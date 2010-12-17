Полку айфономанов прибыло

Неожиданно для себя вчера стал обладателем айфона. И сразу узнал много нового Например что для него идут только микро-симки, я о таких вообще не слышал. Да и с айфоном пока толком не разберусь, технический кретинизм наверное. Но будем изучать. Пока все нравится.
p.s. Стал заглядываться на макбуки
p.p.s. не дайте погибнуть на просторах интернета. где почитать про айфон-то? что это за зверь. Да и макбуки тоже заодно
Комментарии 66
Но они вечно пакостят в мелочах в устройствах типа iphone, например, нельзя использовать flash карты.
Думаю стоит почитать про
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jailbreak
Получаю удовольствие колоссальное!!! Правда, когда сталкиваюсь с неэппл компом,то начинаю трогать экран,вырабатывается жесткая привычка , забываешь про клавиатуру,мышку и т.п...
Смотрел я их в США вот недавно, специально заходил и в Нью-Йорке, и в Мексике даже в эпловые магазины
Я вынес для себя одну разницу - эппл делает для людей. Остальные для шаманов (дабы было, где бубен применить)
Сейчас пересматриваю своё мировоззрение. Обходится в копеечку, но яблоко освоил. Обращайся, если что, дружище!
Прекрасная пара.
Я потихоньку осваиваю, но возникли некоторые сложности, никак не могу понять
Если разберёшься во всех хитросплетениях тамошнего форума, будет тебе счастье. Ну и гугл тебе в подсобники.
Про все остальное - там же, это сразу на ветку об Айфонтии.
http://habrahabr.ru/blogs/eCommerce/93532/
Это если оно тебе надо.
А так - вставил симку и пошёл. AppStore, в принципе, удовлетворяет непритязательный вкус. Если денег на воздух не жалко.
А если жалко, то путь такой: джелбрейк-Cydia (альтернатива AppStore, файлы .dba)-DiskAid (доступ к файловой системе с компа) -Installous (большой каталог взломанных .ipa)-PwnTunes(аппарат, как флешка)
AppFree прекрасно расширяет его возможности
я вот жду пока
Я вот к тунцу без крайней надобности вообще не подключаю
Купить тоже что-ли.
Какой взял 3-й, 4-й?
в Москве брал в МТС
В Дубае тоже покупал айфон, но 3джиЭс. Могу сказать, что и там цена заметно ниже московской.
Кстати, одна из причин правильных цен и в ГК, И в ОАЭ - там меньше налогов.
ЗЫ. Я не пользуюсь Айфоном - поменял на BlackBerry.
В общем так, в принципе, самое сложное - понять, на фиг этот айфон вообще тебе нужен.
Мой совет в плане программ: начни с этой темы на 4пда, в приницпе, там структурированно, для каждой программы есть шапка и описание, т.е. легко понять хотя бы, что для него есть и как это работает.
Совет №2 - покачай какие-нибудь игрушки и порубись в них в отличие от того, что есть на WM, здесь они обладают одной важной чертой - гейплеем. Сто лет не играл ни во что ни на компе, ни тем более на даймонде, но тут некоторые вещи реально захватили да и в целом - настраивают на более дружелюбный лад к девайсу.
Третье - усвоить, что в айфоне все делается через айтунс. Т.е. должен быть один главный комп, с которым будет синхрониться музыка и программы. Любой ноут с улицы под это дело не подойдет, захоти ты качнуть себе музыки на айфон где-нибудь в Боготе.
Ну вот, осваивай азы, ежели что - потом раскурочим его, за пивком сидя
P.S. блин, хоть реально свой блог заводи, теперь еще и по "яблокопродуктам"
Я могу стать твоим рупором-блогером по яблокопродуктам
На самом деле не так страшен черт, как его Малевич намалевал. Как только первый шок от столкновения с другой системой пройдет и привыкнешь к тунцу - сразу поймешь, насколько iOS хорошая платформа. Да, она не столь гибкая, есть тараканы, но оно, блин, работает!
Пр... Прщ.. Прзад.. Тьфу!
Праздники!
Да и МБ не отпускает, видать... Транквилизатор ещё тот!