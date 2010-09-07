Гондурас, Гондурас в сердце каждого из нас

Часто слышу такое: "не ту страну назвали Гондурасом" А чем плох Гондурас? Почему он у нас синоним всего самого плохого, средоточие всех недостатков и пороков? И вообще, почему слово это такое притягательное, что в нем такого? Впрочем, я ничем не отличаюсь от остальных, меня тоже манила эта страна с таким чУдным названием, и однажды, не сдержав в себе желание, собрал маленькую сумочку и отправился таки в этот уже нарицательный Гондурас, чтобы понять, что же его связывает с нашей Родиной
Это церковь, о которой написано ниже.
Страна горная, о чем я не подозревал. Там мы взяли машину на 4 дня и сразу же поехали осматривать шахтерский городок Санта Люсия в Тегусигальпской области, что минутах в 40 от столицы. Очень хотелось посмотреть на Черный Крест, подаренный Фелипе Вторым городу в 1572 году и хранящийся в местной церкви. Сюрприз. Церковь оказалась наглухо закрыта, но русские так просто не сдаются, и мы вошли с тыла в коморку девчонок-смотрительниц, и они без лишних вопросов пустили нас посмотреть на Крест и саму церковь. Вот фиг бы наши смотрительницы пустили бы нас в таком раскладе (но у нас там и не молодые девчонки...) Ну да ладно, нам еще ехать часа 4 в Сан Педро Сула, второй по величине город в Гондурасе и его промышленный центр. Правда, оказалось, что не только промышленный, а еще и центр СПИДа всей ЦА. Процентов 30 всех носителей СПИДа всей ЦА проживает именно в этом гондурасском городе. Других достопримечательностей не наблюдается, а нам еще предстояло с утра ехать в Санта Роса дэ Копан с посещением табачной фабрики и затем известнейших руин Копан. Мужики-любители латинских дам и сигар, вот куда надо ехать. Любители сигар будут удивлены масштабом производства сигар. Мы в течение часа познакомились со всем процессом сигарного производства от начала до конца и получили в подарок сигару. Всё то за 2 долл с экскурсоводом. НО… там еще работает огромное кол-во симпатичных гондурасок, проевших дыры в нас своими страстными изголодавшимися по мужикам глазами (городок-то женский оказался). В общем внесли мы небольшую сумятицу в отлаженный процесс скрутки сигар. Сразу как-то захотелось задержаться в этом городе, но нет, поперлись мы на руины.
Всю Центральную Америку обошел в маечке от банки.ру
Эти фотографии я уже показывал завсегдатаям. Кратер вулкана Масайя. "Врата Ада". Задержите взгляд на бездне; говорят, такие вещи инстинктивно притягивают и хочется туда нырныть...непроизвольно
Это на Ометепе, в Никарагуа. Вулкан. Активный какой-то временами. Вообще, активных вулканов в Центр. Америке...сотни. Представьте себе только.
Пейзажи Никарагуа впечатляют сразу. Лучшая страна Центральной Америки. Здесь есть все, как в Греции, и даже больше. Очень понравилось пить свежевыжатый сок, продающийся в неких изделиях контрацепции (мягко говоря). В это надувное изделие наливается выжатый при тебе сок, смешивается со льдом и дается соломинка для питья. Дешево и сердито.
Кстати, о дешевизне. В ресторанах нам не удавалось потратить даже 10 долл, хотя мы обедали в хороших ресторанах в самом центре города.
p.s. А вот почему РФ хочется назвать Гондурасом мне установить не удалось. Может, вы знаете?
Комментарии 58
Прикольно и потом там тебе захотелось на местной сигарной фабрике тормознуться
Надо было просто рассказать беднягам, что из изделий контрацепции вовсе не надо пить свежевыжатый сок...
2. Оффтоп. Где взять майку
а майки...это вот вопрос... Давно что-то не было "раздачи слонов". Я полчал давно, года 2 наверное как.
Прошу прощения у остальных за маленький диалог на чужеродном языке)
Интересно ведь.
Потому и не ту страну назвали.
Ну а именно этим словом по созвучности с кучей русских слов не очень лицеприятных.
За фотки и экскурсию очередное мерси.
об этом я не подумал
Ну и у нас в России есть куда послать оппонента.
В Караганду, например.
Урюпинск очень любят.
В Караганду, например.
Вот казахстанцы удивятся, что россияне Караганду считают частью России.
Это сейчас СНГ и Россия, а в школе на географии учили - Родина.
Да, узнаю тебя...
Все спокойно, благополучно. Уровень жизни явно выше гватемальского. К туристам никто не пристает, лишь торговцы проявляют ненавязчивый интерес.
Был день каких-то выборов, и торговля любым спиртным была запрещена. Даже местного пива не удалось попробовать.
И по городищу было интересно побродить.
Остров Роатан расположен у северного побережья Гондураса, примерно в 60 км от материка. Остров с зелеными холмами, сказочными песчаными пляжами и уникальной рифовой системой, являющейся продолжением барьерного рифа Белиза.
У тебя все интересно.