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Из Патагонии с любовью

21.08.2010 10:29 83 2 795 просмотров
Решил пособлазнять вас Аргентиной. Меня лично слово Патагония всегда манило. И посещение Аргентины стало одним из самых запоминающихся. Очень хотелось посмотреть китов, пингвинов (пусть и не королевских), потрогать их (это нельзя). А тут и случай выдался, билет по акции купил. Никогда не понимал, почему люди не хотят далеко лететь, бояться что ли, не любят пересадки, думают, что дорого может или еще какие-то причины.
Грех будет не упомянуть на банковском портале, что карты банковские принимают повсюду, даже Амекс очень распространен (другие карты и не доставал), чуть ли не в киосках им платил, нам далеко до них, конечно, в этом плане
Страну осматривать можно месяцами. Один только водопад Игуасу чего стоит. Красивее водопада на свой взгляд я пока не видел. Это взгляд именно с аргентинской стороны, с бразильской стороны вид водопада немного другой, более панорамный




Столица Буэнос-Айрес будто и не Латинская Америка вовсе, европеизированная такая, люди белые, все цивильно в общем. Это кстати самая широкая улица в мире, улица 9 июля



не увидеть пингвинов было невозможно для меня, пришлось для этого продлить визу в миграционной полиции и все-таки поехать в Пунто Томбо. Вот первый прям чуть не взлетел, Икар smile:) Про второго вообще молчу, серьезный такой, яйца высиживает




Сосчитаете?



Драка пингвинов, реальная, победил тот, что слева. Дрались за норку



А это кит, а может касатка у полуострова Вальдес в Патагонии smile:) Простите, я в видах не разбираюсь, да и сфотографировать не получилось толком - качка была ужасная, волны через палубу - я чуть ли не единственный, кто не забился внутрь баркаса, меня чуть не выбросило волной за борт, так что не обессудьте за качество. Именно здесь кит обдал меня такой волной, что теперь фотоаппарат, любезно подаренный редакцией банки.ру за победу в конкурсе фотографий на форуме, перестал закрывать шторку объектива smile:( Капитан принял решение даже раньше вернуться на берег ввиду такой болтанки и непогоды.



Тюлени. ну, что тут добавить. Близко подойти не дают к ним. А какие там суровые виды Атлантического океана...




В общем, не бойтесь длинных перелетов, летайте через океан smile:) Там на другом конце света здОрово
p.s. Ну, я кого-нибудь соблазню таки Америкой или нет?!

Ваш негоро

Комментарии 83

Георгий Крюков  (Гога)
#
Хочу в Бразилию.
"Там много диких обезьян!" (с) smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Бразилия потом smile:D Мне кстати там не понравилось
Георгий Крюков  (Гога)
#
А как же "такое изобилие невиданных зверей"(с)? smile:D
Вообще у меня двоякое отношение к путешествиям.

А насчет
Цитата
перестал закрывать шторку объектива

та же фигня.
Один раз дочери дал и все.
Правда закрывать ее я его научил а вот открывать вручную приходится. smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Вообще у меня двоякое отношение к путешествиям.
пояснишь?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Долго, но можно конечно.
Без жены неохото ездить ни где, сразу скука одолевает.
Ну а с ней проблема на кого питомник оставить.

Еще жутко подсел на ее готовку и кафе и рестораны пролетают как фанера над Парижем.
Раньше с ней ходили, было интересно. Но потом зачахло все.
И это при хорошей кухне.

Опять же домосед я, не в том плане что путешествовать не люблю, а просто не сторонник ДЛИТЕЛЬНОГО дискомфорта.

Как-то это изнутри идет так на словах и не объяснить.

Больше всего поговорка что, немного исправлю "С милой рай и в шалаше" подходит.
Т.е. с ней хоть на край света, а без нее даже в рай неохота.

Ну и в финансовом плане тоже накладно, если не один.

Еще и доча в плюс добавляется. Короче по большому счету даже не двоякоеа многоякое отношение получается. smile:D
А так в принципе душа лежит к путешествиям и к дальним и к долгим.
Обожаю красивые места.
А водопады вообще моя страсть даже маленькие, а еще пещеры.

Ну и сама двоякость в итоге:
1. Шикарно себя ошущаю дома с женой рядышком.
2. Балдею от всех новых мест, но без нее тоскливо, а с ней балдею вдвойне.

Она у меня больше сторонница пассивного отдыха, но вытаскиваю везде.
Ворчит но ходит. С вином гораздо лучше. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Понимаю.
Да и дискомфорт для тебя это в том смысле, что не дома.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Не, дискомфорт это что для жены.
Сам я как ломоносов шел-бы и шел куда глаза глядят, а она не такая.
Ну на машине больее комфортно конечно.
Вот крым весь объехали когда погода в Новом Свете закончилась.
Балаклаву посмотрели!!!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А тогда я не понял, в чем конкретно дискомфорт smile:| да еще и длительный
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну в том что жена его испытывает без детей, собак и т.д.
Ну и понятие отдыха другое у нее.
Просто ее выдержать на пляже надо или пива побольше взять, тогда она и в горы пойдет. smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Никогда не понимал, почему люди не хотят далеко лететь, бояться что ли, не любят пересадки, думают, что дорого может или еще какие-то причины.

Я тоже раньше пересадки не любил, а потом понял, что это удобный способ посмотреть вместо 1 страны (города) сразу 2. Надо только билеты на стыковочный рейс брать с правильным разрывом во времени. При длительных перелетах такая остановка кстати позволяет меньше устать.

А некоторые места посещаеть иначе как проездом, на мой взгляд, нецелесообразно. Например, Сингапур и Гонконг - отличные места, но что там делать больше 2-х дней? А ты по пути в Америку, где пересаживаешься, или все-таки прямым рейсом полетел? smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, конечно, по поводу "2-3 дневных стран" это очень удобно. В какой-нить Бруней я специально не полечу.
Цитата
А ты по пути в Америку, где пересаживаешься, или все-таки прямым рейсом полетел?

Если ты имеешь в виду Латинскую, то туда нет прямых рейсов, как раньше, из Москвы. Без пересадки в Риме, Милане, Париже, Франкфурте, Лондоне не обойтись. Хотя опять же, если есть виза. то хороший вариант посетить на пару днем тот же Лондон по пути на остров Барбадос smile:)
А в США я летал и с пересадками, и без (2 АК только есть: Дельта и Аэрофлот).
Я пересадки даже люблю, хотя и длительные перелеты не напрягают
Гектор  (Гектор)
#
Кстати, имейте ввиду, что англичане выпускают в Лондон на 24 часа при наличии билета (транзит) и без какой бы то ни было визы. Если захотите переночевать, могут поинтересоваться бронью гостиницы.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Но все равно без гарантий, на усмотрение пограничника
Гектор  (Гектор)
#
Формально- без гарантий. Но у него сложная ситуация в случае, если Вы продолжаете полет другой авиакомпанией из другого терминала. Тогда Вы должны пройти паспортный контроль, взять багаж и пересесть на другой самолет. Обычно разрешают. Но, действительно, 100% гарантий нет.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Ну, я кого-нибудь соблазню таки Америкой или нет?!

Такими фотографиями - думаю, конечно, соблазните.
А Вы не могли бы добавить технические подробности - где и в каких гостиницах Вы останавливались, например?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Как говорится, хороший вопрос smile:) Я вообще планирую в ближайшее время написать небольшую статейку по технической стороне организации поездок (отели, билеты, ренткары и прочее). Тем более, что на сайте есть и другие опытные ездуны, которые могут дополнить инфо.
Но вот что касаемо отелей в той же Аргентине, то я в странах Центральной и многих странах Южной Америки действовал еще проще: брал такси и ехал на центральную площадь города, а там выбирал понравившийся отель, но я был один и без лишнего багажа. И всё это недорого, смею уверить. Вот на конкретном примере и попробую это показать; надо будет только выбрать пример показательный
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
брал такси и ехал на центральную площадь города, а там выбирал понравившийся отель

Правда? Даже в крупных городах?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, в столицах тоже. Но это делалось в силу крайне малого количества представленных в интернете отелей в этих странах и городах, а не из-за лени или других причин. Впрочем, это зависит и от категории отеля, на которую вы рассчитываете. Я там жил в трешках, а 4-5 звезд, конечно, выгоднее бронировать по интернету
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Спасибо, понятно.

А пингвинов и тюленей тоже можно самостоятельно разыскать и на машине к ним доехать? Или это организовано в виде экскурсии?

А статью обещанную Вы здесь в блоге опубликуете? Или, если где-то в другом месте, - ссылку дадите?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
А пингвинов и тюленей тоже можно самостоятельно разыскать и на машине к ним доехать? Или это организовано в виде экскурсии?
можно самостоятельно, но мне было в этот раз удобнее с экскурсией. тем более, что это совсем недорого.
Цитата
А статью обещанную Вы здесь в блоге опубликуете? Или, если где-то в другом месте, - ссылку дадите?

здесь опубликую, эксклюзивно smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Я там жил в трешках, а 4-5 звезд, конечно, выгоднее бронировать по интернету

Дима, трешки трешкам рознь. Как впрочем пятерки пятеркам, а четверки четверкам. Как бы ты сопоставил южноамериканские звезды с отелями более привычных нам стран (европейских прежде всего).
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Сереж, я, конечно, не во всех странах там пребывал в пятерках, но, насколько я могу судить, 5 в европейском понимании там нет, местные марриоты и шератоны тянут в лучшем случае на 4. Основная масса отелей это даже не трешки... Но с другой тсороны, не могу не отметить, что и цена в них ниже аналогичных отелей в Европе. Я жил в Марриоте в Каракасе долларов за 130 примерно, в Хилтоне в Эквадоре за 100. Вот как-то так. И надо понимать, вот так сложилось, что местоположение таких отелей часто довольно неудачное. В местных же двушках-трешках именно и можно прочувствовать весь национальный колорит smile:) В хорошем смысле слова
Гектор  (Гектор)
#
А чем не понравилось месторасположение Хилтона в Кито: на Амазонас, центр, но еще все-таки не исторический центр где вечером довольно стремно, да и днем разных странных людей хватает, впрочем как и полицейских.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Имел в виду Гуаякиль, там как-то далеко от всего.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Вообще мне тоже было интересно, как соотносятся аргентинские трехзвездочные гостиницы с американскими. Там в номере главное есть - т.е. работающий душ и работающий кондиционер?))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
В столицах все ОК. Но не во всех городах есть хорошие (с точки зрения туриста, привыкшего к отельному отдыху на курортах) отели. Необходимый минимум есть, но чудес ждать тоже не стоит smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Там в номере главное есть - т.е. работающий душ и работающий кондиционер?))

Как мало надо для щастья! smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кстати, во многих местах Латинии нету центрального отопления, так что чем выше этаж, тем холоднее вода в номере smile:D Но это не относится к 5-звездным отелям, конечно smile:)
И я не мог объяснить многим местным простым людям, что есть ванная smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вода в кране питьевая; железом не воняет? Как кухня?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
воду я бы не пил из крана в тех краях, систем очистки там нет. А вот кухня это просто что-то на мое имхо. Фот нет, так как блюда я не фотографирую smile:) Но вот если об Аргентине говорить, то мясная кухня бесподобна. ТОлько в Аргентине и Бразилии я перешел на мясные блюда. Во всех остальных странах ЮАмерики я всегда налегаю на рыбку, свежевыловленную. Буквально подсел на озерного высокогорного окунька.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я про отельскую кухню спросил, раз начали пытаться осмыслить, что означают отельские звезды в латинской америке.

Понятное дело, что вне отеля местную кухню, как минимум, 1 раз попробовать надо.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Что значит 1? Самая вкусная кухня это не в отелях, тамошние рестораны показались мне весьма посредственными. Я не скажу за все отели и страны, но где был, так. Они пытаются под европейцев переделать кухню, а получается не очень: и до европейского уровня не тянет, и уже не латинская кухня. Не пойми что было, в общем
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Что значит 1?

Мы никогда не знаем, что будет после этого первого раза.

Я вот в январе был в Даляне (Китай) и ел там утку по-пекински. Что со мной после этого было - страшно вспоминать smile:wall: Несколько часов под капельницей в китайском госпитале лежал - отравился страшно. Что характерно, китайский гид съел вместе со мной этой утятитны в 2 раза больше и в тот день еще в баньку сходил и жалел только о том, что утки мало было. Что китайцу хорошо, русскому .... лучше много не есть. smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Китайская кухня мне категорически не понравилась, я там голодный ходил. Специфические сочетания продуктов
kimpatsu  (kimpatsu)
#
О счастье у меня, к счастью, несколько иные представления, а вот о трехзвездочных гостиницах в Латинской Америке, к несчастью, - примерно такие)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
понравилась кухня в 5-зв. отелях? а сравнивали с чем?
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Нет, negoro, это я не про кухню отвечала, а на предположение Вашего собеседника о том, что для счастья нужны душ и кондиционер в номере. Мне надо было его процитировать, наверно.

А в Латинской Америке я только в Мексике была, так что судить о латиноамериканской кухне вряд ли могу, но думаю, что Вы, скорее всего, правы: в гостиничных ресторанах все обычно нивелировано под какой-то общий стандарт, и ничего особенно выдающегося там, как правило, не найдешь))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
с другой, надо знать куда идти, конечно. и вообще быть осторожнее: новый климат, новые сочетанния блюд, мало ли что. А то вон как Сергей... smile:(
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Да вот мы все и ждем, что Вы нам посоветуете, куда идти, что есть и где жить))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ага, еще и собственный рейтинг стран Лат. Америки составлю smile:) с обоснованием
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Правда? Вот было бы здорово))
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Я вообще планирую в ближайшее время написать небольшую статейку по технической стороне организации поездок (отели, билеты, ренткары и прочее).

И сделай еще свой рейтинг безопасности. А то мы здесь Колумбию четко позиционируем как вотчину наркобаронов smile:nunu: , да и прочие "венесуэлы" не далеко ушли.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, тоже мысль. Зачастую приходится доказывать, что например тот же Иран - суть вообще безопасная страна, вполне пригодная для путешествий даже одиноких девушек. И Колумбия - страна стереотипов у нас
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
По Ирану ты меня ни за что не убедишь. Хотя я там и не был. Мой стереотип слишком глубоко пророс, чтобы я мог позволить его разрушить простым словом. smile:D А то, что ты сейчас здесь, а не там, то это, как говорится, не твоя заслуга, а недоработка самзнаешького smile8)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А что же тогда с Колумбией smile:D Замечательная страна ведь. поехали
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
А я где-то сказал НЕТ? smile:o Я же сказал, как поедешь - захвати меня. Я, конечно, связан здесь (в России) определенными обязательствами, а потому не могу в ЛЮБОЙ день подорваться, но по теории вероятности рано или поздно наши графики должны совпасть.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Дмитрий, вы молодец, выбираете нетрадиционные маршруты, оптимизируете расходы.. Но тем не менее, ваши вояжи - банальный туризм. А не возникало ли желания погрузиться в жизнь какой - нибудь культуры не снаружи , а изнутри? У меня вот был опыт(по производственной необходимости smile:D ) в южнокорейскую культуру, и смею утверждать,впечатления туриста и "погруженца" разительны! Впрочем, похоже вас больше интересуют пейзажи и братья наши меньшие, чем разумные обитатели терр инкогнит smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Андрей, что значит погрузиться? Я например в Эквадоре жил 3 месяца безвылазно, в Венесуэле жил месяц непрерывно, и вообще 7-8 раз там был. Ну и опять же, постоянное общение только с местными, никакими группами я не езжу
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Андрей, что значит погрузиться?

Ну наверно, это встроиться в систему социоотношений местного населения, скажем в мою бытность пребывания в Южной Корее приходилось работать вместе с корейцами( а это очень не просто, немеренный рабочий день, некая кастовость в отношениях и прочие "восточные" прелести) и подчиняться начальнику - корейцу smile:cry: А с точки зрения туриста - корейцы просто душки - к примеру на входах в местные аналоги волмарта всегда стоит чел в национальном наряде, в пояс кланяющийся каждому посетителю smile8) Кстати пейзажи с макушек гор в окрестностях Пусана не уступают вашим аргентинским smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
аа, ну вот в Эквадоре я именно работал, бананы отправляли в Россию smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Так это погружение эквадорцев в нашу рашу не отходя от кассы! Действительно ли латиносы - жуткие ленивцы smile:?:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да лентяи все, денег им даже не надо, лишь бы не работать. Праздников куча, и во время них никто не работает
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Во блин, а кореёзы наоборот, суббота рабочая полюбасу, в праздники тоже норовят, вот ежели корейца(ку) с эквадорцем(кой) скрестить, это что ж получается - русский народится smile:idea:
Марина (mashen)  (mashen)
#
Жду с нетерпением статью о техорганизации поездок.
Очень актуальна. Я в этом деле полный профан - поездка обходится в пять раз дороже и с кучей накладок.
iamvs  (iamvs)
#
Прекрасные фотографии! Интересно пишите. Ждем обещанную статью!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
спасибо. пишу уже потихоньку. эдакий ликбез для начинающих smile:)
Лоймила  (Лоймила)
#
Виды красивые, но вот понятие "недорого", оно у всех отличается.
Во сколько мне обойдётся тур в Венесуэлу на двоих с мужем на неделю по твоим меркам?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Пошла конкретика smile:)
ТУР не знаю. Дорого наверное (хотя одно из направлений моей деятельности уже стал турконсалтинг, но там випы, и то не всякие). Могу сказать, сколько будет если сама сделаешь. Ну дней 10 надо бы во-первых, недели мало. А в целом так, если по минимуму. 1 авиабилет 1200-1300. отель - от 50-60 долл за двоих, если вы без претензий сильных. Всякие экскурсии интересные с перелетами - еще 500 прибавь. И на покушать и мелкие расходы еще сотку в день на чела максимум. В общем, тысячи 3 на человека реально
Лоймила  (Лоймила)
#
Т.е.примерно 100 тысяч на человека, так?
Ну так ты уточняй что такое "недорого".
При средней з/п в России в 10 тысяч, потратить 200 тысяч за 10 дней - это не недорого.
И, кстати, к дискуссии о знании-незнании языков. Как мы объяснялись в ресторанах Гран Канарии - вот это мучение. Так толком и не ели, кроме гостиницы, точнее ели, но вряд ли те гастрономические прелести, о которых рассказывают. Ибо процесс объяснения с официантом, при полном его незнании русского и при моём кастрированном английском превращался в муку.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Т.е.примерно 100 тысяч на человека, так?
Ну так ты уточняй что такое "недорого".
При средней з/п в России в 10 тысяч, потратить 200 тысяч за 10 дней - это не недорого.

не, ну так тоже рассуждать нельзя. С твоей логикой, если я тебе предложу купить элитную недвижку в Москве метров 200 квартиру за 20.000 долл (всего, а не метр), то ты тоже скажешь, что это дорого? 20.000 - это деньги, и немаленькие, но для такого дела это даром. Так и тут, туры в такие страны стоят ого-го, и 3000 это недорого, для тех, у кого они есть, а что говорить о всех, кто-то и хлеб купить не может
А по языку ты сама себя мучаешь, пальцем ткнул и свободен, что там с ним говорить. У тебя такая тяга поговорить? Я же как-то объяснялся в Китае, Иране без языка на пальцах
Лоймила  (Лоймила)
#
Тыкали, тыкали... smile:D
Куда тыкать-то, если не могу понять что за блюдо ни на англ. ни на испанском. Хочу мяса - приносят рыбу, хочу...-приносят...
Жареный сыр десять дней пыталась в меню найти...пока знакомый не заказал бесполезно было просить чииииизз smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не ну ты же можешь не знать названия блюд, но выучить скажем фиш и мит, чтобы сказать что тебе мясо или рыбу ты же можешь. если захочешь. ну а нюансы.... тут ничего не поделаешь
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Неплохо бы знать ещё немало нюансов - как решаются проблемы со здоровьем туриста(на какую сумму попадает в случае допустим пищевого отравления средней тяжести), реально ли передвигаться самостоятельно по стране, владея только английским, как дела с уличной преступностью (какие районы гордов и провинции реально опасны), какие опасности подстерегают в дегустации местной кухни, есть ли какие-то специфичиские статьи законов, которые турист может нарушить, не подозревая, что обычно законные действия в других странах, здесь могут быть наказуемы или имеются необычные традиции в поведении и одежде, не соблюдая которых можно подвергнуться агрессии со стороны местных. Насколько пунктуален транспорт, сколько платить чаевых.. В случае поездок в экзотику типа Венесуэлы, не факт что найдётся достоверная информация в инете на английском, не говоря уж про русский. А изучать аборигенские сайты без знания испанского как то проблематично smile:cry:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да нет, почему все можно найти на английском, хотя, конечно, когда говоришь с тем, кто там был непосредственно, это уже другое.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ага, всегда! Вчера вечером определил, что по нужному мне маршруту летает одна итальянская а/к. Нашел ее сайт и обломался: все по итальянски. Какое-то время пытался по наитию получить нужную мне информации о пасписании рейсов и наличии билетов, но вскоре понял, что без итальянского - это нереально. Или, скажешь, испаноговорящих хлопцев с итальянцами сравнивать некорректно? smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не, ну ты не путай smile:D тебе инфу о стране или чтоб сайт АК был на русском? Тем более, мне вот гугл хром автоматически предлагает такие вещи перевести на русский и есть надо, переводит, я так пробовал на сайте одной АК. Ты лучше конкретно скажи, куда тебе и откуда и что за компания? Да итальянский вообще легкий язык, выучишь smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ага, выучишь как Паганель из "Детей капитана Гранта" вместо итальянского какой-нибудь албанский. smile:D

ЗЫ. Так и знал, что в гугль отправишь. Не хочу гугль. Тем более, что все равно он довольно криво переводит и о смысле порой можно только догадываться, а в моем случае такой риск неприемлем. smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
неужели там английского??? smile:o я таких не припоминаю сайтов АК
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну, нет англ., и что? все же понятно очень. посмотрел на карту, кто куда летает, потом на главной странице выбрал города и оплатил. Не можешь решиться? Могу морально поддержать smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
он отказывался продавать мне билеты на мои даты и ругался, что, то ли билетов нет, то ли вылетов нет. Непонятно. Но я уже вчера передумал им лететь - буду строить другой маршрут.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну это да. сначала посмотреть надо prenotazione, там destinazione, вот и карта полетов, там же не из любого города в любой. Я о такой АК даже не слышал вообще. Вот будет какой-нибудь сложный далекий маршрут, вот тут можно пооптимизировать, это интересно
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Думаешь я слышал до вчерашнего дня? Просто мне надо было попасть на обратном пути с курорта в Италию ПРЯМЫМ рейсом. Я пошел на сайт курортного аэропорта, посмотрел его маршрутную сеть. Нашел, что вИталию напрямую летает эта а/к. Дальше пошел на сайт этой а/к и понял, что мне с ними не по пути smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
статейку небольшую написал, как я ищу и броню билеты. тебе как опытному находителю билетов тоже пару сайтов подкинуть для удобства и чтобы быстрее находилось
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ты-то и так уже я смотрю многому научился smile;) кину через часик
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
ты-то и так уже я смотрю многому научился

не мы такие - жизнь такая smile:D
Приходиться учиться.
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