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Похождения одинокого русского в США

01.09.2010 15:37 39 2 682 просмотра
Не могу не поделиться воспоминательными фотографиями о местах в США, в которых некоторые из вас были, некоторые будут, а также о местах, в которых, скорее всего, никто из вас не будет.... Собственно, такое место тут одно на мое имхо. Сами догадаетесь, я думаю.
Не судите строго, я утомлять вас писаниной не буду.

Так хорошо начиналось мое путешествие в США...Гудзон, Нью-Йорк



Только вот эта статуя в Новом Орлеане навела на грустные размышления о вечном



Полюбуйтесь на мой любимый каньон в США - Брайс каньон.



Мирно пели птички (посмотрите, сколько их), тонкой струйкой капал водопадик, ничего не предвещало приключений



А вот оно, злодейское казино в отеле Белладжо, в Лас-Вегасе, где было проиграно всё нажитое непосильным трудом нефтяника



Что осталось делать... Поехать к водопаду Ниагара и....



Вот что видишь за секунду перед тем, как окунуться в бурлящую стихию.



А можно пойти сюда. Это Гранд Каньон, совсем близко от Вегаса, далеко ехать не пришлось



Наконец, было решено поехать к морю... да что там море, к океану, в самый северный городок (даже деревню) США Бэрроу. Фильм "30 дней ночи" смотрели? Вот это и есть эта деревня. Но Северный Ледовитый океан оказался очень холодным и окунуться в него мне не хватило духу smile:(




Не преодолев природную мерзлявость, мне пришлось податься в сторону столицы Аляски, Анкориджу. Вы только посмотрите, эта красота могла бы быть нашей. Хотя если была бы нашей, то могла бы уже и не быть красотой.. smile:D Кто знает, что здесь было бы.

Самые настоящие ледники.





Но неожиданно мой вояж был прерван; мои хаотичные перемещения привлекли внимание компетентных органов, меня приняли за русского шпиона и переправили в ФБР, Вашингтон. Вот сюда, в Центральное здание ФБР



А оттуда прямиком быстренько в...ну вы и сами видите smile:cry: До выяснения всех обстоятельств дела, так сказать.



В общем, если кто хочет помочь соотечественнику, окажите информационную поддержку, отпишитесь тут smile:D
С уважением,
страстный путешественник и просто хороший человек

Комментарии 39

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Здорово, спасибо за комикс!
Вспомнился фильм с Сандрой Баллок "Предложение" - там тоже красивые виды Аляски...
В тюрьме-то долго держали?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
В тюрьме-то долго держали?

целый день там провел smile:) В камере Аль Капоне был
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
что смеешься? у меня даже фото этой камеры есть smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Сколько стоит экскурсия? smile:D

Спасибо за блог smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да я не помню сколько smile:D 70 что ли. Алькатрас - вещь
Iriema  (Iriema)
#
Отличные фотки - не хватает той, где ты в наручниках и полосатом наряде заключенного. smile:D Неужели не предлагали сделать такое "фото на память"?!
З.Ы. Ледники - просто супер.
Денис  (munkustrap)
#
Когда успели? Вроде жа неделю назад собирались только? Нью-Йорк - Калифорния - Аляска. Треугольник не маленький.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну это года три назад. А тут воспоминания нахлынули. Там не треугольник, а многоугольник smile:D НЙ-Ниагара-Вашингтон-Техас-Калифорния-Аляска
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Шпиён smile:D Теперь все, персона нон грата или как? Скажи спасибо, что такой срок как Аль Капоне не дали smile8) smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
меня везде любят, хоть и шпиён. Аль Капоне за что сел, помнишь? smile;)
Максим  (Sebastian)
#
"От смерти и налогов..." smile8)
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
Очень интересно все описано и очень красиво. Даже Нью-Йорк, как я его не люблю, выглядит очень симпотично) Ну а я поеду навещать в ближайшем будущем другой штат США - Гавайи.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, Аляска очень красива, самые лучшие фотографии оттуда. Их много у меня. Все никак сайт не доделаю. Вот только пока на Гавайях не был, хотелось бы впечатления послушать smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Все Димка не видать тебе более кредитов. Сейчас СБ банков глянут и в "черный" список тебя. Потому, что день в КПЗ в ФБР и ты завербован ими. smile8) smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да я наоборот ценный человек теперь. А кредитов у меня и не было, только пока кредитными картами балуюсь smile:)
А ты вот взял бы с женой-то и по моим стопам... smile:shuffle: смотри, как красиво, там и пляжи есть
Indiana12  (Indiana12)
#
Фотки очень неплохие....В какую сумму обошлась поездочка, если не секрет?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, фоты получились, хотя и сделаны мыльницей (ледники трудно снимать)
Обошлось... я точных подсчетов не вел, так как совмещал США с Мексикой, Гондурасом, Никарагуа, Гватемалой, Белизом и Гондурасом smile:D Но полагаю, тысяч 10 у.е. Аляска очень дорогая. Зато так здорово...Белые ночи натуральные, а не как в Питере (да простят меня они smile:oops: ) Реально день от ночи не отличить. А зимой соответственно полная ночь месяцами...
Indiana12  (Indiana12)
#
спасибо.....оооо, тоже были в Никарагуа? понравилось?
я там провел целых 3 месяца по работе в 2007г.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
безумно понравилось там. Лучшая страна Центральной Америки имхо. Ометепе, Масайя, Гранада, Леон.. уххх. Обязательно напишу свои впечи про ЦАмерику, очень интересный регион, я все страны там видел. Заходите, будем делиться впечатлениями. 3 месяца...я вот месяц в Коста-Рике был и 3 в Эквадоре примерно
Indiana12  (Indiana12)
#
Дмитрий, а можно фотки с Эквадора????....безумно хочется посмотреть
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
можно, конечно.
на континентальном Эквадоре я правда был по работе, потмоу фотки специфически - ананасовые плантации в основном smile:D
http://photofile.ru/users/pereiro/476296/
а вот тут поинтереснее будет, это Галапагосские острова. Достойно отдельного повествования
http://photofile.ru/users/pereiro/115078874/
Георгий Крюков  (Гога)
#
А то чего не знаешь названия это СТРЕЛИЦИЯ. smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
Галапагосские острова

Райский уголок. smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Дмитрий,как всегда-впечатляюще!Зачитываюсьи и засматриваюсь(на фоты) smile:D
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Дмитрий, ну Вы молодчик! Всегда мечтал заниматься тем, чем вы занимаетесь - путешествия и фото! возможно к старости появится такая возможность?! ) smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
я желаю Вам такой возможности smile:) Сейчас опять собираюсь в США, хочу Чикаго, Флориду наверное, еще что-нибудь
kimpatsu  (kimpatsu)
#
На Sears Tower, по-моему, вполне можно не подниматься (хотя все все равно поднимаются). А вот на яхте покататься по озеру - оно того стоит. Если любите Сера, то идите смотреть l'Île de la Grande Jatte (она в Art Institute of Chicago висит в отдельной комнате). А если любите аллигаторов - тогда поезжайте в главное болото Флориды - Everglades National Park: они там, бывает, прямо под ноги лезут))
Гектор  (Гектор)
#
На Sears Tower действительно можно не подниматься, а вот на Hancock Tower (Чикаго) очень рекомендую, особенно в хорошую погоду и при закате солнца потрясающий вид на город и озеро Мичиган. Прогулку на яхте по озеру я бы особенно настоятельно не рекомендовал, а вот прогулку на кораблике по Chicago River (Архитектурный тур)- очень интересное мероприятие. Посадка под мостом на Мичиган Авеню напротив редакции газеты Чикаго Трибьюн. Конечно выше всяких похвал Art Institute.
А во Флориде - тут я полность согласен с kimpatsu - национальный парк Эверглэйдс.
iamvs  (iamvs)
#
Фантастически красиво! Удачи Вам в путешествиях и прочих делах!
Лоймила  (Лоймила)
#
Фантастически. За фото с Аляски я по-моему голосовала.
Ну, ну да, счас токо скопим 20 тысяч баксов и прямо поедем smile:D
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