел из аэропорта только в 6-00, вот так, 2 допроса, куча времени в ожидании. Нет. я не один такой был, но всех отпускали через час-полтора, но чтоб 6...мне сказали знакомые израильтяне, что такого не припоминают. Я уже был готов, что не пустят вовсе. Виза Ирана на 5 дней, было это 2 года назад, ну, я понимаю, я б там месяц был, подозрительно. Им это очень странно показалось видие ли, хотя забегая вперед, люди-то в Иране получше, это даже не обсуждается (я не про большую политику, а именно про рядовых людей на улицах).
-С кем был? Где познакомились? В интернете? Какой сайт, давайте сейчас зайдем в ваш профиль и проверим с кем вы общались и о чем. Телефон того, с кем были, мы позвоним. И так далее....
А вчера я летел назад. Там система такова: на регистрацию очередь через контроль, т.е. сначала проверка паспортов у всех в очереди, потом просвечивание багаа, потом допрос всех! пассажиров у отдельных стоек и досмотр всего багажа, берут мазки на взрывчатые вещества из сумок. И только потом вы попадаете на регистрацию. А дальше еще контроль. Ну, короче, из всей очереди опять выдернули меня. И опять с этой визой. Ждите, мы проверим ваш паспорт. Вы нервничаете? Нет, черт вас дери, я просто злой, вы допрашивали меня 6 часов по дороге сюда и начинается опять на дороге обратно то же самое. Через 10 минут пришли с паспортом. Думаю, сейчас скажу пусть ставят в очередь, откуда выдернули, а то часами там стоять на контроль багажа.
Проходите, без досмотра багажа и профайлинга в виде опроса. Ну, а дальше уже быстро. Вот так начинаешь может не ненавидеть некоторые страны и нации, но относиться неоднозначно к ним smile:) Их право. я понимаю. С другой стороны, будь я шахидом или кем там, у меня бы не было и визы этой Ирана. Как мне сказали, они,возможно, подозревали что я передать должен какие-то инструкции) Может) к багажу-то они к моему не проявляли вообще никакого интереса, ничего не думали там найти. По прибытии досмотра не было вовсе, а при отлете из трех досмотров как проходят все, я прошходил один перед дюти только. Вот такая история. Чего-то не очень хочется еще раз ехать по делам-то туда.

Комментарии 12

Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим, ты просто герой. испытывать на себе чуть ли не действия спецслужб.
Экстремал однако. smile;) smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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я ожидал вопросов на границе, но не думал, что все будет так серьезно.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Я бы тебя вообще в тюрму посадил, мало того, шо тип подозрительный, так ещё и иранская виза... smile:D
Дааа... Расслабился Моссад, расслабился... smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А чем я подозрительный? smile;) А вот таких как ты там много ходит, в шляпах таких.
Видел Иерусалим, Тель-Авив, Массада крепость и Мертвое море. Оно не впечатлило
Денис  (munkustrap)
#
Мертвое море не надо видеть, его надо плавать smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не понравилось оно мне, совсем. Я ожидал увидеть нечто непохожее на другие моря, а оно внешне как обычное море, ну разве что держит тебя.
VisaGold  (VisaGold)
#
А мне не понравилось, как я в ОАЭ проходил через рамку металлодетектора четырежды(!) (в третий раз она пищала от трёх монеток в кармане). В то время как арабы спокойно прокатывали через неё детскую коляску, которая ессно пищала (и в которой можно провезти в разобранном виде АКМ), и это не вызывало у секьюрити никаких дополнительных вопросов или желания досмотреть.
Кстати, в Домодедове следующие по очереди обычно ждут, когда ты закончишь прохождение рамки. Здесь же, выложив из кармана ключи и авторучку, сталкиваешься под "аркой" с прущей навстречу женой мавра и всем их семейством. Когда развернёшься, чтобы пройти опять, всё повторяется.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
По теме портала. Интересовался какая там ипотека в Израиле. Говорят, 3-4 процента в шекелях! И народ считает это дорого и ругается smile:D Вот бы у нас 3-4 в рублях. Мы бы тоже наверное недовольны были. Всегда хочется большего
VisaGold  (VisaGold)
#
Конечно дорого. Они же знают, что в Швейцарии бывает и 0,75%. )))
qaq  (qaq)
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Был в Израиле в начале июня. Проблем со въездом не возникло( Иранской визу у меня не было). Обратно в Бенгурионе попал под выборочный шмон.Сначала отстоял в очередь на общий рентген багажа, потом, очередь на копание в чемоданах. Банка меда которую я купил в магазине вызвала подозрение. Просили показать чек из магазина, показал. В свези с этим не успел получить такс-фри. Два часа стояние в очередях, отбило желание стоять в похоже очереди на почте.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да уж. Вот из очереди на рентген меня и выдернули на вылете оттуда, а когда поспрашивали, то я уже сказал им: пропускайте без очереди на рентген и шмон этот, а то я тут часами стоять буду без толку. Сказали проходить без рентгена и без шмона вообще
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