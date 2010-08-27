Танзанийский марафон

Хотел я серьезную тему поднять, а потом плюнул на это дело Всегда успеется.
Лучше продолжение африканской саги, а то от обсуждения серьезных тем уже голова болит.
Танзанийско-Занзибарская часть, надо же закончить предыдущую тему.
Честно сказать, в сафари я был разочарован после первого дня. Кроме бабуинов, птичек каких-то и пары слонов в отдалении я ничего не увидел. Не такого я ожидал. Где обилие зверей? За что я платил такие деньги?! Кидалово!
А вот парки Серенгети и Нгоронгоро не стали разочарованием, в них я провел три дня. Куча всяческих зверушек. Но особенно поразили мигрирующие зебры и антилопы гну. Вот вижу стоит стадо гну, причем строем выстроились, как военная колонна, 3-5 гну в ряду, и вот такая полоса на километр, и стоят, не переходят дорогу, ждут, пока кто решится первый сделать шаг, а первый ряд не решается. Видел тысячи зебр и гну одновременно на равнине, зебровая равнина тянулась до горизонта, зрелище незабываемое, миграция. Зебры еще и лают почти как собаки, никогда бы не подумал.
Буйволы гуляют стадами, обозревая окрестности или поодиночке, а с особями женского пола как бы тусят только в период размножения. Гиппопотамы… вот эти самые вредные, больше всего людей убивают именно они, очень агрессивные, особенно если стоять у них на дороге или между ними и водой. Бегают они, кстати, тоже очень быстро, несмотря на размеры, любого догонят. Посчастливилось увидеть парочку гепардов, хотя они лежали далеко от дороги, но водитель все-таки поехал к ним, и мы их видели достаточно близко и даже некоторое время следовали за ними, когда они, испуганные нашим появлением, решили смыться. Буквально через полчаса к нашей машине подошел леопардик-красавчик, устроился у выхлопной трубы второй машины и засел там, смотря на нас. А недалеко брело стадо слонов и слоников в сторону парка Кении Масаи-Мара. Ну, столько впечатлений за один день сразу. Вечером привезли в лоджу; хорошо, что окно на балконе закрыл – макаки, а точнее бабуины, так и норовят проникнуть, стадами шляются под окнами. Под окнами же ходят и всякие гезели Томсона и Гранта, импалы, антилопы и прочие стройные рогатые. А над кроватью висит портрет комара, малярийного, небось.
Последние два сафари изобиловали на львов, а точнее, поначалу только на львиц, а львов не было видно вовсе. Львицы и за детенышами присматривают, и охотятся, короче, “я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик”, а лев где-то там неподалеку лежал, задрав ноги и грел пузо, силы копил на львиц, поднялся на несколько секунд, прошел два метр и упал, лень вперед львов родилась, это точно. Но дождались мы и львов, и целый прайд. Несколько раз мимо нас проходили 3-4 львицы с львенками, а позади плелся усталый лев, на нас вообще никто внимания никакого не обращал, как будто нет нас.
Последняя лоджа в сафари была с офигенным видом на кратер, т.е. буквально стояла на краю 26-км в диаметре кратера (кальдеры, точнее) на высоте 600 метров, внизу гуляли звери. Сытно поужинав и приготовившись спать, услышав шуршание за окном, выглянул, а там…буйволы жуют траву, три штуки их, один на меня так и уставился и глаз не сводит, я выключил свет, отошел в ванную, вернулся, а он все так и смотрит, не удержался я, бросив в него орех, не шелохнулся, вот так мы и смотрели друг на друга несколько минут, пока он не подорвался как гепард куда-то в кусты. Как они вообще поднялись на такую высоту, хотя скалы не отвесные, конечно, но все же.
А вы всех животных узнаете? На последней фотографии Занзибар. Кто еще был в Африке? В других может странах.
p.s. Кстати поздравьте, 25 числа прошел собеседование, а сегодня утром принесли визы США. Только вот собеседования долго ждать было надо.
Комментарии 34
Это точно, сам промёрз до костей на красных пластиковых стульчиках под немилосердным обдувом кандея Но зато пытали не долго, минуты полторы
А вот про Африку хотел спросить - прививки какие-нибудь стоит делать перед выездом, как с гнусом дела, паразитами всякими
прививки только от желтой лихорадки под лопатку обязательно. А больше нет, если только по турместам бродить. Против малярии не посоветовал бы, Андрей.
И по поводу фото - ссылки куда? В какое-то как-там-называется хранилище файлов? Просто я новичок в этом деле...
В Японии не был но очень хочу. А в Северной Америке был и не раз, но она большая же
http://www.logobook.ru/
там lonley planet бывает причем по адекватным для России ценам!
http://shop.lonelyplanet.com/usa/usa-travel-guide-6
А, ну я то в командировку ехал, работая в американской компании
Против малярии не посоветовал бы, Андрей.
В чём подвох?
Не могу найти путевод по США
Какие маршруты предпологаются?
восточное побережье скорее всего
В яблоке залезть на эмпайр стоит, только на самую верхнюю площадку не поднимайся, чуть выше смотровой площадки, остеклена грязнющими стёклами, а стоимость входа удваивает
Или Вы заранее все оплатили и на месте уже только карманные расходы?
Как у тебя построено ценообразование:
- определенный % от стоимости тура (или его частей)
- фиксированная плата
- как-то иначе?
Африка шикарна!
Больше нет слов.
Фоты как всегда на высоте.
Интересное у тебя СВОЕ видение животных.
Да и по городам тоже посмотрел.
Здорово все. Именно ньюансы стопкадра подмечены.
Молодец!м Спасибо за фотки, балдею.
"На ловца и зверь бежит"(с)
У них митинг или на охоту собрались?
это был у них типа ритуальный танец, а потом национальное соревнование - кто выше прыгнет
P.S. А я бы таких панорам наснимал, кадров по 10-15...