Кобренды и....немножко Эквадора

Давно наблюдаю некий застой в банковских карточных продуктах: ничего интересного на рынок не выходит, все одно и то же. Никому ничего не надо (почему, если так)? Не хватает фантазии (за что тогда получают зарплату ответственные за вывод новых продуктов люди)? Я вообще уверен, что будущее за кобрендами, любого рода, не только авиакобрендами, которые худо-бедно у нас прижились. Худо-бедно потому что крайне ограничен список авиакомпаний, скудные "плюшки-завлекаловки". У меня есть стойкое убеждение кстати, если говорить именно об авиакобрендах в частности, что это все придумывается людьми крайне далекими от тех, на кого эти продукты рассчитаны, т.е. специалистами в банковском деле, но полнейшими профанами в том, что нужно для продвижения кобренда - в общем, маркетинг никакой! Да и не одними авиакобрендами сыт человек. Почему в США например этих кобрендов как грязи, с кем только нет, а у нас? Я только у Ситибанка вижу какой-то выбор, а так... скудновато всё. Привязались к 2-3 партнерам, вот все банки только к ним и бегут. А между тем, гораздо перспективнее отойти от шаблона, а у вас, господа банкиры, будто шаг вправо или влево - расстрел.
Ну, и, в качестве легкого лирического отступления, небольшой фоторепортаж из Эквадора (континентальной части и Галапагосов)
Игуаны. Бывают морские и сухопутные, вот они тут и есть в соответствующем порядке
А тут без комментариев уже, что тут писать. Обратите внимание только на тюленя, который прибежал прям к нам из воды попозировать. Красавец и вот естесственный туннель, образованный...лавой. Вот прям так магма эта и текла, пробивая себе путь. Я прошел весь туннель, впечатляет
Комментарии 27
Фото как всегда впечатляющие:)
Можно вопрос не по теме?
Не приходилось летать когда-нибудь "Авиановой", что можешь сказать?
Даже позвонить в авиакомпанию можно только по платному телефону с мобильного за 37 р./минута.
Еще есть такой момент - при заказе билета на сайте, уже к моменту оплаты картой, в стоимость включены цена билета + аэропортовый сбор на небольшую сумму (меньше 400р.).
А где топливный сбор? Его придется платить в аэропорту
Или я отстал от жизни?
Просто я кажется год назад покупал билеты на сайте Аэрофлота,
и кажется итоговая стоимость складывалась из ст.билета + топл.сбора.
Или мне это снится.
Спасибо, просветил, буду знать)
Черепахи и игуаны вообще супер.
Да и пейзаж классный.
Только про их обитание в дикой среде, и потом они не всё время в океане, а ещё и на суше.
Говорилось, что срок их жизни не ограничен, но примерно в 200 лет они умирают как раз из-за тяжести панциря на берегу:(
а так могли бы ещё жить
p.s. Кстати приятно было лично познакомиться, жаль только времени мало было для общения
Аналогично, но всё наверстаем
А покой - он да, такой... Только снится...