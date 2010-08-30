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Мой банковский опыт в странах третьего мира

30.08.2010 09:40 42 2 754 просмотра
Работая в Эквадоре, Коста-Рике, Венесуэле, мне приходилось открывать счета для фирмы и работать с разными банковскими структурами этих стран. Хочу немного мыслями поделиться сегодня и впечатлениями. Наши банковские структуры свое новое (ноу-хау в банковском мире) что-то придумывают или перенимают всё с Запада? То что перенимают, то перенимают зачастую с очень большим опозданием. Почему так... Даже стандарты обслуживания. Вот те же электронные очереди в вышеупомянутых странах еще очень очень давно, а у нас? А онлайн открытие депозитов, их закрытие и перевод в другой банк то же самое. У нас вроде и это пока в диковинку (кроме нескольких банков). А ведь эти страны в нашем понимании (да и в общепринятом) являются довольно отсталыми. А кто тогда наши банковские учреждения? Неандертальцы банковского мира что ли smile:D Хочется надеяться, что нет, тем более у некоторых наших банков есть много хорошего и полезного, к чему я привык.
А что интересного у латиносов? Например занятные системы обеспечения безопасности. У нас такого не будет, это сугубо их латиноамериканские фишки, но для общего развития интересно. Взять хотя бы сканирование отпечатков пальцев при открытии счета в Венесуэле и последующее их сверение с оригиналом при вашем очередном приходе в банк. Что такое удостоверение личности smile:) Его можно подделать, причем операционист не обязан быть специалистом по определению подлинности документа. А тут пришел оформлять новую карту, менять пин или что-то еще такое, а у тебя быстренько отсканировали пальцы (большие) и у них на мониторе сразу же и анкета твоя, и фотография ну и результат сверки пальцев. Все сошлось? Начинаем разговор. Даже в банкомате помимо пина просят еще 2 цифры вашего удостоверения личности. Или в магазине должен сойтись и телефон (указанный вами в банке для связи) и номер удостоверения личности. Не сошлось? Не купить вам товар и деньги не снять с карты.
Банк-клиент позволяет делать много: тут тебе и заказ новой карты, и кучи шаблонов, возможность оформить кредит в некоторых банках (а не оценить свои шансы ничего не значащей онлайн -заявкой) и многое другое. Ходить в банк нет необходимости.
Вообще, мне интересно, как новые фишки, стандарты обслуживания проникают в нашу российскую жизнь извне. Это как-то систематизировано или просто шел-шел президент нашего банка в какой-нибудь Швейцарии, снял в банкомате деньги или заметил какие-то интересные нововведения в офисе банка UBS к примеру, которых у нас нет и решил: Опа, а давайте и я введу smile:D Может кто-то отслеживает такие вещи? Тоже что-то мне сомнительно, хотя... Но я не видел и не слышал ни о каком общем рекламном пространстве, где банки делятся новинками. Может и есть.
Вот кстати о рекламе, которая двигатель всего. Кто знает, где это? Я уверен, никто из вас не знает. В гугле найти может, да и то затратив усилия и время, а ведь это высочайшая статуя Христа в мире (более 34 метров). А пиара нет, и никто ее не знает


Комментарии 42

CreditWay  (CreditWay)
#
Сначала подумал Корковадо.Рио.
Но неее.Помоему эт все же Лиссабон.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
нет, маленькая в Лиссабоне. Даже поиском нелегко найти, а ведь эта статуя самая самая smile:(
CreditWay  (CreditWay)
#
Дим,значит вводные не верны.
Самая-самая сейчас на Корковадо.
В Бад Райхенхале еще не завершена.
Нe томи.Где ?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
В Боливии. На Корковадо статуя всего 30 метров. Город Кочабамба, во как
Георгий Крюков  (Гога)
#
Да, в Боливии.
Мо телевизору мельком видел.
Как раз в передаче о животных и вскользь о статуе.
Но многие туда специально к статуе ездят.
Видимо мы немного не из того круга.
smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вот у меня из этого города вылет был в Парагвай, я заодно и статую решил посмотреть. С нее хорошие виды на город
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
причем это давнишняя постройка, а не современная
CreditWay  (CreditWay)
#
Млин.Не знаю.Все эти туристические игры - завлекаловки.Кому верить.Как считать.
С постаментом...Без постамента...С горой...Без горы...
Без учета пьедестала вроде как Родина-Мать у нас самая высокая . smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вот и считай smile:) У вас она вообще единственная smile:D А если в статуях Христа мерять, то получается что боливийская с постаментом - 40, без - 34. А бразильская с постаментов - 38, без - 30. Во какие подсчеты сложные smile:) Короче, везде обман
CreditWay  (CreditWay)
#
Короче понял.Если мерить в попугаях одно...в слоненках другое... smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
К стати, Жень, как она у вас там поживает?
Столько говорили в новостях о широмыжниках-реставраторах которые бабло замылили и только внешний лоск навели.
А потом замолчали.
Что сейчас?
CreditWay  (CreditWay)
#
Да нормально там все. smile:)
С федералов денежку тянут потихоньку. smile;)
Гектор  (Гектор)
#
История со сканированием отпечатков бальцев в банке призвела очень сильное впечатление. Но в наших банках вряд ли до этого доберутся в обозримом будущем. Что же касается последних двух цифр из удостоверения личности - это, увы, тоже не для нас: ну нет у нас ни одного сквозного документа, который сопровождает человека по жизни! Вроде ввели ИНН, да опять незадача: ИНН привязан к номеру вашей налоговой инспекции по месту жительства и вообще говоря должен меняться при смене места регистрации. Похоже, что изобретение велосипеда наше хобби smile:) . А жаль! Всего-то нужно: присмотреться к тому, что уже сделано вокруг!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, получается, что так. У них вот это удостоверение хоть и меняется раз в 10 лет, но номер неизменен, это на всю жизнь
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
но номер неизменен, это на всю жизнь

И это правильно.
А то запоминай новый каждый раз. smile:(
Денис  (munkustrap)
#
В Америке автоматические бензоколонки спрашивают не PIN код, а ZIP код (billing address-а полагаю).
Гектор  (Гектор)
#
Да, это верно. Но данный параметр - плохой идентификатор личности, поскольку привязан к месту Вашего жительства (работы) и может многократно меняться втечение жизни.
Денис  (munkustrap)
#
Думается, это не идентификатор, а защита от дурака. Нашел карту на асфальте с нацарапанным пин-кодом и поехал заправляться smile:)
Гектор  (Гектор)
#
Думаю, что Вы не правы. В больших американских магазинах есть self check out. То есть вы сами сканируете товар и расплачиваетесь картой. Если нашли карту с нацарапанным ПИНом, то проблем расплатиться не будет smile:)
Денис  (munkustrap)
#
Ух ты! Будущее уже сегодня!
Где на такое посмотреть? Я бы съездил. В Калифорнии не встречал, в Европе тоже.
Как решается проблема забывчивости сканирования мелких вещей?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кажись есть в Финляндии и где-то еще попалось мне в Зап. Европе. Забывчивость?) так сканеры ж небось стоят, пищать будут
Денис  (munkustrap)
#
Это же самое интересное! Ведь на все товары маяки не наклеить. И как сканер разрушает маяк? Что происходит, когда клиент про сканировал по ошибке лишнее?

У нас, мне известно, лишь в Иека несколько касс работают только по пластику. Но с кассиром. Самое большое достижение, ИМХО smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
нууу, подробностей я не знаю smile:) Но хотя бы ввели чтобы я сам везде вставлял карту и набирал пин, уже будет достижение
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Где на такое посмотреть? Я бы съездил.



Приезжайте в Великобританию))

Эти self checkout machines всегда курируются сотрудником магазина; они предлагают опцию "need help", и, как только эту опцию выбираешь, подбегает сотрудник и вносит нужные изменения.
ответить
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Где на такое посмотреть? Я бы съездил.



Приезжайте в Великобританию))

Эти self checkout machines всегда курируются сотрудником магазина; они предлагают опцию "need help", и, как только эту опцию выбираешь, подбегает сотрудник и вносит нужные изменения.
ответить
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я видел такое в Ирландии то ли в Теско, то ли в Дансторес.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ирландия это хорошо, это пиво, хотя я и не любитель
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
А в моём представлении Ирландия - это всё же виски, а вот пиво - это Бавария... smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну для меня эль и есть пиво smile:) Я его люблю кстати.
Денис  (munkustrap)
#
А я когда-то думал, что касса самообслуживания будет похожа на сканер в аэропорту: пропускаешь покупки в тоннель и оно само их со всех сторон сканирует силясь отыскать штрих-код.
А эти ушлые капиталисты просто напросто нагрузили обязанность кассира на покупателя. Анекдот нашего времени.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да я тоже надеялся на что-то совсем космически-совершенное, ан вот оно как smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
пиар,как известно,страшная сила.А статуя великолепна!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Да, с интересом прочитала про зарубежные фишечки банковского обслуживания, спасибо.
Вспомнился фильм «Список контактов» - там, правда, финал происходит в Европе, в Испании. Но очень интересно получилось - герой при открытии счета указал, что закрыть счет можно только с согласия еще одного человека, притом делал он это все дистанционно. Дима, ты смотрел? Актер, кстати, на тебя похож, я тебе говорила (он же и в «Ангелах и демонах» - обаятельный Ивэн Макгрегор)
Lоki™  (Lоki™)
#
Не нахожу сходства smile:)
Lоki™  (Lоki™)
#
Вообще-то да, и в Питере и в МСК smile:) А ты МакГрегора видела? smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Естественно, в разных фильмах. Тут главное уловить моторику движений, манеры, лицо в жизни. Для этого современных средств телевидения вполне достаточно. Сходство, на мой взгляд, почти фотографическое.
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