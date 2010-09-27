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А вы не забываете жить?

27.09.2010 16:17 95 2 457 просмотров
Рассматривал фотографии Австрии и Швейцарии с утра...горы, луга, озера, фахверковые домики... и что-то на философию меня потянуло, дамы и господа, о вечном подумалось. smile:( Вот все мы стремимся к чему-то, правда это что-то является, как правило, чем-то выражаемом в денежном эквиваленте, да и достигнув многого в денежном же эквиваленте мы стремимся к еще большему уровню благополучия в финансовом плане, в плане влияния, авторитета. Многие работают без продыха буквально, с института и пока их ногами вперед не вынесут (ну, или как вариант, когда они сами уже не смогут на работу ходить или уволят по старости), вот так вся жизнь: дом-работа-дом (раз в год кверхупопинг с миллионом таких же отдыхающих).... а жить когда? Или это и есть жизнь? Безусловно, есть трудоголики, и я их знаю, но я так же знаю, что их очень мало, а остальные от безысходности? Мы зависим от условностей, своего образа жизни, от других людей, но всё же мы не рабы и можем (или не можем?) делать по возможности чаще то, что нам хочется, а не то что надо. По мне так это и есть жить. Вот я и стараюсь жить. А вы лично жить не забываете?
Иллюстрацию к размышлениям

Комментарии 95

Марина (mashen)  (mashen)
#
Что-то темы ваших постов перекликаются в последнее время с сообщениями от ВТБ24. Там тоже философствования о смысле жизни.
Мне редко приходилось встречать в своей жизни трудоголиков. Я вот точно не трудоголик. Среди моих коллег, а особенно подчиненных, трудоголиков нет вообще.
В конце концов, известно, что только 20% усилий дают 80% результата. С возрастом и опытом приходит и понимание, какие именно 20% наиболее результативны. smile:-)
А трудоголики "по жизни", то есть трудоголики до самой пенсии у меня вызывают только сочувствие. Как люди, которые тратят 80% усилий, времени, труда впустую.

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Там тоже философствования о смысле жизни.
погода наверное smile:)
Цитата
В конце концов, известно, что только 20% усилий дают 80% результата.

да-да, принцип Парето кажется, вот я ему тоже стараюсь следовать
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
ЭЭХ,Дмитрий,вы как всегда -в точку! smile:o Печально,но факт-ЗАБЫВАЕМ...ОФФФ,Машен,1,35 еще ждете? smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
1,39 хочу. Дмитрий, скажите, почему человеку все время МАЛО?
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Машен,ах вот Вы какая! smile:D на этот вопрос Вам даже Дмитрий не сможет ответить!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я думаю, человеку как раз не мало, а вполне хватает, что он имеет. Это нас зомбируют уже со всех сторон, прежде всего с экрана ТВ, делая из нас общество потребителей, чтобы мы жили ради вещей, новых машин, новых шмоток, более продвинутых моделей кухонных комбайнов (где мы и половину функций не будем пользовать). А фактически-то, если поставить барьер этой сильнейшей психологической обработке, нам столько всего не надо.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Э-э-э...
Дело не в функциях, не в вещи как таковой. Возможность купить, обладавать, возможность использовать эти самые функции (даже если они не нужны) - это и есть доказательство жизни. Для кого-то. На самом деле, почти для всех. Исключение - какой-нить профессор Перельман.



Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
это и есть доказательство жизни

ну так вопрос был, почему мало все время smile:) а не про жизнь уже. А про жизнь если, то да, так и есть, но опять же, если трудоголиться целыми днями (возьмем много добившихся людей), то у них ни на что и времени нет больше, кроме работы, даже на семью часто, что грустно smile:( Хотя их работа и есть жизнь для них. Жаль только, что жизнь их родных лежит в другой плоскости... А вот тем, кому удается все совмещать, тем можно по-настоящему позавидовать. Я считаю, у членов семьи должно быть что-то общее еще, кроме места, куда они приходят с работы
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Кстати,а на фоте Австрия или Швейцария? smile:oops: Красота неописуемая smile:!:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
это Австрия smile:) Я их одним махом охватил: Австрию и Швейцарию. Только Женеву не видел. А красоты там много, да
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Многим в нашей стране, чтобы в Австрию или Швейцарию съездить, или даже в банальную Турцию, приходится минимум год копить. Вот и приходится трудоголиками быть. Эта проблема на уровне государства. А если люди семейные, так вообще проблема, чтобы отпуск, например совпал, да и детей еще куда-то деть надо...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Многим в нашей стране, чтобы в Австрию или Швейцарию съездить, или даже в банальную Турцию, приходится минимум год копить.

да smile:( Это грустно, что у нас до сих пор так и осталась пропасть между богатыми и бедными. А средний класс (и то в ограниченном кол-ве есть только в городах-миллионниках). И не вижу я каких-то осмысленных действий гос-ва вообще и последовательной политики, т.е. я не знаю, может она и есть smile:) но я не вижу
Георгий Крюков  (Гога)
#
НЕТ ЕЁ.
И грустно это все. smile:cry:

Даже думать об этом не хочу. smile:|
iamvs  (iamvs)
#
Мне встречались трудолюбивые люди. Они продолжали работать, когда их коллеги расслаблялись. Благодаря высокой трудоспособности, в итоге, добивались значительных успехов.
Знал и одного трудоголика. Это был мой бывший сосед по даче- образованный, умный человек, умевший ценить деньги и стремившийся их зарабатывать.
На исходе советской власти он по выходным вкалывал, благоустраивая свой участок, с утра до вечера, с короткими перекурами. Проделал колоссальную работу. С приходом капитализма, занялся мелким бизнесом, но неудачно.
В итоге, сам он исчез бесследно, а его жену с малыми детьми бандиты переселили из квартиры в коммуналку. Дача, естественно, тоже сменила владельца.
Удивительно, что мой бывший сосед оказался не только трудоголиком, но и алкоголиком. Я никогда не видел его нетрезвым, но нынешним соседям достался, по наследству, целый склад водочной стеклопосуды.
Я часто думаю, что, возможно, всего одна допущенная ошибка перечеркнула судьбу незаурядного человека...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
мы каждый день почти день совершаем что-то, что влияет на всю нашу дальнейшую жизнь, в той или иной мере. И наверное, немало наших поступков круто меняют нашу жизнь, в том числе и когда мы сами этого не осознаем. Но вот бывает и так, что 1 неверное решение и на тебе поставлен крест smile:(
Марина (mashen)  (mashen)
#
А не надо надрываться и вклалывать, тогда и не будет успех зависеть от одной ошибки.
Профессионализм не пропьешь, и одной ошибкой не перечеркнешь.
Заниматься любимым делом, честно выполнять свою работу, без трагедий, слез и жертвенности.
Не понимаю тех, кто "все заработал потом". Во-первых, заработанное как-то сразу обесценивается, словно начинает пованивать этим потом. Во-вторых, читала интервью Ходорковского - не было у него пота, трагедий, рыданий, он умный просто и талантливый.

Кому не дано СТОЛЬКО ума или талантов - ну и чего надрываться, строить из себя жертву собственного трудоголизма, да еще (в самом деле) жену и детей класть на алтарь.
То же самое Швейцария. Не хватает на Швейцарию - вперед, в Челябинск. Но весь год работать ради Швейцарии... Бедная Швейцария, если бы она знала.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
вот я и не надрываюсь smile:D Хотя поставь альтернативу перед многими: например 100.000 и ничего не делать или 200.000 и надрываться на работе, тут я даже не знаю, что большинство выберет
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я не про вас, в данном случае я вообще конкретно про соседа.
ИМХО, есть такое профессиональное состояние (достигается без надрыва), при котором человек получает свой максимум на рынке, тоже без надрыва.
Как говорят некоторые хорошие актеры% "Я уже не могу играть плохо, даже если специально буду стараться". smile:-)
iamvs  (iamvs)
#
А кто это говорит? У отечественных хороших актеров, возможно, не без некоторых усилий, но все получается играть плохо. Быть может, контракт не позволяет хорошо играть smile:)
iamvs  (iamvs)
#
Трудоголик надрывается и вкалывает, потому что ему это доставляет удовольствие. А прочие люди получают удовольствие от жизни другими способами, зачастую опасными не только для себя, но и для окружающих.
Для чего надрываться? Для удовольствия. Можно стать жертвой? Можно.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Какой-то мазохизм. Может мы говорим о разном? Мне нравится моя работа, я никогда не измеряла рабочее время 8 часами, не провожу отпуск без рабочего ноута, на самом деле у меня две работы, причем одна из них вообще не в России. но это не вкалывание, не трудоголизм, я лично не напрягаюсь (разве что переживаю). Мне кажется, если работа тяжела, ее надо менять (если нет ничего обязывающего). ИМХО, вкалывание не приносит хорошие деньги. Деньги приносят знание, образование, опыт, навыки и умения плюс всяческие таланты и способности - все, что облегчает работу. А тяжкий труд - это всегда гроши.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
не провожу отпуск без рабочего ноута

я тоже кстати, но меня это не напрягает. А вот работа в институте меня напрягала, хотя я ходил туда 3 раза в неделю на 4-5 часов.
VisaGold  (VisaGold)
#
Ходорковский в этом интервью не забыл сказать, кто его родственники и кто покровительствовал в самом начале "успешного" бизнеса?
Ну, а насчёт умный... попробуйте раздобыть вкладыш его институтского диплома. smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим, это РЕАЛЬНАЯ красотищщщща.
Даже животных не надо, если только собачек в домик. smile;) smile:)
Ну не могу без них.

Давно на все плюнул, в том числе и на деньги.
Зарабатываю только в удовольствие.

Хотя, в принципе, общение с людьми - тоже отдых в моральном плане.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
когда подъезжал на лодке (а туда подъехать можно только так), то смотрелось все это, как картинка, не верилось, что это взаправду такие краски (они в жизни ярче)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Аж дух захватывает!
Обожаю такие пейзажи типа Черноморского побережья Кавказа или озера Рица, а уж про Швейцарию что говорить.

Классно там домик иметь. smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Хотя у нас тут на Урале Южном тоже места есть - ЗАКАЧАЕШЬСЯ. smile:ura:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Бывал в Челябинске, Каслях, Вишневогорске... Действительно - никаких Австриев не нать...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну, первый город я слышал хотя бы. А вот остальные.... smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, Вишневогорск, по-сути, большая деревня. Мне он дорог по воспоминаниям... А вот Касли... Г. Касли знаменит своим старейшим чугунолитейным комбинатом. Из рук каслинских мастеров всегда выходили чудеснейшие чугунные решётки, уличная мебель, шкатулки и статуетки. Так как большинство изделий, занесёных в каталоги, имеют весьма ограниченную серийность, коллекции изделий каслинского литья весьма ценятся знатоками. Посмотри по поиску - интересные и красивые вещицы.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну Златоуст еще более знаменит и гравюрами и оружием.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Златоуст еще, Сатка, Сим, Юрюзань.
Ну а куда пробраться сложно там вообще сказочно.

Аркаим еще есть с его исторической находкой.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Да, Дим.
Россия больше Азия, чем Европа. smile;)
Только мало кто дальше Европейской части забирается. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да я не сомневался smile:)
мне тоже как-то неспокойно сегодня. отели в НЙ выбираю, вот тоже проблема, в каком районе заселиться, мож тему создать... smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Дим, хороший пост. Я думаю многим стоит задуматься, для чего мы все делаем и для кого??? У меня как раз недавно состоялся разговор с одним человеком, трудоголиком, который уже 2 года живет на работе, не может говорить ни о чем больше, только о работе. Его семья поначалу обижалась, что он не интересуется, как у них дела, здоровье, даже такие элементарные вещи стали ему неинтересны, зато о поставках, покупках и тому подобному он может грузить мозг всем и вся с утра до ночи. В итоге, семья стала от него отдаляться, что будет дальше, можно только догадываться.
Лично я за гармонию... во всем. Работать, конечно же, без работы никуда, а если она еще и интересная, так это вдвойне приятно, но это не все!!! Как говорится, счастливо тот человек, который с удовольствием утром идет на работу, а вечером домой. И отдыхать надо уметь, между прочим, у некоторых людей с этим проблемы, не могут расслабиться даже в отпуске.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Живу, просто живу smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну в теме я не сомневался, что ты о себе не забываешь)
Как-то я тоже предпочитаю работать чтобы жить, а не жить чтобы работать
Лоймила  (Лоймила)
#
Ну д, ну да smile:|
Всё это конечно круто и красиво, но разговоры в пользу бедных.
Ты, Дима, не обижайся, но кто обсуждает ветку? Ты. кот. имет свой бизнес (да и когда я мыла лестницы из-под наркош, ты качал нефть в Венесуэле или где там), Машен, суперопытный финансист и явно не последний бедняк в Москве, и Гога....
Конечно, можно красиво рассуждать о смысле жизни, только вот когда двоим детям жрать нечего, а ты крутишься на трех работах, трех заметь!, а на руки выходит тысяч 20, то как-то разговор о трудоголизме или его отсутствии вообще не стоит.
90 % моих знакомых ни когда не побывают даже в трех странвах из тех 36, где бывал ты. И это абсолютно не зависит от того, насколько они трудоголики, алкоголики или ещё кто-то.
Последние 20 лет.
Как-то так... smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
только вот когда двоим детям жрать нечего, а ты крутишься на трех работах, трех заметь!, а на руки выходит тысяч 20, то как-то разговор о трудоголизме или его отсутствии вообще не стоит.
ну о таких я и не говорю. Когда нет выхода, тут не до жиру, но по сути-то всем не хватает денег: кому на поесть, а кому на новую 100-метровую яхту. Хотя скажи уж тогда какие 3! работы надо иметь, чтоб 20.000 получать за все.
Лоймила  (Лоймила)
#
Ну уж нет. Давай по существу, твой блог был о смысле жизни? Или ты отказываешь в этом праве тем 120 млн. людей у кот. средняя з/п 20 тысяч?
Цитата
Хотя скажи уж тогда какие 3! работы надо иметь

Далек от реальности? З/п доярки в колхозе в Рязанской области 5 тысяч рублей в месяц при полной!!! занятости + они еще на току подрабатывают. В 40 лет тетки-инвалиды по неск. заболеваниям.
Цитата
но по сути-то всем не хватает денег: кому на поесть, а кому на новую 100-метровую яхту

Вот читаю и понимаю, что не туда я влезла. Не стоит сравнивать 6ую яхту и когда тебе нечего есть. Это разные, абсолютно несравнимые понятия слова "не хватает"smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Давай по существу, твой блог был о смысле жизни? Или ты отказываешь в этом праве тем 120 млн. людей у кот. средняя з/п 20 тысяч?

о жизни. Но не у всех есть выбор, иногда обстоятельства сильнее нас. Ты бы еще про тюрьму пример привела) У них тоже не альтернативы. К тому же, твои 120 млн они наверное в большинстве работают от звонка до звонка как говорится, я же скорее имел в виду тех, кто не сидит ровно до 18-00 и срывается домой, а кто может и до ночи на работе проторчать, т.е. что там говорить, менеджеры, конечно

Цитата
Вот читаю и понимаю, что не туда я влезла. Не стоит сравнивать 6ую яхту и когда тебе нечего есть.
а человек не может быть счастлив с небольшой зп? ну о крайностях в 5 тыщ говорить не будем
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Ты бы еще про тюрьму пример привела) У них тоже не альтернативы.

Передёргиваешь, их выбор был сесть или не сесть, а у доярок тоже есть выбор - пухнуть с голоду или нет.
Цитата
К тому же, твои 120 млн они наверное в большинстве работают от звонка до звонка как говорится

Дима, тебе точно стоит съездить в другую сторону от Москвы, посмотреть как живут люди в селах, остатках деревень, в моногородах...
Цитата
а человек не может быть счастлив с небольшой зп?

Когда думаешь что купить ребёнк: литр молока или кусок хлеба? Вряд ли.
Цитата
ну о крайностях в 5 тыщ говорить не будем

а это не крайность, это доход мин. 20 млн из 140 в нашей стране.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Так а я не народ что ли обычный smile:) Для Москвы самый рядовой. Мои чаяния те же олигархи тоже не поймут, все относительно в этом мире.
А в глубинку съездить интересно было бы очень. Хочу, но не одному, так скучно будет мне
Жаль, надо уходить сейчас
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Так а я не народ что ли обычный

Ты это серьёзно? smile:o
Цитата
Мои чаяния те же олигархи тоже не поймут

Они вообще такими вопросами, как ты тут поднял не задаются.
Цитата
А в глубинку съездить интересно было бы очень. Хочу, но не одному, так скучно будет мне

Поехали в Нижний Новгород smile;)
А вообще советую съездить хотя бы по трассе Питер-Москва, кол-во полностью брошенных и разрушенных деревень и домов, нищета и т.п. тебя удивят не меньше, чем водопады Никарагуа:( к сожалению
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Ты это серьёзно?

совершенно. Ты такая же как я кстати.
А вы когда в Нижний?
Лоймила  (Лоймила)
#
Думаю, ты успеешь из Америки вернуться, ты туда надолго?
VisaGold  (VisaGold)
#
Цитата
Цитата
Мои чаяния те же олигархи тоже не поймут

Они вообще такими вопросами, как ты тут поднял не задаются.

Думаю Вы очень заблуждаетесь, делая такой вывод. Вопрос о смысле жизни рано или поздно достаёт любого мыслящего человека.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Так а я не народ что ли обычный

Наши люди в булочную на БМВ 3-й серии в булочную не ездят... smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да они меня сейчас тут врагом народа сделают smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да ладно, Дим, максимум лицо будут бить, а это не страшно. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами." (Ильф-Петров) smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Судя по всему, на яхту пробрался "зайцем", в Сплите поймали и высадили, так как вынужден был искать ресторан с местной кухней под проливным дождём (что косвенно подтверждает "зайца", иначе захватил бы зонт). smile:D
А если "зайцем" и маленький ресторан - значит без денег. Вот тебе и бюджетное увлечение. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Есть, кстати, один приятель, у которого интересное бюджетное увлечение и от алко... кхе-кхе... трудоголизма лечит - раз в месяц уходит в автостоп! Принцип - деньги только на еду.
Когда возвращается, на геолога из анекдотов похож - но отдохнувший. smile:D
Марина (mashen)  (mashen)
#
Речь о другом. Менеджеры по-русски - это не пресловутый буржуйский середняк, который шел к своему менеджерству по накатанной дорожке. Для того, чтобы жить более-менее благополучно, мало усредненной обычности - необходим элемент везения, например, определенное место рождения. И еще, не будем забывать, что какая-то часть менеджерского благополучия оплачена рязанскими доярками (это оч. глубокая тема). Поэтому с Лоймилой соглашусь в том, что типично буржуйские проблемы типа "Стоит ли быть трудоголиком за 200 000 руб. в месяц?" или "Есть ли счастье в потребительстве?" иногда звучат несколько натянуто. Тем более, что вы для себя их уже решили. Я тоже.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да что ж такое, зацепились за 200.000 и сразу буржуйские проблемы smile:( Цифры-то взяты от балды. А если 20.000 то уже не буржуйские? Вообще, задумывалось-то как просто вопрос, волнует ли вас что-то еще в жизни, кроме зарабатывания денег, есть ли увлечения, свободное время, а зп у вас 20.000 или 200.000 это вообще значения не имеет. Просто у нас разговор как-то в эту плоскость свернул. Лоймила виновата smile:D Это она про страны вспомнила. Я часто вижу вокруг себя людей, которым ничего по жизни не надо: ходят каждый день на работу, потом идут домой и так вся жизнь, и в этом аспекте доходы совершенно не важны. Причем тут крайности: олигархи и доярки smile:wall:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
есть ли увлечения, свободное время, а зп у вас 20.000 или 200.000 это вообще значения не имеет.

тут согласен с тобой, уровень з/п на наличие увлечений мало влияет. Влияет на их качество и размах.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну да. Я ж не писал, "а что это вы все не на пляжах карибских отдыхаете а на даче?" smile:D За это можно и в морду
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Тем более, не факт ещё где отдыхать лучше...
Про увлечения.
У меня батя рыбалкой увлекается, почти каждый выходной (кроме зимы) на речки-озёра окрестные выбирается. Доход у него вполне скромный. Но это не значит, что его рыбалка для него хуже, чем для человека, удящего акулу с кормы собственной яхты.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кстати да, каждому свое. кто-то Сочи любит, и даже много богатых людей, а вся нищета по заграничным курортам шляется smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
ВОТ!
Ну, с "нищетой" - это ты зря тут сейчас сказал... smile:D
А в целом - согласен.
Конечно, есть люди, которые действительно любят Египетские/Турецкие курорты, однако часто встречал и таких, кто видит в них способ самоутвердиться. Целый год копят деньги, что-бы за две недели их прозагорать и целый год всем приятелем фотками с пирамидами хвастаться.
Я вот, например, нашу природу очень люблю со всеми её комарами... smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, причем приходится слышать от тех у кого тут "коммуналка в клопах" что в Турции и Египте подавай им пять звезд делюкс и жалуются, если пост. белье меняют раз а не два в день. Понты в кубе. Я вот прекрасно живу в трешках а то и вообще...Вот в Никарагуа жил за 5 долл в день и не стыжусь) Душ есть, и больше мне не надо. Это если без девушки конечно
Марина (mashen)  (mashen)
#
Ничего личного или обидного. Вы что...
И вы все точно пишете, и Лоймила права. smile:-)
iamvs  (iamvs)
#
... и благополучие рязанских доярок недоплачено ходорковскими(благодаря уму и таланту). Эта тема еще глубже.
Лоймила  (Лоймила)
#
Извиняюсь, просто вижу Вас в темах, посвященных биржам и т.п., т.к. в подробности не вписываюсь обобщила всё термином "финансист" smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Короче, вы правы (не насчет финансиста, а вообще).

"Двое детей и никакой сторонней помощи" очень сильно ограничивают возможности.
Это те обстоятельства, которые сильнее нас.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Купил билет в США вчера поздно вечером, будем планировать маршрут smile:ura:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
ты прав, пора делать ноги
smile:D
Не забудь фотоаппарат, ждём фото с небоскрёбов и тамошних макдоналдсов smile:ura:
Ну и банк какой-нибудь щёлкнуть не забудь - в тему, что бы. smile:idea:
Света  (света)
#
то ли этот вопрос всем приходит в голову в определенном возрасте, то ли ритм больших городов располагает, то ли бесконечное сидение в пробках, когда радио слушать сил нет, по телефону говорить - ухо отвалилось, то ли ежевечерние часовые прогулки с собакой, но в такие моменты - остается только думать...
все чаще в последнее время прихожу к выводу - жизнь проходит мимо. Маршрут дом-работа-дом с понедельника по пятницу и график постель-магазины-плита-стиралка-швабра-уроки-постель по выходным повергает в жутчайшую депрессию своим однообразием и бесконечностью. Так было, так есть и так будет... всегда?!
я не могу так больше, не могу!!! Я любила свою работу, но рано или поздно надоедает все, особенно если вершины карьеры ты достигаешь слишком быстро. Ты можешь увеличить число в начале з/п, но никогда не добавишь нулей сзади. И ты теряешь интерес.
Зачем искать другого работодаеля, который заплатит на полтинник больше, если интереса нет? Я как раз дошла до стадии. когда мне по фигу, есть осетрину или карпа, ездить на Ниссане или БМВ, отдыхать в Сочи или Франции. Я ничего не хочу. И мне ничего не интересно. Я как ослик бегаю по кругу, из которого не вырваться. Нет, не так. Из которого не вырваться без потерь. Для себя потери - ладно, черт с ним, переживем. А вот ребенок, кошки-собаки. У них же семья, они же привыкли, что есть мама, которая пашет (не потому что очень этого хочет, а потому что надо всех кормить, обувать, одевать и т.д.). Я же их не брошу, они это знают, это же мой постулат "мы в ответе, за тех, кого..."

Муж... трудоголик. Ему не нужно ничего кроме работы. И не интересно ничего. Он - сам по себе, свой собственный.... Конечно, какими-то новостями мы обмениваемся, вот только это больше похоже на обычную вежливость. наверное.

Ребенок... пока нуждается в маме. а потом?

Кто- то говорит "с жиру бесится". Это про меня. Я бешусь. Жизнь-то проходит мимо. Но мне не хватает смелости все сломать. Надо же потом и что-то построить. А я уже наверное не смогу. Я очень долго строила карточный домик. Он стоит. Но мне в нем не уютно. Почему так получилось? В чем моя ошибка? Хотелось - то как лучше.
В итоге - все по стандарту. Золотая середина.
А жизнь - не удалась...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Муж... трудоголик. Ему не нужно ничего кроме работы. И не интересно ничего. Он - сам по себе, свой собственный.... Конечно, какими-то новостями мы обмениваемся, вот только это больше похоже на обычную вежливость. наверное.

smile:( Это ОЧЕНЬ уныло
Цитата
Ребенок... пока нуждается в маме. а потом?

дети, конечно, разные, но то, что я вижу, говорит скорее о том, что не будет ребенок нуждаться в родителях очень скоро.
Цитата
Надо же потом и что-то построить. А я уже наверное не смогу.
да ладно тебе.
Цитата
я не могу так больше, не могу!!! Я любила свою работу, но рано или поздно надоедает все, особенно если вершины карьеры ты достигаешь слишком быстро. Ты можешь увеличить число в начале з/п, но никогда не добавишь нулей сзади. И ты теряешь интерес.

вот единственное, ради чего я готов немножко поиграть в активность это пририсовать нули в зп, просто работать на дядю я давно уже не могу (если бы и смог, то ненадолго и за очень хорошие перспективы). Тоже с жиру бешусь. Присоединяйся smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Усыновите маленького ребенка. Я уже думаю над этим. Только проблема - я-то люблю свою работу, а она сопряжена с командировками. smile:-(
Света  (света)
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я тоже думала. муж против. категорически.
Света  (света)
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спасибо smile:{}

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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а встречаться кстати надо. а то уезжать мне скоро
Елена Пушникова  (Алёна))
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Светик, ну ты что-то совсем расклеилась. Давай собирайся!!! Ты наверное читала в моем блоге, меня тоже частенько посещают такие мысли, то о смене деятельности, то еще о каких кардинальных переменах. Наверное все мы в глубине души хотим перемен, только кто-то в итоге решается на них, а кто-то продолжает об этом только думать. Если супруг не хочет приемного ребенка, что ж, это его право. Я предлагаю тебе: иди к нам волонтером. Поверь, после общения с такими детьми на жизнь взглянешь по новому, поймешь, что наши проблемы по сравнению с их проблемами ничтожны. И жизнь заиграет другими красками, ты почувствуешь себя нужной..
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Света хорош депресятничать smile:) Видать пора тяпницу мутить smile;)
Димыч смотри чтобы тебя опять фбр не прихватила smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Димыч смотри чтобы тебя опять фбр не прихватила

у меня защитница теперь есть smile:D
Света  (света)
#
мути. всегда готов. smile:D
Лоймила  (Лоймила)
#
Упс. smile:(
Свете в личку напишу.
А Тяпницу делать надо, хто возьмёт на себя отв-ть?
Цитата
у меня защитница теперь есть

С этого места поподробнее smile:D номера, пароли, явки smile:D
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