Персия: сокровища, деньги, банк

Относительно недавно посетил одну из древнейших на Земле цивилизаций, хотя были некоторые сомнения в связи с обещанными бомбардировками со стороны США.
А что если ковровые бомбардировки начнутся во время моих экскурсионных вояжей в Иране? И даже если я спрячусь от них, то уж совершенно точно меня порвут на грелки мусульмане. Значит надо захватить майку с надписью большими буквами: Я - русский, нас там вроде уважают. Такой майки не оказалось, но майку банки.ру взял и маечку со знаком рубля.
Люди невероятно добродушные, подходят познакомиться, благодарят, что приехал в их страну, девушки глазки строят, и молодежь вообще не такая радикальная в основном, всякие хиджабы не носят, всем дамам обязателен только платок, любой. Рынки…это что-то, будто в другой век попал, я не любитель этого всего, но крайне рекомендую тем, кто решится поехать в Иран. Какие там сувениры…. Прям даже задумался, не съездить ли еще и обставить квартиру в восточном стиле, есть вещи совершенно шедевральные, вот любителям такого стиля советую взять на заметку, знаю, что дизайнеры ездят в такие страны, а потом продают своим клиентам товары в 10-20 раз дороже.Неплохой бизнес кстати при минимуме вложений. А ковры. качество персидских ковров всем, думаю, известно. Там даже есть картино-ковры
есть и такое
сити банк. нет-нет, это не наш, не тот, к которому мы привыкли, это просто городской банк, название у него такое, хотя первой мыслью у меня было: ой, что это, с ошибкой. Но это же Иран, разве тут может быть Ситибанк
а вот что ЭТО, я думал долго, такие витрины в Иране повсюду в крупных городах
думал, сувениры, потом видел на уличных лотках это же, подумал про подделки, но в Иране такое... не могу поверить. Все основные валюты. Продавцы не боятся отходить от своих уличных лотков с такими пачками денег без присмотра, у нас бы... Выяснили все-таки у англоговорящего иранца, что это такое. Оказывается на всякие праздники у них принято дарить деньги, но не просто, а новенькие, вот банки и продают их через всяких дилеров с небольшой наценкой, вот и все, пользуется популярностью у народа купить пачку долларов по одному например, будет увесисто казаться, а там 100 долл всего
ну или не долларов а вот таких, что в меню. Что бы заказать-то? Посоветуете? нет, было вот так обычно на англ. не говорят и меню на нем нет, я не видел нигде
меню
кто это в теремочке...т.е. в палатке живет? кому я не рассказывал, догадались бы, кто эти люди и зачем они сюда пришли? это в парке но такое и на центральных улицах видел
иранцы
ну и напоследок
Комментарии 16
русскоговорящих не видел, даже англоговорящие редкость. заходил в несколько крупных отелей и даже там изъяснялся на пальцах. Знает английский молодежь, студенты, они и подходят сами потренироваться в английском
ЗЫ. Иранские кроны у меня, конечно, есть. Но старые - я ими еще в 80-х годах разжился.
Гондураса точно нет. Про Белиз и Никаругуа не помню точно, но если есть, то все тех же 80-х годов. Так что буду рад.
Красотищаааа....