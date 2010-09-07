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Гондурас, Гондурас в сердце каждого из нас

07.09.2010 14:11 58 3 554 просмотра
Часто слышу такое: "не ту страну назвали Гондурасом" smile:) А чем плох Гондурас? Почему он у нас синоним всего самого плохого, средоточие всех недостатков и пороков? И вообще, почему слово это такое притягательное, что в нем такого? Впрочем, я ничем не отличаюсь от остальных, меня тоже манила эта страна с таким чУдным названием, и однажды, не сдержав в себе желание, собрал маленькую сумочку и отправился таки в этот уже нарицательный Гондурас, чтобы понять, что же его связывает с нашей Родиной smile;)




Это церковь, о которой написано ниже.





Страна горная, о чем я не подозревал. Там мы взяли машину на 4 дня и сразу же поехали осматривать шахтерский городок Санта Люсия в Тегусигальпской области, что минутах в 40 от столицы. Очень хотелось посмотреть на Черный Крест, подаренный Фелипе Вторым городу в 1572 году и хранящийся в местной церкви. Сюрприз. Церковь оказалась наглухо закрыта, но русские так просто не сдаются, и мы вошли с тыла в коморку девчонок-смотрительниц, и они без лишних вопросов пустили нас посмотреть на Крест и саму церковь. Вот фиг бы наши смотрительницы пустили бы нас в таком раскладе (но у нас там и не молодые девчонки...) Ну да ладно, нам еще ехать часа 4 в Сан Педро Сула, второй по величине город в Гондурасе и его промышленный центр. Правда, оказалось, что не только промышленный, а еще и центр СПИДа всей ЦА. Процентов 30 всех носителей СПИДа всей ЦА проживает именно в этом гондурасском городе. Других достопримечательностей не наблюдается, а нам еще предстояло с утра ехать в Санта Роса дэ Копан с посещением табачной фабрики и затем известнейших руин Копан. Мужики-любители латинских дам и сигар, вот куда надо ехать. Любители сигар будут удивлены масштабом производства сигар. Мы в течение часа познакомились со всем процессом сигарного производства от начала до конца и получили в подарок сигару. Всё то за 2 долл с экскурсоводом. НО… там еще работает огромное кол-во симпатичных гондурасок, проевших дыры в нас своими страстными изголодавшимися по мужикам глазами (городок-то женский оказался). В общем внесли мы небольшую сумятицу в отлаженный процесс скрутки сигар. Сразу как-то захотелось задержаться в этом городе, но нет, поперлись мы на руины.

Всю Центральную Америку обошел в маечке от банки.ру smile:D
Эти фотографии я уже показывал завсегдатаям. Кратер вулкана Масайя. "Врата Ада". Задержите взгляд на бездне; говорят, такие вещи инстинктивно притягивают и хочется туда нырныть...непроизвольно smile:)





Это на Ометепе, в Никарагуа. Вулкан. Активный какой-то временами. Вообще, активных вулканов в Центр. Америке...сотни. Представьте себе только.
Пейзажи Никарагуа впечатляют сразу. Лучшая страна Центральной Америки. Здесь есть все, как в Греции, и даже больше. Очень понравилось пить свежевыжатый сок, продающийся в неких изделиях контрацепции (мягко говоря). В это надувное изделие наливается выжатый при тебе сок, смешивается со льдом и дается соломинка для питья. Дешево и сердито.
Кстати, о дешевизне. В ресторанах нам не удавалось потратить даже 10 долл, хотя мы обедали в хороших ресторанах в самом центре города.

p.s. А вот почему РФ хочется назвать Гондурасом мне установить не удалось. Может, вы знаете?

Комментарии 58

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Правда, оказалось, что не только промышленный, а еще и центр СПИДа всей ЦА. [QUOTE]

Прикольно и потом там тебе захотелось на местной сигарной фабрике тормознуться smile:D

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не надо грязи smile:D Это в городе Копан сигарная фабрика
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
... и правда...
Цитата
оказалось, что не только промышленный, а еще и центр СПИДа всей ЦА.

Надо было просто рассказать беднягам, что из изделий контрацепции вовсе не надо пить свежевыжатый сок...
Денис  (munkustrap)
#
1. Как там с приемом банковских карт?
2. Оффтоп. Где взять майку smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
с картами там никак smile:D иначе я бы осветил бы эту тему. Только банкоматы. Ну. конечно, я не учитываю, крупные отели и ресты при них
а майки...это вот вопрос... Давно что-то не было "раздачи слонов". Я полчал давно, года 2 наверное как.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Поло раздавали году в 2006. Затем футболки в 2008-м, летом. Еще были наклейки и пока все. smile;)
qaq  (qaq)
#
Когда будет еще что нибудь? smile;)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Да, красивая страна. Но крепко, видать, пришлось держать себя в руках.)))
#
Gracias a Dios que hemos salido de esas...honduras
#
Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado.
#
Yo. smile:shuffle: smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Es muy agradable ver que alguien aca tambien aprendi espanol smile;)
Прошу прощения у остальных за маленький диалог на чужеродном языке)
#
Yo mascarados. smile8) smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Далее следует непереводимая игра слов" (Бриллиантовая рука)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну Гондурас не плох конечно.
Потому и не ту страну назвали.
Ну а именно этим словом по созвучности с кучей русских слов не очень лицеприятных.
За фотки и экскурсию очередное мерси. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Ну а именно этим словом по созвучности с кучей русских слов не очень лицеприятных.

об этом я не подумал
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
"не ту страну назвали Гондурасом"

Ну и у нас в России есть куда послать оппонента.
В Караганду, например.
Урюпинск очень любят. smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Ну и у нас в России есть куда послать оппонента.
В Караганду, например.


Вот казахстанцы удивятся, что россияне Караганду считают частью России. smile8)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, как рождённый в СССР иногда не различаю границ, лоханулся smile:D
Это сейчас СНГ и Россия, а в школе на географии учили - Родина.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Привитое с детства имперское мышление уже не вытравить. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Мы-то чо, наши взгляды по сравнению со взглядами соседей по блогу, линуксоидов, мелочь ещё... smile:D Они вона, скоро планету пингвинами оккупируют... Один уже у нас в офисе, на денежном дереве гнездо свил (мутант, наверно)... smile:D
Lоki™  (Lоki™)
#
Цитата
всё вокруг моё

Да, узнаю тебя... smile:D
Вадим Пикулин  (pqline)
#
negoro, а фотографиями местных банков не балуетесь?.. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кроме одной фотографии ситибанка какого-то, не фотал их. Неинтересные они какие-то. А вот обслуживанием и местными технологиями в банках интересуюсь, потому и написал в одной теме именно про это. Да и вообще есть задумка одна, связанная с банками кстати, но пока она сыровата
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, бизнес-задумка smile;) volens-nolens приходят такие задумки, когда обитаешь на банковском информационном портале smile:shuffle:
iamvs  (iamvs)
#
Я был в Копане полдня, на экскурсии, в 2005 году. Мне это место понравилось. Впечатления, правда, несколько иные- на улицах почти одни мужчины. Все в интересных шляпах, белого или (не помню)соломенного цвета. С трудом удержался от покупки такой же...
Все спокойно, благополучно. Уровень жизни явно выше гватемальского. К туристам никто не пристает, лишь торговцы проявляют ненавязчивый интерес.
Был день каких-то выборов, и торговля любым спиртным была запрещена. Даже местного пива не удалось попробовать.
И по городищу было интересно побродить.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Мне местные руины не понравились. Мексиканские гораздо больше впечатлили.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
так добавили-бы руин, для русского человека не проблема... smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
там таких русских куча побывала до меня. уже и руины растащили даже. их аж охранять стали
iamvs  (iamvs)
#
Гватемальские(Тикаль), тоже, поинтереснее. В Мексике не был, пока что.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, Тикаль получше, конечно. А Мексику очень рекомендую
iamvs  (iamvs)
#
Спасибо, учту smile:)
Гектор  (Гектор)
#
А еще - в Белизе, на границе с Гватемалой руины майя Ксунантунич (Xunantunich).
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Как всегда,рассказ и фотки -"не оторвать глаз".А Спид лютует,так это от того,что все изделия на соки израсходовали.. smile:oops:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
самое красивое еще впереди вообще-то smile:shuffle: Галапагосские о-ва с огромными черепахами, Мексика, Перу и Боливия (это просто улёт). Потом буду морочить вам голову политико-экономическими вопросами и своими банковсими перипетиями и измышлениями smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Ждем,ждем с нетерпением! smile:D
Гектор  (Гектор)
#
А были ли на острове Роатан (Гондурас)? Там дикой природы, конечно, поменьше, хотя красота неописуемая. Но главное - это второй по величине в мире (после австралийского Большого барьрного рифа) барьерный коралловый риф. Такие места отличаются особым изобилием рыб и, конечно, коралловыми зарослями.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
На Роатан мой компаньон поехал без меня. А вообще. мне казалось, что второй риф как раз в Белизе, нет? Вот на белизские острова я и поехал
Гектор  (Гектор)
#
Да, Вы правы, барьерный риф даже называется Белизским, но Роатан считается одним из островов этого рифа. Вот что по этому поводу пишут георгафические источники:
Остров Роатан расположен у северного побережья Гондураса, примерно в 60 км от материка. Остров с зелеными холмами, сказочными песчаными пляжами и уникальной рифовой системой, являющейся продолжением барьерного рифа Белиза.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ааа, ну, такие нюансы я не знал smile:) В Австралию захотелось что-то...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Популярность статьи доказала, что Гондурас для среднестатистического Россиянина имеет таки весьма большое значение. smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
тут вообше, как показывает практика, начнешь вещать что-то банковско-финансовое, то это мало кому интересно, а вот картинки это другое дело smile:D Вот даже сосед-блогер Сергей Гирин и тот это понял и озвучил. smile:D Но у меня скоро иссякнут необычные фото и поездки, а банальные я постить не хочу. Буду околофинансовые темы подтягивать smile:oops:
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Ну если околофинансовые с катринками будут,то пойдут на "ура"! smile:D
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