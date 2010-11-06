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Грустно мне...

06.11.2010 14:15 122 5 152 просмотра
Вернулся на днях из поездки. Две недели и 9 перелетов пролетели как 1 день.
Вот вам парочка фотографий меня ну и... еще кое-что.

Есть фотография, где я акулку двухметровую на руках держу smile;)

Будучи в Канкуне, ночью вышел на пляж и увидел, что 2 работника отеля ночью черепашонков в такую вот корзину. Для чего.... Мы там не догадались, пока сами не увидели, для чего.

Грустить я стал нередко, бывая в разных странах. Где всё для человека. Что же у нас так все пессимистично... smile:( И погода... и люди, и отношения между ними. Приезжаешь на Родину, и на тебе такой контрастище, как ушат холодной воды на голову.

Комментарии 122

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Мда, неплохо вы отдохнули Дмитрий smile:) Россия Матушка еще не отошла от потрясений 20 века...да и к тому же хотел бы уточнить где хорошо? Конечно в Старой Европе, уровень жизни выше. Но это уже культура. А в РФ культуры, сервиса к сожалению нет. И тут возникает вопрос, почему же вы не живете там? Ответ прост: ездить и смотреть, отдыхать везде хорошо, но не жить. На самом деле многое зависит от самого человека. Если прилично зарабатывать, то в любой стране можно себя чувствовать вполне счастливым! smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
да и к тому же хотел бы уточнить где хорошо?
да вот езжу, и особенно удручает разница между людьми у нас и там. А "там" это практически везде где я был. Злые мы недобрые. Хотя говорят, что от плохой жизни, но не так это...люди такие мы в массе своей... smile:(
Цитата
Ответ прост: ездить и смотреть, отдыхать везде хорошо, но не жить. На самом деле многое зависит от самого человека. Если прилично зарабатывать, то в любой стране можно себя чувствовать вполне счастливым!
разумеется. Я все страны, где был, примеряю на тот манер, смог бы я там жить или нет. Ведь нравится мне во многих странах, но жить там я бы не смог. Смог бы пожалуй в 2-3 максимум из тех что видел. И то не во всяком месте в этих странах.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Да, люди конечно с говнецой, но почему все больше в Москве) в глубинке такого мало. Интересно было бы знать какие именно страны? Так для себя авось надо будет имигрировать)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Тут жеж все индивидуально smile;) В паре мест в США мне нравится, в частности Сан-Франциско, нравится Италия, север или юг. Близки мне по духу итальянцы, да и язык близок, и вообще там все есть, что мне надо. А вот например Испания почему-то не очень, хотя и язык знаю вроде...
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Насчет Штатов даже не помышляю, лекции Панарина у меня отбили всю охоту) А Италия - ДА!!! Италия-это мое! И тепло и природа красивая! Вообще я подозреваю, что люди у нас такие потому что климат гадкий. Есть такая закономерность,хотя по этой логике - самые гадкие люди это северные народы))))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Климат у нас действительно очень гадкий) Вот и Италия это моё smile:) и еда нравится там еще. Вот знал же я, что ни к чему хорошему эти поездки не приводят. Хочется умотать куда-то
Цитата
,хотя по этой логике - самые гадкие люди это северные народы))))

интересно)) я с ними не общался правда, не доехал пока туда smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
чтобы туда доехать надо сделать 9 перелетов) зато какой сервис: свой персональный 5 звездочный номер-чум, свой ОЛ инклюзив, вышел оленей погонял, на тюленей поохотился, на ужин строганины покушал...вот оно все что нужно человеку, так что Дмитрий советую)))))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Спасибо, уж лучше вы к нас)) Я вообще в Арктике-то был, понравилось кстати. В Ледовитом океане ручки пополоскал, окунуться не решился, я не морж smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Вот видите, вам бы только заправлять Сицилийской мафией, а как искупнуться...так ни ни...я там был)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
smile:D Ну, да, я как-то потеплее предпочитаю. А про мафию так вот фото наверху с ФБР
Кстати, люди, я Канкун рекомендую посетить smile:) ОЧень приятственное место во всех отношениях, курорт мирового класса
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Сейчас все просто ринулись в туристические агенства...Канкун, Канкун...дайте мне Канкун))), думаю большинству это просто не по карману smile:|
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да не дороже Турции же, если в Турции брать хороший отель. Я, конечно в Турции не был smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
а почему на фото ФБР? Это что облава на Сицилийского мафиози?)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да. который успел покинуть штурмуемый отель smile8)
Марина (mashen)  (mashen)
#
По опыту скажу, самые гадкие народы - бедные. smile:-(
А это в основной своей массе южные народы.
Противостояние между югом и севером есть практически в каждой стране, а во многих странах разница между южанами и северянами определяется именно в уровне дохода на душу населения.
Мы - северные, но тоже бедные. Потому даже наша гадостность парадоксальна.

Москвичи - отдельная тема.
Трудно быть бедным в богатом городе.

Я жила в Европе, ни про один город не могу сказать "богатый". Качество жизни выше, но уровень жизни, определяемый конкретными цифрами, сопоставимый. Не скажу, что разница огромна.

Даже Англию я бы не назвала страной богатых.
А уж тем более среднюю Европу.
Но люди там очень хорошие.
Может быть, потому что у них были колонии, отсюда и их синдром "белого человека" - потребность в миссионерстве, распространяемая на всех вокруг себя.

Русские - как афроамериканцы в США, вроде все цивильные, а в глазах - боль поколений за перенесенные страдания, в поступках нет-нет да мелькнет непокорность угнетенных, а в словах - мстительная злоба.




Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
По опыту скажу, самые гадкие народы - бедные.

но не всегда. Я вот как бы чаще бываю в крайне бедных странах, так люди-то добрее нас намного smile:(
кстати о черепашках сверху. Вот работники собирали их не за тем чтобы съесть (что сделали бы наши люди), а чтобы выпустить их обратно в море. Причем это оказалось нелегко, они норовили опять вылезти на сушу, т.е. им пришлось еще и время потратить немало. Но они любят и ценят свою природу, флору фауну.... А мы...
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я не любитель путешествий, езжу в основном по работе.
В очень-очень бедных регионах (где нищета) флора и фауна попросту съедается.
В менее бедных все уже съедено давно.
Расскажу про бизнес.
У них бывает и рабочий день более 8 часов, и отпуск - три дня в году, но все делается в разы, в десятки разов дольше. Нет такого, чтобы был план, график, пришел и честно отработал все рабочее время. Половина времени тратится на ерунду. Постоянно какие-то "непредвиденные" обстоятельства, типа governmental requirements, которым на самом деле сто лет, просто про них забыли. Вечно какой-то непонятный напряг (сначала ошибутся, потом бегают - исправляют, и постоянно у них цейтнот). Любое действие вызывает жуткую суету.
И еще - сами люди мелочные, могут обмануть на копейки. Вот эта ментальная манера торговаться всегда и по любому поводу - именно она раздражает. Это трата времени, и покупателей, и продавцов.
Да за то время, пока торгуются, могли бы заработать больше. Нет, надо ж языком почесать, устроить из даже обычной базарной купли-продажи шоу.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
полностью согласна.Это мелкое воровство и топтание,уговоры покупателей у витрин,прилавков неприятно,напряжно и унизительно,поэтому предпочитаю не ходить в таких странах на рынки и развалы.А без сиесты,утренних и ночных посиделок с застывшей чашкой кофе в руках,с заиндевелой сигарой в зубах или со скучающим кальяном ну никак им не обойтись.А что у нас?Вот,к примеру,сценка из моей жизни:Сегодня с самого раннего послепраздничного утра меня разбудила залихватская музыка,добрый русский шансон,свист и отборная веселая брань.Что это? smile:D Я даже не открывая глаз уже узнаю-это типичный представитель нашего общества"с болью в глазах(и не только),с непокорностью и прочее.Он лихо отплясывает на балконе приватные танцы после каждых праздников днем и ночью еще с недельку после очередных праздников.Вот в такие моменты я люто ненавижу все праздники и выходные в нашей стране.Наш народ гордый,свободолюбивый,за копейку торговаться не будет-это точно(широкая душа).Да,вот только...вот уж и незнаю,что лучше:сиеста(как у них) или сплошная фиеста(как у нас)?!А не за горами новогодние праздники smile:cry: .месяц-два по окончании еще гулять будем...
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
в глазах - боль поколений за перенесенные страдания,в поступках нет-нет да мелькнет непокорность угнетенных,а в словах - мстительная злоба.


У нас как у классика : У вечный бой покой нам только снится...
Марина (mashen)  (mashen)
#
В этом тоже парадокс. Северные народы более замкнуты, но и более флегматичны, более сдержанны. Если говорить грубо, они не могут позволить себе тратить энергию на пустую суету, климат не позволяет.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
В этом тоже парадокс.


Не могу сказать кто произнёс этот афоризм:
Россия страна парадоксов. Под венец со слезами,а на войну с песнями.
Алинаа  (Алинаа)
#
Дмитрий! Тоже самое ощущение, Италия ОЧЕНЬ нравится, а в Испании жить не хотелось бы. И после приезда-прилета тоска такая накатывает! Но, наверно, праздник не может длиться вечно, поэтому не все еще уехали ТУДА. А может быть это боязнь разочарований - нет счастья на земле smile:cry:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
значит есть какая-то закономерность) А счастью не может быть, оно должно быть smile;)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
вот это правдорубство! smile:) Ни отнять,ни прибавить. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Кстати забыл написать, верхняя фотография это с пляжа в Пуэрто-Рико. Я до сих пор не пойму статуса этой территории
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Ну,что за пессимизм,не пойму?"! smile:) Дмитрий,у Вас что осенняя депрессия?Вас не узнать,где же молодой задор и оптимизм?Здесь народ питается Вашим эмоциями.Ждали,ждали целых две недели Ваших фото и рассказов и вот нате,здрасте! smile:o Кста,а где фотка с акулой?А про Италию,все так!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Нет,фоткатся с акулой меня бы ничего не вдохновило.
Ну нафиг,судьбу испытывать. smile:)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Лучше я за этой ласковой и нежной мадам с мостика понаблюдаю.
А то вдруг у неё в личной жизни неурядицы,а тут я ещё со своим портфолио прилезу. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ух!
Какие люди - и без охраны! smile:ura:
Фотки - круть, спс за кусочек заграницы!
И не грусти - в нашем цирке всегда весело. smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Непонятно кто кого здесь спасает, толи вы дельфина толи он вас smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
аааа, все понял, это акула))) видимо знатная уха получилась
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну какая уха, это хорошая девочка-акула smile:) добрая и ласковая, правда все равно укусить норовила smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
ну она же девочка, женщина....женщин хлебом не корми, дай только укусить)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
дааа, они такие. Укусить, откусить)) гладенькая такая, хорошая на ощупь, мне понравилась. их там две вообще, вторая где-то в ногах плавает smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
вообще это очень знаково, не зря крупных бизнесменов называют "Акулами бизнеса" вот так вам приходится иметь дело и с живыми)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
а вот хотелось бы знать ваше мнение о Мексике, у меня Дипломная работа была посвящена Внешней политике Мексике...бывали вы там?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Бывал. Сейчас только в Канкуне, а вообще во многих местах Мексики был. Но как-то внешнеполитические переговоры с Мексиканскими Соединенными Штатами не вел smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
а зря, пишут что там жизнь действительно не сладкая
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Курорт это одно, там все чинно и благородно, а сама Мексика поделена на влияния наркокортелей
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вообще я не курортный человек, так что поездил и по южным районам, самым неспокойным. Так вполне безопасно все. Это как в Колумбии: сферы влияния-то поделены, но на туристов это не распространяется, их не трогают
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Незнаю, незнаю...много там киднеппинга, предлагают охрану брать с собой...если конечно человек что то из себя представляет...все таки как ни крути в России поспокойнее будет...А вы говорите, все ни как у людей
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Слухи все это) похищают тех, кого надо. В Колумбии. А в Мексике вообще спокойно, как в Гондурасе или Никарагуа с Панамой. Там и я, и многие товарищи все облазили smile:) Это "наш" регион, знакомый, родной и любимый
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
К тебе та же просьба, путешественница... smile:shuffle: smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
где можно отредактить фотки чтобы выставить сюда? радикал не работает smile:( В Яндексе региться надо, что то не хочется
Христина  (Христина20)
#
Я тоже так ждала вашего возвращения..люблю читать ваши блоги. сама редко куда выбираюсь,а у вас всегда так поппулярно рассказано,так всё красочно...сегодня открываю страницу...ура!!!!наконец то новый блог от вас,а тут так мало всего..даже толком ничего не понятно..и правда грустно
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да вот я тоже сегодня позитивно настроен. Но что-то фото не постятся smile:(
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