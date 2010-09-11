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Самая красивая...

11.09.2010 13:26 27 2 553 просмотра
Сегодня в одной из завершающих блоговых тем про ЮАмерику хочу рассказать...да что там рассказать - показать вам самую красивую страну (по природным достопримечательностям) из всех, что я видел. Это Боливия. С огромным трудом выбрал 4 фотографии по Перу и 10 по Боливии. Некоторые из них я выставлял на конкурс фото на сайте банки.ру (кстати что-то давно не было конкурсов smile:D )
Не буду утомлять вас своими нудными псевдописательскими потугами, а просто предлагаю посмотреть. Может кому-то и захочется поехать туда, мне это было бы приятно.

Всем известное Мачу-Пикчу.



Плавучие острова. Это Урос. Не думайте, ято там земля, там один вот этот тростник. Как они не проваливаются, я не знаю smile:) А какие красивые лодки...



Суровый быт индейцев




кладбище старинных паровозов, это местная достопримечательность.



Вот оно, соляное озеро Уюни. Так собирают соль, которую увозят на грузовиках. Это соляное озеро кажется бескрайним.



Представьте ночевку на соляном озере. Вы думаете там обычные гостиницы? НЕТ! Там гостиницы из соли. Более того, в них внутри всё из соли: стулья, столы, кровати (я на такой спал). Романтично, необычно, запоминается на всю жизнь smile:D Но с девушкой я бы туда не поехал, а других вариантов ночевки просто нет.



красотаааа...соляное озеро на закате



термальные источники..гейзеры. При ужасном холоде вокруг, все, кто залете голыми в эти искусственные гейзерные бассейны, будут наслаждаться теплом



это..следы динозавров...надеюсь, не врут smile:) Тут ведут постоянные раскопки археологи, установлен целый музей с макетами всяких теранозавров и прочих диплодоков, близко не подойти



Вот как тут в холоде на большой высоте живут птички, которых я считал всю жизнь теплолюбивыми..не понимаю. Иногда их так много, что лагуна кажется красной издалека



Посмотрите какие горы,в жизни они совсем необычные по цвету, будто нарисованные





А еще в Боливии я видел самое красивое небо ночью. Сфотать не смог smile:( Фотоаппарат любительский, но столько разных звезд на небе я больше не видел никогда нигде

Комментарии 27

Екатерина Суворова  (28_888)
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Красотища. Кстати, соляное озеро победило на фотоконкурсе Банки.ру в 2008 году... Это для тех, кто пропустил. smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Ну,как всегда-прекрасно!Скромненько вставлю свои пять копеек smile:oops: :соляные озера есть в Тунисе недалеко от границы с Алжиром.Тож неплохие фоты можно сделать,особенно на рассвете.Соль там,кстати,с розоватым оттенком.Я себе привезла домой бутылочку-любуюсь,вспоминаю!А в Боливию,Перу уже очень хочется.Спасибо!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
животные в Эквадоре будут на Галапагосах. Со столетними черепахами сфотографировался
Инна Сушина  (InulyaS)
#
Дмитрий, невероятной красоты фотографии! теперь буду знать, что существуют в природе такие просторы из соли!
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Может кому-то и захочется поехать туда, мне это было бы приятно.

Мне уже захотелось - по крайней мере, в Перу. Посоветуйте, пожалуйста, если не трудно, в какое время года туда лучше лететь, какими авиакомпаниями, и в каких гостиницах остановиться.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я бы летел в мае-сентябре (сухой сезон), обычно туда КЛМом летают, но возможны варианты другими (я например летел через Венесуэлу, купив билет за местные боливары, так дешевле было).Гостиницами не заморачивался, где понравилось, там и останавливался, без брони
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Большое спасибо))
Indiana12  (Indiana12)
#
Очень зрелищно....smile:) впрочем, как всегда.....

когда фоток Америкосовских ждать, а???????
Indiana12  (Indiana12)
#
скажите, что за фотоконкурс Банки.ру и все ли допускаются к участию????
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
посмотрите в форуме поиском. все вроде допускаются
Лоймила  (Лоймила)
#
Все - все, я за ту фотку голосовала в 2008:)
Есть же на Земле красота.
Пасибки, а то настроение с утра паршивое, а так хоть посмотреть на красоту.
дятел  (WoodMan)
#
Фото красивые , рекомендую заснять Халонг там красивее
Пенсионер  (Пенсионер)
#
И все-таки самые красивые горы это Гиндукуш. Димка отличные фотки, да и страна видать красивая.
дятел  (WoodMan)
#
по мне непал горный , не равнинный , куда милее
дятел  (WoodMan)
#
А белые е тигры разве живут в боливии? вообще то тигр индийский , и какой-то не дикий, ухоженный больно , а мучачос не очень любят ухаживать за природой
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ага, не дикий, это парк-сафари smile:) и даже не в Боливии smile:shuffle: Это Мексика
Лоймила  (Лоймила)
#
Контрастище smile:D
Piligrim  (Piligrim)
#
За соляное озеро Уюни я голосовал на фото конкурсе .
Прекрасные фото ,места ,ракурсы ...
Все великолепно !
А если бы была бы возможность полетать над всем этим ,на мааааленьком самолетике или вертолете ... smile:ura: smile:shuffle:
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