Собеседование или психологическое извращение?

Всегда интересовало, для чего проводятся тестирования при приеме на работу. Даже не интересовала, а ввергало в недоумение, если уж совсем откровенно. Именно тестирования, а не собеседования.
Как вы, коллеги-форумчане, относитесь ко всякого психологическим тестированиям, анкетированиям, задачкам на логику, интеллект что там они еще проверяют (уж молчк, что некоторые до детекторов лжи додумались). Штучки это, конечно, не новомодные, а много лет назад перенятые у капиталистов с Запада, но за все эти года я не понял, этим проверяется. Психотип, нацеленность на якобы какой-то результат, совместимость с кем-то там? Или руководитель созрел для работы экзаменатором, но не будучи преподавателем в университете, хочет удовлетворить потребность на рабочем месте? Или тем паче хочется почувствовать себя психоаналитиком? А я даже слышал, что часто эти тесты имеют чуть ли не решающее значение при приеме на работу. Это вообще уму непостижимо. Я действительно не понимаю, более того, если бы мне кто сказал, что мне придется при устройстве на работу проходить психологические тестирования, то туда бы я не пошел. Наводите обо мне справки, проверьте в конце концов на собеседовании мои профессиональные знания (это обычно не очень трудно), а вот всякие загадки-задачки-пазлы-выбери-нарисуй-придумай-расскажи о себе - это....ну совсем мне не близко. Интересно, это для младшего персонала или издеваются и над руководителями среднего звена?
Может, я неправ и форумчане со мной не согласятся, но никакой внятной аргументации в пользу этих методик мне не было озвучено никогда. Если кто озвучит, был бы благодарен.
Комментарии 62
Если не ошибаюсь, в Америке при приеме на работу категорически запрещено задавать вопросы прямо не связанные с будущими обязанностями.
На тест по определению дальтонизма я бы, да, обиделся.
Ну а если вас спросят, скажем, за сколько взвешиваний можно из 8-ми одинаковых монет выявить единственную ненастоящую, - что же тут плохого? Конечно, если вы не политиком устраиваетесь. Шутка!
Не, ну кто против?
Вполне понятно желание старшего механика узнать, знает-ли его будущий стажёр, что такое гайка и в какую сторону её забивать монтировкой.
Речь о том, что если мне будут показывать кляксы на бумажке и спрашивать, до какого возраста я писался в кровать... Ну не знаю...
Если человек нормальный, видно сразу.
Когда я занимался набором персонала, мне достаточно было 30-тиминутной беседы с соискателем и краткой автобиографии, изложенной письменно (посмотреть на почерк - лучше всяких тестов ) А остальное - дело обучаемости человека. Страхует это всё - испытательный срок. Коллектив без тупых паззлов определяет, подходит ему новый винтик, или нет.
Зря вы так. Я вообще писать не умею. Только подписываю. И не барское это дело в XXI веке.
Когда был маленький, мне дедушка показывал огромные папки писчей бумаги для написания дипломов/диссертаций. Помню, на меня это ужас наводило.
Благо, свой диплом уже печатал.
Да если бы я умел писать, до сих пор работал бы жестянщиком в Жмеринке!"
Грязное это дело. Вот приходит человек, может в принципе и неплохой. А ты сидишь и думаешь, на основании коротких впечатлений, стоит ему доверять или нет. И либо даёшь отмашку в кадры, либо "мы вам перезвоним".
Не люблю такой скоротечный выбор. Однако опыт всегда пригодится
Соглашусь.Ничего не даёт.Во всяком случае в нашем государстве.Бывший майор МВД Евсюков поди все психологические тесты проходил на отлично,а какую бойню устроил в апреле 2009 года в супермаркете.
И вообще, человек в этой жизни, часто идет в том направлении, какие качества у него сильно выражены, в итоге педагог работает банкиром, водитель - топ-менеджером и в этом нет ничего плохого - их личные качества вывели их туда. Хотя, за границей такой подход не приветствуется.
Я вот хоть и критикую тут это, но сам ни разу не проходил, это я теоретически рассуждаю
Ну более менее выявляется, не на 100%, но достаточно точно. Я когда тестировал свой IQ, всегда цифры были в диапазоне +20/-10 от среднего моего показателя.
Сколько я знаю, тестирование IQ для всех категорий сотрудников один и тот же, также как и психологическое тестирование. Смысл его делать разным?
Вы много потеряли! Шучу... Интересное это занятие! Особенно если не по-нарошку проходишь. Трясет знаете как, даже на том что точно знаешь? Семь потов сходит!
Представляю, волнительная процедура Особенно если очень работа эта нужна.
Ну, я в том смысле, что
Я вот кстати ярко выраженный гуманитарий. Интересно, чтобы я там прошел.
Тесты должны быть смешанными. Должны быть задачи типа: продолжить последовательность 1,1,2,3,5,... или Log(10), а также вопросы "Когда началась Вторая мировая война?" или "Кто такой Ницше" или "Какие витамины полезнее: натуральные или искусственные?". (Кстати, ответы: 8, 1, 1939, философ, одинаково). Это комплексное тестирование на знание школьной программы, по большей части. А вот тест на IQ проверяет как быстро вы можете оперировать абстрактными понятиями: находить закономерности, исключать лишнее и т.д. Согласитесь, что если абстрактные вещи даются хорошо, то и в реальной жизни человек сможет применить свои способности.
Так этим мучают и персонал и среднего звена? Ну, понятно, топов-то врдяли
А ТОПы - "субстанция" нежная, могут и обидеться, поэтому их обычно так не мучают, а вот обычный персонал...
p.s. кстати про логарифм я так и не понял. Вот что значит гуманитарий
А вот вспомнил, что еще не нравится: опишите свои сильные и слабые стороны. Что на такое ответить
Так как если возьмут на работу то все эти стороны проявятся. Работодатель тоже человек и понимает, что людей без недостатков не бывает.
Насчет тестов. А скоринг в банках зачем придумали? Чтобы составить некий психологический портрет на основе анкеты, также и тесты - говорят о чем-то (особенно понравилось про взвешивание монет)
Кстати не так давно подавали заявку на кредит (сумма в несколько миллионов). Традиционно расписали выручку, доходность, структуру расходов за несколько периодов и открыто заявили, что мы все в долгах, к нам регулярно ходят приставы и вааще все на грани. Банк это прочитал и... предложил собрать полный пакет документов, а не послал подальше. Так, что открытость, честность и целостная картина и человек к тебе потянется
А по-моему по жизни так и есть. Если ведешь себя честно и слово свое держишь то и деньги неплохо зарабатываются.
Бывший отличник справшивает: "Вот ты мне расскажи как ты - бывший двоечник - стал таким богатым? Как ты зарабатываешь?"
Второй: "Ну, я покупаю товар за рубь, а продаю за три. Вот на эти два процента я и живу..."
И у меня были случаи - не такие конечно примитивные, но если спросить, например, про 15% годовых и 1% от суммы комиссия при кредите на пол года, 50% респондентов отвечали, что эффективная ставка - 16. Это никуда не годится. 70% народа, идущего в кредитчики, вообще не представляют сути показателей ликвидности, рентабельности и пр. - не знают ни ЧТО это, ни КАК считать. Ответ феноменальный - у нас была формула забита в программе, она сама считала.
Тестирование профессиональное нужно очень! В некоторых банках добавляют вопросы в целом на широту кругозора - например как зовут действующего премьер-министра Великобритании. Можно добавить еще столицу Занзибара)
Да хотя бы не столицу Занзибара, а просто что такое Занзибар
1% в месяц? Или единовременная? Платежи аннуитет или диффер.? Эффективную ставкув голове не посчитать точно, но плюс-минус сказать можно. Формула с ежемесячной комиссией такая, что ее нужно умножать не на 12, а на 24. Единовременную: тут вообще зависит от соотношения осн. долга и комиссии, проц. ставки и срока. До кучи, ЭПС в среднем на 5-20% выше, чем арифметическая сумма процентов, т.к. она учитывает сложные проценты (зачем только это заемщику?).
В итоге ответ на вашу задачу, на вскидку, если дифф. платежи (при аннуитете почти тоже самое: на больших сроках аннуитет дает ЭПС меньше, чем арифмет сумма процентов) и 1% комиссии в месяц, то ЭПС будет примерно 42-45% не сильно завися от срока кредита (точнее с увелич. срока она немного падает).
Самое интересное, что большинство банкиров не смогут вам ответить на ваш вопрос, не говоря уже про всех остальных! Попробуйте протестируйте их!
Регулятор с толку сбить хочет заемщика
Нужно было принимать простую арифметическую формулу. Вариантов здесь несколько и обсуждать будет слишком долго и не по теме блога.
Заемщику не то что ЭПС не нужна, а даже и просто процент по кредиту мало кому что говорит. Вот переплата в денежном эквиваленте самый надежный инструмент для сравнения. Лучше бы банки обязали не об ЭПС информировать, а сервис расчета точного ввести на сайтах. Чтобы я ввел например 400.000 кредита, такие-то комиссии и сразу увидел при одинаковой сумме кредита реальную переплату у разных банках.А все эти ЭПС это от лукавого
А ЭПС не от лукавого, а от "черезчур больших мозгов"
Кстати, если при получении кредита вам декларируется 15% годовых и отсутствие комиссий, а в расчете вы видите ЭПС, скажем, 30-40% имейте ввиду - банк где-то вас пытается "обдурить", точнее на чем-то. Если есть ТОЛЬКО проценты годовых, то ЭПС приблизительно должна быть равна этой цифре, лишь немного превышая ее, как правило!
а такое есть??? по кредитам. ужас
угу. суть одно и тоже
Я имел в виду по кредитным картам! Это ведь тоже кредит.
Ежегодную комиссию либит брать Сбер. Причем хитро делает: выдает кред. карту на год под опред. процент, естественно с комм. за снятие в банкоматах и условием, что если захотите пользоваться на второй год, возьмем комиссию 900 руб. за год. В ЭПС, естественно, ни комиссия в банкомате, ни годовая не входят. Смотришь на ЭПС и диву даешься, как мало, а на самом деле, если ей реально пользоваться, в т.ч. и снимать деньги в банкомате, и оставлять на второй год, то ЭПС сразу подскочит раза в полтора, а если сумма лимита небольшая, то и более.
Тесты, думаю, нужны при приеме на работу в структуры типа милиции и хорошо бы еще в школы и другие учреждения, работающие с детьми.
Но и тесты наверное нужны везде разные, креативно нужно подходить к вопросу с учетом специальности и должностных обязанностей, а не просто пошла мода и давайте всех тестить, а зачем о чем и почему....
И из своей практики ..Устраивался на работу заявил требуемую зарплату , оказалось что по психотипу я бегемот и не подхожу для работы в организации где колбасяться тигры и пантеры!
Я спросил -Ведь я пришел работать в банк , а не зоопарк !? Получил ответ- имеено по этому Вы нам и не подходите .
P.S. Ни одного мало мальского тигра , даже нарисованного в коридорах банка не встретил, а пантеры у них страшненький и дохлые
С тестированием сталкивалась лишь раз - в Евросети, давно, но оно было по делу - разные технические вопросы, клякс и цветков в тестах не было...
ПС. А ты чего темой заинтересовался?)
Да вот прочитал про собеседования у другого блогера, нового. Навеяло
Тесты, тесты, лично мне они как-то по-барабану, в одной милиции сколько их перечирикал. А в банках, мое мнение, главное собеседование. Помню в Импэкс устраивался, дали около 700 вопросов, а они прямо один к одному из милиции, ну и что толку от них? Ответил на них за полчаса. У меня это была пустая формальность, перед этим было собеседование с руководством и независимо от результата тестирования меня все равно брали.