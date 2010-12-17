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Полку айфономанов прибыло

17.12.2010 22:17 66 2 649 просмотров
Неожиданно для себя вчера стал обладателем айфона. И сразу узнал много нового smile:D Например что для него идут только микро-симки, я о таких вообще не слышал. Да и с айфоном пока толком не разберусь, технический кретинизм наверное. Но будем изучать. Пока все нравится.
p.s. Стал заглядываться на макбуки smile:idea:
p.p.s. не дайте погибнуть на просторах интернета. где почитать про айфон-то? что это за зверь. Да и макбуки тоже заодно

Комментарии 66

Роман  (RKZ)
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у Apple все хорошо с дизайном и интерфейсом!
Но они вечно пакостят в мелочах в устройствах типа iphone, например, нельзя использовать flash карты.
Думаю стоит почитать про
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jailbreak
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Дмитрий, рекомендую приобрести iPad !!!
Получаю удовольствие колоссальное!!! Правда, когда сталкиваюсь с неэппл компом,то начинаю трогать экран,вырабатывается жесткая привычка smile:), забываешь про клавиатуру,мышку и т.п...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Надия, смущает одно - нету входа usb. Как вы вот обходитесь для работы или просто фотки скинуть или типо того?
Смотрел я их в США вот недавно, специально заходил и в Нью-Йорке, и в Мексике даже в эпловые магазины
Hipster  (Hipster)
#
Надия, на самом деле - спорно для владельца айфона. Через мои руки не далее как пару-тройку недель назад прошли два айпада для настройки с нуля и я с ними наигрался вдоволь, как белый медведь с покрышкой в московском зоопарке smile:) Отличные устройства, но а) не замена ноутбуку, б) большинство функций с успехом дублируются айфоном, вопрос лишь в том, нужен ли большой экран или нет. Лично для себя я так и не смог обосновать покупку данного устройства даже в США, причем не с финансовой точки зрения, а с той позиции, что еще один девайс с собой постоянно носить/возить - это такое мучительство smile:) Но как приятная игрушка - да, вполне, особенно на нем фотографии смотреть красиво: я как раз демонстрации ради загрузил свою подборку фото из поездок, так бедным амерам еще три айпэда заказали smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ты может еще и по эпловским компам знаток? smile:) Так я послушаю smile:D А то читаю читаю, а не могу понять, в чем преимущество их перед неяблоковыми, кроме цены
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да тут не слушать надо, а юзать.
Я вынес для себя одну разницу - эппл делает для людей. Остальные для шаманов (дабы было, где бубен применить) smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Велкам! Сам раньше был закоренелым "атеистом", верил только в ВМ. smile:D
Сейчас пересматриваю своё мировоззрение. Обходится в копеечку, но яблоко освоил. Обращайся, если что, дружище! smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Неужели сам Моисей изменил коммуникаторам типа HTC? smile:o
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Но второй тел именно НТС smile:!: smile;)
Прекрасная пара. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
красиво жить не запретишь, что тут скажешь.
Я потихоньку осваиваю, но возникли некоторые сложности, никак не могу понять smile:(
Роман™  (Устин Акимыч)
#
НТС нельзя грызть, огрызок - наше все! smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Дык с писюка писал - вот оно чё вышло smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Жена сейчас осваивает мой старый Qtek с WM5. Думаю, что и да огрызка скоро дойдем smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Отпиралась сперва, но соблазнилась на социалки с аськой и скайпом при ограниченном доступе на работе и безлимит за 200 р. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Советую www.4pda.ru.
Если разберёшься во всех хитросплетениях тамошнего форума, будет тебе счастье. Ну и гугл тебе в подсобники. smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
4pda.ru на WM3 ще курить начал, но не сижу там особо - тока качаю софт в основном. Сайт дюже полезный smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Спасибо, друзья smile:) Это, конечно, не как раньше с новым телефоном - вставил симку и пошел smile:D Тут думать надо, еще и куча приложений, игр и прочего
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Тут думать надо, еще и куча приложений, игр и прочего

Это если оно тебе надо.
А так - вставил симку и пошёл. smile:) AppStore, в принципе, удовлетворяет непритязательный вкус. Если денег на воздух не жалко. smile:D
А если жалко, то путь такой: джелбрейк-Cydia (альтернатива AppStore, файлы .dba)-DiskAid (доступ к файловой системе с компа) -Installous (большой каталог взломанных .ipa)-PwnTunes(аппарат, как флешка) smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Можно относится к девайсу, как к конструктору smile:D или паззлу - увлекает. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ты с кем сейчас разговаривал? я не такой прошаренный smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
AppStore, в принципе, удовлетворяет непритязательный вкус

AppFree прекрасно расширяет его возможности smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
джелбрейк-Cydia
числа 25-го обещают и для 4.2.1
я вот жду пока smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Нефиг было прошиваться. smile:D
Я вот к тунцу без крайней надобности вообще не подключаю
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Ну вот если все будут умные как ты, то кто же тады будет с нетерпением ждать новых джелбрейк-Cydia? smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
В каком месте брал и за сколько? Один знакомый хотел брать в Тайланде за сумму что-то вроде 300 баксов...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
он хотел или там есть такие цены? И он настоящий? а то я знаю есть и подделки.
в Москве брал в МТС
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Зато у нас, на изруквруки или на обочинах дорог, можно аж за 4500 купить новый иПхоне, даж с телевизором! и эта... тож кЕтай smile:D
Bru  (Bru)
#
Да, поделитесь кто-нибудь опытом покупки айфона в Тае или ОАЭ, а то собираюсь вскоре съездить отдохнуть, можно было бы заодно и прикупить (говорят, что там дешевле)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
В гонконге брал 4-ку. Там мне объяснили, что помимо всех известных сим-лоченных телефонов (привязанных к конкретному оператору), есть айфоны, которые выпущены для того или иного рынка. Разница была в том, что в более дешевых нельзя будет в будущем обновить операционку.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цена вопроса там? Мне кажется, там дешевле всего такие вещи.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Не помню точно - в сентябре дело было. Кажется, тыщ за 26 рублей брал 4джи с 32 гигами нелоченный. В Москве тогда такое стоило около 40 тыр. Лоченные в ГК еще дешевле.

В Дубае тоже покупал айфон, но 3джиЭс. Могу сказать, что и там цена заметно ниже московской.

Кстати, одна из причин правильных цен и в ГК, И в ОАЭ - там меньше налогов.

ЗЫ. Я не пользуюсь Айфоном - поменял на BlackBerry.
Hipster  (Hipster)
#
О как, ну хорошо хоть на меня вину не свалили в сообщении за вирус айфономании smile:)

В общем так, в принципе, самое сложное - понять, на фиг этот айфон вообще тебе нужен.

Мой совет в плане программ: начни с этой темы на 4пда, в приницпе, там структурированно, для каждой программы есть шапка и описание, т.е. легко понять хотя бы, что для него есть и как это работает.

Совет №2 - покачай какие-нибудь игрушки и порубись в них smile:) в отличие от того, что есть на WM, здесь они обладают одной важной чертой - гейплеем. Сто лет не играл ни во что ни на компе, ни тем более на даймонде, но тут некоторые вещи реально захватили да и в целом - настраивают на более дружелюбный лад к девайсу.

Третье - усвоить, что в айфоне все делается через айтунс. Т.е. должен быть один главный комп, с которым будет синхрониться музыка и программы. Любой ноут с улицы под это дело не подойдет, захоти ты качнуть себе музыки на айфон где-нибудь в Боготе.

Ну вот, осваивай азы, ежели что - потом раскурочим его, за пивком сидя smile:)

P.S. блин, хоть реально свой блог заводи, теперь еще и по "яблокопродуктам" smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
азы почти освоил, жду тебя с пивом smile:D без него не разобраться.
Я могу стать твоим рупором-блогером по яблокопродуктам smile:D
Hipster  (Hipster)
#
Да там, не то, что с пивом - что-то покрепче надо smile:)

На самом деле не так страшен черт, как его Малевич намалевал. Как только первый шок от столкновения с другой системой пройдет и привыкнешь к тунцу - сразу поймешь, насколько iOS хорошая платформа. Да, она не столь гибкая, есть тараканы, но оно, блин, работает!
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
раскурочим его, за пивком сидя
кстати да! Я Абрамычу давно предлагаю трубочно-пивной выход сообразить, да о делах наших скорбных покалякать, а тут еще и с яблочными терками совместить можно smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Угу. Хотя бы на троих. А мож и Хипстер подтянется
Hipster  (Hipster)
#
Блин, конечно же основная тема по программам - вот эта, прошлая - для особо совестливых smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Аааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!! В АррFree появился халявный морской бой с онлайном! Рублюсь с обеда! smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Да чо там кидать-то? Я качаю, смотрю, нравится - оставляю! smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
АррFree скачал?
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Ну куда как проще - в App Store открой поиск и забей App Free, установи и почувствуй, как тебя насигает щястье! smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да установил вчера. и в морской бой режусь, будь он неладен. всё ты виноват. но скоро беспл 200 игр кончатся и всё smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Будем делать джейлбрейк smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Кстати, ты под "Sea Battle" в МБ сидишь? Нашел там одного, но не уверен кагбэ smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
МБ? ты проще будь smile:D я не знаю что это. но там я негоро под флагом Канады почему-то smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Эт я опять сгоряча очепятался smile:D Валяй в други!
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Ну теперь-то в друзьях - работа подождет smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Дима, привет! Когда порадуешь новыми постами от главного путешественника России? smile;) Я уже в своем блоге на тебя как на авторитета ссылаюсь первого (пост про Вену, сегодняшний коммент), а ты замолк чегой-то...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
а ты замолк чегой-то

Пр... Прщ.. Прзад.. Тьфу!
Праздники! smile:D smile:D smile:D
Да и МБ не отпускает, видать... Транквилизатор ещё тот! smile:D smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
"МБ" - форева! smile:D
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