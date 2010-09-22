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Кобренды и....немножко Эквадора

22.09.2010 09:42 27 2 203 просмотра
Давно наблюдаю некий застой в банковских карточных продуктах: ничего интересного на рынок не выходит, все одно и то же. Никому ничего не надо (почему, если так)? Не хватает фантазии (за что тогда получают зарплату ответственные за вывод новых продуктов люди)? Я вообще уверен, что будущее за кобрендами, любого рода, не только авиакобрендами, которые худо-бедно у нас прижились. Худо-бедно потому что крайне ограничен список авиакомпаний, скудные "плюшки-завлекаловки". У меня есть стойкое убеждение кстати, если говорить именно об авиакобрендах в частности, что это все придумывается людьми крайне далекими от тех, на кого эти продукты рассчитаны, т.е. специалистами в банковском деле, но полнейшими профанами в том, что нужно для продвижения кобренда - в общем, маркетинг никакой! Да и не одними авиакобрендами сыт человек. Почему в США например этих кобрендов как грязи, с кем только нет, а у нас? Я только у Ситибанка вижу какой-то выбор, а так... скудновато всё. Привязались к 2-3 партнерам, вот все банки только к ним и бегут. А между тем, гораздо перспективнее отойти от шаблона, а у вас, господа банкиры, будто шаг вправо или влево - расстрел.

Ну, и, в качестве легкого лирического отступления, небольшой фоторепортаж из Эквадора (континентальной части и Галапагосов)
Игуаны. Бывают морские и сухопутные, вот они тут и есть в соответствующем порядке


А тут без комментариев уже, что тут писать. Обратите внимание только на тюленя, который прибежал прям к нам из воды попозировать. Красавец smile:!: и вот естесственный туннель, образованный...лавой. Вот прям так магма эта и текла, пробивая себе путь. Я прошел весь туннель, впечатляет







Комментарии 27

Александр Фоменков  (Auris)
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Дима, привет!
Фото как всегда впечатляющие:)
Можно вопрос не по теме?
Не приходилось летать когда-нибудь "Авиановой", что можешь сказать?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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привет. Лично не летал, я как-то всё по иностранным АК. Ничего плохого не слышал, все хвалили, кто летал, в отличие от Скайэкспресса например, который сильно испортился. Вывод я сделал такой: если кому не шашечки, а лететь, то вполне можно
Александр Фоменков  (Auris)
#
Спасибо) Просто странные ребята.
Даже позвонить в авиакомпанию можно только по платному телефону с мобильного за 37 р./минута.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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ну, это обратная сторона бюджетности. Все рассчитано на полный онлайн, а за любое потревоживание их платишь дополнительно, вспомним ryanair хотя бы
Александр Фоменков  (Auris)
#
Да, я все понимаю:)
Еще есть такой момент - при заказе билета на сайте, уже к моменту оплаты картой, в стоимость включены цена билета + аэропортовый сбор на небольшую сумму (меньше 400р.).
А где топливный сбор?smile:) Его придется платить в аэропорту
Или я отстал от жизни?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
какой такой топливный сбор? smile:D привык к разводкам туроператоров с чартерами. никакие сборы в аэропорту не платят
Александр Фоменков  (Auris)
#
Понятно)))
Просто я кажется год назад покупал билеты на сайте Аэрофлота,
и кажется итоговая стоимость складывалась из ст.билета + топл.сбора.
Или мне это снится.

Спасибо, просветил, буду знать)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
сборов вообще несколько разных, просто часто их объединяют под общим названием - сборы), а так есть конечно и топливные сборы и аэропортовые сборы и сборы за обслуживание пассажиров, иммиграционные сборы и сборы за безопасность, в зависимости от маршрута поездки и страны.
Роман  (RKZ)
#
А как в Эквадоре и вообще Южной Америке общение с "аборигенами", там английский в ходу? Или в основном испанский?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим, как всегда блестяще!
Черепахи и игуаны вообще супер.
Да и пейзаж классный. smile:)
Лоймила  (Лоймила)
#
Бедные черпашки smile:cry: а вы знаете, что черепахи умирают от голода? их панцирь становится таким тяжелым, что они не могут двигаться:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
что это они бедные и умирают от голода? кто тебе такое сказал? smile:D
Лоймила  (Лоймила)
#
Канал Дискавери, а что?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
фигня! если разговор именно о гигантских черепахах, то они есть на Сейшелах, Галапагосах и в Коста-Рике, везде очень ограниченно, и в контролируемых парках, где за ними ухаживают обученный народ или волонтеры и есессно кормят. К ним свободного доступа нет, это почти что зоопарки. А большинство из них вообще живут в океане, там проблемы передвижения тоже нет, как ты понимаешь
Лоймила  (Лоймила)
#
Вот я и хотела уточнить насчет галапагосских, но по-моему как раз о них и шла речь.
Только про их обитание в дикой среде, и потом они не всё время в океане, а ещё и на суше.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
на сушу дикие выходят для откладывания яиц и всё, такие в Коста-Рике есть, я их даже не увидел, они приходят ночью и сразу уходят. И черепахи очень консервативны, они всегда на одни и те же пляжи выходят, абы где они не выходят на сушу. Медленно двигаются они, но двигаются. Хотя допускаю, конечно, что совсем старые и имеют с этим проблемы. Но это может быть только незначительная часть этих черепах, вообще их очень берегут, все же едут туда их посмотреть
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
что совсем старые и имеют с этим проблемы. Но это может быть только незначительная часть этих черепах, вообще их очень берегут, все же едут туда их посмотреть

Говорилось, что срок их жизни не ограничен, но примерно в 200 лет они умирают как раз из-за тяжести панциря на берегу:(
а так могли бы ещё жить
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Говорилось, что срок их жизни не ограничен
нуууу, это они загнули, как такое может быть - бессмертные черепахи. smile:D Кстати из панциря-то можно выбраться, насколько я знаю. Мож старички не могут, конечно. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
я не спец, Абрамыч, но вроде можно вылезти из него. Сам-то когда на отдых? Или пока покой только снится?
p.s. Кстати приятно было лично познакомиться, жаль только времени мало было для общения
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Кстати приятно было лично познакомиться

Аналогично, но всё наверстаем smile;)
А покой - он да, такой... Только снится...
Екатерина Суворова  (28_888)
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Морской котик тоже с конкурса, если я ничего не путаю. Спасибо за классные фото! smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Дмитрий,спасибо!Частичка рая! smile:shuffle: Игуаны-это моя давняя любовь,котик тоже ничего,красавчик!Ох,как захотелось туда махнуть,глянула в окно,на дождливое московское небо...Брррр,Оказаться бы сейчас в Эквадоре с кобрендом и без него! smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да я бы и сейчас еще махнул smile:) и фиг с ними с кобрендами smile:D
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