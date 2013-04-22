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Рок-круиз энд шопинг

22.04.2013 21:09 9 2 174 просмотра
В последнее время часто ездить стал за границу, отдыхать, конечно. Только что из Италии приехал, с шопинга, вывозил 3 дев, ох и тяжкое это дело скажу я вам: одна хочет в магазин, вторая в туалет, а третья хочет есть. И все недовольные, как же это я ведущий их Сусанин не удовлетворяю все их прихоти. Мужья сначала им звонили, потом на мой телефон стали звонить-кошмар. Волевым решением я всех женщин послал, разогнал, потом заново собрал и сказал что все слушаются меня или велкам ту свободное путешествие smile:) И повез их по аутлетам, накупили блин четыре чемодана. 3 женщины это много, максимум с 2 поеду теперь) Кучу аутлетов я кстати объездил, обращайтесь, если что))
Так вот, о чем это я. Был я еще тут в рок-круизе Monsters of rock. Из самых известных Синдерелла была. Я не любитель большой рока но очень понравилось мне все-и атмосфера и организация да и люди. Ну, где еще я могу послушать ту же Синдереллу с 20 метров лежа в джакузи?) При посадке на корабль публику я увидел внешне отвязную и боялся представить что меня ждет там. А оказалось все до неприличия банально и мирно-тихо. Бухло рекой, рок и... ни пьяных драк, ни пардон блевотины, ничего такого. А теперь представьте акой же круиз где пассажиры мы с вами, то бишь россияне. я б наверное даже побоялся в такой круиз ехать и это печально) Из инцидентов вспоминаю что жена сказала что ее какой то музыкант в нумера звал. На следующий день извинился, сказал что был нетрезв) Друзья меня туда позвали, спасибо им, время провел хорошо, а заполировал впечатления на островах Барбадос и Сент Люша с Доминиканой.
Доминикана крайне унылая страна, врядли туда еще поеду.
А внизу вам фотка меня, в туалете)) Без оружия никуда, даже в туалет только с ним с родным Глоком 17



Комментарии 9

Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Только что из Италии приехал, с шопинга, вывозил 3 дев, ох и тяжкое это дело скажу я вам: одна хочет в магазин, вторая в туалет, а третья хочет есть.


А если бы было 4 девы и четвёртая захотела бы посетить музей?

Из советской поэзии:
"Три тётушки живут у нас в квартире.
Как хорошо, что три, а не четыре".
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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С четырьмя повесился бы наверное
Хотя две из них опять зовут куда-нить))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Хотя две из них опять зовут куда-нить

не стареют душой ветераны smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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я молод и душой, и телом smile;) а ты... впрочем сравни наши аватары smile:relax:
И Денисов  (барбос)
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Да, "вооружен и очень опасен". Справа глюк, а слева что за инструмент? Никогда не был в круизах, неужели это так опасно? smile:o
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
пекаль не справа а слева Я левша. А справа подсумки и магазины в кол-ве 4 штук. Патронов мало не бывает.
А я в круизе 3-й раз и все по карибам, довольно неплохо, если номер с балконом а иначе швах
VisaGold  (VisaGold)
#
Дев лучше распускать, обозначив время и место сбора.
При себе держать только самую недисциплинированную наоборот, послушную. )))
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