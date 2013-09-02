Как я ударился в спорт

Я давно не писал ничего в блог и тому есть причины. Последние месяцы просто меня захлестнул новый бизнес и новое увлечение, связанное с ним же. И сегодня я решил написать об этом а не как обычно о путешествиях, хотя через 2 недели ожидается очень интересная поездка в Камбоджу-Бирму-Таиланд.Решил я на старости лет спортом заняться, причем что называется большим спортом, спортом высоких достижений, а не физкультуройЗанесла меня нелегкая в стрелковый клуб год назад, взял я в руки пистолет в первый раз, пострелял в клубе, и продолжения это не получило, но забыть не смог и уже через 3 месяца я стал частым там гостем. И затянуло. Да так, что дошло дело до участия в чемпионате России по практической стрельбе из пистолета (все-таки это официальный вид спорта). Я всегда мечтал заняться спортом, но как-то не сложилось. А каким видом я могу заняться в 41 год? Да даже и в 30 и в 20 зачастую. Серьезно заняться. Никаким абсолютно казалось бы.Так вот о чемпионате. Ясное дело, высоко я не поднялсяНо такие соревнования дают очень многое, когда ты бок о бок в очной схватке соревнуешься с чемпионами и призерами чемпионатов мира, Европы, многократными чемпионами России. И я доволен как выступил, мог быть лучше, подвело оружие в первый день (вернее сам виноват, забыл вставить один болтик и только в конце дня представители фирмы завода-изготовителя этого оружия из Автсрии нашли мне его, сняв с одного из пистолетов, спасибо вам, добрые австрияки), а в третий день я приболел и допустил несколько непростительных промахов даже для меня (вернее не промахи а просто не увидел мишени которые были в метре-двух от меня). Но все это отговорки, спорт есть спорт. Я приобрел уверенность и умение поражать любую цель а это главное. Моя прекрасная половинка с одной стороны хвасталась мной, так как некоторые из 30 упражнений я прошел на отлично, а с другой стороны не говорила что в итоге я на 77 позиции (с 45% от лидера и бессменного чемпиона, он же мой тренер) из 101 участника . Ну, да, 77 место не фонтан, но я занимаюсь меньше года, а например чемпион более 20 лет. И говорю я жене:-Яночка, а ты займись лыжами какими-нибудь встав на них впервые, или бегом на 100 метров или еще чем, позанимайся годик, а потом езжай на чемпионат России, где будут 100 лучших лыжников или бегунов РФ, мастера спорта, чемпионы мира и Европы, где соберутся победители и призеры региональных чемпионатов, люди занимающие высокие места в мировом рейтинге и я хочу посмотреть какое место бы ты заняла из 100 спортсменов.Был бы горд если моя супруга стала бы 90-й например.Но кстати я на 77 я не намерен оставаться))Появилось много новых друзей в России и за рубежом. Вступил в Федерацию стрельбы, думаю выучиться на судью. Ну и сам собираюсь расти как спортсмен, появились спортивные амбиции, тренируюсь, есть тренер и очень хороший, даже наверное лучший из возможных у нас.И все это дело даже дало толчок новому виду бизнеса у меня.И это счастье, когда ты можешь зарабатывать тем, что тебе нравится, а не только что приносит доход. Хотя сложностей у меня в связи с этим просто валом. Как говорится "узнаешь таможенника, полюбишь гаишника". При слове таможня и логисты, кроме мата, у меня никаких ассоциаций нет.так чтобы было понятнее о чем это все, вот ролик 3-минутный (трейлер из фильма)То есть это не унылая стрельба с места. Тут и стрельба с велосипеда и с машины и с квадроцикла и правой и левой рукой, по движущимся мишеням, по "террористам", закрытым заложниками и многое другое, часто все это в движении, ситуации не повторяются, заранее часто неизвестны и на ознакомление с ситуацией дается 3 минуты. Ну и оружие конечно самое что ни есть серийное боевое.