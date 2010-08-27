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Танзанийский марафон

27.08.2010 23:46 34 2 502 просмотра
Хотел я серьезную тему поднять, а потом плюнул на это дело smile:D Всегда успеется.
Лучше продолжение африканской саги, а то от обсуждения серьезных тем уже голова болит.
Танзанийско-Занзибарская часть, надо же закончить предыдущую тему.
Честно сказать, в сафари я был разочарован после первого дня. Кроме бабуинов, птичек каких-то и пары слонов в отдалении я ничего не увидел. Не такого я ожидал. Где обилие зверей? За что я платил такие деньги?! Кидалово!

А вот парки Серенгети и Нгоронгоро не стали разочарованием, в них я провел три дня. Куча всяческих зверушек. Но особенно поразили мигрирующие зебры и антилопы гну. Вот вижу стоит стадо гну, причем строем выстроились, как военная колонна, 3-5 гну в ряду, и вот такая полоса на километр, и стоят, не переходят дорогу, ждут, пока кто решится первый сделать шаг, а первый ряд не решается. Видел тысячи зебр и гну одновременно на равнине, зебровая равнина тянулась до горизонта, зрелище незабываемое, миграция. Зебры еще и лают почти как собаки, никогда бы не подумал.

Буйволы гуляют стадами, обозревая окрестности или поодиночке, а с особями женского пола как бы тусят только в период размножения. Гиппопотамы… вот эти самые вредные, больше всего людей убивают именно они, очень агрессивные, особенно если стоять у них на дороге или между ними и водой. Бегают они, кстати, тоже очень быстро, несмотря на размеры, любого догонят. Посчастливилось увидеть парочку гепардов, хотя они лежали далеко от дороги, но водитель все-таки поехал к ним, и мы их видели достаточно близко и даже некоторое время следовали за ними, когда они, испуганные нашим появлением, решили смыться. Буквально через полчаса к нашей машине подошел леопардик-красавчик, устроился у выхлопной трубы второй машины и засел там, смотря на нас. А недалеко брело стадо слонов и слоников в сторону парка Кении Масаи-Мара. Ну, столько впечатлений за один день сразу. Вечером привезли в лоджу; хорошо, что окно на балконе закрыл – макаки, а точнее бабуины, так и норовят проникнуть, стадами шляются под окнами. Под окнами же ходят и всякие гезели Томсона и Гранта, импалы, антилопы и прочие стройные рогатые. А над кроватью висит портрет комара, малярийного, небось.

Последние два сафари изобиловали на львов, а точнее, поначалу только на львиц, а львов не было видно вовсе. Львицы и за детенышами присматривают, и охотятся, короче, “я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик”, а лев где-то там неподалеку лежал, задрав ноги и грел пузо, силы копил на львиц, поднялся на несколько секунд, прошел два метр и упал, лень вперед львов родилась, это точно. Но дождались мы и львов, и целый прайд. Несколько раз мимо нас проходили 3-4 львицы с львенками, а позади плелся усталый лев, на нас вообще никто внимания никакого не обращал, как будто нет нас.

Последняя лоджа в сафари была с офигенным видом на кратер, т.е. буквально стояла на краю 26-км в диаметре кратера (кальдеры, точнее) на высоте 600 метров, внизу гуляли звери. Сытно поужинав и приготовившись спать, услышав шуршание за окном, выглянул, а там…буйволы жуют траву, три штуки их, один на меня так и уставился и глаз не сводит, я выключил свет, отошел в ванную, вернулся, а он все так и смотрит, не удержался я, бросив в него орех, не шелохнулся, вот так мы и смотрели друг на друга несколько минут, пока он не подорвался как гепард куда-то в кусты. Как они вообще поднялись на такую высоту, хотя скалы не отвесные, конечно, но все же.
А вы всех животных узнаете? На последней фотографии Занзибар. Кто еще был в Африке? В других может странах.













p.s. Кстати поздравьте, 25 числа прошел собеседование, а сегодня утром принесли визы США. Только вот собеседования долго ждать было надо.

Комментарии 34

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Только вот собеседования долго ждать было надо.

Это точно, сам промёрз до костей на красных пластиковых стульчиках под немилосердным обдувом кандея smile:( Но зато пытали не долго, минуты полторы smile:)
А вот про Африку хотел спросить - прививки какие-нибудь стоит делать перед выездом, как с гнусом дела, паразитами всякими smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
при мне всех пытали минут по 10-15 smile:( И отказы...
прививки только от желтой лихорадки под лопатку обязательно. А больше нет, если только по турместам бродить. Против малярии не посоветовал бы, Андрей.
Светлана  (Ziklya)
#
Класс! Африка и её национальные парки - моя мечта. Особенно после того, как моя университетская подружка там побывала. У меня есть несколько фотографий вдобавок к этим, но тут, наверно, не совсем удобно их разместить smile:oops: . К тому, не нашла такой возможности... Дмитрий, о-очень красиво!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, Африка очень впечатляюща, этого не отнять у нее. Фоты тут и правда постить в комментах неудобно, сам иногда хотел у других по теме запостить, но только ссылкой вроде smile:(
Светлана  (Ziklya)
#
А вы в северной Америке разве не были до этого? Мне почему-то казалось, что вы были в обеих америках, наверно, ошиблась. И вопрос совсем не по теме - как вы относитесь к Японии? Стоит? Съездить туда?
И по поводу фото - ссылки куда? В какое-то как-там-называется хранилище файлов? Просто я новичок в этом деле...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
надо нажать "вставить ссылку на изображение". я так думаю smile:)
В Японии не был но очень хочу. А в Северной Америке был и не раз, но она большая же
Денис  (munkustrap)
#
Япония - волшебная страна, лететь стоит
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кто бы сомневался smile:) Посетить хочется вообще всё! smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Не могу найти путевод по США smile:( Наверное поеду в новоарбатский книжный
Роман  (RKZ)
#
Есть мгазинчик
http://www.logobook.ru/
там lonley planet бывает причем по адекватным для России ценам!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, Роман, я правда заходил неделю назад и его не было в наличии но лучше позвонить конечно, спасибо
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
при мне всех пытали минут по 10-15 И отказы...

А, ну я то в командировку ехал, работая в американской компании smile:)

Против малярии не посоветовал бы, Андрей.

В чём подвох?

Не могу найти путевод по США

Какие маршруты предпологаются?




Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
подвох что почти у всех побочные эффекты от лариама, а другие препараты у нас не сертифицированы, хотя от многих слышал что там на месте вполне есть препараты снимающие болезнь уже на нач. стадии, даже если она и будет, что тоже не очень вероятно. а испытывать галлюцинации от лариама и принимать его и до, и после, и во время поездки что-то не очень...
восточное побережье скорее всего
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
В Вашингтоне отличный музей авиации в двух шагах от Капитолия smile8)

В яблоке залезть на эмпайр стоит, только на самую верхнюю площадку не поднимайся, чуть выше смотровой площадки, остеклена грязнющими стёклами, а стоимость входа удваивает smile:(
Роман  (RKZ)
#
Дмитрий, а Вы путешествовали по Африке самостоятельно или при помощи тур агенств?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
самостоятельно, через свое "ТА" smile:) ну и конечно без договоров с местными принимающими не обойтись, на сафари например без тура нельзя
Роман  (RKZ)
#
А как в Африке с приемом банковских карт?
Или Вы заранее все оплатили и на месте уже только карманные расходы?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
тяжко там с картами smile:( нал снимал. сафари надо было частично заранее оплатить, а остальное на месте налом
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
самостоятельно, через свое "ТА"

Как у тебя построено ценообразование:
- определенный % от стоимости тура (или его частей)
- фиксированная плата
- как-то иначе?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Да, Дим.
Африка шикарна!
Больше нет слов.
Фоты как всегда на высоте.
Интересное у тебя СВОЕ видение животных.
Да и по городам тоже посмотрел.
Здорово все. Именно ньюансы стопкадра подмечены.
Молодец!м Спасибо за фотки, балдею. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
объектив охватить не мог всех животных на миграции, даже глаз не мог охватить, что там объектив, их наверное миллионы, весь горизонт был в них, а я в центре всего - незабываемое зрелище
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну это повезло еще наверное.
"На ловца и зверь бежит"(с) smile;)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
smile:D А зачем народу палки?
У них митинг или на охоту собрались?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а масаям же нужно чем-то от хищников отбиваться, там и львы бродят smile;)
это был у них типа ритуальный танец, а потом национальное соревнование - кто выше прыгнет
XIIX  (XIIX)
#
Да-а-а-а... Блоги у вас интересные, фото классные! А чем снимаете, если не секрет? smile:)
P.S. А я бы таких панорам наснимал, кадров по 10-15...
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