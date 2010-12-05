Вход
Профиль Блог Лента Активность

Собеседование или психологическое извращение?

05.12.2010 22:22 62 3 646 просмотров
Всегда интересовало, для чего проводятся тестирования при приеме на работу. Даже не интересовала, а ввергало в недоумение, если уж совсем откровенно. Именно тестирования, а не собеседования.
Как вы, коллеги-форумчане, относитесь ко всякого психологическим тестированиям, анкетированиям, задачкам на логику, интеллект что там они еще проверяют (уж молчк, что некоторые до детекторов лжи додумались). Штучки это, конечно, не новомодные, а много лет назад перенятые у капиталистов с Запада, но за все эти года я не понял, этим проверяется. Психотип, нацеленность на якобы какой-то результат, совместимость с кем-то там? Или руководитель созрел для работы экзаменатором, но не будучи преподавателем в университете, хочет удовлетворить потребность на рабочем месте? Или тем паче хочется почувствовать себя психоаналитиком? А я даже слышал, что часто эти тесты имеют чуть ли не решающее значение при приеме на работу. Это вообще уму непостижимо. Я действительно не понимаю, более того, если бы мне кто сказал, что мне придется при устройстве на работу проходить психологические тестирования, то туда бы я не пошел. Наводите обо мне справки, проверьте в конце концов на собеседовании мои профессиональные знания (это обычно не очень трудно), а вот всякие загадки-задачки-пазлы-выбери-нарисуй-придумай-расскажи о себе - это....ну совсем мне не близко. Интересно, это для младшего персонала или издеваются и над руководителями среднего звена?
Может, я неправ и форумчане со мной не согласятся, но никакой внятной аргументации в пользу этих методик мне не было озвучено никогда. Если кто озвучит, был бы благодарен.

Комментарии 62

Денис  (munkustrap)
#
Ну, смотря какие пазлы.
Если не ошибаюсь, в Америке при приеме на работу категорически запрещено задавать вопросы прямо не связанные с будущими обязанностями.
На тест по определению дальтонизма я бы, да, обиделся.
Ну а если вас спросят, скажем, за сколько взвешиваний можно из 8-ми одинаковых монет выявить единственную ненастоящую, - что же тут плохого? Конечно, если вы не политиком устраиваетесь. Шутка!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
при приеме на работу категорически запрещено задавать вопросы прямо не связанные с будущими обязанностями.

Не, ну кто против? smile:)
Вполне понятно желание старшего механика узнать, знает-ли его будущий стажёр, что такое гайка и в какую сторону её забивать монтировкой. smile:D
Речь о том, что если мне будут показывать кляксы на бумажке и спрашивать, до какого возраста я писался в кровать... Ну не знаю...
Если человек нормальный, видно сразу.
Когда я занимался набором персонала, мне достаточно было 30-тиминутной беседы с соискателем и краткой автобиографии, изложенной письменно (посмотреть на почерк - лучше всяких тестов smile;) ) А остальное - дело обучаемости человека. Страхует это всё - испытательный срок. Коллектив без тупых паззлов определяет, подходит ему новый винтик, или нет.
Денис  (munkustrap)
#
Цитата
посмотреть на почерк - лучше всяких тестов

Зря вы так. Я вообще писать не умею. Только подписываю. И не барское это дело в XXI веке.
Когда был маленький, мне дедушка показывал огромные папки писчей бумаги для написания дипломов/диссертаций. Помню, на меня это ужас наводило.
Благо, свой диплом уже печатал.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
"Шо Вы, милейший!
Да если бы я умел писать, до сих пор работал бы жестянщиком в Жмеринке!"

smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Так ты еще и набором персонала занимался smile:) Интересное дело это, нравилось? Или без энтузиазма воспринимал данную обязанность?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Обязанность smile:)
Грязное это дело. smile;) Вот приходит человек, может в принципе и неплохой. А ты сидишь и думаешь, на основании коротких впечатлений, стоит ему доверять или нет. И либо даёшь отмашку в кадры, либо "мы вам перезвоним".
Не люблю такой скоротечный выбор. Однако опыт всегда пригодится smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А представляю, каково интервьюируемому. Я сам был в такой роли всего раза 3-4
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Ну тут смотря какая сфера деятельности, в банковской сфере я считаю надо проводить всякие проверки, но необязательно тестирование,надо просто пробить человечка по базам на всякий негатив...если работа связана с крупной наличностью (инкассация например)а тестирование ничего не показывает в реале также как и ЕГЭ в школе, одаренный человек может не пройти тестирование, потому что нестандартно мыслит, а глупец пройдет поскольку мыслит однобоко!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Тестирование ничего не показывает в реале также как и ЕГЭ в школе,одаренный человек может не пройти тестирование,потому что нестандартно мыслит,а глупец пройдет поскольку мыслит однобоко!

Соглашусь.Ничего не даёт.Во всяком случае в нашем государстве.Бывший майор МВД Евсюков поди все психологические тесты проходил на отлично,а какую бойню устроил в апреле 2009 года в супермаркете.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, ЕГЭ это та еще песня, как впрочем и остальные тесты, де нужно угадать правильный ответ. Тут как говорится "побеждает не тот, кто быстро бегает, а кто быстро бегает в мешке".
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Проводить одновременно собеседование и тестирование "пазлами" очень даже полезно. Одно другое дополняет! Сам был свидетелем, что ччеловек переволновавшись не очень хорошо прошел собеседование, но тестирование показало хорошие аналитические способности, так вот этот человек оказался хорошим работником впоследствие, тогда как по результатам собеседования его вообще не хотели брать! Если я буду сдавать тесты по "пазлам", то мне мне никак не меньше кресла зампреда должно "светить", но вот собеседование я проходить не умею! Хуже когда получается наоборот: по собеседованию - "the best", а потом понимаешь, что дундук дундуком, ни одной извлилны, только харизма.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А харизма это плохо? Иногда ее более чем достаточно smile:) Конечно, сотруднику франт-офиса в банке не харизма, а работоспособность, антистрессовость, внимательность и прочее, но это далеко не для всех так ведь.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Каждой категории сотрудников нужно что-то свое. Понятно, что топам харизма очень даже нужна! Но для любого банкира хотя бы средний IQ нужен, даже кассиру.
И вообще, человек в этой жизни, часто идет в том направлении, какие качества у него сильно выражены, в итоге педагог работает банкиром, водитель - топ-менеджером и в этом нет ничего плохого - их личные качества вывели их туда. Хотя, за границей такой подход не приветствуется.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вопрос в том, может ли тест на IQ этот IQ выявить. Да и вот совсем не уверен, что если в банке например набирают сотрудников разных подразделений. то для них разные тесты, даже уверен, что это не так.
Я вот хоть и критикую тут это, но сам ни разу не проходил, это я теоретически рассуждаю smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Цитата
Вопрос в том, может ли тест на IQ этот IQ выявить

Ну более менее выявляется, не на 100%, но достаточно точно. Я когда тестировал свой IQ, всегда цифры были в диапазоне +20/-10 от среднего моего показателя.
Сколько я знаю, тестирование IQ для всех категорий сотрудников один и тот же, также как и психологическое тестирование. Смысл его делать разным?
Цитата
Я вот хоть и критикую тут это, но сам ни разу не проходил, это я теоретически рассуждаю

Вы много потеряли! Шучу... Интересное это занятие! Особенно если не по-нарошку проходишь. Трясет знаете как, даже на том что точно знаешь? Семь потов сходит!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Вы много потеряли! Шучу... Интересное это занятие! Особенно если не по-нарошку проходишь. Трясет знаете как, даже на том что точно знаешь? Семь потов сходит!

Представляю, волнительная процедура smile:) Особенно если очень работа эта нужна.
Цитата
Сколько я знаю, тестирование IQ для всех категорий сотрудников один и тот же, также как и психологическое тестирование. Смысл его делать разным?

Ну, я в том смысле, что
Цитата
Каждой категории сотрудников нужно что-то свое.

Я вот кстати ярко выраженный гуманитарий. Интересно, чтобы я там прошел.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Гуманитариям очень тяжело даются тесты на IQ, т.к. они, в остновном, математические и на логику.
Тесты должны быть смешанными. Должны быть задачи типа: продолжить последовательность 1,1,2,3,5,... или Log(10), а также вопросы "Когда началась Вторая мировая война?" или "Кто такой Ницше" или "Какие витамины полезнее: натуральные или искусственные?". (Кстати, ответы: 8, 1, 1939, философ, одинаково). Это комплексное тестирование на знание школьной программы, по большей части. А вот тест на IQ проверяет как быстро вы можете оперировать абстрактными понятиями: находить закономерности, исключать лишнее и т.д. Согласитесь, что если абстрактные вещи даются хорошо, то и в реальной жизни человек сможет применить свои способности.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Всё просто, кроме лога вот этого smile:D Логарифм что ли, этого я никогда не знал.
Так этим мучают и персонал и среднего звена? Ну, понятно, топов-то врдяли smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Да, это десятичный логарифм 10. По математически ответ выглядит так: в какую степень нужно возвести 10, чтобы получить 10? Вот еще пример: log(100)=2. Всякие я видел вопросы из школьной программы математики, логарифм - это самый "крутой" был, вот и запомнился. Хорошо что еще факториалы не спрашивают! Них вообще мало кто знает, особенно без технической "вышки".
А ТОПы - "субстанция" нежная, могут и обидеться, поэтому их обычно так не мучают, а вот обычный персонал...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вот и я субстанция тонкой душевной организации smile;)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Отлично! Все мы разные и это классно! Так и должно быть. Но как-то ведь нужно сравнивать разных людей при приеме на работу! Когда их много, а вакансия одна! Вот и придумываются всякие там тесты...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, можно еще конкурсы устраивать разные. развлекаться по-разному smile:D
p.s. кстати про логарифм я так и не понял. Вот что значит гуманитарий
Денис  (munkustrap)
#
А я и не понял, что это был вопрос - про логарифм то, думал опечатались или наоборот что-то недописали smile:)
Евгений  (Адреналин1)
#
Тестирование возможно и лишнее, но кое какие наводящие вопросы считаю задавать стоит. Естественно эти вопросы должны касаться будущей профессиональной деятельности человека. Приведу простой пример, когда мы с моим непосредственным куратором рассматривали людей на позицию руководителя отдела потреб. кредитования, то проверяли умеет ли человек рассчитывать проценты по кредиту или нет. Понятное дело, что сейчас все автоматизировано, но элементарные азы знаний присутствовать должны. К примеру были случаи когда челове не мог посчитать 1 % от 100, я уж не говорю про более сложные задачи -)))))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Здесь абсолютно согласен.
А вот вспомнил, что еще не нравится: опишите свои сильные и слабые стороны. Что на такое ответить smile:wall:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Моторчик барахлит, а вот ходовая - ещё побегает. smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Правду и только правду.
Так как если возьмут на работу то все эти стороны проявятся. Работодатель тоже человек и понимает, что людей без недостатков не бывает.
Насчет тестов. А скоринг в банках зачем придумали? Чтобы составить некий психологический портрет на основе анкеты, также и тесты - говорят о чем-то (особенно понравилось про взвешивание монет)
Кстати не так давно подавали заявку на кредит (сумма в несколько миллионов). Традиционно расписали выручку, доходность, структуру расходов за несколько периодов и открыто заявили, что мы все в долгах, к нам регулярно ходят приставы и вааще все на грани. Банк это прочитал и... предложил собрать полный пакет документов, а не послал подальше. Так, что открытость, честность и целостная картина и человек к тебе потянется
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Прям как в рекламе Альфа-банка "Быть честным выгодно" smile;)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Уж не знаю кто был первым альфа-банк или Андрей Малахов с шоу "Детектор Лжи" на первом канале.
А по-моему по жизни так и есть. Если ведешь себя честно и слово свое держишь то и деньги неплохо зарабатываются.
Денис  (munkustrap)
#
Цитата
Встречаются два бывших одноклассника. Один - бывший отличник - доктор экономических наук, в потертом костюмчике,с лысиной на голове и при этом бедный. Другой - бывший двоечник - прекрасно одетый пахнущий дорогим парфюмом богач.
Бывший отличник справшивает: "Вот ты мне расскажи как ты - бывший двоечник - стал таким богатым? Как ты зарабатываешь?"
Второй: "Ну, я покупаю товар за рубь, а продаю за три. Вот на эти два процента я и живу..."
Алиса  (Alice23)
#
Цитата
К примеру были случаи когда челове не мог посчитать 1 % от 100, я уж не говорю про более сложные задачи -)))))


И у меня были случаи - не такие конечно примитивные, но если спросить, например, про 15% годовых и 1% от суммы комиссия при кредите на пол года, 50% респондентов отвечали, что эффективная ставка - 16. Это никуда не годится. 70% народа, идущего в кредитчики, вообще не представляют сути показателей ликвидности, рентабельности и пр. - не знают ни ЧТО это, ни КАК считать. Ответ феноменальный - у нас была формула забита в программе, она сама считала.
Тестирование профессиональное нужно очень! В некоторых банках добавляют вопросы в целом на широту кругозора - например как зовут действующего премьер-министра Великобритании. Можно добавить еще столицу Занзибара)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ужасы рассказываете, теперь я не удивляюсь, почему приходя в кредитное учреждение я нередко разбираюсь в работе персонала лучше, чем они сами.
Да хотя бы не столицу Занзибара, а просто что такое Занзибар smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Цитата
15% годовых и 1% от суммы комиссия при кредите на пол года, 50% респондентов отвечали, что эффективная ставка - 16

1% в месяц? Или единовременная? Платежи аннуитет или диффер.? Эффективную ставкув голове не посчитать точно, но плюс-минус сказать можно. Формула с ежемесячной комиссией такая, что ее нужно умножать не на 12, а на 24. Единовременную: тут вообще зависит от соотношения осн. долга и комиссии, проц. ставки и срока. До кучи, ЭПС в среднем на 5-20% выше, чем арифметическая сумма процентов, т.к. она учитывает сложные проценты (зачем только это заемщику?).
В итоге ответ на вашу задачу, на вскидку, если дифф. платежи (при аннуитете почти тоже самое: на больших сроках аннуитет дает ЭПС меньше, чем арифмет сумма процентов) и 1% комиссии в месяц, то ЭПС будет примерно 42-45% не сильно завися от срока кредита (точнее с увелич. срока она немного падает).
Самое интересное, что большинство банкиров не смогут вам ответить на ваш вопрос, не говоря уже про всех остальных! Попробуйте протестируйте их!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
До кучи, ЭПС в среднем на 5-20% выше, чем арифметическая сумма процентов, т.к. она учитывает сложные проценты (зачем только это заемщику?).

Регулятор с толку сбить хочет заемщика smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Нет. Вы не правы. Регулятор хотел как лучше, а получилось... Все дело в том, что взяли неудачную формулу, рекурсивную, да еще где учитывается сложный процент, который для заемщика когда ОН берет кредит бессмысленен. Для банка - да, более менее. Формула ЭПС хороша тем, что позволяет учесть любой денежный поток в любой момент времени между банком и клиентом, но создает сложности в расчете "в уме". Это я, например, могу достаточно точно посчитать, а 95% населения (точнее я еще никого не видел, чтобы могли более менее точно считать ЭПС в уме) - не смогут.
Нужно было принимать простую арифметическую формулу. Вариантов здесь несколько и обсуждать будет слишком долго и не по теме блога.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да я шучу smile:)
Заемщику не то что ЭПС не нужна, а даже и просто процент по кредиту мало кому что говорит. Вот переплата в денежном эквиваленте самый надежный инструмент для сравнения. Лучше бы банки обязали не об ЭПС информировать, а сервис расчета точного ввести на сайтах. Чтобы я ввел например 400.000 кредита, такие-то комиссии и сразу увидел при одинаковой сумме кредита реальную переплату у разных банках.А все эти ЭПС это от лукавого
Олег Трегубов  (TreOV)
#
В основном соглашусь с вами. Для принятия решения о взятии кредита этого будет достаточно клиенту. Но банки исхитряются, например, вводя комиссию за снятие наличных в банкомате, которую не отражают в переплате. Также можно "хитрить" с ежегодной комиссией и страховкой. В итоге вы можете не увидеть ВСЮ переплату на момент получения кредита. А вот ЭПС обязывает показывать это (хотя очень витиевато и некоторые банки этим пользуются и не показывают всё).
А ЭПС не от лукавого, а от "черезчур больших мозгов" smile:D
Кстати, если при получении кредита вам декларируется 15% годовых и отсутствие комиссий, а в расчете вы видите ЭПС, скажем, 30-40% имейте ввиду - банк где-то вас пытается "обдурить", точнее на чем-то. Если есть ТОЛЬКО проценты годовых, то ЭПС приблизительно должна быть равна этой цифре, лишь немного превышая ее, как правило!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
комиссию за снятие наличных в банкомате, которую не отражают в переплате. Также можно "хитрить" с ежегодной комиссией

а такое есть??? по кредитам. ужас smile:o
Цитата
А ЭПС не от лукавого, а от "черезчур больших мозгов"

угу. суть одно и тоже smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Цитата
а такое есть??? по кредитам. ужас

Я имел в виду по кредитным картам! Это ведь тоже кредит.
Ежегодную комиссию либит брать Сбер. Причем хитро делает: выдает кред. карту на год под опред. процент, естественно с комм. за снятие в банкоматах и условием, что если захотите пользоваться на второй год, возьмем комиссию 900 руб. за год. В ЭПС, естественно, ни комиссия в банкомате, ни годовая не входят. Смотришь на ЭПС и диву даешься, как мало, а на самом деле, если ей реально пользоваться, в т.ч. и снимать деньги в банкомате, и оставлять на второй год, то ЭПС сразу подскочит раза в полтора, а если сумма лимита небольшая, то и более.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Кстати, вот я даже в отдельную тему вынести, почему некоторые банки считаю кредкарту кредитом, а другие нет. Ну, вот если есть в анкете вопрос о наличие кредитов, я пишу, что их нет, имея в виду потреб. Но упомянув об имеющихся кредкатах слышал порой, что это те же самые кредиты. Но я с этим лично никак не могу согласиться.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Любые заемные средства, которые вы берете в банке - это кредит или ссуда, как говорят в Сбере. Поэтому кредитная карта, если вы воспользовались ее кредитным лимитом и его полностью не погасили - значит у вас есть действующий кредит! Со всеми, свойственными кредиту, условиями: срочностью, платностью и возвратностью.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Так в том-то и дело, а если у меня там 100% нетронутый лимит но банк просит это все равно написать как кредит. Мол взять же можешь. Но это глупо имхо
Алиса  (Alice23)
#
Вы правы, вводные не все озвучила. На самом деле 1 % от суммы единовременно и погашение в конце срока, т.е. элементарная арифметика)) А такие сложные расчеты, как Вы привели, сродни задаче Эйнштейна, в уме никак - как тестируемый, так и тестирующий))
kimpatsu  (kimpatsu)
#
С днем рождения))

Тесты, думаю, нужны при приеме на работу в структуры типа милиции и хорошо бы еще в школы и другие учреждения, работающие с детьми.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
грациэ.
Но и тесты наверное нужны везде разные, креативно нужно подходить к вопросу с учетом специальности и должностных обязанностей, а не просто пошла мода и давайте всех тестить, а зачем о чем и почему....
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Конечно, Вы правы - здесь даже и спорить не о чем.
дятел  (WoodMan)
#
Все предельно просто перед тестированием вас спрашивают про зарплату ,после тестирования вам говорят что вы не проходите по психотипным параметрам.
И из своей практики ..Устраивался на работу заявил требуемую зарплату , оказалось что по психотипу я бегемот и не подхожу для работы в организации где колбасяться тигры и пантеры!
Я спросил -Ведь я пришел работать в банк , а не зоопарк !? Получил ответ- имеено по этому Вы нам и не подходите .

P.S. Ни одного мало мальского тигра , даже нарисованного в коридорах банка не встретил, а пантеры у них страшненький и дохлые
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Про тигров и пантер это просто как говорится жесть smile:wall:
дятел  (WoodMan)
#
это правда жизни.. я сидел психологом ... достаточно своеобразной женщиной около 6 часов , мы повели больше 7 психотестов .. к концу я знал о себе больше чем мой участковый .. но было потом очень странно узнать чт о я бегемот , хотя тесты проходил совсем другие
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Браво! Почти анекдот получился! И ведь все правда, так оно и бывает!!!
дятел  (WoodMan)
#
А еще я походил полиграф ...Прошел а на работу не вышел
дятел  (WoodMan)
#
слишком много требовали по безопасности, а я потрендить люблю smile:-) вот как сейчас например
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Дима, во-первых, с Днем Рождения!!!

С тестированием сталкивалась лишь раз - в Евросети, давно, но оно было по делу - разные технические вопросы, клякс и цветков в тестах не было...

ПС. А ты чего темой заинтересовался?)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
спасибо smile:)
Да вот прочитал про собеседования у другого блогера, нового. Навеяло
Сергей Савельев  (kev)
#
Кто-то когда-то бездумно скопировал с кадровых практик "цивилизованного мира", возможно сам не понимая зачем, вот и внедрили в нашу жизнь эту малопонятную опцию. Вообще тестирование достаточно удобный способ легко получить работу, т.к. тесты обычно пройти значительно проще, чем собеседования с профильным специалистом...
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Медленно, но уверенно продвигаешься к полку пенсионеров smile:D
Тесты, тесты, лично мне они как-то по-барабану, в одной милиции сколько их перечирикал. А в банках, мое мнение, главное собеседование. Помню в Импэкс устраивался, дали около 700 вопросов, а они прямо один к одному из милиции, ну и что толку от них? Ответил на них за полчаса. У меня это была пустая формальность, перед этим было собеседование с руководством и независимо от результата тестирования меня все равно брали.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения