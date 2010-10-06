Жду советов, напутствий и ответа на вопрос.

Вот сколько всего я жду
Через полторы недели улетаю в США, буду также в Мексике и Пуэрто-Рико.
Про банки не забуду тоже: в программе предусмотрены посещения данных учреждений
А вообще программа такая: отовариться в Нью-Йорке, встреча с мафиозными кланами Чикаго, хождение под Ниагарой, после этого небольшой отдых на Майами-бич, а дальше посещение близкой мне по духе Мексики со вторым дружественным визитом и братание с акулами на острове Женщин. С меня - чумовые фотографии.
А вообще хотел спросить у москвичей, что вчера за коллапс был в Москве. ТТК стояло наглухо, домой я ехал 6 часов. Начал ехать в 14.00, т.е. не в самый час пик... Стали приходить мысли о мотоцикле. Если зимой будет хуже, то я ездить зимой не буду на машине.
Комментарии 69
вот кстати давай совет, что там можно из техники купить выгоднее
Есть у меня знакомый олигарх, так он золото и шубы из Европы на жене возит, чтобы сборы не платить)) Особенно понравился его ответ таможенникам в июле:
- Мистер, вы купили эту шубу в нашей стране?
- Нет, это у меня жена такая, даже летом в шубе заграницу ездит, чтобы повыделываться)
(стоимость шубы составляла порядка 50.000$)
Привези плз пуэрториканских монеток , если у них, конечно, такие есть
Но технику лучше ввозить без коробок.
Да и томоженный кодекс в этом вопросе стоит прочитать. Сколько у нас там сейчас, 60000р разрешено ввозить. Знание таможенного кодекса обескураживает таможенников и вводит в ступор, вы же проходите спокойно.
ЗЫ. Свежих месиканских у меня тоже нет.
На экспрессе было бы куда быстрее.
Теперь и шляпу нормальную в Москве купить негде.
Держись, в обчем.
Да, серьёзная штука, эта акклиматизация...
Заграница - это не моё... Аэропорты-перелёты-сумки/багажи- "моя твоя не понимать" - мухи цэцэ...
Не, у нас комфортнее.
Здорово! В тяжёлую годину с таким налётом можно влёгкую в стюарды податься
ИМХО, засада на ТТК случилась из-за ситуации на Тульской. Тут 4 дня в Свято-Даниловском монастыре мощи какого-то перца выставляли, так народ многокилометровую очередь в несколько рядов круглосуточно держал. Где-то гаеры кирпичик ещё выставили...
Наш обозреватель на работу тоже ошалел ехать.
По яндеху смотрел - всё ТТК красное было, вот.
Что-бы мозги проще собрать было...
Опасно это...
Ты хоть чё, хоть чёрта в ступе привези... (С)
Удачно съездить(вот только братание на острове Женщин навевает на мысли, что фото можем и не увидеть )
Приезжай к нам в Сергиев-Посад, таких карасей с батей ловим- деруться и матом ругаются.
а карасей таких тоже интересно....
Моя мечта - Паджерик или Патруль. Денег только богато стоют.
G- это не внедорожник...
Берегите девушку от акул и мафиозных кланов))
Для моей аватары (цинник), для negoro и его спутницы.
Ладно, проехали...
Будем знакомиться.