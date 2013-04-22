Рок-круиз энд шопинг

В последнее время часто ездить стал за границу, отдыхать, конечно. Только что из Италии приехал, с шопинга, вывозил 3 дев, ох и тяжкое это дело скажу я вам: одна хочет в магазин, вторая в туалет, а третья хочет есть. И все недовольные, как же это я ведущий их Сусанин не удовлетворяю все их прихоти. Мужья сначала им звонили, потом на мой телефон стали звонить-кошмар. Волевым решением я всех женщин послал, разогнал, потом заново собрал и сказал что все слушаются меня или велкам ту свободное путешествиеИ повез их по аутлетам, накупили блин четыре чемодана. 3 женщины это много, максимум с 2 поеду теперь) Кучу аутлетов я кстати объездил, обращайтесь, если что))Так вот, о чем это я. Был я еще тут в рок-круизе Monsters of rock. Из самых известных Синдерелла была. Я не любитель большой рока но очень понравилось мне все-и атмосфера и организация да и люди. Ну, где еще я могу послушать ту же Синдереллу с 20 метров лежа в джакузи?) При посадке на корабль публику я увидел внешне отвязную и боялся представить что меня ждет там. А оказалось все до неприличия банально и мирно-тихо. Бухло рекой, рок и... ни пьяных драк, ни пардон блевотины, ничего такого. А теперь представьте акой же круиз где пассажиры мы с вами, то бишь россияне. я б наверное даже побоялся в такой круиз ехать и это печально) Из инцидентов вспоминаю что жена сказала что ее какой то музыкант в нумера звал. На следующий день извинился, сказал что был нетрезв) Друзья меня туда позвали, спасибо им, время провел хорошо, а заполировал впечатления на островах Барбадос и Сент Люша с Доминиканой.Доминикана крайне унылая страна, врядли туда еще поеду.А внизу вам фотка меня, в туалете)) Без оружия никуда, даже в туалет только с ним с родным Глоком 17