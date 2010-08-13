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Персия: сокровища, деньги, банк

13.08.2010 12:50 16 3 236 просмотров
Относительно недавно посетил одну из древнейших на Земле цивилизаций, хотя были некоторые сомнения в связи с обещанными бомбардировками со стороны США.
А что если ковровые бомбардировки начнутся во время моих экскурсионных вояжей в Иране? И даже если я спрячусь от них, то уж совершенно точно меня порвут на грелки мусульмане. Значит надо захватить майку с надписью большими буквами: Я - русский, нас там вроде уважают. Такой майки не оказалось, но майку банки.ру взял smile:) и маечку со знаком рубля.
Люди невероятно добродушные, подходят познакомиться, благодарят, что приехал в их страну, девушки глазки строят, и молодежь вообще не такая радикальная в основном, всякие хиджабы не носят, всем дамам обязателен только платок, любой. Рынки…это что-то, будто в другой век попал, я не любитель этого всего, но крайне рекомендую тем, кто решится поехать в Иран. Какие там сувениры…. Прям даже задумался, не съездить ли еще и обставить квартиру в восточном стиле, есть вещи совершенно шедевральные, вот любителям такого стиля советую взять на заметку, знаю, что дизайнеры ездят в такие страны, а потом продают своим клиентам товары в 10-20 раз дороже.Неплохой бизнес кстати при минимуме вложений. А ковры. качество персидских ковров всем, думаю, известно. Там даже есть картино-ковры

есть и такое smile:D

сити банк. нет-нет, это не наш, не тот, к которому мы привыкли, это просто городской банк, название у него такое, хотя первой мыслью у меня было: ой, что это, с ошибкой. Но это же Иран, разве тут может быть Ситибанк smile:D
а вот что ЭТО, я думал долго, такие витрины в Иране повсюду в крупных городах

думал, сувениры, потом видел на уличных лотках это же, подумал про подделки, но в Иране такое... не могу поверить. Все основные валюты. Продавцы не боятся отходить от своих уличных лотков с такими пачками денег без присмотра, у нас бы... Выяснили все-таки у англоговорящего иранца, что это такое. Оказывается на всякие праздники у них принято дарить деньги, но не просто, а новенькие, вот банки и продают их через всяких дилеров с небольшой наценкой, вот и все, пользуется популярностью у народа купить пачку долларов по одному например, будет увесисто казаться, а там 100 долл всего smile:)
ну или не долларов а вот таких, что в меню. Что бы заказать-то? Посоветуете? smile:D нет, было вот так обычно smile:wall: на англ. не говорят и меню на нем нет, я не видел нигде
меню

кто это в теремочке...т.е. в палатке живет? кому я не рассказывал, догадались бы, кто эти люди и зачем они сюда пришли? это в парке но такое и на центральных улицах видел

иранцы

ну и напоследок

Комментарии 16

Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Кстати, а как там с приемом карт? Все МПС родом из Штатов, а тут антагонизм бескомпромиссный... Только нал? Или?..
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
официально только нал, Сергей. хотя... Некоторые сомнительные торговые точки предлагали брать оплату картой, мол они подключены к эквайерам США. Как не знаю, но картой я платить не решился там
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
А много ли обменников? Страшны ли курсы? И как местная валюта именуется?
Екатерина Володина  (VEI)
#
и правильно сделал. Иран официально не работает с платежными системами...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, всё это там левак откровенный. Жаль, что не работает кстати. Даже билетов не купить по карте нигде smile:(
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
А на каком языке общались? Как редко там встречаются рускоговорящие?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
обменников много, курс меняется небыстро, валюта у них реалы, около 9000 за 1 доллар
русскоговорящих не видел, даже англоговорящие редкость. заходил в несколько крупных отелей и даже там изъяснялся на пальцах. Знает английский молодежь, студенты, они и подходят сами потренироваться в английском
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Дмитрий, а вы нимизмат? smile:shuffle: У вас по идее лишняя "ходячка" должна после поездок оставаться. Давайте меняться. smile:oops: Я тоже много, где бываю - есть чего предложить.

ЗЫ. Иранские кроны у меня, конечно, есть. Но старые - я ими еще в 80-х годах разжился. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Сергей, где раньше были)) Сам не собираю, но монетки привожу, раздаривал. Экземплярчики были хорошие из Гондураса, Белиза, Никарагуа. У меня в машинке, возможно, что-то есть интересное, я мимо гаража буду сегодня идти, загляну, если что, маякну тогда в блог ваш
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
smile:shuffle:

Гондураса точно нет. Про Белиз и Никаругуа не помню точно, но если есть, то все тех же 80-х годов. Так что буду рад. smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Жаль, нет фотографий базара... Или от увиденного у фотоаппарата объекив выпал? smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
можно и так сказать, там даже вход на базар как вход в богатый храм smile:) ну и столько людей, что и фотографировать неудобно даже
Лоймила  (Лоймила)
#
Дима, молодцом!
Красотищаааа....
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
это еще фоты слегка под тему "Банки и деньги" smile:D а вообще буду делать отдельный сайт с галереями. вот там фотки так фотки
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Как мы в Афганистане пели - "... деньги получили и вчера решили, что сегодня нужно посетить дукан, в дукане можно все приобрести, от жевачки и до пулемета..."
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