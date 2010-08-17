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Вы за активный или пассивный отдых?

17.08.2010 13:55 52 4 611 просмотров
Или может их можно совмещать? У кого-то получается? Слышал мнение, что если очень много работаешь, то хочется только лежать на пляже и больше ничего не надо, но я не уверен, что это так, имхо больше зависит от человека, а не от того, много ли он работает или бьет баклуши.
Скоро пройдет сезон отпусков и поездок на море у большинства...до следующего лета. Вот решил тут вспомнить Венесуэлу, где был раз 8, Карибские о-ва. Поностальгировать.
Лично я не могу лежать овощем на пляже больше 2-3 дней, невозможно для меня находиться в замкнутом пространстве отеля. Меня почему-то всегда куда-то тянет. Более того, я даже не представляю, как можно совмещать пассивный отдых на пляже и активные экскурсии (да и много ли таких людей, я почти не встречал). Под активным я не имею в виду неделю в Барселоне с экскурсиями например + неделя пляжного отдыха на Канарах, для меня и то, и другое это пассивный отдых.

Эх, сейчас бы телепортироваться сюда например. Это острова Лос-Рокес, где одни из самых замечательных пляжей, что я видел. И море... Хочешь уединения, велкам, один или вдвоем будете на острове, где нет никого, кроме вас. Хочется людей, тоже пожалуйста, правда много их не будет (не как в пляжных отелях Турции): человек 10-12 на островке


меня же тянет вот куда например... чтоб над облаками или в пустыне какой smile:) На второй фотографии высота около 4500. Холодно аж жуть. Это я вместо того чтобы как все нормальные люди лежать на пляже smile:D


В этой стране много самого-самого: самая длинная в мире канатная дорога (была во всяком случае всегда), самый высокий водопад в мире (более 1 километра). Внизу не он. Вы были внутри водопада? А я вот был. Водопад Сапо в Канайме.



В общем, как говорится, будет в наших карибских краях, заходите smile;)

Комментарии 52

Алексей Малов  (AlekceyM)
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в идеале эти два вида отдыха необходимо совмещать.
Лоймила  (Лоймила)
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Крутые фотки smile:ura:
Я за активный, меня раздражает пассивно лежать, мне скушнооо, однако признаю право выбора за любым человеком.
Мой идеальный отпуск был 2 года назад. Утро, подъём, автобус, 5-8 часов лазания по горам, или по набережной, или в океан, или в столицу, вечер, купание в океане при закате солнца, посидеть с винцом на балконе и послушать шуи океана, спааааааааать
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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вот-вот. И я такой же. Потому мне сложно представить что такой человек может вот так рысачить неделю, а потом неделю лежать тюленем на пляже, не выходя из отеля smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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Дмитрий, все, как в рекламе Сочи - 2014 - море, горы, лыжи, пляж smile:))
Сергей Попов  (sonnert)
#
Забыл изначально или потерял в пути?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
изначально smile;) терпеть не могу лыжи. я лучше по земле своими двумя похожу даже целый день
Сергей Попов  (sonnert)
#
По земле - да, а по воде и снегу удобнее на лыжах smile:evil: smile;)
Сергей Попов  (sonnert)
#
"Бедный пастор Шлаг, он так и не научился ходить на лыжах..." Вы об этом? smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я за шоппинг. 10 часов целенаправленного поиска в лондонском Харродсе = неделе отдыха (хоть активного, хоть пассивного). А поскольку в любой командировке можно выкроить 10 часов на шоппинг, потребности в отпуске не ощущаю совершенно. smile:-) Как в анекдоте: "Не напрягаюсь".
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, шоппинг это вещь, я как-то в Нью-Йорке часов 6 кряду провел шопингуясь в Мейсис и Блумингдейлс smile:) хотя и не один. Но такое времяпрепровождение ничуть не напрягает меня
Екатерина Володина  (VEI)
#
+1 я тож ЗА совмещение активного и пассивного отдыха...
вот например пару лет назад в Венгрии - несколько дней активного лазания по Будапешту и окрестностям, потом на 4 дня на радоновое озеро Хевиз, где полный покой и расслабленность (но мы и там умудрились пошастать по берегам Балатона) и обратно в Будапешт - уже на неспешное посещение купален и ресторанчиков и кафешек в течение двух дней...

В итоге за 8 дней или 9 дней (точно уже не помню) полный релакс и забывание того, чем я занималась на работе smile:oops:
вот тока шопинг туда добавить у нас тогда не очень получилось - тока токайского понакупили smile:shuffle:
Лоймила  (Лоймила)
#
Шоппинг ненавижу, если честно, мне и тут тяжко в магазин себя заставить сходить, а уж на отдыхе...бр-р-р-р smile:(
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
а еще Диму надо научить текст под каты загонять smile:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
- ставишь этот тег и все ниженаписанное будет под катом.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
брр, тег не прописался)))
[ cut ] - пробелы между cut и скобками убери.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не, я не знаю где вставить. там есть поле вставить теги но видать не там
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
спасибо, добрый человек. а мне вещали, что это очень долго и непросто объяснить, как это сделать smile:wall:
Пенсионер  (Пенсионер)
#
За меня уже ответили какой отдых люблю я.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Лично я себе представляю идеальный отдых так: первые 3 дня лежать в шезлонге с каким-нибудь тропическим коктейлем)), потом шопинг и обязательно экскурсии, я за совмещение разных видов отдыха!!! Хотя недавно открыла для себя отдых с палатками, среди комаров и извините, без туалетов и условий. В этом тоже вижу особый кайф, особенно если компания приятная! Так что все зависит от настроя в конкретный момент, финансового положения и состава отдыхающих.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
А я люблю совмещать активный с пассивным))))
Может,подскажете, что на Гавайях посмотреть?)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не доехал я пока туда smile:(, сам вот собираюсь, почитал, поговорил с теми, кто был, и что-то понимаю, что на мало не получится, столько всего там: и острова интересные, и вулканы, и каньон, и пляжи... Полихали хочу посетить.
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