Гондурас, Гондурас в сердце каждого из нас

Часто слышу такое: "не ту страну назвали Гондурасом"А чем плох Гондурас? Почему он у нас синоним всего самого плохого, средоточие всех недостатков и пороков? И вообще, почему слово это такое притягательное, что в нем такого? Впрочем, я ничем не отличаюсь от остальных, меня тоже манила эта страна с таким чУдным названием, и однажды, не сдержав в себе желание, собрал маленькую сумочку и отправился таки в этот уже нарицательный Гондурас, чтобы понять, что же его связывает с нашей РодинойЭто церковь, о которой написано ниже.Страна горная, о чем я не подозревал. Там мы взяли машину на 4 дня и сразу же поехали осматривать шахтерский городок Санта Люсия в Тегусигальпской области, что минутах в 40 от столицы. Очень хотелось посмотреть на Черный Крест, подаренный Фелипе Вторым городу в 1572 году и хранящийся в местной церкви. Сюрприз. Церковь оказалась наглухо закрыта, но русские так просто не сдаются, и мы вошли с тыла в коморку девчонок-смотрительниц, и они без лишних вопросов пустили нас посмотреть на Крест и саму церковь. Вот фиг бы наши смотрительницы пустили бы нас в таком раскладе (но у нас там и не молодые девчонки...) Ну да ладно, нам еще ехать часа 4 в Сан Педро Сула, второй по величине город в Гондурасе и его промышленный центр. Правда, оказалось, что не только промышленный, а еще и центр СПИДа всей ЦА. Процентов 30 всех носителей СПИДа всей ЦА проживает именно в этом гондурасском городе. Других достопримечательностей не наблюдается, а нам еще предстояло с утра ехать в Санта Роса дэ Копан с посещением табачной фабрики и затем известнейших руин Копан. Мужики-любители латинских дам и сигар, вот куда надо ехать. Любители сигар будут удивлены масштабом производства сигар. Мы в течение часа познакомились со всем процессом сигарного производства от начала до конца и получили в подарок сигару. Всё то за 2 долл с экскурсоводом. НО… там еще работает огромное кол-во симпатичных гондурасок, проевших дыры в нас своими страстными изголодавшимися по мужикам глазами (городок-то женский оказался). В общем внесли мы небольшую сумятицу в отлаженный процесс скрутки сигар. Сразу как-то захотелось задержаться в этом городе, но нет, поперлись мы на руины.Всю Центральную Америку обошел в маечке от банки.руЭти фотографии я уже показывал завсегдатаям. Кратер вулкана Масайя. "Врата Ада". Задержите взгляд на бездне; говорят, такие вещи инстинктивно притягивают и хочется туда нырныть...непроизвольноЭто на Ометепе, в Никарагуа. Вулкан. Активный какой-то временами. Вообще, активных вулканов в Центр. Америке...сотни. Представьте себе только.Пейзажи Никарагуа впечатляют сразу. Лучшая страна Центральной Америки. Здесь есть все, как в Греции, и даже больше. Очень понравилось пить свежевыжатый сок, продающийся в неких изделиях контрацепции (мягко говоря). В это надувное изделие наливается выжатый при тебе сок, смешивается со льдом и дается соломинка для питья. Дешево и сердито.Кстати, о дешевизне. В ресторанах нам не удавалось потратить даже 10 долл, хотя мы обедали в хороших ресторанах в самом центре города.p.s. А вот почему РФ хочется назвать Гондурасом мне установить не удалось. Может, вы знаете?