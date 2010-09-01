Похождения одинокого русского в США

Не могу не поделиться воспоминательными фотографиями о местах в США, в которых некоторые из вас были, некоторые будут, а также о местах, в которых, скорее всего, никто из вас не будет.... Собственно, такое место тут одно на мое имхо. Сами догадаетесь, я думаю.
Не судите строго, я утомлять вас писаниной не буду.
Так хорошо начиналось мое путешествие в США...Гудзон, Нью-Йорк
Только вот эта статуя в Новом Орлеане навела на грустные размышления о вечном
Полюбуйтесь на мой любимый каньон в США - Брайс каньон.
Мирно пели птички (посмотрите, сколько их), тонкой струйкой капал водопадик, ничего не предвещало приключений
А вот оно, злодейское казино в отеле Белладжо, в Лас-Вегасе, где было проиграно всё нажитое непосильным трудом нефтяника
Что осталось делать... Поехать к водопаду Ниагара и....
Вот что видишь за секунду перед тем, как окунуться в бурлящую стихию.
А можно пойти сюда. Это Гранд Каньон, совсем близко от Вегаса, далеко ехать не пришлось
Наконец, было решено поехать к морю... да что там море, к океану, в самый северный городок (даже деревню) США Бэрроу. Фильм "30 дней ночи" смотрели? Вот это и есть эта деревня. Но Северный Ледовитый океан оказался очень холодным и окунуться в него мне не хватило духу
Не преодолев природную мерзлявость, мне пришлось податься в сторону столицы Аляски, Анкориджу. Вы только посмотрите, эта красота могла бы быть нашей. Хотя если была бы нашей, то могла бы уже и не быть красотой.. Кто знает, что здесь было бы.
Самые настоящие ледники.
Но неожиданно мой вояж был прерван; мои хаотичные перемещения привлекли внимание компетентных органов, меня приняли за русского шпиона и переправили в ФБР, Вашингтон. Вот сюда, в Центральное здание ФБР
А оттуда прямиком быстренько в...ну вы и сами видите До выяснения всех обстоятельств дела, так сказать.
В общем, если кто хочет помочь соотечественнику, окажите информационную поддержку, отпишитесь тут
С уважением,
страстный путешественник и просто хороший человек
Комментарии 39
Вспомнился фильм с Сандрой Баллок "Предложение" - там тоже красивые виды Аляски...
В тюрьме-то долго держали?
целый день там провел В камере Аль Капоне был
Спасибо за блог
З.Ы. Ледники - просто супер.
А ты вот взял бы с женой-то и по моим стопам... смотри, как красиво, там и пляжи есть
Обошлось... я точных подсчетов не вел, так как совмещал США с Мексикой, Гондурасом, Никарагуа, Гватемалой, Белизом и Гондурасом Но полагаю, тысяч 10 у.е. Аляска очень дорогая. Зато так здорово...Белые ночи натуральные, а не как в Питере (да простят меня они ) Реально день от ночи не отличить. А зимой соответственно полная ночь месяцами...
я там провел целых 3 месяца по работе в 2007г.
на континентальном Эквадоре я правда был по работе, потмоу фотки специфически - ананасовые плантации в основном
http://photofile.ru/users/pereiro/476296/
а вот тут поинтереснее будет, это Галапагосские острова. Достойно отдельного повествования
http://photofile.ru/users/pereiro/115078874/
Райский уголок.
А во Флориде - тут я полность согласен с kimpatsu - национальный парк Эверглэйдс.
Ну, ну да, счас токо скопим 20 тысяч баксов и прямо поедем