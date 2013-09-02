Как я ударился в спорт

Я давно не писал ничего в блог и тому есть причины. Последние месяцы просто меня захлестнул новый бизнес и новое увлечение, связанное с ним же. И сегодня я решил написать об этом а не как обычно о путешествиях, хотя через 2 недели ожидается очень интересная поездка в Камбоджу-Бирму-Таиланд.
Решил я на старости лет спортом заняться, причем что называется большим спортом, спортом высоких достижений, а не физкультурой
Занесла меня нелегкая в стрелковый клуб год назад, взял я в руки пистолет в первый раз, пострелял в клубе, и продолжения это не получило, но забыть не смог и уже через 3 месяца я стал частым там гостем. И затянуло. Да так, что дошло дело до участия в чемпионате России по практической стрельбе из пистолета (все-таки это официальный вид спорта). Я всегда мечтал заняться спортом, но как-то не сложилось. А каким видом я могу заняться в 41 год? Да даже и в 30 и в 20 зачастую. Серьезно заняться. Никаким абсолютно казалось бы.
Так вот о чемпионате. Ясное дело, высоко я не поднялся Но такие соревнования дают очень многое, когда ты бок о бок в очной схватке соревнуешься с чемпионами и призерами чемпионатов мира, Европы, многократными чемпионами России. И я доволен как выступил, мог быть лучше, подвело оружие в первый день (вернее сам виноват, забыл вставить один болтик и только в конце дня представители фирмы завода-изготовителя этого оружия из Автсрии нашли мне его, сняв с одного из пистолетов, спасибо вам, добрые австрияки), а в третий день я приболел и допустил несколько непростительных промахов даже для меня (вернее не промахи а просто не увидел мишени которые были в метре-двух от меня). Но все это отговорки, спорт есть спорт. Я приобрел уверенность и умение поражать любую цель а это главное. Моя прекрасная половинка с одной стороны хвасталась мной, так как некоторые из 30 упражнений я прошел на отлично, а с другой стороны не говорила что в итоге я на 77 позиции (с 45% от лидера и бессменного чемпиона, он же мой тренер) из 101 участника . Ну, да, 77 место не фонтан, но я занимаюсь меньше года, а например чемпион более 20 лет. И говорю я жене:
-Яночка, а ты займись лыжами какими-нибудь встав на них впервые, или бегом на 100 метров или еще чем, позанимайся годик, а потом езжай на чемпионат России, где будут 100 лучших лыжников или бегунов РФ, мастера спорта, чемпионы мира и Европы, где соберутся победители и призеры региональных чемпионатов, люди занимающие высокие места в мировом рейтинге и я хочу посмотреть какое место бы ты заняла из 100 спортсменов.
Был бы горд если моя супруга стала бы 90-й например.
Но кстати я на 77 я не намерен оставаться))
Появилось много новых друзей в России и за рубежом. Вступил в Федерацию стрельбы, думаю выучиться на судью. Ну и сам собираюсь расти как спортсмен, появились спортивные амбиции, тренируюсь, есть тренер и очень хороший, даже наверное лучший из возможных у нас.
И все это дело даже дало толчок новому виду бизнеса у меня.
И это счастье, когда ты можешь зарабатывать тем, что тебе нравится, а не только что приносит доход. Хотя сложностей у меня в связи с этим просто валом. Как говорится "узнаешь таможенника, полюбишь гаишника". При слове таможня и логисты, кроме мата, у меня никаких ассоциаций нет.
так чтобы было понятнее о чем это все, вот ролик 3-минутный (трейлер из фильма)
http://www.youtube.com/watch?v=9mGbq1t4UZI
То есть это не унылая стрельба с места. Тут и стрельба с велосипеда и с машины и с квадроцикла и правой и левой рукой, по движущимся мишеням, по "террористам", закрытым заложниками и многое другое, часто все это в движении, ситуации не повторяются, заранее часто неизвестны и на ознакомление с ситуацией дается 3 минуты. Ну и оружие конечно самое что ни есть серийное боевое.
Комментарии 25
Самое главное чтобы достижения самого радовали!
Вы большой молодец и удачи Вам в сокращении строчек турнирной таблицы!
Чтобы кто-то вроде меня спросил таки?
Типа стоишь, приговорённый, достаёшь из заначки пистолет - пиф-паф и в дамках. То есть на свободе.
Надеюсь это ради прикола. Ведь не на чемпионате же?
Там много прикольных) тем и интересно
вот ссылка на то что было какие этапы
http://www.makeready.ru/Sites/makeready_ru/Uploads/User/040c875c08523e7ccf8b87bed
"Яночка, а ты займись лыжами какими-нибудь встав на них впервые, или бегом на 100 метров или еще чем, позанимайся годик, а потом езжай на чемпионат России..."
Тот факт, что после года тренировок вы заняли 77 место из 101 участника на чемпионате России говорит только о том, что в этом виде нет конкуренции.
Наверняка можно найти какой-нибудь еще вид, где конкуренция еще меньше, и после года стать намного ближе к 1 месту, а то и выиграть.
Давайте поподробнее с этого места. Возьмем, скажем, те же упоминавшиеся вами лыжные гонки (ЛГ). Как вы обоснуете тезис "в этом виде нет конкуренции"?
Да хоть сто лет назад. Сколько народу там этим занимается? Какие там призовые? По ТВ показывают?
Тот факт, что наши женщины опережают зарубежных мужчин -- верный признак того, что спорт на самом деле НЕ массовый.
Дык. О чем, как говорится, и спич. Нет конкуренции.
На всякий случай: в любом развитом спорте есть профессионалы, которые тренируются каждый день с утра до вечера. И чем более развит спорт, тем больше таких профессионалов. Говорить, что любитель, уделяющий подготовке пусть даже 2 часа в день (а для любителя, это очень много), может стать хоть сколь-нибудь заметным на фоне профессионалов -- как минимум, наивно.
А то большинство (включая меня) для спорта всё ждут какого-нить волшебного понедельника.
Для меня, например, вдариться в кулинарию гораздо приятнее. )))
И это счастье, когда ты можешь зарабатывать тем, что тебе нравится, а не только что приносит доход.
Что за бизнес ? Легальный ?
p.s.Вчера в тире настрелял 150 патронов из разных видов огнестрельного оружия.
Что то мне Глок 17 не понравился. Особенно в калибре 45.
Grand Power K100, Sig Sauer понравились больше