Полку айфономанов прибыло

Неожиданно для себя вчера стал обладателем айфона. И сразу узнал много новогоНапример что для него идут только микро-симки, я о таких вообще не слышал. Да и с айфоном пока толком не разберусь, технический кретинизм наверное. Но будем изучать. Пока все нравится.p.s. Стал заглядываться на макбукиp.p.s. не дайте погибнуть на просторах интернета. где почитать про айфон-то? что это за зверь. Да и макбуки тоже заодно