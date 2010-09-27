А вы не забываете жить?

Рассматривал фотографии Австрии и Швейцарии с утра...горы, луга, озера, фахверковые домики... и что-то на философию меня потянуло, дамы и господа, о вечном подумалось. Вот все мы стремимся к чему-то, правда это что-то является, как правило, чем-то выражаемом в денежном эквиваленте, да и достигнув многого в денежном же эквиваленте мы стремимся к еще большему уровню благополучия в финансовом плане, в плане влияния, авторитета. Многие работают без продыха буквально, с института и пока их ногами вперед не вынесут (ну, или как вариант, когда они сами уже не смогут на работу ходить или уволят по старости), вот так вся жизнь: дом-работа-дом (раз в год кверхупопинг с миллионом таких же отдыхающих).... а жить когда? Или это и есть жизнь? Безусловно, есть трудоголики, и я их знаю, но я так же знаю, что их очень мало, а остальные от безысходности? Мы зависим от условностей, своего образа жизни, от других людей, но всё же мы не рабы и можем (или не можем?) делать по возможности чаще то, что нам хочется, а не то что надо. По мне так это и есть жить. Вот я и стараюсь жить. А вы лично жить не забываете?
Иллюстрацию к размышлениям
Комментарии 95
Мне редко приходилось встречать в своей жизни трудоголиков. Я вот точно не трудоголик. Среди моих коллег, а особенно подчиненных, трудоголиков нет вообще.
В конце концов, известно, что только 20% усилий дают 80% результата. С возрастом и опытом приходит и понимание, какие именно 20% наиболее результативны.
А трудоголики "по жизни", то есть трудоголики до самой пенсии у меня вызывают только сочувствие. Как люди, которые тратят 80% усилий, времени, труда впустую.
да-да, принцип Парето кажется, вот я ему тоже стараюсь следовать
Дело не в функциях, не в вещи как таковой. Возможность купить, обладавать, возможность использовать эти самые функции (даже если они не нужны) - это и есть доказательство жизни. Для кого-то. На самом деле, почти для всех. Исключение - какой-нить профессор Перельман.
ну так вопрос был, почему мало все время а не про жизнь уже. А про жизнь если, то да, так и есть, но опять же, если трудоголиться целыми днями (возьмем много добившихся людей), то у них ни на что и времени нет больше, кроме работы, даже на семью часто, что грустно Хотя их работа и есть жизнь для них. Жаль только, что жизнь их родных лежит в другой плоскости... А вот тем, кому удается все совмещать, тем можно по-настоящему позавидовать. Я считаю, у членов семьи должно быть что-то общее еще, кроме места, куда они приходят с работы
да Это грустно, что у нас до сих пор так и осталась пропасть между богатыми и бедными. А средний класс (и то в ограниченном кол-ве есть только в городах-миллионниках). И не вижу я каких-то осмысленных действий гос-ва вообще и последовательной политики, т.е. я не знаю, может она и есть но я не вижу
И грустно это все.
Даже думать об этом не хочу.
Знал и одного трудоголика. Это был мой бывший сосед по даче- образованный, умный человек, умевший ценить деньги и стремившийся их зарабатывать.
На исходе советской власти он по выходным вкалывал, благоустраивая свой участок, с утра до вечера, с короткими перекурами. Проделал колоссальную работу. С приходом капитализма, занялся мелким бизнесом, но неудачно.
В итоге, сам он исчез бесследно, а его жену с малыми детьми бандиты переселили из квартиры в коммуналку. Дача, естественно, тоже сменила владельца.
Удивительно, что мой бывший сосед оказался не только трудоголиком, но и алкоголиком. Я никогда не видел его нетрезвым, но нынешним соседям достался, по наследству, целый склад водочной стеклопосуды.
Я часто думаю, что, возможно, всего одна допущенная ошибка перечеркнула судьбу незаурядного человека...
Профессионализм не пропьешь, и одной ошибкой не перечеркнешь.
Заниматься любимым делом, честно выполнять свою работу, без трагедий, слез и жертвенности.
Не понимаю тех, кто "все заработал потом". Во-первых, заработанное как-то сразу обесценивается, словно начинает пованивать этим потом. Во-вторых, читала интервью Ходорковского - не было у него пота, трагедий, рыданий, он умный просто и талантливый.
Кому не дано СТОЛЬКО ума или талантов - ну и чего надрываться, строить из себя жертву собственного трудоголизма, да еще (в самом деле) жену и детей класть на алтарь.
То же самое Швейцария. Не хватает на Швейцарию - вперед, в Челябинск. Но весь год работать ради Швейцарии... Бедная Швейцария, если бы она знала.
ИМХО, есть такое профессиональное состояние (достигается без надрыва), при котором человек получает свой максимум на рынке, тоже без надрыва.
Как говорят некоторые хорошие актеры% "Я уже не могу играть плохо, даже если специально буду стараться".
Для чего надрываться? Для удовольствия. Можно стать жертвой? Можно.
я тоже кстати, но меня это не напрягает. А вот работа в институте меня напрягала, хотя я ходил туда 3 раза в неделю на 4-5 часов.
Ну, а насчёт умный... попробуйте раздобыть вкладыш его институтского диплома.
Даже животных не надо, если только собачек в домик.
Ну не могу без них.
Давно на все плюнул, в том числе и на деньги.
Зарабатываю только в удовольствие.
Хотя, в принципе, общение с людьми - тоже отдых в моральном плане.
Обожаю такие пейзажи типа Черноморского побережья Кавказа или озера Рица, а уж про Швейцарию что говорить.
Классно там домик иметь.
Ну а куда пробраться сложно там вообще сказочно.
Аркаим еще есть с его исторической находкой.
Россия больше Азия, чем Европа.
Только мало кто дальше Европейской части забирается.
мне тоже как-то неспокойно сегодня. отели в НЙ выбираю, вот тоже проблема, в каком районе заселиться, мож тему создать...
Лично я за гармонию... во всем. Работать, конечно же, без работы никуда, а если она еще и интересная, так это вдвойне приятно, но это не все!!! Как говорится, счастливо тот человек, который с удовольствием утром идет на работу, а вечером домой. И отдыхать надо уметь, между прочим, у некоторых людей с этим проблемы, не могут расслабиться даже в отпуске.
Как-то я тоже предпочитаю работать чтобы жить, а не жить чтобы работать
Всё это конечно круто и красиво, но разговоры в пользу бедных.
Ты, Дима, не обижайся, но кто обсуждает ветку? Ты. кот. имет свой бизнес (да и когда я мыла лестницы из-под наркош, ты качал нефть в Венесуэле или где там), Машен, суперопытный финансист и явно не последний бедняк в Москве, и Гога....
Конечно, можно красиво рассуждать о смысле жизни, только вот когда двоим детям жрать нечего, а ты крутишься на трех работах, трех заметь!, а на руки выходит тысяч 20, то как-то разговор о трудоголизме или его отсутствии вообще не стоит.
90 % моих знакомых ни когда не побывают даже в трех странвах из тех 36, где бывал ты. И это абсолютно не зависит от того, насколько они трудоголики, алкоголики или ещё кто-то.
Последние 20 лет.
Как-то так...
Далек от реальности? З/п доярки в колхозе в Рязанской области 5 тысяч рублей в месяц при полной!!! занятости + они еще на току подрабатывают. В 40 лет тетки-инвалиды по неск. заболеваниям.
Вот читаю и понимаю, что не туда я влезла. Не стоит сравнивать 6ую яхту и когда тебе нечего есть. Это разные, абсолютно несравнимые понятия слова "не хватает"
о жизни. Но не у всех есть выбор, иногда обстоятельства сильнее нас. Ты бы еще про тюрьму пример привела) У них тоже не альтернативы. К тому же, твои 120 млн они наверное в большинстве работают от звонка до звонка как говорится, я же скорее имел в виду тех, кто не сидит ровно до 18-00 и срывается домой, а кто может и до ночи на работе проторчать, т.е. что там говорить, менеджеры, конечно
Передёргиваешь, их выбор был сесть или не сесть, а у доярок тоже есть выбор - пухнуть с голоду или нет.
Дима, тебе точно стоит съездить в другую сторону от Москвы, посмотреть как живут люди в селах, остатках деревень, в моногородах...
Когда думаешь что купить ребёнк: литр молока или кусок хлеба? Вряд ли.
а это не крайность, это доход мин. 20 млн из 140 в нашей стране.
А в глубинку съездить интересно было бы очень. Хочу, но не одному, так скучно будет мне
Жаль, надо уходить сейчас
Ты это серьёзно?
Они вообще такими вопросами, как ты тут поднял не задаются.
Поехали в Нижний Новгород
А вообще советую съездить хотя бы по трассе Питер-Москва, кол-во полностью брошенных и разрушенных деревень и домов, нищета и т.п. тебя удивят не меньше, чем водопады Никарагуа:( к сожалению
совершенно. Ты такая же как я кстати.
А вы когда в Нижний?
Они вообще такими вопросами, как ты тут поднял не задаются.
Думаю Вы очень заблуждаетесь, делая такой вывод. Вопрос о смысле жизни рано или поздно достаёт любого мыслящего человека.
Наши люди в булочную на БМВ 3-й серии в булочную не ездят...
во еще один, регаты пиарит и Сплит рекомендует. О народе тоже не думает?
А если "зайцем" и маленький ресторан - значит без денег. Вот тебе и бюджетное увлечение.
Когда возвращается, на геолога из анекдотов похож - но отдохнувший.
тут согласен с тобой, уровень з/п на наличие увлечений мало влияет. Влияет на их качество и размах.
Про увлечения.
У меня батя рыбалкой увлекается, почти каждый выходной (кроме зимы) на речки-озёра окрестные выбирается. Доход у него вполне скромный. Но это не значит, что его рыбалка для него хуже, чем для человека, удящего акулу с кормы собственной яхты.
Ну, с "нищетой" - это ты зря тут сейчас сказал...
А в целом - согласен.
Конечно, есть люди, которые действительно любят Египетские/Турецкие курорты, однако часто встречал и таких, кто видит в них способ самоутвердиться. Целый год копят деньги, что-бы за две недели их прозагорать и целый год всем приятелем фотками с пирамидами хвастаться.
Я вот, например, нашу природу очень люблю со всеми её комарами...
И вы все точно пишете, и Лоймила права.
"Двое детей и никакой сторонней помощи" очень сильно ограничивают возможности.
Это те обстоятельства, которые сильнее нас.
Не забудь фотоаппарат, ждём фото с небоскрёбов и тамошних макдоналдсов
Ну и банк какой-нибудь щёлкнуть не забудь - в тему, что бы.
все чаще в последнее время прихожу к выводу - жизнь проходит мимо. Маршрут дом-работа-дом с понедельника по пятницу и график постель-магазины-плита-стиралка-швабра-уроки-постель по выходным повергает в жутчайшую депрессию своим однообразием и бесконечностью. Так было, так есть и так будет... всегда?!
я не могу так больше, не могу!!! Я любила свою работу, но рано или поздно надоедает все, особенно если вершины карьеры ты достигаешь слишком быстро. Ты можешь увеличить число в начале з/п, но никогда не добавишь нулей сзади. И ты теряешь интерес.
Зачем искать другого работодаеля, который заплатит на полтинник больше, если интереса нет? Я как раз дошла до стадии. когда мне по фигу, есть осетрину или карпа, ездить на Ниссане или БМВ, отдыхать в Сочи или Франции. Я ничего не хочу. И мне ничего не интересно. Я как ослик бегаю по кругу, из которого не вырваться. Нет, не так. Из которого не вырваться без потерь. Для себя потери - ладно, черт с ним, переживем. А вот ребенок, кошки-собаки. У них же семья, они же привыкли, что есть мама, которая пашет (не потому что очень этого хочет, а потому что надо всех кормить, обувать, одевать и т.д.). Я же их не брошу, они это знают, это же мой постулат "мы в ответе, за тех, кого..."
Муж... трудоголик. Ему не нужно ничего кроме работы. И не интересно ничего. Он - сам по себе, свой собственный.... Конечно, какими-то новостями мы обмениваемся, вот только это больше похоже на обычную вежливость. наверное.
Ребенок... пока нуждается в маме. а потом?
Кто- то говорит "с жиру бесится". Это про меня. Я бешусь. Жизнь-то проходит мимо. Но мне не хватает смелости все сломать. Надо же потом и что-то построить. А я уже наверное не смогу. Я очень долго строила карточный домик. Он стоит. Но мне в нем не уютно. Почему так получилось? В чем моя ошибка? Хотелось - то как лучше.
В итоге - все по стандарту. Золотая середина.
А жизнь - не удалась...
Это ОЧЕНЬ уныло
дети, конечно, разные, но то, что я вижу, говорит скорее о том, что не будет ребенок нуждаться в родителях очень скоро.
вот единственное, ради чего я готов немножко поиграть в активность это пририсовать нули в зп, просто работать на дядю я давно уже не могу (если бы и смог, то ненадолго и за очень хорошие перспективы). Тоже с жиру бешусь. Присоединяйся
Димыч смотри чтобы тебя опять фбр не прихватила
у меня защитница теперь есть
Свете в личку напишу.
А Тяпницу делать надо, хто возьмёт на себя отв-ть?
С этого места поподробнее номера, пароли, явки