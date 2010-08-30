Мой банковский опыт в странах третьего мира

Работая в Эквадоре, Коста-Рике, Венесуэле, мне приходилось открывать счета для фирмы и работать с разными банковскими структурами этих стран. Хочу немного мыслями поделиться сегодня и впечатлениями. Наши банковские структуры свое новое (ноу-хау в банковском мире) что-то придумывают или перенимают всё с Запада? То что перенимают, то перенимают зачастую с очень большим опозданием. Почему так... Даже стандарты обслуживания. Вот те же электронные очереди в вышеупомянутых странах еще очень очень давно, а у нас? А онлайн открытие депозитов, их закрытие и перевод в другой банк то же самое. У нас вроде и это пока в диковинку (кроме нескольких банков). А ведь эти страны в нашем понимании (да и в общепринятом) являются довольно отсталыми. А кто тогда наши банковские учреждения? Неандертальцы банковского мира что ли Хочется надеяться, что нет, тем более у некоторых наших банков есть много хорошего и полезного, к чему я привык.
А что интересного у латиносов? Например занятные системы обеспечения безопасности. У нас такого не будет, это сугубо их латиноамериканские фишки, но для общего развития интересно. Взять хотя бы сканирование отпечатков пальцев при открытии счета в Венесуэле и последующее их сверение с оригиналом при вашем очередном приходе в банк. Что такое удостоверение личности Его можно подделать, причем операционист не обязан быть специалистом по определению подлинности документа. А тут пришел оформлять новую карту, менять пин или что-то еще такое, а у тебя быстренько отсканировали пальцы (большие) и у них на мониторе сразу же и анкета твоя, и фотография ну и результат сверки пальцев. Все сошлось? Начинаем разговор. Даже в банкомате помимо пина просят еще 2 цифры вашего удостоверения личности. Или в магазине должен сойтись и телефон (указанный вами в банке для связи) и номер удостоверения личности. Не сошлось? Не купить вам товар и деньги не снять с карты.
Банк-клиент позволяет делать много: тут тебе и заказ новой карты, и кучи шаблонов, возможность оформить кредит в некоторых банках (а не оценить свои шансы ничего не значащей онлайн -заявкой) и многое другое. Ходить в банк нет необходимости.
Вообще, мне интересно, как новые фишки, стандарты обслуживания проникают в нашу российскую жизнь извне. Это как-то систематизировано или просто шел-шел президент нашего банка в какой-нибудь Швейцарии, снял в банкомате деньги или заметил какие-то интересные нововведения в офисе банка UBS к примеру, которых у нас нет и решил: Опа, а давайте и я введу Может кто-то отслеживает такие вещи? Тоже что-то мне сомнительно, хотя... Но я не видел и не слышал ни о каком общем рекламном пространстве, где банки делятся новинками. Может и есть.
Вот кстати о рекламе, которая двигатель всего. Кто знает, где это? Я уверен, никто из вас не знает. В гугле найти может, да и то затратив усилия и время, а ведь это высочайшая статуя Христа в мире (более 34 метров). А пиара нет, и никто ее не знает
Комментарии 42
Но неее.Помоему эт все же Лиссабон.
Самая-самая сейчас на Корковадо.
В Бад Райхенхале еще не завершена.
Нe томи.Где ?
Мо телевизору мельком видел.
Как раз в передаче о животных и вскользь о статуе.
Но многие туда специально к статуе ездят.
Видимо мы немного не из того круга.
С постаментом...Без постамента...С горой...Без горы...
Без учета пьедестала вроде как Родина-Мать у нас самая высокая .
Столько говорили в новостях о широмыжниках-реставраторах которые бабло замылили и только внешний лоск навели.
А потом замолчали.
Что сейчас?
С федералов денежку тянут потихоньку.
И это правильно.
А то запоминай новый каждый раз.
Где на такое посмотреть? Я бы съездил. В Калифорнии не встречал, в Европе тоже.
Как решается проблема забывчивости сканирования мелких вещей?
У нас, мне известно, лишь в Иека несколько касс работают только по пластику. Но с кассиром. Самое большое достижение, ИМХО
Приезжайте в Великобританию))
Эти self checkout machines всегда курируются сотрудником магазина; они предлагают опцию "need help", и, как только эту опцию выбираешь, подбегает сотрудник и вносит нужные изменения.
ответить
Приезжайте в Великобританию))
Эти self checkout machines всегда курируются сотрудником магазина; они предлагают опцию "need help", и, как только эту опцию выбираешь, подбегает сотрудник и вносит нужные изменения.
ответить
А эти ушлые капиталисты просто напросто нагрузили обязанность кассира на покупателя. Анекдот нашего времени.
Вспомнился фильм «Список контактов» - там, правда, финал происходит в Европе, в Испании. Но очень интересно получилось - герой при открытии счета указал, что закрыть счет можно только с согласия еще одного человека, притом делал он это все дистанционно. Дима, ты смотрел? Актер, кстати, на тебя похож, я тебе говорила (он же и в «Ангелах и демонах» - обаятельный Ивэн Макгрегор)