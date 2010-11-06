Грустно мне...

Вернулся на днях из поездки. Две недели и 9 перелетов пролетели как 1 день.
Вот вам парочка фотографий меня ну и... еще кое-что.
Есть фотография, где я акулку двухметровую на руках держу
Будучи в Канкуне, ночью вышел на пляж и увидел, что 2 работника отеля ночью черепашонков в такую вот корзину. Для чего.... Мы там не догадались, пока сами не увидели, для чего.
Грустить я стал нередко, бывая в разных странах. Где всё для человека. Что же у нас так все пессимистично... И погода... и люди, и отношения между ними. Приезжаешь на Родину, и на тебе такой контрастище, как ушат холодной воды на голову.
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интересно)) я с ними не общался правда, не доехал пока туда
Кстати, люди, я Канкун рекомендую посетить ОЧень приятственное место во всех отношениях, курорт мирового класса
А это в основной своей массе южные народы.
Противостояние между югом и севером есть практически в каждой стране, а во многих странах разница между южанами и северянами определяется именно в уровне дохода на душу населения.
Мы - северные, но тоже бедные. Потому даже наша гадостность парадоксальна.
Москвичи - отдельная тема.
Трудно быть бедным в богатом городе.
Я жила в Европе, ни про один город не могу сказать "богатый". Качество жизни выше, но уровень жизни, определяемый конкретными цифрами, сопоставимый. Не скажу, что разница огромна.
Даже Англию я бы не назвала страной богатых.
А уж тем более среднюю Европу.
Но люди там очень хорошие.
Может быть, потому что у них были колонии, отсюда и их синдром "белого человека" - потребность в миссионерстве, распространяемая на всех вокруг себя.
Русские - как афроамериканцы в США, вроде все цивильные, а в глазах - боль поколений за перенесенные страдания, в поступках нет-нет да мелькнет непокорность угнетенных, а в словах - мстительная злоба.
но не всегда. Я вот как бы чаще бываю в крайне бедных странах, так люди-то добрее нас намного
кстати о черепашках сверху. Вот работники собирали их не за тем чтобы съесть (что сделали бы наши люди), а чтобы выпустить их обратно в море. Причем это оказалось нелегко, они норовили опять вылезти на сушу, т.е. им пришлось еще и время потратить немало. Но они любят и ценят свою природу, флору фауну.... А мы...
В очень-очень бедных регионах (где нищета) флора и фауна попросту съедается.
В менее бедных все уже съедено давно.
Расскажу про бизнес.
У них бывает и рабочий день более 8 часов, и отпуск - три дня в году, но все делается в разы, в десятки разов дольше. Нет такого, чтобы был план, график, пришел и честно отработал все рабочее время. Половина времени тратится на ерунду. Постоянно какие-то "непредвиденные" обстоятельства, типа governmental requirements, которым на самом деле сто лет, просто про них забыли. Вечно какой-то непонятный напряг (сначала ошибутся, потом бегают - исправляют, и постоянно у них цейтнот). Любое действие вызывает жуткую суету.
И еще - сами люди мелочные, могут обмануть на копейки. Вот эта ментальная манера торговаться всегда и по любому поводу - именно она раздражает. Это трата времени, и покупателей, и продавцов.
Да за то время, пока торгуются, могли бы заработать больше. Нет, надо ж языком почесать, устроить из даже обычной базарной купли-продажи шоу.
У нас как у классика : У вечный бой покой нам только снится...
Не могу сказать кто произнёс этот афоризм:
Россия страна парадоксов. Под венец со слезами,а на войну с песнями.
Ну нафиг,судьбу испытывать.
А то вдруг у неё в личной жизни неурядицы,а тут я ещё со своим портфолио прилезу.
Какие люди - и без охраны!
Фотки - круть, спс за кусочек заграницы!
И не грусти - в нашем цирке всегда весело.