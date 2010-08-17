Вы за активный или пассивный отдых?

Или может их можно совмещать? У кого-то получается? Слышал мнение, что если очень много работаешь, то хочется только лежать на пляже и больше ничего не надо, но я не уверен, что это так, имхо больше зависит от человека, а не от того, много ли он работает или бьет баклуши.Скоро пройдет сезон отпусков и поездок на море у большинства...до следующего лета. Вот решил тут вспомнить Венесуэлу, где был раз 8, Карибские о-ва. Поностальгировать.Лично я не могу лежать овощем на пляже больше 2-3 дней, невозможно для меня находиться в замкнутом пространстве отеля. Меня почему-то всегда куда-то тянет. Более того, я даже не представляю, как можно совмещать пассивный отдых на пляже и активные экскурсии (да и много ли таких людей, я почти не встречал). Под активным я не имею в виду неделю в Барселоне с экскурсиями например + неделя пляжного отдыха на Канарах, для меня и то, и другое это пассивный отдых.Эх, сейчас бы телепортироваться сюда например. Это острова Лос-Рокес, где одни из самых замечательных пляжей, что я видел. И море... Хочешь уединения, велкам, один или вдвоем будете на острове, где нет никого, кроме вас. Хочется людей, тоже пожалуйста, правда много их не будет (не как в пляжных отелях Турции): человек 10-12 на островкеменя же тянет вот куда например... чтоб над облаками или в пустыне какойНа второй фотографии высота около 4500. Холодно аж жуть. Это я вместо того чтобы как все нормальные люди лежать на пляжеВ этой стране много самого-самого: самая длинная в мире канатная дорога (была во всяком случае всегда), самый высокий водопад в мире (более 1 километра). Внизу не он. Вы были внутри водопада? А я вот был. Водопад Сапо в Канайме.В общем, как говорится, будет в наших карибских краях, заходите