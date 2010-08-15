Подтверждение дохода для кредита - это атавизм или суровая необходимость?

Практически во всех банках для получения кредитной карты, кредита, ипотеки, автокредита нужны справки с работы с зарплатой, копии трудовой, порой документы об образовании. Снижаются ли этим риски? Что дает это справка с работы, если подумать? Разве она подтверждает, что человек будет исправно платить? К тому же проверить даже 2-ндфл банк практически не имеет возможности (про справку в свободной форме я вообще молчу), некоторые руководители идут навстречу сотрудникам и могу завысить зарплату в справке, если это, конечно не принципиальный руководитель и человек работает не в системообразующем для РФ предприятии. Более того, у большинства из нас есть друзья-товарищи со своими фирмами, которые могут написать вам справку, даже если вы там не работаете. Ваш покорный слуга, работая в мэрии, получал настолько неприлично низкую зарплату, что счел разумным взять справку в сторонней организации, хотя это было не для банка, но сути дела не меняет. Почему если у меня допустим лимит кредкарты 300.000-500.000 в одном банке, то закрыв эту карту, в другом банке мне и близко такой лимит не получить даже со справками (всё надо начинать с нуля), а уж без справки с работы или если я и могу принести ее, то скажем на небольшой подтвержденный доход, то всё еще хуже... Ведь если моя КИ длится более 10 лет и за это время не было не то что пропуска платежа, а даже задержки на 1 день, то это для вас менее показательно и доказательно, что смогу обслуживать запрашиваемый лимит, чем какая-то справка с работы на А4...
Разве у вас, банкиры, нет таких клиентов, которые приносили все справки, но не платили вот и всё тут, кто вовремя не умел погашать долги, кто вообще потом перестал из-за всяких потерь работ или своих тараканов в голове? Есть такие клиенты, и их немало. Или лишняя бумажка вам нужна только для прикрытия понятно чего от вышестоящих проверок? Типо управление рисками, но это управление только на бумаге. Всё зависит от самого человека, его самодисциплины, отношения к долгам и т.д., а не от справок. В этом отношении лично для меня кред. история (если она есть) гораздо более показательна, чем какая-то справка с работы. А справка ничуть не надежнее того, если я сам подтвержу свой уровень дохода (как это возможно в некоторых банках, а уровень просрочки у них, уверен, не зашкаливает).
Да и зачем создавались все эти БКИ, если инфа оттуда для вас - пустой звук, так, копеечное приложение к справке с работы, которое влияет на ваше решение, только если информация там отрицательная?
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Что касается БКИ, я раньше неоднократно поднимала эту тему на форуме, даже лекции читала в свое время, ну не работают они в той мере, в какой хотелось бы. Банки зачастую сами не признаются, что информацию они просто не видят о клиенте. У нас существует порядка 20 (приближенно) БКИ и все они друг с другом не связаны, они связаны через ЦККИ (центральный каталог кредитных историй), который находится в ЦБ. В ЦККИ по идее должны направляться запросы о клиенте, чтобы узнать его кредитную историю. Но это не делается!!! Может есть такие банки, которые запросы направляют, но я в них точно не работала!!
если больше нечего, то можно и ее. В противном случае почему не брать в расчет то, что я указал
что проверяет ЦБ? не обязательность же наличия справки для каждого клиента
что проверяет ЦБ? не обязательность же наличия справки для каждого клиента
конечно же не обязательность, но если у нас это прописано в методике оценки кредитного риска, то проверяют именно это, т.к. больше доход клиента мы никак не можем оценить и плюс ЦБ за отбеливание доходов так называемое.
Совсем странная аргументация у банкиров в отношении того, почему они не берут во внимание при определении платежеспособности клиента его вклады даже в этом самом банке.
Начинаются разговоры, что по закону клиент может в любой момент эти деньги снять. Все это немного смешно: никто не предлагает давать, например, автоматически кредитную карту человеку, если у него есть в банке вклад. Но рассмотрим такой пример: человек имеет депозитную историю в банке не менее двух лет и держал все это время там преславутые 700000 рублей. Какие есть риски выдать ему кредитную карту на 200000 рублей? Сказать, что рисков совсем нет - погрешить против истины. Но ясно одно они минимальны.
Есть, конечно, банки, которые рассуждают похожим образом. Но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство ориентируется на западную систему оценки заемщика, не обращая внимание, что условия жизни там совсем другие. В Америке, например, очень небольшой процент людей хранит значительные средства в банке просто потому, что они практически ничего не приносят. Другое дело у нас. Накопленные средства, по моему, гораздо лучший ориентир для банков нежели средства еще не полученные в виде уровня заработной платы.
Есть даже старая подсказка, если хочешь получить кредит без проблем, поюзай кредитку этого банка. Странная логика, имхо. Допустим, у клиента есть кредитка, которую он использует по назначению (то есть, речь идет о реальной потребности в заемных средствах, а не о всяких там способах доп.заработка), платит в срок, то есть зп на ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ему явно не хватает, ну откуда у него появятся деньги на погашение потреба, и где гарантия, что взяв потреб.кредит, он не сократит свои расходы, которые образуют долг по кредитке? И самое главное, почему он априори внушает бОльшее доверие банку?
Я про другое, про то, что любой банк охотно выдает кредиты клиентам, имеющим в этом банке положительную КИ. Чем чревата такая практика, расскажет Русский Стандарт, в свое время разославший всем добросовестным заемщикам по потребу кредитки лимитом от 30 000 рублей.
Что касается кредиток в принципе, то грех упрекать банки в том, что они не раскошеливаются на высокий лимит без подтверждения платежеспособности. Кредитка - самый рисковый продукт для банка, ТРАДИЦИОННО используется для покрытия текущих расходов, поэтому оценивается в первую очередь размер и стабильность дохода (а не стоимость активов или что-то еще). Посетители банки. ру с их умением из любого банковского продукта извлечь две выгоды вообще не в счет.
это да, я правда скорее имел в виду, что даже при прочих равных (т.е. оба клиента подтверждают свою платежеспособность теми же справками) клиент с положит. КИ не имеет больше шансов на получение интересующего лимита, чем такой же клиент но без КИ вообще.
Если кредиты закрыты, то шансы получить новый кредит высоки.
странные у еас всё-тки банки и люди, и страна.....болею я
А то, что эта справка практически ничего не подтверждает никого особо не волнует (в ЦБ в первую очередь)... Так же как их методика расчета эффективной процентной ставки или полной стоимости кредита не имеет ничего общего с действительно эффективной ставкой (особенно для кредитных карт).
Эта справка подтверждает вид и размер дохода заемщика. Какие еще подтверждения могут быть?
Впрочем, тема не об этом, а о том, что же главное для банка и почему при получении заемщиком кредита
Я бы - да не в жизнь. зачем мне пусть даже теоретическая угроза привлечения за мошенничество.
справедливо, но если я и другие давали соседу Пете 10 раз в долг и он всегда возвращал всё в срок, то я ему скорее дам 11 раз, чем соседу Васе, кто у меня или у других не брал ни разу, даже если у него доход выше но это мое имхо, конечно
Но будут ли для вас иметь значение долги Пети передо мной или Васей?
Справки, бред. Как уже говорилось, подделать можно всё что угодно, и по большому счету это не особо-то и проверяется, если в глаза не бросается явная подделка.
Во времена моей работы в банке, были у нас такие заемщики, которым требовалось предоставить подтверждение дохода тем или иным способом (2-НДФЛ, доки на авто, по форме Банка и т.д.), но как показывает практика, какой бы документ не предоставил заемщик, это ему не помешает либо не платить вовсе, либо платить с большим опозданием, хотя, казалось бы, его доход достаточен для оплаты. Статистики у меня нет, но по моим наблюдениям, среди плохих заемщиков оказывались чаще всего владельцы привилегированных карт (в % выражении просрочка по таким картам операжала просрочку по "классике").
Существующая система не совершенна, но как показал ипотечный кризис в США, и их система, ИМХО, далека от идеала. Правда в США дефолт стали объявлять как раз изначально проблемные заемщики, которым банки выдавали кредиты на свой страх и риск. Более высокие ставки, которые должны были покрыть риски по таким заемщикам, не спасли.
Давайте мы попробуем внести свои пять копеек, как люди, которые смотрят на отношения банк-заемщик со стороны.
Первое, что бросается в глаза, это смешение двух вещей, кредитного риска и риска мошенничества. Когда идет разговор о различных справках, подтверждающих кредитоспособность заемщика, то банк пытается определить размер займа, который заемщик может обслуживать. Если обобщить, то это в основном зависит от размера дохода заемщика, стабильности этого дохода и его расходов. Самая достоверная информация о доходе - это налоговая декларация с суммой налога и базой, из которой этот налог рассчитан. Правда, получение такой информации невозможно в силу закона.
Поэтому получение справки от работодателя или других справок подтверждающих такой доход (например, справка по форме банка) это то немногое, что есть в арсенале банка для получения этой информации. Вопрос же подделки этих документов это вопрос риска мошенничества. По большому счету к кредитному риску это никакого отношения не имеет. Если есть два человека с похожим доходом, сферой деятельности, семейным положением и.т.д., то их способность платить очень похожа, и если один из них укажет, что его реальный доход выше, например в 2 раза, чем у другого, то эта способность не измениться. Поэтому способность платить и способность подделать справку принципиально разные вещи. Определение размера кредитного риска и риска мошенничества это две очень большие, но разные задачи для банка.
Для определения кредитного риска банку также важно знать стабильность получаемого дохода, что в большой степени зависит от отрасли и предприятия (его размера) в которой заемщик получает свой доход. Ну и немаловажно это отношение потенциального заемщика к деньгам. Если два заемщика с похожими данными придут в банк за ипотекой на похожую недвижимость и один говорит, что готов внести 50% своих денег, а другой 5, то это характеризует одного как экономного, а другого как тратящего большую часть своего дохода. А как показывает практика, ограничение в своих текущих потребностях люди переживают достаточно болезненно и не всегда к этому готовы.
Факторов, которые отражают уровень кредитного риска очень много и их перечень определяется банком самостоятельно либо экспертно, либо на основе статистики. Это так называемый скоринг. Особо хочу отметить, что скоринг не говорит о том, что заемщик с такими характеристиками будет платить, а с иными не будет. Он всего лишь говорит, что заемщики с определенными характеристиками и скорбаллом «А» будут платить лучше, чем заемщики со скорбаллом «Б». Для чего я все это, для того чтобы объяснить, что из этих вещей складывается кредитная и тарифная (процентная) политика банка. Банк может разработать продукт, по которому будет кредитовать заемщиков с рейтингом не ниже «А» и по ставке Х. Как определяется ставка Х? Если примитивно (в жизни немного сложнее, но принцип остается неизмененным), то берется процент невозврата заемщиков с рейтингом «А» приплюсовывается процент мошенников, определяется стоимость заимствования банком и вычисляется минимальная ставка, которая необходима для покрытия этих убытков. Например, при стоимости заимствования для банка 8% , процента невозврата-10 и процента мошенников-5, банк должен выдавать кредиты по ставке не менее 27% годовых (заимствования и кредит выдаются на 1 год). Это получается вследствие того, что из 100 рублей выданного кредита реально работает только 85 рублей, а через год необходимо вернуть 108.
Теперь про кредитные истории и их значимость. Как я писал выше, то для определения кредитного качества заемщика требуется в основном социально-демографическая информация. В БКИ нет, например информации о доходах и расходах заемщика, что является очень существенной информацией. При этом даже очень надежные заемщики, с точки зрения здравого смысла(высокий доход, низкая долговая нагрузка), могут допускать просрочки и уходить в дефолт.
Теперь немного о реалиях. Для того, чтобы достаточно точно определять кредитное качество заемщиков необходимо большое количество статистической информации. Мы знаем порядка десятка банков, у которых есть (ведутся) базы данных, с помощью которых можно получить статистически значимые факторы, отражающие кредитное качество. Предполагаем, что есть еще порядка десяти таких банков. Все! Все остальные определяют такие факторы на основе экспертного (достаточно субъективного) мнения и решение о выдаче кредита (повышении/снижении лимита) даже в рознице принимается кредитным комитетом. Подобного рода оценки подвержены достаточно серьезным ошибкам при определении кредитного качества, что сказывается в необходимости установления завышенной процентной ставки. Те, кто умеет считать, не спешит ее активно снижать, ориентируясь на сложившуюся рыночную ситуацию, получают дополнительный доход.
Ситуацию могла бы изменить возможность массового рефинансирования заемщиков с положительной кредитной историей и хорошим кредитным качеством, но тут есть проблема с нормативами ЦБ и его взглядом на кредитное качество рефинансированных кредитов.
И было бы интересно узнать, к чему мы все-таки движемся в плане предоставления кредпродуктов разным категориям заемщиков
Да в общем понятно куда с точки зрения здравого смысла все должно двигаться.
Заещики с лучшим кредитным качеством должны получаль лучшие условия.
Вопрос в скорости этого движения и сколько поворотов будет на пути. Основными факторами такого движения будет развитие вторичного обращения выданных кредитов и как следствие более свободное рефинансирование. Важность вторичного обращения можно видеть на примере ипотеки. Сейчас основной движущей силой этого продукта является наличие инвестора в закладные в виде АИЖК. Основная масса банков, работающих по их программе не зарабатывает на процентном доходе от закладных. У основной массы региональных банков, работающих по этой программе просто напросто стоимость привлечениея средств выше, чем процентные ставки по закладным или сопоставимы с ними. А посему, выдав кредит и получив вознаграждение(комиссию за выдачу) эти кредиты продаются в АИЖК и банк занимается только сопровождением, за что и получает отдельное вознаграждение. Других инвесторов на ипотеку, кроме государства в виде АИЖК пока не наблюдается.
Ситуация с другими кредитными продуктами несколько иная. Там нет такого серьезного инвестора, который может монополизировать рынок и диктатом своих условий(заниженными ставками) выдавить большинство игроков с рынка. Но отсутствие вторичного обращения пулов кредитов, возможности секьюритизации и рефинансировани не позволяет позволяет придать импульса для интенсивного развития кредитования, а фиксирует экстенсивный путь развития.
Есть еще один немаловажный фактор, но он касается не только кредитования- это стоимость ресурсов и безрисковая ставка. Последние 10 лет безрисковая ставка(стоимость заимствования государством) находится ниже официального уровня инфляции.
Практически ни в одной развитой стране на протяжении такого срока стоимость государственного долга не находилась ниже уровня официальной инфляции. Но это отдельная тема, выходящая далеко за рамки темы заявленной в блоге.
p.s. я вообще считаю, что должны быть целевые кредиты, типо авто, ипотеки и кредкарты, а потребы уж лучше пусть отомрут
Государствои инвестор это скорее нонсенс. Задача государства создавать условия для бизнеса, а не заниматься им.
призывы этого же гос-ва к снижению стоимости кредитов для конечных клиентов я слышу с завидным постоянством по ТВ
Не сможет банк второй сотни выдать автокредит под 12% на пять лет, если он занимает под 14% на год. А какой нибудь крупный банк имея стоимость заимствования 7% годовых не будет выдавать под 11%, если берут под 16.
Тема отбора качественных заемщиков становиться все более актуальной. Это видно даже по тому, что начали появляться программы рефинансирования ( например у ВТБ). Когда наберется критическая масса можно ожидать прорыва. Все будет происходить очень быстро.
Кредитные карты для банка более затратный продукт по сравнению с потребительским кредитом. Дело в том, что открытый кредитный лимитом по карте используется не на 100%, а процентов на 40-70, а вот дефолт как правило происходит на всесь лимит. То есть если потребкредит выдал на 100 рублей, то 100 рублей и приносят доход, а уж если ушел в дефолт, то тоже на 100 рублей. По карте, если лимит на 100 рублей, работает 50 рублей, а в дефолт уходит 100 рублей.
Кеш увеличивает ст-ть кредита по КК на 3%%.
Про телебанк не все в курсе.
Это зависит от того, что понимается под термином "богатая кредитная история".
5 кредитов по 50 тысячь рублей за пять лет это богатая кредитная история?
К сожалению на Ваш вопрос нельзя дать однозначного ответа.
А вот что касается 2 НДФЛ, то тут можно ответить так, проверка искажения информации в справке 2НДФЛ проще и мошенничества меньше и выявляется проще, в справке по форме банка мошенничество и выявляется сложнее, да и сам такой доход менее стабилен( работодатель может без серьезных юридических последствий одномоментно может снизить такой доход). Следовательно и сам доход из справке по фоме банка подвержен большему риску и информация в нем менее достоверна.
Вы знаете сколько информации о вас как о клиенте банка находиться в самом банке?
Вы знаете кто пользуется этой информацией?
Вы знаете что при ограниченном количестве населения, минимум две папочки про каждого заемщика существует ?
а теперь из жизни
1.Снимал в одном банке сумму ... вечером позвонила девочка, операционистка банка, сказала что у нее плохое настроение , и она не против что бы я ее пригласил у себе в гости
2.Указал в заявлении где я работаю, работодателя достали звонки с рекламными предложениями
3.получил карту ,получил звоночек от некоего юриста предложившего свои услуги по увеличению овердрафта на любую сумму
4. меняю деньги в обменнике, девочка не дала денег , возмутился, охраник с кем то связался по телефону , и мне намекнули , про детей коих у меня двое