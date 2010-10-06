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Жду советов, напутствий и ответа на вопрос.

06.10.2010 16:02 69 2 164 просмотра
Вот сколько всего я жду smile:D
Через полторы недели улетаю в США, буду также в Мексике и Пуэрто-Рико.
Про банки не забуду тоже: в программе предусмотрены посещения данных учреждений smile;)
А вообще программа такая: отовариться в Нью-Йорке, встреча с мафиозными кланами Чикаго, хождение под Ниагарой, после этого небольшой отдых на Майами-бич, а дальше посещение близкой мне по духе Мексики со вторым дружественным визитом и братание с акулами на острове Женщин. С меня - чумовые фотографии.
А вообще хотел спросить у москвичей, что вчера за коллапс был в Москве. ТТК стояло наглухо, домой я ехал 6 часов. Начал ехать в 14.00, т.е. не в самый час пик... Стали приходить мысли о мотоцикле. Если зимой будет хуже, то я ездить зимой не буду на машине.

Комментарии 69

Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Дим, я тебе пару ворованных картонок тогда подкину, привези мне из штатов пару макбуков)) Заодно может и прославишься там, как студенты))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ага, еду на выручку ребятам smile:D
вот кстати давай совет, что там можно из техники купить выгоднее
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
из техники можно купить все, что угодно. Оно там все дешевле. Единственное, сразу подумай как перед таможней отмазываться, типа оно у меня и было, я не здесь покупал)))
Есть у меня знакомый олигарх, так он золото и шубы из Европы на жене возит, чтобы сборы не платить)) Особенно понравился его ответ таможенникам в июле:
- Мистер, вы купили эту шубу в нашей стране?
- Нет, это у меня жена такая, даже летом в шубе заграницу ездит, чтобы повыделываться)
(стоимость шубы составляла порядка 50.000$)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Не знаю, что там с компами, а вот с айфонами, продаваемым по выгодным ценам, сталкивался с тем, что они не могут быть никак обновлены (не путать с лоченными телефонами). То есть если цена слишком низкая, то это повод поспрашивать продавца о подводных камнях.

Привези плз пуэрториканских монеток , если у них, конечно, такие есть smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, я постараюсь. До сих не пойму статуса гос-ва. Вроде суверенное, но жители-граждане США smile:|
Денис  (munkustrap)
#
Фсё.
Но технику лучше ввозить без коробок.
Да и томоженный кодекс в этом вопросе стоит прочитать. Сколько у нас там сейчас, 60000р разрешено ввозить. Знание таможенного кодекса обескураживает таможенников и вводит в ступор, вы же проходите спокойно.
Денис  (munkustrap)
#
В смысле - коробки отдельно, если нужны.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Если ты летишь из Домодедова (что вряд ли), то заложи дополнительный час на пробку перед аэропортом. Я ее в последнее время регулярно наблюдаю. Ну или на экспрессе езжай.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, ты прав, я лечу из Шарика в этот раз, хотя почти всегда из Домодедово. Дельтой полечу, но вылет утром и я еще не решил, лучше на машине или все же на аэроэкспрессе поехать, не хочется пробок и нервов
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
по мне в Шарик на тачке лучше, ибо очень дешевая парковка. У тебя возле дома гараж или таку бросаешь? А чтобы не опазадать выезжай на час раньше, чем нужно расчетно. Лшний час побродишь по Дютику или в кафешке посидишь.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
ну тогда можно и на экспрессе. Сумок поди у тебя немного.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, сумок мало. надо в инете посмотреть кстати а еслть ли монетки ПР свои smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Нафига? прилетишь и сразу в иксчендже все увидишь.

ЗЫ. Свежих месиканских у меня тоже нет. smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а ты разве коллекционер? smile:D или тебе сувенир из 500 долларовых привезти? есть ли они еще эти межбанковские не знаю
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я сейчас в шарике. Доехал за полчаса из центра. Мост в Химках сужен до 2х полос, но вот сейчас пробки не было. Завтра вернусь днем - проверю, сколько времени ехать в город. Вчера из Домодедово утром ехал домой больше 2 часов.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Прилетел в час. В центре был около 15 часов. smile:|
На экспрессе было бы куда быстрее.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
В Шарик быстро можно добраться рано утром или ночью,поздно вечером.А днем можно встать наглухо в районе сначала Гранда(Химки),затем на мосту(в районе Меги-ашана-икеи),но до обеда есть шанс все же пробраться с небольшими затруднениями,что после17-18 часов уже маловероятно.Мост сужен,машин толчется масса.На экспрессе,думаю,предпочтительнее,да и о брошенной машинке не будет голова болеть всю поездку.Думаю,будет не до братаний и сближений на острове женщин. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а у меня вылет в 12 дня, значит чревато...утром то в пробку можно неслабо попасть
qaq  (qaq)
#
Нет там никаких пробок.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Шляпу ковбойскую smile:) Про кольт не говорю, а то твои друзья из ФБР докопаются куда - за чем - кому smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да я видел такую красивую в Далласе, в Техасе. Вообще специфический штат Техас
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Эх... Такой магазин головных уборов раньше козырный на Мандалаевской был до кризиса... Раньше всегда там Stetson'ом затаваривался. Закрылся...
Теперь и шляпу нормальную в Москве купить негде. smile:wall:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а что? я же летал на викенд аж на Карибы. Прикинь трансатлантический перелет и еще 1 внутренний. а на все про все 4 дня. а ты говоришь...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Мда... Сейчас снова начнут...
Цитата
Так а я не народ что ли обычный smile:) Для Москвы самый рядовой.
(из соседнего кейса)
Держись, в обчем. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Как с акклиматизацией справляешься? Или привык уже? Смотрю, везде и всюду побывал...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
проблема акклиматизации не стоит. Так же как и 8 перелетов за 5 дней (было такое)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
не стоит

Да, серьёзная штука, эта акклиматизация... smile:D smile:D smile:D smile:oops:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Не, Дим...
Заграница - это не моё... Аэропорты-перелёты-сумки/багажи- "моя твоя не понимать" - мухи цэцэ...
Не, у нас комфортнее. smile;)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Так же как и 8 перелетов за 5 дней (было такое)


Здорово! В тяжёлую годину с таким налётом можно влёгкую в стюарды податься smile:idea:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати, по теме (ответ на вопрос) smile:D

Цитата
А вообще хотел спросить у москвичей, что вчера за коллапс был в Москве.


ИМХО, засада на ТТК случилась из-за ситуации на Тульской. Тут 4 дня в Свято-Даниловском монастыре мощи какого-то перца выставляли, так народ многокилометровую очередь в несколько рядов круглосуточно держал. Где-то гаеры кирпичик ещё выставили...
Наш обозреватель на работу тоже ошалел ехать. smile:)
По яндеху смотрел - всё ТТК красное было, вот. smile:o
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а то я уже о моте думал. smile:shuffle: Интересно, я научиться-то могу еще...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А знаешь, зачем мотоциклисту шлем нужен?
Что-бы мозги проще собрать было... smile:)
Опасно это...
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
....Сбериги там пару рупий. Не бузи.
Ты хоть чё, хоть чёрта в ступе привези... (С)

Удачно съездить(вот только братание на острове Женщин навевает на мысли, что фото можем и не увидеть smile:D )
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати, Дим! Как собираешься решить проблему чрезвычайной кровожадности (если это Белые) данных субъектов? СтОит ждать душераздирательных историй?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
нет, не белые. историй жди. Девушка уже заранее фотаться отказывается. Ну правда этих акул надо еще поймать smile;) но фоты я видел, вдохновило
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поймать... Так ты чего, на рыбалку, оказывается, в такую даль??? smile:o smile:D
Приезжай к нам в Сергиев-Посад, таких карасей с батей ловим- деруться и матом ругаются. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
нет, не на рыбалку smile:shuffle:
а карасей таких тоже интересно....
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Будет желание и тачка-жып, обалденные места могу показать...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
УвАЗ - это грустно... smile:(
Моя мечта - Паджерик или Патруль. Денег только богато стоют. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Из кейса в кейс запросы у обычного Московского парня растут, таки... smile:D
G- это не внедорожник...
iamvs  (iamvs)
#
В добрый путь! Фотографии- посмотрим.
Лоймила  (Лоймила)
#
Ни пуха, ни пера! smile:ura:
kimpatsu  (kimpatsu)
#
¡Buen viaje!

Берегите девушку от акул и мафиозных кланов))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Акул тоже от девушки берегите, Дмитрий... smile:D
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Моисей Абрамович, какой Вы циник ужасный. У negoro не может быть такой девушки, от которой надо беречь акул))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Судя по всему, комплимент на троих:
Для моей аватары (цинник), для negoro и его спутницы. smile:shuffle:
kimpatsu  (kimpatsu)
#
negoro и его девушке - конечно, комплимент. Почему "циник" - комплимент и какое отношение это имеет к Вашей аватаре, не поняла (мой русский язык, как нас учили говорить, еще недостаточно хорош для этого), но готова похвалить Вас за что-нибудь другое. Например, за общую незлобивость. Больше я о Вас пока ничего не знаю)).
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D
Ладно, проехали...
Будем знакомиться. smile;)
Hipster  (Hipster)
#
Акулы-акулы, фотографии из Нью-Йорка... Лучше из Мексики настоящий аутентичный мискаль привези, вот это будет повод нажать на кнопку остановки насоса скважины и так уже пересечься за стаканчиком заспиртованного червячка smile:)
Hipster  (Hipster)
#
Ну не ради ж бокала Гинеса или Хугардена заветную кнопку жамкать-то smile:) А вот червячок - это наше все!
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