Самая красивая...

Сегодня в одной из завершающих блоговых тем про ЮАмерику хочу рассказать...да что там рассказать - показать вам самую красивую страну (по природным достопримечательностям) из всех, что я видел. Это Боливия. С огромным трудом выбрал 4 фотографии по Перу и 10 по Боливии. Некоторые из них я выставлял на конкурс фото на сайте банки.ру (кстати что-то давно не было конкурсов )
Не буду утомлять вас своими нудными псевдописательскими потугами, а просто предлагаю посмотреть. Может кому-то и захочется поехать туда, мне это было бы приятно.
Всем известное Мачу-Пикчу.
Плавучие острова. Это Урос. Не думайте, ято там земля, там один вот этот тростник. Как они не проваливаются, я не знаю А какие красивые лодки...
Суровый быт индейцев
кладбище старинных паровозов, это местная достопримечательность.
Вот оно, соляное озеро Уюни. Так собирают соль, которую увозят на грузовиках. Это соляное озеро кажется бескрайним.
Представьте ночевку на соляном озере. Вы думаете там обычные гостиницы? НЕТ! Там гостиницы из соли. Более того, в них внутри всё из соли: стулья, столы, кровати (я на такой спал). Романтично, необычно, запоминается на всю жизнь Но с девушкой я бы туда не поехал, а других вариантов ночевки просто нет.
красотаааа...соляное озеро на закате
термальные источники..гейзеры. При ужасном холоде вокруг, все, кто залете голыми в эти искусственные гейзерные бассейны, будут наслаждаться теплом
это..следы динозавров...надеюсь, не врут Тут ведут постоянные раскопки археологи, установлен целый музей с макетами всяких теранозавров и прочих диплодоков, близко не подойти
Вот как тут в холоде на большой высоте живут птички, которых я считал всю жизнь теплолюбивыми..не понимаю. Иногда их так много, что лагуна кажется красной издалека
Посмотрите какие горы,в жизни они совсем необычные по цвету, будто нарисованные
А еще в Боливии я видел самое красивое небо ночью. Сфотать не смог Фотоаппарат любительский, но столько разных звезд на небе я больше не видел никогда нигде
Комментарии 27
Мне уже захотелось - по крайней мере, в Перу. Посоветуйте, пожалуйста, если не трудно, в какое время года туда лучше лететь, какими авиакомпаниями, и в каких гостиницах остановиться.
когда фоток Америкосовских ждать, а???????
Есть же на Земле красота.
Пасибки, а то настроение с утра паршивое, а так хоть посмотреть на красоту.
Прекрасные фото ,места ,ракурсы ...
Все великолепно !
А если бы была бы возможность полетать над всем этим ,на мааааленьком самолетике или вертолете ...