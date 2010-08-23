Технология путешествий.

Готовясь сам к той или иной поездке не раз и не два, поневоле вырабатываешь некий алгоритм, позволяющий сэкономить время, деньги, а нередко и повысить качественный уровень поездки. В отличие от подавляющего числа россиян, я первый раз выехал за границу не Турко - Египет, Болгарию - Тунис, а сразу на Кубу - Коста-Рику. Поездка была нестандартной, в тур не укладывалась, ТА предложило рассчитать индивидуальный тур (многие ТА между прочим вовсе откажутся даже считать индивидуалку, если у вас не вип-тур; невыгодно тратить на вас время, всё на потоке) со всеми вытекающими отсюда ценовыми последствиями. Шкурный вопрос: мой тур получился у них около почти в два раза дороже, чем при последующей самостоятельной организации, причем с ренткаром, который ТА не учитывал.Но...но... в такого рода поездках цена далеко не самое главное, бытует мнение, что ездит сам тот, кто не может позволить себе покупать тур у ТА - глубокое заблуждение, надо сказать, что мои поездки в Европу обходились в основном дороже, чем это было бы с ТА, но уровень ощущений от поездки другой и сама поездка не такая, как с ТА. Так вот смысл в том, что я не хочу летать чартерами, наслушавшись и начитавшись историй про поведение наших отдыхающих на борту (считайте меня снобом, если так угодно) и не хочу отвечать за чужие косяки, косяки ТА, задержки чартеров, овербукинги в отелях, поздние проплаты и банкротства ТА-ТО и прочее. Я готов отвечать за СВОИ косяки, я не идеален, косяки были несколько раз (неправильно рассчитанное время), когда приходилось перекраивать программу на ходу, но почти всегда это кстати оказывалось к лучшему, я видел другие, не менее интересные места, гибкость это тоже очень немаловажно (а в ТА ведь платишь за все заранее). Разговоры о том, что люди едут с ТА, потому что так быстрее, проще, удобнее - это как говорится "разговоры в пользу бедных". Если это не очень сложный маршрут, то найти и забронировать отели, машину и купить билеты я могу минут за 30 не спеша, а за сколько вы доедете до ТА (а без предоплаты по звонку вами никто не будет заниматься, если вы не "свой"), выберете отель (еще будете ждать так называемого подтверждения бронирования дня 3), купите билеты? Минимум 2 раза съездить в ТА, потратив не один час или послав водителя, но что он объяснит... просто передаст деньги. А как вы объясните агенту, что вам нужно от отдыха? Кто лучше вас знает это? Объяснить это нелегко (у вас столько свободного времени?), если у вас только не стандартные хотелки от отдыха без фантазии: 2-недельный кверхупопинг с олинклюзивом в любом месте - тогда велкам в турагентство. В общем, хватит прелюдий, расскажу, как я организую себе (и строго говоря, не только себе, с некоторых пор в сотрудничестве с одним ТА стали даже заниматься турконсалтингом для некоторых категорий клиентов)
Подчеркну, что я не ставлю целью этой статьи дать подробную инструкцию по организации поездки, а всего лишь хочу показать, как это делаю я и мои близкие друзья, не более.
Самое главное в поездке что? Авиабилеты. С этого и надо начинать планировать поездку, для меня это аксиома: сначала выкупаются билеты и лишь потом отели и все остальное. Но у россиян другая напасть есть - визы К сожалению, во многие страны они нужны, они сильно затрудняют иногда организационный процесс. Но что поделать. Посему первым делом удостоверьтесь в визовом вопросе предполагаемой страны посещения. НЕ НАДО смотреть это на сайте турагентств, информация зачастую там неточная, а по некоторым странам и откровенно ложная. Смотрите в первоисточнике. Это Тиматик, база, которой пользуются представители авиакомпаний на регистрации, когда не уверены, имеете ли вы право на безвизовый въезд. Смотреть можно на разных сайтах, а я смотрю в основном на этих двух. Там все понятно без комментариев
http://www.aerosvit.ua/rus/index/usflinfonew/impinfonew/visanew.html
http://ru.delta.com/delta/enru/?24;http://www.delta.com/planning_reservations/plan_flight/international_travel_i
Ваш покорный слуга так напоролся совсем недавно при поездке в Иран, я всегда знал, что визу можно получить по прилету без проблем абсолютно и ничтоже сумнящеся купил авиабилет, увидев хорошую цену. Но дернуло что-то меня и проверил. Ан бац, а там и виза. Онлайн-виза с электронным письмом в МИД Ирана. Это отдельная история.
А вот теперь наконец самое главное - авиабилеты. Авиабилеты - это песня, увлекательная причем.
Что сказать... много сайтов есть, где можно рекомендовать искать и покупать авиабилеты. Всё зависит от того региона, куда вы собираетесь, каким классом предпочитаете летать и важна ли вас только цена.
Вот тут мы смотрим чартеры, звоним и выкупаем
http://www.chartex.ru/
http://allcharter.ru/
еще можно посмотреть биржу турдома (сайт турагентов, продавцов воздуха, как их называют в некоторых кругах)
Если чартеры это не ваш путь и ваш маршрут лежит не в банальную страну, то можно узнать кто летает туда например на
www.airtimetable.com/Airlineresults.asp
проверьте распродажи на
http://www.aviasales.ru/
А вот то, что пригодится всем, мое любимое, так как можно искать самые дешевые тарифы на ваше направление на 30 дней вперед и на любой срок. Очень удобно видеть стоимость на все соседние даты, вручную это сделать нереально. Именно с этого сайта я и начинаю искать билеты. Но сайт надо немножко освоить
http://matrix.itasoftware.com/
Для поиска тарифов
http://www.kayak.com/flights
http://www.skyscanner.ru/
Для покупки билетов очень часто использую
http://www.expedia.com/Default.asp
безусловно, сверяясь с ценой напрямую у авиакомпании, беру, где выгоднее или где могу оплатить какой картой (экспедия берет все, а у меня сейчас основная амекс)
не люблю:
http://www.pososhok.ru/
http://www.anywayanyday.com/
И помните, что есть куча лоукостов в разных странах. Затрагивать их я не буду, это очень много ненужных ссылок, здесь это лишнее.
Не советую забывать и о программах для частолетающих пассажиров. Или вам не нужны мили? Ну, отдайте мне, я не гордый, возьму
Немножко об отелях. Этот этап у меня обычно проскакивает очень быстро. Есть бесчисленное множество сайтов с отелями
http://www.gtahotels.com/
http://ru.otel.com/
http://www.hrs.com/web3/
http://www.asiatravel.com/
http://www.sawadee.com/
http://www.asiarooms.com/
http://www.lhw.com/ (отели высокого класса)
набивший всем оскомину http://www.booking.com/
и много других, все перечислять просто не имеет смысла. Цены на одно и то же размещение могут отличаться на всех этих системах бронирования, иногда значительно.
Цену обязательно нужно сравнить с ценой на сайте отеля, там не всегда, но нередко дешевле. Хотя порой меня уверяют, что чуть ли не всегда на сайте отеля дешевле, но это сказки и относится лишь к некоторым (в основном сетевым) отелям.
Есть один замечательный сайт, с которого я лично и начинаю искать цену на отель, и который мониторит одновременно цены на ваш отель на многих сайтах бронирования и выдает цены сразу на всех, вам остается только посмотреть, у кого дешевле и сразу перейти на их портал, всё просто.
http://www.hotelscombined.com/
Если отель для вас очень важен, и вы там будете проводить немало времени, важен комфорт и прочее, почитайте отзывы тут. Я читаю редко, так как для меня отель пока не самое важное в поездке.
http://www.tripadvisor.com/
http://www.holidaycheck.ru/
Может вам апартаменты или виллу в Европе? Посмотрите тут, хотя и этими сайтами интернет не исчерпывается, их тоже очень много, главное механизм, понять, что все просто. Тут же все финансово грамотные, карты банковские есть у всех и умеете ими пользоваться.
http://www.vrbo.com/
http://www.worldhome.ru/
хотите на десерт необычные дизайнерские отели в разных странах? если скучно в банальных отелях, пусть и дорогих
http://www.splendia.com/
вот довольно известный сайт по отелям, билетам, ренткарам. Ничем бы он не выделялся, но есть на нем функция поторговаться с отелем, АК, когда ты сам назначаешь цену за перелет или за отель в таком-то городе стольких звезд, но до оплаты не знаешь точно какой это отель. Лотерея такая. Продают отель ниже нижнего предела. Типо хочу отель на Манхеттене за 100 долл 4 звезды, а там даже 3 звезды стоят дороже, а на прайслайне это вполне прокатит, пробовали. С ренткаром еще веселее...
Не по всем странам можно получить супертарифы (в основном по США, Европе, частично Азии наверное).
http://tickets.priceline.com/Default.asp?session_key=400011AC410011AC201008231013408207c1097909&plf=p
Безусловно, это самый минимум, в детали тут лезть не имеет смысла (кому надо, я приватно отвечу), но даже с этим вполне можно упростить себе организацию поездки и самому организовать свой отдых качественно, главное попробовать разок.
Комментарии 78
Второй раз за 2 дня слышу, что можно передать (купить/продать) мили. Какова технология?
Гы.
Маэстро, может Вам надо топики поуже делать? например, технология покупки а/билетов. А то завтра вам нечего будет нам расскзать.
у тебя они есть? или хочешь воспользоваться с целью оптимизации цены чужими? всего я написать не смогу, такое я только я за чашечкой могу рассказать это индивидульно под каждого. общего же нет рецепта
И можно конвертировать мили еще из старвуд программы. Там выгоднее купить и перевести на Афл или ЛГ, я так делал. Один раз было выгоднее купить даже мили чем взять билет за деньги. Но за мили имхо только бизнесом надо летать, так выгоднее, а за деньги очень дорого получается.
это то, что нужно для таких как я, которые хотят сами что-то сделать но не знают как
еще вопрос про прайслайн - хотим так сказать тоже сыграть в эту рулетку)) как по вашему опыту, стоит или нет? хороший ли вам достался отель? может быть,знаете какие-нибудь секреты?
И вообще спасибо вам за обширную проделанную работу! Это очень облегчает жизнь!
Алена, возможно, но зависит от страны и еще кучи нюансов, хотя с отелем всегда проще, чего уж там
Что такое "дают без корридора"?
Я его и принес.
А еще не подскажете может, какой предпочитаете фирмой по аренде авто пользоваться?
Вообще идеал ехать дикарем так называемым.
Первопричина отказа от путешествий неперевариваю стадность.
Должна быть мобильность в выборе мест и времени их посещения.
Отдых должен быть в кайф.
А не так нет погоды лежишь на пляже поскольку экскурсий нет а есть погода наоборот по экскурсиям катаешься.
В дождь лучше по пещерам шастать а в солнечную погоду загорать и купаться.
А не наоборот.
Вообще путешествия в моем плане именно так выглядят как вы описываете.
Именно так и собирался в первый раз сразу в США, но не получилось.
Но как уже писал не очень жаль, поскольку не хочу один никуда ехать.
Ломка у меня начинается.
Просто не хожу в ТА.
Либо слишком дорого, либо не устроит.
Идея путешествий в получениивпечатлений от самого путешествия а не от ВИП обслуживания в нем. Я вообще непритязателен - поспал, поели и на ШТУРМ всего и вся.
Сикст и херц уж очень дорого получаются(((( а у них существенно дешевле, но опасаемся -с ними еще не контактировали ни разу)
Текст очень обстоятельный, Дмитрий, спасибо. Сам я в последнее время пользуюсь такой схемой: бронирую билеты, машину и отель с Wi-Fi на первый день. А дальше смотрю, куда на следующий день ехать. У меня все упрощается тем, что виза не нужна.
А вообще да, учтите, народ, что вот по Херц есть хорошие скидки для владельцев многих карт, например с картой Сбера мне дали очень существенную скидку в Швейцарии
Мне раньше (пока я не прочитала Ваш пост) казалось, что мне известны все или почти все сайты бронирования авиабилетов и гостиниц. Но Вы привели несколько очень интересных ссылок, которыми я никогда не пользовалась, а теперь, конечно, непременно попробую.
Большое Вам спасибо.
Будем надеяться, Вы еще расскажете нам, в каких именно гостиницах следует останавливаться неофитам в латиноамериканских странах, куда ездить, что смотреть и чем питаться)). Да наверняка есть еще много такого, что Вы знаете о путешествиях, а мы - нет.
www.hotwire.com - еще один вариант аукциона, знаешь цену, но не знаешь что именно за отель.
у меня братец без ТА покоряет пока только цивилизованную Европу, мы пока без поддержки агентов не решаемся даже туда выехать (прежде всего из-за проблемы с визами), но вот в Испанию съездим и попробуем зимой вояж в Чехию на авто. Но о Латинской Америке - только мечтать.
P.S. Главное, чтобы туркомпашки не объявили охоту...
Для поиска билетов и отелей я часто использую также сайт www.cheaptickets.com
Из отелей IMHO agoda.com забыли