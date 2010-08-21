Из Патагонии с любовью

Решил пособлазнять вас Аргентиной. Меня лично слово Патагония всегда манило. И посещение Аргентины стало одним из самых запоминающихся. Очень хотелось посмотреть китов, пингвинов (пусть и не королевских), потрогать их (это нельзя). А тут и случай выдался, билет по акции купил. Никогда не понимал, почему люди не хотят далеко лететь, бояться что ли, не любят пересадки, думают, что дорого может или еще какие-то причины.
Грех будет не упомянуть на банковском портале, что карты банковские принимают повсюду, даже Амекс очень распространен (другие карты и не доставал), чуть ли не в киосках им платил, нам далеко до них, конечно, в этом плане
Страну осматривать можно месяцами. Один только водопад Игуасу чего стоит. Красивее водопада на свой взгляд я пока не видел. Это взгляд именно с аргентинской стороны, с бразильской стороны вид водопада немного другой, более панорамный
Столица Буэнос-Айрес будто и не Латинская Америка вовсе, европеизированная такая, люди белые, все цивильно в общем. Это кстати самая широкая улица в мире, улица 9 июля
не увидеть пингвинов было невозможно для меня, пришлось для этого продлить визу в миграционной полиции и все-таки поехать в Пунто Томбо. Вот первый прям чуть не взлетел, Икар Про второго вообще молчу, серьезный такой, яйца высиживает
Сосчитаете?
Драка пингвинов, реальная, победил тот, что слева. Дрались за норку
А это кит, а может касатка у полуострова Вальдес в Патагонии Простите, я в видах не разбираюсь, да и сфотографировать не получилось толком - качка была ужасная, волны через палубу - я чуть ли не единственный, кто не забился внутрь баркаса, меня чуть не выбросило волной за борт, так что не обессудьте за качество. Именно здесь кит обдал меня такой волной, что теперь фотоаппарат, любезно подаренный редакцией банки.ру за победу в конкурсе фотографий на форуме, перестал закрывать шторку объектива Капитан принял решение даже раньше вернуться на берег ввиду такой болтанки и непогоды.
Тюлени. ну, что тут добавить. Близко подойти не дают к ним. А какие там суровые виды Атлантического океана...
В общем, не бойтесь длинных перелетов, летайте через океан Там на другом конце света здОрово
p.s. Ну, я кого-нибудь соблазню таки Америкой или нет?!
Ваш негоро
Комментарии 83
"Там много диких обезьян!" (с)
Вообще у меня двоякое отношение к путешествиям.
А насчет
та же фигня.
Один раз дочери дал и все.
Правда закрывать ее я его научил а вот открывать вручную приходится.
Без жены неохото ездить ни где, сразу скука одолевает.
Ну а с ней проблема на кого питомник оставить.
Еще жутко подсел на ее готовку и кафе и рестораны пролетают как фанера над Парижем.
Раньше с ней ходили, было интересно. Но потом зачахло все.
И это при хорошей кухне.
Опять же домосед я, не в том плане что путешествовать не люблю, а просто не сторонник ДЛИТЕЛЬНОГО дискомфорта.
Как-то это изнутри идет так на словах и не объяснить.
Больше всего поговорка что, немного исправлю "С милой рай и в шалаше" подходит.
Т.е. с ней хоть на край света, а без нее даже в рай неохота.
Ну и в финансовом плане тоже накладно, если не один.
Еще и доча в плюс добавляется. Короче по большому счету даже не двоякоеа многоякое отношение получается.
А так в принципе душа лежит к путешествиям и к дальним и к долгим.
Обожаю красивые места.
А водопады вообще моя страсть даже маленькие, а еще пещеры.
Ну и сама двоякость в итоге:
1. Шикарно себя ошущаю дома с женой рядышком.
2. Балдею от всех новых мест, но без нее тоскливо, а с ней балдею вдвойне.
Она у меня больше сторонница пассивного отдыха, но вытаскиваю везде.
Ворчит но ходит. С вином гораздо лучше.
Да и дискомфорт для тебя это в том смысле, что не дома.
Сам я как ломоносов шел-бы и шел куда глаза глядят, а она не такая.
Ну на машине больее комфортно конечно.
Вот крым весь объехали когда погода в Новом Свете закончилась.
Балаклаву посмотрели!!!
Ну и понятие отдыха другое у нее.
Просто ее выдержать на пляже надо или пива побольше взять, тогда она и в горы пойдет.
Я тоже раньше пересадки не любил, а потом понял, что это удобный способ посмотреть вместо 1 страны (города) сразу 2. Надо только билеты на стыковочный рейс брать с правильным разрывом во времени. При длительных перелетах такая остановка кстати позволяет меньше устать.
А некоторые места посещаеть иначе как проездом, на мой взгляд, нецелесообразно. Например, Сингапур и Гонконг - отличные места, но что там делать больше 2-х дней? А ты по пути в Америку, где пересаживаешься, или все-таки прямым рейсом полетел?
Если ты имеешь в виду Латинскую, то туда нет прямых рейсов, как раньше, из Москвы. Без пересадки в Риме, Милане, Париже, Франкфурте, Лондоне не обойтись. Хотя опять же, если есть виза. то хороший вариант посетить на пару днем тот же Лондон по пути на остров Барбадос
А в США я летал и с пересадками, и без (2 АК только есть: Дельта и Аэрофлот).
Я пересадки даже люблю, хотя и длительные перелеты не напрягают
Такими фотографиями - думаю, конечно, соблазните.
А Вы не могли бы добавить технические подробности - где и в каких гостиницах Вы останавливались, например?
Но вот что касаемо отелей в той же Аргентине, то я в странах Центральной и многих странах Южной Америки действовал еще проще: брал такси и ехал на центральную площадь города, а там выбирал понравившийся отель, но я был один и без лишнего багажа. И всё это недорого, смею уверить. Вот на конкретном примере и попробую это показать; надо будет только выбрать пример показательный
Правда? Даже в крупных городах?
А пингвинов и тюленей тоже можно самостоятельно разыскать и на машине к ним доехать? Или это организовано в виде экскурсии?
А статью обещанную Вы здесь в блоге опубликуете? Или, если где-то в другом месте, - ссылку дадите?
здесь опубликую, эксклюзивно
Дима, трешки трешкам рознь. Как впрочем пятерки пятеркам, а четверки четверкам. Как бы ты сопоставил южноамериканские звезды с отелями более привычных нам стран (европейских прежде всего).
Как мало надо для щастья!
И я не мог объяснить многим местным простым людям, что есть ванная
Понятное дело, что вне отеля местную кухню, как минимум, 1 раз попробовать надо.
Мы никогда не знаем, что будет после этого первого раза.
Я вот в январе был в Даляне (Китай) и ел там утку по-пекински. Что со мной после этого было - страшно вспоминать Несколько часов под капельницей в китайском госпитале лежал - отравился страшно. Что характерно, китайский гид съел вместе со мной этой утятитны в 2 раза больше и в тот день еще в баньку сходил и жалел только о том, что утки мало было. Что китайцу хорошо, русскому .... лучше много не есть.
А в Латинской Америке я только в Мексике была, так что судить о латиноамериканской кухне вряд ли могу, но думаю, что Вы, скорее всего, правы: в гостиничных ресторанах все обычно нивелировано под какой-то общий стандарт, и ничего особенно выдающегося там, как правило, не найдешь))
И сделай еще свой рейтинг безопасности. А то мы здесь Колумбию четко позиционируем как вотчину наркобаронов , да и прочие "венесуэлы" не далеко ушли.
Ну наверно, это встроиться в систему социоотношений местного населения, скажем в мою бытность пребывания в Южной Корее приходилось работать вместе с корейцами( а это очень не просто, немеренный рабочий день, некая кастовость в отношениях и прочие "восточные" прелести) и подчиняться начальнику - корейцу А с точки зрения туриста - корейцы просто душки - к примеру на входах в местные аналоги волмарта всегда стоит чел в национальном наряде, в пояс кланяющийся каждому посетителю Кстати пейзажи с макушек гор в окрестностях Пусана не уступают вашим аргентинским
И пингвины такие лапушки
Очень актуальна. Я в этом деле полный профан - поездка обходится в пять раз дороже и с кучей накладок.
Во сколько мне обойдётся тур в Венесуэлу на двоих с мужем на неделю по твоим меркам?
ТУР не знаю. Дорого наверное (хотя одно из направлений моей деятельности уже стал турконсалтинг, но там випы, и то не всякие). Могу сказать, сколько будет если сама сделаешь. Ну дней 10 надо бы во-первых, недели мало. А в целом так, если по минимуму. 1 авиабилет 1200-1300. отель - от 50-60 долл за двоих, если вы без претензий сильных. Всякие экскурсии интересные с перелетами - еще 500 прибавь. И на покушать и мелкие расходы еще сотку в день на чела максимум. В общем, тысячи 3 на человека реально
Ну так ты уточняй что такое "недорого".
При средней з/п в России в 10 тысяч, потратить 200 тысяч за 10 дней - это не недорого.
И, кстати, к дискуссии о знании-незнании языков. Как мы объяснялись в ресторанах Гран Канарии - вот это мучение. Так толком и не ели, кроме гостиницы, точнее ели, но вряд ли те гастрономические прелести, о которых рассказывают. Ибо процесс объяснения с официантом, при полном его незнании русского и при моём кастрированном английском превращался в муку.
Ну так ты уточняй что такое "недорого".
При средней з/п в России в 10 тысяч, потратить 200 тысяч за 10 дней - это не недорого.
не, ну так тоже рассуждать нельзя. С твоей логикой, если я тебе предложу купить элитную недвижку в Москве метров 200 квартиру за 20.000 долл (всего, а не метр), то ты тоже скажешь, что это дорого? 20.000 - это деньги, и немаленькие, но для такого дела это даром. Так и тут, туры в такие страны стоят ого-го, и 3000 это недорого, для тех, у кого они есть, а что говорить о всех, кто-то и хлеб купить не может
А по языку ты сама себя мучаешь, пальцем ткнул и свободен, что там с ним говорить. У тебя такая тяга поговорить? Я же как-то объяснялся в Китае, Иране без языка на пальцах
Куда тыкать-то, если не могу понять что за блюдо ни на англ. ни на испанском. Хочу мяса - приносят рыбу, хочу...-приносят...
Жареный сыр десять дней пыталась в меню найти...пока знакомый не заказал бесполезно было просить чииииизз
ЗЫ. Так и знал, что в гугль отправишь. Не хочу гугль. Тем более, что все равно он довольно криво переводит и о смысле порой можно только догадываться, а в моем случае такой риск неприемлем.
не мы такие - жизнь такая
Приходиться учиться.